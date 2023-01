DAOs: a verdade além do hype

LEARN MORE ABOUT @0XDELKEN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

“A ganância corporativa é maligna!”, “DAOs vão mudar tudo!”, “Ao contrário da governança corporativa, qualquer um pode opinar sobre DAOs!”. Esses são alguns estigmas generalizados que, por um bom motivo, são generalizados.





De fato, os DAOs são, de fato, uma estrutura de governança revolucionária. Ele permite que as pessoas, não importa onde estejam no mundo, tenham uma palavra a dizer nas operações do dia-a-dia do protocolo administrado pelo DAO.





Antes do advento do blockchain, simplesmente não havia como pessoas de todos os cantos do mundo serem tão participativas quanto agora no governo de uma entidade. Dado o mesmo número de tokens DAO, uma pessoa na África agora pode ter a mesma influência que uma pessoa no centro de Manhattan, digamos, em questões pendentes no protocolo.





No entanto, os DAOs não são a inovação conquistadora que a maioria das pessoas faz parecer; a maioria das pessoas não entende (compreensivelmente) o que exatamente é um DAO.

A dura realidade dos DAOs

[TopCareerID] sim pessoal, esta é uma ilustração ao vivo de um “DAO” em ação…





Reduzindo o hype, um DAO (ou uma organização autônoma descentralizada) é simplesmente um veículo no qual um processo de tomada de decisão democratizado em relação a propostas pode ocorrer. Infelizmente, a maioria dos DAOs são tudo menos autônomos.





Assim como qualquer outra estrutura de governança, um DAO precisará de fiduciários (ou agentes) para “executá-lo”, bem como de diretores para governá-lo. Em termos leigos, você tem a “administração” para administrar a entidade e os “detentores de tokens” para supervisioná-la. Mesmo para os protocolos mais estabelecidos, como Uniswap ou Aave, eles ainda empregam fiduciários para manter sua base de código, hospedagem e outros assuntos ad hoc.





Embora seja uma melhoria significativa em comparação com a governança corporativa, os fiduciários de um DAO também são... esperem por isso... humanos!





Surpreendentemente para a maioria, os fiduciários não são robôs que realizarão um consenso DAO majoritário sem deliberação. Na prática, não houve um caso em que os desenvolvedores se recusassem descaradamente a fazer o que a maioria do DAO decidiu - mas no futuro, em algum momento, inevitavelmente haverá problemas em que os incentivos dos principais de um projeto (o token DAO -titulares) irá contradizer os incentivos de seus fiduciários.





Vamos usar o PancakeSwap como exemplo. No momento da redação deste artigo, é de longe o maior DEX em BNB Chain em volume. Apenas para fins ilustrativos, imagine se um dia o BNB Chain implodir repentinamente por qualquer motivo ( estilo Terra ), o que significa que o PancakeSwap como um projeto deve decidir para qual blockchain compatível com EVM eles desejam migrar o PancakeSwap.





O DAO, composto principalmente por usuários de varejo, vota no Fantom, pois é a cadeia compatível com EVM mais rápida. Por outro lado, os principais desenvolvedores do PancakeSwap (os fiduciários) valorizam a segurança e a descentralização acima da velocidade. Eles postulam que será muito melhor se o PancakeSwap migrar para o Ethereum e, em um movimento ousado contra o voto de consenso da maioria do DAO, o PancakeSwap for migrado para o Ethereum.





Com base no cenário acima, no caso de desenvolvedores desonestos não cumprirem seus deveres fiduciários, os detentores de token DAO têm apenas dois recursos: seguir a migração para Ethereum ou bifurcar o PancakeSwap no Fantom, além de nomear novos fiduciários para gerenciar o dia - operações do dia-a-dia — certamente não é o paraíso de governança DAO ideal que todos estão esperando, hein?





A questão é que os DAOs não são uma solução panaceia que concederá inequivocamente tudo o que as pessoas desejarem. No final, a equipe principal de um protocolo atuará como fiduciária, quer você goste ou não, o que significa que você terá que confiar neles para agir de boa fé e priorizar o consenso majoritário do DAO em todos os momentos sobre sua própria resolução.





