Cypherpunks escrevem código: Julian Assange e WikiLeaks

O nome certamente lembra um sino – ou uma torre sineira inteira. Julian Assange é uma figura quintessencial entre os cypherpunks, incorporando o ethos de rebelião e empoderamento tecnológico que define este movimento. Emergindo no auge da era digital, sua jornada se entrelaça com os ideais de privacidade individual, transparência e liberdade de informação. Como activista proeminente, jornalista e programador qualificado, a trajectória de Assange reflecte a evolução dos cypherpunks desde o final do século XX até à vanguarda digital do século XXI.





Vamos lembrar disso cypherpunks foram formados por ativistas de privacidade e libertários construindo novas ferramentas de software para proteger nossos direitos digitais. Este movimento ganhou impulso na década de 1990, alimentado por preocupações com o aumento da vigilância e do controlo nas comunicações e transações digitais, com o objetivo de contrariar estas tendências.





Agora, tal como Assange, ele é principalmente reconhecido como o fundador do amplamente popular WikiLeaks: uma plataforma dedicada à publicação de documentos confidenciais de indivíduos, governos e empresas , com o objectivo de expor ao mundo os seus erros e crimes. Essa não é a única coisa em que ele está trabalhando.





Ele até publicou um livro para homenagear seus colegas cypherpunks, intitulado 'Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet' (2012). Este discute segurança da informação junto com diversos especialistas, mas isso é apenas a ponta do iceberg.

Antes do WikiLeaks

Assange nasceu em Queensland (Austrália) em julho de 1971. Ele cultivou uma paixão pelo hacktivismo desde muito jovem, demonstrando notáveis habilidades de hacking e programação desde os 16 anos. Subversivos", dedicado a fazer hacks importantes para descobrir informações importantes de empresas. Esta era ainda ganhou seu próprio filme em 2012 e fez com que ele fosse acusado de 31 acusações de crimes de hacking pelas autoridades australianas. Pelo menos, eles finalmente o deixaram ir com multa.

Além de hackear, ele começou a programar e criar novas ferramentas criptográficas em 1994, provavelmente após ingressar na lista de discussão cypherpunk . Entre suas criações notáveis estava o Rubberhose, um programa de criptografia projetado para proteger dados por meio de técnicas de criptografia. Embora a Rubberhose não seja mais mantida ativamente, seu foco na segurança de dados inspirou o desenvolvimento de ferramentas criptografadas modernas e a adoção generalizada de práticas mais fortes de segurança digital atualmente.





Além disso, Assange desenvolveu sistemas de guerra cibernética, como o scanner de porta Strobe, concebido para identificar vulnerabilidades em um grande número de computadores simultaneamente. Ele também moderou o fórum AUCRYPTO e administrou um site que oferecia conselhos sobre segurança de computadores a milhares de assinantes em 1996.





Em 1998, ele cofundou a Earthmen Technology, uma empresa focada em tecnologias de detecção de intrusão em redes, ao mesmo tempo que trabalhava como consultor para grandes corporações, obtendo uma renda substancial. O projeto “LEAKS” também começava a tomar forma, visto que ele registrou o domínio leaks.org em 1999.

WikiLeaks

Claro, esta é a “magnum opus” de Assange. Registrada como uma organização sem fins lucrativos financiada por doações, esta marca foi fundada em 2006. Como já mencionamos, WikiLeaks é uma plataforma de vazamento de documentos que tem desempenhado um papel crucial na divulgação de informações confidenciais muito importantes ao público.









Ao longo dos anos, o WikiLeaks trouxe à luz numerosos documentos importantes, que vão desde violações dos direitos humanos até corrupção governamental e espionagem internacional. Estas revelações tiveram um impacto significativo nas esferas política e mediática, suscitando debates sobre transparência, responsabilização e direito à informação.





Entre as divulgações mais notáveis do WikiLeaks estão o Iraque e o Afeganistão " Registros de guerra ," expondo abusos e crimes de guerra cometidos pelas forças militares dos EUA nesses países, bem como os telegramas diplomáticos vazados pelos EUA ( Cablegate ) que revelou comunicações confidenciais entre embaixadas em todo o mundo. Além disso, o WikiLeaks publicou informações sobre vigilância e espionagem em massa por parte de agências de inteligência, e detalhes sobre corrupção governamental e corporativa em todo o mundo.





Hoje, o WikiLeaks ainda está online, mas a sua última publicação foi em 2021 e, a partir de novembro de 2022, numerosos documentos da sua biblioteca tornaram-se inacessíveis. De acordo com Assange, atualmente não podem publicar devido a restrições de financiamento impostas pelos EUA, ao perigo de potenciais denunciantes e às suas próprias questões jurídicas.

A saga jurídica de Assange

Como seria de esperar devido à sua linha de trabalho, Assange também tem tido dificuldades com as autoridades na sua idade adulta. As fugas de informação publicadas colocaram-no sob os holofotes internacionais e provocaram a ira de governos de todo o mundo, especialmente dos Estados Unidos.





