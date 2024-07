Conheça MinIO: a empresa HackerNoon da semana

Estamos de volta com mais um artigo para o HackerNoon Série Empresa da Semana ! Toda semana apresentamos uma marca de tecnologia incrível do nosso banco de dados de empresas de tecnologia , deixando sua marca perene na internet. Este banco de dados exclusivo da HackerNoon classifica as empresas S&P 500 e as principais startups do ano.



Esta semana, apresentamos nosso parceiro de blog de negócios MinIO - um armazenamento de objetos compatível com S3 de alto desempenho, desenvolvido para cargas de trabalho de AI/ML, data lake e banco de dados em grande escala. Ele é executado no local e em qualquer nuvem (pública ou privada) e do data center até a borda. O MinIO também oferece recursos como replicação de dados, gerenciamento do ciclo de vida e alta disponibilidade, tornando-o a melhor escolha para aplicativos modernos nativos da nuvem.





Quer fazer parte do banco de dados perene de empresas de tecnologia do HackerNoon? Solicite a página da sua empresa de tecnologia no HackerNoon !





Conheça MinIO: #FunFact

Você sabia que MinIO é open source sob GNU AGPL v3? O código aberto é o principal impulsionador da inovação tecnológica e é assim que a empresa compartilha seu apoio e crença no papel do código aberto na revolução da IA :



"Adotando uma filosofia de inovação extremamente aberta, as empresas que realmente participam no desenvolvimento de software de código aberto desafiam as noções tradicionais de vantagem competitiva, reconhecendo que nem todos os bons códigos ou grandes ideias residem dentro da sua organização. Esta mudança apoia o argumento de que as inovações partilhadas dentro do O ecossistema de código aberto leva a um crescimento mais rápido do mercado, proporcionando às empresas de software ainda mais pequenas, com fundos de I&D mais limitados, a oportunidade de beneficiarem das repercussões de I&D presentes no software de código aberto. aproveitando a inteligência coletiva da comunidade, sem diminuir os esforços internos de P&D, o que significa que as empresas de software de código aberto não precisam sacrificar seus orçamentos para buscar liderança inovadora e código fora de sua organização."









Principais notícias do MinIO no HackerNoon

MinIO publicou 43 histórias via Programa de blogs de negócios HackerNoon , e gerou 2 anos, 23 dias e 29 minutos de leitura! Aqui estão nossas três histórias favoritas do MinIO: