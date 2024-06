De especialista em SEO a fundador: a jornada de Kevin Miller e The Word Counter

Entre os empreendedores mais bem-sucedidos, existem histórias de fundadores que servem de inspiração para muitos aspirantes a empresários. Uma dessas histórias vem da transição do ex-comerciante do Google Kevin Miller de especialista em SEO para se tornar o fundador do The Word Counter. Neste artigo, exploraremos o caminho de Miller desde sua ideia até testemunhar o crescimento impulsionado por estratégias de SEO para sua ferramenta de consulta de linguagem.





A gênese do contador de palavras

Desde os anos de faculdade até trabalhar em startups e gigantes da tecnologia como o Google, Miller absorveu muitas informações valiosas sobre marketing e SEO . Foi durante esses anos que Miller identificou uma lacuna no mercado – a necessidade de uma ferramenta de contagem de palavras fácil de usar.





Durante a faculdade, Miller e seus colegas frequentemente dependiam de contadores de palavras e de caracteres para suas tarefas e projetos. No entanto, ele rapidamente percebeu que nenhuma dessas ferramentas existentes conseguiu se estabelecer como recurso de referência no Google. Reconhecendo esta oportunidade, Miller embarcou na missão de desenvolver uma ferramenta que não apenas conte palavras com precisão, mas também abranja uma série de recursos relacionados à linguagem. Mais importante ainda, seu objetivo principal era usar este projeto como um estudo de caso de SEO da vida real para validar suas estratégias.





Projetando a ferramenta perfeita





Miller teve uma visão para The Word Counter; tinha que ser fácil de usar e visualmente atraente. Ao contrário das ferramentas existentes de contagem de palavras, ele queria que seu produto oferecesse aos usuários uma visão geral de seu texto, incluindo contagem de palavras, contagem de caracteres, contagem de frases e análise do nível de leitura.





Para transformar esta visão em realidade, Miller procurou a ajuda da Techy Scouts, um parceiro de desenvolvimento confiável. Ao longo de cerca de 60 a 90 dias, eles transformaram o que antes era apenas uma ideia em uma ferramenta totalmente desenvolvida. O custo de desenvolvimento do site foi de US$ 25.000 – um investimento que Miller fez como prova de suas táticas de SEO.





Lançamento e estratégia de SEO

Antes do lançamento, Miller e sua equipe adotaram uma abordagem única na preparação para o lançamento da ferramenta. Ele começou escrevendo 100 artigos e preenchendo o site do The Word Counter com eles. Esses artigos serviram a dois propósitos; enchendo o site de conteúdo e proporcionando confiança aos usuários e visitantes do site.





A estratégia de publicação de conteúdo de Miller se mostrou eficaz e ele começou a adotar uma programação diária de publicação, contratando redatores para ajudá-lo a publicar pelo menos 5 vezes por dia. Isso indicou ao Google que o site estava ativo, o que incentivou as visitas e ajudou a estabelecer confiança com o mecanismo de busca.





Atrair e reter clientes





Desde o seu lançamento, The Word Counter concentrou-se exclusivamente na aquisição e retenção de clientes por meio de sua poderosa estratégia de SEO. Miller e sua equipe publicaram mais de 2.000 artigos direcionados a palavras-chave e abordando questões sobre a língua inglesa. Eles também se envolveram em esforços de construção de backlinks, distribuindo comunicados à imprensa e entrando em contato com repórteres.





Ao compartilhar comunicados de imprensa em plataformas como PR Newswire e ser mencionado em vários artigos, eles aumentaram significativamente a autoridade do domínio do site. Como resultado, as classificações de palavras-chave, a velocidade de indexação e o tráfego geral melhoraram.





O estado atual e os planos futuros

Em dois anos, o The Word Counter alcançou grande sucesso ao classificar mais de 300.000 palavras-chave e gerar mais de 2.400 referências de domínio. A autoridade de domínio do site é agora de 52, destacando o valor duradouro de seus investimentos em SEO.





Embora o lucro não fosse seu objetivo desde o início, Miller prevê uma oportunidade no marketing de afiliados para sustentar a disponibilidade de suas ferramentas e, ao mesmo tempo, aumentar a receita. Seu plano envolve parcerias com empresas envolvidas no ensino da língua inglesa.





Concluindo, a jornada de Kevin Miller de especialista em SEO a fundador do The Word Counter é uma prova do poder de reconhecer oportunidades de investimento em qualidade e aproveitar o potencial de SEO para crescimento. Sua história serve de inspiração para aspirantes a empreendedores em todo o mundo.