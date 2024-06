Os cortes de empregos nas grandes tecnologias continuam inabaláveis

Ah, garoto.





Estar na área de tecnologia nos últimos anos já foi ruim o suficiente. Trabalhar para tecnologia em 2024 é ainda pior.





Para qualquer um que pensasse que as grandes demissões do passado haviam acabado, uma série de downsizing que começou no início de 2024 deveria colocar essa ideia fora da janela. De certa forma, estes não são cortes de empregos, mas sim um realinhamento aos recentes avanços na tecnologia, particularmente na inteligência artificial generativa.





Sim, as grandes tecnologias têm-se realinhado, dispensando indivíduos em áreas que consideram não importantes para os seus resultados financeiros, ao mesmo tempo que publicam empregos em segmentos que lhes oferecem crescimento. Você tem seus suspeitos de sempre, Microsoft , meta , Amazonas , Google , mas também outros, como eBay , Unity e até Snap, todos com demissões anunciadas variando de centenas a milhares.





Então, o que diabos está acontecendo?





A última crença comum em relação às demissões era que as empresas contrataram de forma muito agressiva durante a pandemia da COVID-19, e depois que os governos mundiais decidiram que não havia problema em permitir que os cidadãos circulassem livremente, as empresas perceberam que não estavam ganhando tanto dinheiro quanto foi o que fizeram quando todos foram forçados a se fechar. Então, naturalmente, as empresas decidiram cortar a gordura e dispensar pessoas de todas as divisões.





Essa noção ainda é verdadeira: as empresas de tecnologia ainda sentem que são maiores do que deveriam ser e sentem que ainda há espaço para se reduzirem ainda mais e se tornarem lucrativamente lucrativas.





Mas (e há sempre um mas!), a inteligência artificial despertou agora uma procura por profissionais que possam domar a fera e ajudar a fabricar produtos que as empresas possam vender a outras pessoas, ou simplesmente torná-las melhores naquilo que fazem. Contratar profissionais especializados não é barato, então é claro que as empresas estão dispensando pessoas que não possuem necessariamente as habilidades que procuram, ao mesmo tempo que contratam aquelas que possuem. Não temos certeza de quantos profissionais de marketing equivalem a um único engenheiro de aprendizado de máquina, mas se tivéssemos que fazer as contas, seria algo como 5x em marketing = 1x engenheiro de ML? Quem sabe!





Então este é o grande cálculo da IA? A aquisição que todos temiam? Não necessariamente. A economia dos EUA ainda está saudável, com o desemprego em níveis administráveis. A inflação é um problema, mas o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que eles estão reinando em sobre o assunto. O que significa que enquanto alguns empregos estão a ser redundantes, outros estão a surgir a todo o momento.





A Microsoft ficou em primeiro lugar no __ Tech Company Rankings __ do HackerNoon esta semana, seguida pelo Facebook em 2º, Google em 3º e Amazon em 9º.







Meta sinaliza bons momentos com ganhos de 2023 🤑

Os cortes de empregos não são as únicas razões pelas quais as grandes tecnologias têm sido notícia ultimamente. Com o final de 2023, os investidores têm se perguntado como foi o desempenho das empresas de tecnologia no último trimestre do ano. A curiosidade deles foi respondida com um calendário de lucros lotado na semana passada, com quase todas as empresas que se prezam dando uma olhada em seus livros do trimestre mais recente.





Metas resultados se destacou, tanto que suas ações saltaram impressionantes 20%, tornando-a valiosa em mais US$ 200 bilhões em uma única sessão de negociação de ações. De acordo com Segundo os relatórios, este é o máximo que uma empresa adicionou à sua capitalização de mercado num único dia na história de Wall Street. Então, quanto a empresa de mídia social ganhou nos últimos três meses de 2023? Bem... A receita do quarto trimestre aumentou 25% ano após ano, para US$ 40,11 bilhões, mas o destaque foram os lucros: a empresa triplicou seu lucro líquido para US$ 14,02 bilhões, ou US$ 5,33 por ação, de US$ 4,65 bilhões, ou US$ 1,76 por ação, no mesmo trimestre. de 2022.





Trata-se de um salto enorme, e Wall Street devorou-o como uma hiena faminta. Melhor ainda, a Meta iniciou um dividendo pela primeira vez na sua história, pretendendo pagar 0,50 dólares por ação aos investidores em 26 de março, com planos para continuar a recompensar os acionistas distribuindo parte dos seus lucros no futuro.





Na Alphabet, a controladora do Google serra Receita do quarto trimestre de US$ 86,31 bilhões, um aumento de 13% ano após ano, e lucro líquido de US$ 20,69 bilhões, ou US$ 1,64 por ação, acima dos US$ 13,62 bilhões, ou US$ 1,05 por ação, no mesmo trimestre de 2022. Nada mal!





Enquanto isso, a Apple postou receita trimestral de US$ 119,6 bilhões, um aumento de 2% ano após ano, e lucro trimestral por ação diluída de US$ 2,18, um aumento de 16% ano após ano. A Microsoft, que compete com a Apple pela posição de empresa mais valiosa do mundo, reservado um aumento de 18% ano após ano na receita trimestral para US$ 62 bilhões e um aumento de 33% no lucro líquido para US$ 21,9 bilhões, ou US$ 2,93 por ação, em comparação com o trimestre anterior do ano anterior.





E onde isso deixa a Amazon? A gigante do comércio eletrônico disse vendas líquidas do quarto trimestre aumentou 14%, para US$ 170 bilhões, enquanto o lucro líquido aumentou para US$ 10,6 bilhões, ou US$ 1,00 por ação, em comparação com US$ 0,3 bilhão, ou US$ 0,03 por ação, no mesmo trimestre de 2022.





No geral, não foi um trimestre ruim para as empresas de tecnologia.

Elon Musk não desistiu desses implantes cerebrais 🧠

Embora Tim Cook (e, até certo ponto, Mark Zuckerberg) estejam interessados em fazer com que os consumidores utilizem grandes peças de tecnologia para experiências “imersivas”, o colega bilionário Elon Musk tem outros planos.





Em um desenvolvimento que levantou algumas sobrancelhas aqui no HackerNoon, o homem mais rico do mundo disse que sua startup de saúde Neuralink tinha instalado um implante cerebral em um sujeito humano. E sim, o assunto está vivo e bem, de acordo com o CEO da Tesla/X/Everything™.





Os chips cerebrais do Neuralink podem ser um grande negócio se a tecnologia tiver algum uso ou promessa real; o tempo que a empresa levou para realmente receber a aprovação da Food and Drug Administration dos EUA para instalar seu implante cerebral em um ser humano foi bastante longo, variando de anos, mas finalmente chegou em 2023.





Supondo que a tecnologia funcione como deveria, a esperança é que ela eventualmente seja capaz de ajudar as pessoas a superar a paralisia e uma série de problemas neurológicos. Até agora, o objetivo é fazer com que os humanos sejam capazes de controlar um cursor ou teclado de computador usando apenas seus pensamentos.





Vale ressaltar que a Neuralink estava testando esses implantes em macacos anteriormente, muitos dos quais sofreram paralisia, convulsões e inchaço cerebral após a cirurgia.





Caramba!

Em outras notícias.. 📰

E isso é um embrulho! Não se esqueça de compartilhar esta newsletter com sua família e amigos. Até a próxima semana. PAZ! ☮️





