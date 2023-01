Construir para alugar DAO: pioneiro no conceito de 'aluguel para ganhar'

LEARN MORE ABOUT @0X180DB 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

O Projeto Vila Urbana: Uma Visão para Casas Habitáveis, Sustentáveis e Acessíveis





À medida que o sistema capitalista moderno tomava forma, seus países endureciam as regras de entrada. Trabalhadores migrantes - convidados indesejados, na verdade -, portanto, eram mal pagos em comparação com os locais. Isso, por sua vez, desencadeou taxas de desemprego e impôs um fardo adicional ao Estado.





Na era digital, um novo tipo de trabalho tornou-se comum, ou seja, trabalhos remotos. Os defensores desse conceito - 'nômades digitais' - são móveis como nunca antes; eles podem se mover internamente e através das fronteiras. Eles são muito bem-vindos em vários países, pois são ricos e bem-educados, não competem com os locais por seus empregos; também podem ajudar no crescimento da economia dos países em que residem por vez. Até 2022, 46 países implementaram as estruturas regulatórias destinadas a atrair nômades digitais.





Os nômades digitais são pioneiros de uma nova sociedade 'informacional'. À medida que se desenvolve, uma grande mudança de paradigma nos hábitos de consumo torna-se óbvia. Já testemunhamos o aumento do interesse na 'economia compartilhada'. Compartilhamento de carros, serviços de streaming, coworking e plataformas de co-living tornaram-se rotina no curto prazo. No final das contas, a economia compartilhada traz uma mensagem fundamental para o homem moderno da era digital:





Você não precisa possuir algo para usá-lo





Com restrições de migração facilitadas e maior uso de instrumentos de economia compartilhada, os nômades digitais podem residir confortavelmente onde quiserem.





O conforto começa com um espaço de convivência

Os arquitetos modernos estão focados na criação de projetos para espaços confortáveis. Por exemplo, IKEA, Studio10 e escritório de arquitetura EFFECT estão trabalhando no projeto The Urban Village . Com a fusão de ideias modernistas sobre o futuro espaço habitacional, podemos reconsiderar a forma como as pessoas possuem e usam imóveis em uma sociedade digital.





Por exemplo, um nômade digital pode estar interessado em passar a juventude em Nova York com suas oportunidades de trabalho, a idade adulta em Copenhague com seu ecossistema de serviços públicos desenvolvido e, então, ele/ela poderá se aposentar na tranquila Zurique. Além disso, durante sua vida, ele/ela pode estar interessado em viajar para um litoral próximo ao Porto ou para a cidade maravilhosa de Tóquio.





Este estilo de vida muda radicalmente a forma como percebemos o conceito de propriedade: agora se torna um fardo, não uma oportunidade, enquanto o aluguel de uma casa se torna uma escolha sensata. O aluguer torna-se uma forma flexível e relevante de desfrutar de um elevado padrão de vida a um custo reduzido. Mas há uma infinidade de oportunidades de aluguel em todos os países, sem falar no Airbnb. Então o que vem depois?





Ao contrário do proprietário, os locatários não podem utilizar o imóvel como um ativo. A propriedade imobiliária é um 'porto seguro' para muitos; os proprietários são 'sustentáveis' neste mundo, enquanto seus inquilinos são 'insustentáveis'. Aqui está um trade-off crítico: possuir imóveis resulta em mobilidade limitada, mas maior sustentabilidade e vice-versa: como eles não possuem seus próprios imóveis, os nômades digitais são 'insustentáveis' neste mundo.









A tokenização de imóveis é a maneira de resolver esse problema

O sistema de tokenização imobiliária permite que os usuários aluguem objetos de uma organização autônoma descentralizada ou DAO em vez de comprá-los. Com cada pagamento de aluguel, o inquilino recebe tokens de governança . Funciona como um programa de fidelidade com bônus de reembolso. Os detentores de tokens podem ter uma palavra a dizer em referendos cruciais. Quanto mais tokens um usuário possuir, maior será seu poder de voto. Esse poder permite que ele/ela ajuste as taxas de aluguel, uma entrada mais sensível para os inquilinos.





Por sua vez, para construir novos imóveis para locação, um DAO precisa de investimentos. Eles podem ser levantados por meio de tokens de ações lastreados por imóveis. Os detentores de tokens de ações não podem participar da votação, mas podem converter seus tokens em criptomoeda para receber de volta seus fundos, bem como a participação na receita do DAO proporcionalmente aos seus investimentos.





A receita é um motivador fundamental para os investidores participarem de tal DAO; eles estão interessados em taxas altas (taxas maiores = maiores receitas). Esse recurso abre oportunidades para operações de mercado entre detentores de tokens, pois investidores e credores podem trocar tokens de ações e tokens de governança entre si.





Os investidores estarão interessados na receita máxima; isso os motivará a trocar tokens de ações por tokens de governança para ajustar as taxas de aluguel. Como tal, haverá um catalisador para a demanda por tokens de governança e fornecimento de tokens de ações. Por sua vez, os inquilinos serão motivados a evoluir para os 'proprietários' dos imóveis por meio da compra de tokens de ações; isso catalisará a demanda por eles e afetará o fornecimento de tokens de governança.

Portanto, o equilíbrio entre esses grupos tornará as taxas de aluguel justas e democráticas.





Resumindo

A tokenização de propriedade privada é uma base técnica para a mobilidade e sustentabilidade de uma pessoa em um mundo digital.





A evolução dos conceitos existentes deverá conduzir ao surgimento de um novo serviço de arrendamento imobiliário. Este serviço é definido para permitir que seus usuários criem um espaço de vida em todos os países de presença.





Se você estiver interessado em mudar de local, especifique este fato no aplicativo: a cópia exata do seu espaço existente estará esperando por você. Pague apenas pelos serviços que você realmente usa. Não precisa de cafeteira? Exclua-o no configurador e reduza seu pagamento mensal. Obtenha seus tokens de governança como reembolso pelo uso do serviço e ajuste sua futura taxa de aluguel.





Além disso, você pode trocar seus tokens de governança por tokens de ações e começar a possuir imóveis em vários países. Outros artigos abordarão os recursos do serviço e seus detalhes simbólicos.





Agradecemos qualquer tipo de feedback dos interessados em observar o serviço, apoiando seus esforços com suas habilidades, bem como de todos os entusiastas: entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected] e nos comentários.