Na sequência, Assange enfrentou uma série de desafios jurídicos. Em 2010, a Suécia emitiu um mandado de detenção europeu contra ele por acusações de agressão sexual. Ele negou as acusações, chamando-as de “ uma campanha difamatória ” para prejudicar sua reputação e ter uma desculpa para processá-lo por seu trabalho no WikiLeaks – no qual a Suécia tem uma participação categoria inteira .





Esta situação levou Assange a procurar asilo na Embaixada do Equador em Londres, em Junho de 2012, para evitar a extradição. Este pedido de asilo, ao mesmo tempo que protege Assange de uma acusação imediata, desencadeou um impasse diplomático prolongado entre o Equador, o Reino Unido e a Suécia, prejudicando as relações internacionais e desencadeando debates sobre os direitos de Assange e os limites da imunidade diplomática.









A sua estadia prolongada levou à deterioração das condições e ao aumento das tensões com as autoridades equatorianas, culminando com a revogação do seu estatuto de asilo pelo Equador em Abril de 2019. Posteriormente, as autoridades britânicas prenderam Assange por violar as condições de fiança relacionadas com o pedido de extradição sueco, marcando uma escalada significativa nas suas complicações legais. .





A situação intensificou-se ainda mais quando os Estados Unidos divulgaram uma série de acusações contra Assange em 2019, acusando-o de múltiplas violações, incluindo espionagem, pelo seu papel na publicação de materiais classificados. Isto desencadeou uma feroz batalha de extradição, com a equipa de defesa e os apoiantes de Assange a oporem-se veementemente à sua remoção para os EUA, citando preocupações sobre a liberdade de imprensa e as implicações para o jornalismo de investigação.

Qual é o próximo?

Em janeiro de 2021, um tribunal do Reino Unido rejeitado o pedido de extradição dos EUA, citando receios quanto à saúde mental de Assange e o risco de suicídio se for sujeito a duras condições sob custódia dos EUA. Contudo, o governo dos EUA recorreu da decisão, prolongando o limbo jurídico de Assange.





Ele está preso desde abril de 2019. Atualmente está detido na HM Prison Belmarsh, uma prisão de segurança máxima em Londres, Inglaterra. Assange foi preso por violar as condições de sua fiança no Reino Unido relacionadas a um pedido de extradição sueco, além de enfrentar a extradição para os Estados Unidos sob a acusação de espionagem e outros crimes relacionados ao seu trabalho com o WikiLeaks.





No final de março de 2024, Assange foi concedida um adiamento temporário no seu caso de extradição para os EUA, com dois juízes permitindo-lhe recorrer apenas se a administração Biden não fornecer garantias. Esta decisão surge em meio a preocupações sobre o seu tratamento e a potencial imposição da pena de morte. A partir de maio de 2024, o governo dos EUA está a tentar fornecer essas garantias, mas não haverá uma decisão clara sobre isso até a próxima audiência no tribunal, em 20 de maio. A Amnistia Internacional, o governo australiano e outras organizações instaram os EUA a abandonar o caso, citando a liberdade de expressão, a precária saúde mental de Assange e o risco de penas desproporcionais. Seu futuro é incerto, no entanto.

Obyte pela liberdade de expressão

Devido à sua luta pela liberdade de imprensa, pela protecção da privacidade individual e pela transparência por parte dos grandes intervenientes, Assange está agora a pagar um preço enorme. Porém, não podemos simplesmente desistir dos nossos direitos e é imperativo continuar a lutar por eles. Principalmente utilizando as ferramentas disponíveis que nos permitem manter a nossa privacidade e evitar partidos autoritários.





Obyte , como plataforma descentralizada, oferece um potencial significativo para contribuir para a privacidade e a liberdade de expressão, dois valores fundamentais que Julian Assange procurou promover ao longo da sua carreira. Com foco na descentralização e segurança de dados, a Obyte permite que os usuários se comuniquem e façam transações de forma segura e privada, sem depender de intermediários centralizados que possam censurar ou monitorar suas atividades – nem mesmo mineradores de criptografia.









Isto garante um maior grau de autonomia e liberdade para os indivíduos, ao mesmo tempo que protege a sua privacidade contra potenciais violações por parte de terceiros ou autoridades governamentais. Além disso, a arquitetura da Obyte permite a criação de aplicações descentralizadas ( Dapps ) que pode ser utilizado para facilitar a comunicação segura e a troca de informações sem comprometer o controlo e a liberdade dos utilizadores.





Num mundo onde a vigilância e a censura online são preocupações cada vez mais urgentes, plataformas como a Obyte representam uma alternativa promissora, disponível para todos. Ao fornecer um ambiente digital seguro e descentralizado, a Obyte alinha-se com a visão de Julian Assange de capacitar as pessoas para exercerem o seu direito à liberdade de expressão e promover a transparência e a responsabilização na sociedade.









