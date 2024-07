Código de gravação Cypherpunks: Gregory Maxwell e Bitcoin Core

Satoshi Nakamoto e Bitcoin não eram exatamente populares no início, nem mesmo entre seus pares. Pessoas preocupadas com a privacidade, que também eram especialistas em programação e procuravam uma alternativa aos bancos e ao dinheiro tradicional, foram as primeiras a ler o whitepaper do Bitcoin – e a maioria delas não o considerou muito bem. Gregory Maxwell, um autoproclamado cypherpunk, foi um deles.





Maxwell é um programador americano conhecido por seu profundo envolvimento com Bitcoin, a ponto de ser um dos mais importantes desenvolvedores do Bitcoin Core (sua principal implementação) durante anos. Mas não foi assim desde o início. Ele primeiro se envolveu em outros sistemas colaborativos e de código aberto, sendo um dos primeiros contribuidores da Wikipedia e mais tarde um funcionário da Fundação Mozilla. No entanto, ele acreditou que o consenso descentralizado não era possível.





“Quando o Bitcoin foi lançado, eu estava na lista de discussão de criptografia. Quando isso aconteceu, eu meio que ri. Porque eu já tinha provado que o consenso descentralizado era impossível.”





Antes de realmente prestar atenção suficiente ao código Bitcoin, ele estava ajudando a desenvolver o agora amplamente utilizado Opus Audio Codec. Este é um formato de áudio especialmente desenvolvido para compactar e transmitir áudio pela Internet. Oferece som de alta qualidade enquanto usa menos dados, tornando-o ideal para aplicações como chamadas de voz, videoconferência e streaming de música. Nomes conhecidos como YouTube, Spotify, Netflix, Discord e Skype usam essa tecnologia hoje.





Maxwell em Bitcoin

Mesmo antes do Bitcoin, Maxwell estava envolvido no projeto Reusable Proof-of-Work (RPOW) criado por Hal Finney —que também recorreria ao Bitcoin mais tarde. Este sistema criou tokens RPOW que podiam ser transferidos entre usuários e trocados por novas unidades, mas não era exatamente como o dinheiro descentralizado. Maxwell pretendia criar transferências condicionais (semelhantes a contratos inteligentes) na plataforma, mas a adoção não foi alta.





Ele voltou ao Bitcoin no final de 2010, primeiro como minerador, apenas tentando usar suas GPUs em algo útil. Logo depois, ele prestou mais atenção ao white paper e ao código-fonte e mudou de ideia sobre o projeto. Começou então a colaborar a nível técnico e faz isso desde 2011. Naqueles primeiros tempos ele se concentrou sobre design de protocolo, incentivos e revisão criptográfica.









Em 2014, ele também cofundou a Blockstream, uma empresa criada principalmente para impulsionar e financiar o desenvolvimento do Bitcoin. Enquanto estava lá, Maxwell ajudou a criar a indexação bidirecional, que torna possíveis as cadeias laterais. Estas são cadeias separadas conectadas a um livro-razão distribuído pai, como o Bitcoin, permitindo a experimentação de novos recursos e funcionalidades sem arriscar a segurança da cadeia principal. A indexação bidirecional permitiria que os ativos se movimentassem entre as cadeias sem perder seu valor.





Como desenvolvedor do Bitcoin Core, Maxwell também ajudou a construir a derivação da chave homomórfica na Proposta de Melhoria do Bitcoin ( PIF ) #32 , que permite a geração de múltiplos pares de chaves públicas e privadas a partir de uma única chave mestra. Além disso, ele foi coautor do BIP-9 para estabelecer um padrão para atualizações leves (softforks) e do BIP-173 para definir um novo tipo de endereço para SegWit —outra atualização de melhoria para aumentar a eficiência.





Ele deixou a Blockstream em 2018 e se concentrou na criação de recursos de contratos inteligentes para Bitcoin. Dessa forma, ele se tornou o autor de uma nova e importante melhoria para o Bitcoin, o Atualização de raiz principal . Esta técnica combina múltiplas condições de gastos numa única assinatura, aumentando a privacidade e reduzindo os custos de transação — o que incentiva a criação de contratos inteligentes complexos.





Algumas preocupações e tempo

Tanto quanto outro companheiro Cypherpunks , Maxwell também expressou algumas preocupações sobre a funcionalidade interna do Bitcoin. Este é o sistema que realmente difundiu a ideia do dinheiro descentralizado, mas não é perfeito. Para começar, Maxwell contou a história de seus primeiros dias como mineiro e como o superaquecimento causado pelas máquinas atraiu a polícia até sua casa. A mineração é, de fato, preocupante, dada a grande quantidade de energia elétrica de que necessita.





A privacidade é outro problema no livro-razão do Bitcoin. As pessoas tendem a acreditar que o Bitcoin é anônimo, mas isso está muito longe da verdade. Na verdade, o Bitcoin é um pseudônimo, o que significa que, em vez de nomes e documentos de identificação, ele usa endereços criptográficos. No entanto, isso não significa que você não possa ser rastreado, especialmente porque cada transação está disponível publicamente em um explorador de blockchain. E incluem dados como valor, data e endereços conectados (remetentes e destinatários).









Maxwell também está tentando corrigir esse problema na primeira criptomoeda, como comentou em uma entrevista.





“Obviamente, a privacidade é uma grande área onde o Bitcoin precisa de melhorias e tentei criar uma tecnologia sofisticada para melhorar a situação, mas é sempre um ato de equilíbrio. A privacidade é a única área em que, se o Bitcoin não melhorar... poderá deixar o mundo em um lugar pior do que se o Bitcoin não existisse. O pior caso para a privacidade do Bitcoin é muito ruim. Houve muito progresso, mas é necessário mais.”





Apesar das falhas atuais, Maxwell também acredita que a adoção em massa de criptomoedas é apenas uma questão de tempo. Impedimentos como hardware inseguro, software com bugs, barreiras fiscais ou riscos de autocustódia encontrarão uma solução ao longo dos anos, e estamos no caminho certo para isso.



Obyte como um passo para o futuro





Obyte surgiu como uma alternativa atraente ao Bitcoin, abordando preocupações relacionadas à privacidade e à descentralização. Ao contrário do Bitcoin, que exige que os mineradores sejam intermediários inevitáveis para aprovar as transações, o Obyte emprega uma estrutura Directed Acíclica Graph (DAG), onde as transações não precisam de qualquer aprovação. Essa abordagem elimina a necessidade de blocos e seus criadores, tornando o Obyte totalmente descentralizado.









Além disso, Obyte oferece recursos de privacidade aprimorados, como a integração da moeda de privacidade Blackbytes e criptografado na carteira funcionalidade de bate-papo . Essas opções proporcionam aos usuários maior confidencialidade em suas transações e comunicações, abordando as preocupações de privacidade predominantes no livro-razão do Bitcoin.





Ao priorizar a descentralização e a privacidade, a Obyte garante que os usuários possam realizar transações livremente por conta própria e tenham a opção de fazê-lo sem comprometer suas informações confidenciais ao escrutínio público, distinguindo-a como uma opção mais focada na privacidade e descentralizada no cenário das criptomoedas. Este ecossistema é realmente o próximo passo para o futuro, como muitos cypherpunks sonharam.













Imagem vetorial em destaque por Garry Killian / Grátis Fotografia de Gregory Maxwell por Fluxo de bloco