Além disso, lembre-se de nossa ilustração anterior de que os únicos dois recursos que os detentores de token DAO podem ter no caso de fiduciários desonestos é segui-los ou bifurcar o protocolo. Isso nos leva ao critério mais importante, aquele que faz um DAO funcionar em primeiro lugar: uma base de código de código aberto.





Sem esse requisito, um DAO é praticamente inútil - não ter a capacidade de bifurcar significa simplesmente que ninguém além dos fiduciários do protocolo tem voz real em relação à direção do projeto.

Descentralização e Centralização: Uma relação mutuamente exclusiva?





Com base no exposto acima, a governança de uma entidade não é uma escolha preto ou branco entre descentralização e centralização. Mais uma vez, surpreendentemente para a maioria, eles podem realmente... esperar por isso... coexistir!





De qualquer forma, a descentralização não substitui a centralização — apenas a complementa. Ethereum é Ethereum por causa da visão de sua equipe principal. O mesmo acontece com Solana, Avalanche ou qualquer outra criptomoeda proeminente por aí.





Embora tecnicamente qualquer pessoa possa bifurcar qualquer uma dessas criptomoedas e criar uma nova fundação para supervisioná-la, obter suporte é outra coisa. Pergunte a si mesmo: seu nível de suporte ao Ethereum permaneceria o mesmo se Vitalik Buterin não estivesse mais envolvido?

[cryptorobin] Vitalik e CZ, os respectivos pivôs dos ecossistemas Ethereum e BNB





A conclusão é que um nível saudável de centralização dá identidade ao projeto. O DAO existe apenas como um mecanismo para manter os incentivos centralizados sob controle - permitindo um processo de tomada de decisão democratizado com relação à direção estratégica de um projeto, não para governá-lo completamente.





Repetindo para enfatizar, aqueles que acabarão por tomar as decisões não serão o próprio DAO, mas a equipe central do protocolo (ou fundação). Pela lei da natureza, se a equipe principal abusar de seu poder (ou simplesmente discordar de seus detentores de token DAO: também conhecido como público), um projeto pode ser bifurcado com suporte suficiente. Por exemplo, o fork Bitcoin Cash no Bitcoin devido a desacordo no tamanho do bloco, ou o fork Ethereum Classic no Ethereum devido a visões opostas sobre o tratamento de resolução após o hack TheDAO.





É por isso que o código de código aberto para projetos governados por DAO é tão importante, pois indica ao público que você pode confiar em você para não abusar de sua autoridade (ou pelo menos está disposto a ser objeto de desacordo) e irá envolvê-los ativamente no que diz respeito ao desenvolvimento e roteiro do projeto.

Um motivo de otimismo





Se há uma coisa que podemos aprender desde que o Bitcoin foi inventado, é que os humanos como espécie são seres inerentemente bons. O Ethereum é totalmente de código aberto, assim como todos os outros principais blockchains. As pessoas podem criar sua própria versão do Ethereum a qualquer momento, se quiserem, mas, apesar dos numerosos forks mal-intencionados do Ethereum, o único que ainda é onipresente até agora é o “OG” Ethereum. O mesmo vale para Bitcoin, Solana e praticamente todas as outras redes blockchain de código aberto.





A Wikipédia permite que qualquer pessoa, independentemente de formação e qualificação, crie novas entradas ou edite as existentes. Quando foi lançado pela primeira vez em 2001, você não pode deixar de esperar que haverá muitas inscrições de baixa qualidade e vandalismo devido à ausência de uma autoridade supervisora. Avançando para o presente, a Wikipedia tornou-se indiscutivelmente uma das fontes de informação mais confiáveis na internet. Fale sobre ironia!





Como tal, você pode apostar que, apesar da falta de “acordos vinculativos” entre os fiduciários e os principais de um projeto governado pelo DAO, a inclusão e a participação que ele traz para a mesa excede em muito qualquer coisa desse tipo que o convencional top-down corporativo modelo de governança é capaz de oferecer.





Simplificando, os DAOs estão aqui para ficar.





Publicado também aqui