Clash of Chips: M1 Max da Apple vs. Core i9 de 12ª geração da Intel

A Intel foi o rei do pedaço em termos de fabricação de chips para laptop por anos. A Apple decidiu encerrar seu relacionamento com a Intel para começar a fabricar seus próprios chips para laptops. Isso fez com que a Intel melhorasse seu jogo. A Intel lançou um chip no início de 2022 e esse chip supera o chip equivalente da Apple em testes de benchmark.

A primeira parte do título desta história provavelmente fez você pensar que era uma briga de Pringles x Doritos x Lays. Talvez um dia veremos esse confronto.





Se você está um pouco familiarizado com o cenário tecnológico de telefones e laptops, sabe que, durante anos, a Apple sempre teve uma batalha ou outra com algumas grandes marcas de tecnologia. Essas batalhas são realizadas em um tribunal, sutilmente em anúncios ou nas mídias sociais. Desde quando eles lutaram com a Samsung por anos até sua batalha mais recente com o Facebook no ano passado. Eles até lutaram com o FBI em algum momento. Todo mundo realmente odeia Chris ou eles apenas odeiam a Apple?





Sem surpresa, trago a vocês mais uma batalha.





O M1 e Intel

Após 15 anos, a Apple decidiu encerrar o relacionamento entre a Intel e seus Macs. Em 2020, a Apple anunciou seus lançamentos anuais de laptops: um MacBook Air, um MacBook Pro e um Mac Mini. Como esperado, eles se pareciam exatamente com seus predecessores. A única novidade era que todos tinham novos chips.





A Apple criou seus próprios chips e decidiu começar a usá-los em versões mais recentes de seus laptops e desktops. Eles já faziam seus próprios chips de telefone há anos e decidiram fazer o mesmo com seus laptops.





Se você conhece a Apple, sabe que eles têm um dos melhores ecossistemas de produtos de tecnologia do mundo. Eles facilitam muito a vida de seus usuários com integrações perfeitas que visam a conveniência geral. Claro, isso tem um custo, mas nada de bom sai barato. O software da Apple é otimizado para trabalhar com seu hardware e isso garante eficiência.





Uma tendência que continuou com seu revolucionário M1. Sua eficiência ostentava números nunca antes vistos.





Os Macs M1 têm maior duração da bateria e melhores desempenhos do que seus predecessores equivalentes da Intel.





Como resposta, a Intel lançou seus processadores móveis de 12ª geração no início de 2022. Esse lançamento resultou em chips muito poderosos que visam competir com os melhores da Apple. Embora a Intel seja a rainha do mercado há muitos anos, o mercado de chips está fervilhando de concorrência.





Sem mais delongas, vamos aos números.





testes

Os testes foram realizados pela PCWorld e Anandtech e geraram resultados das empresas de referência. Estas foram as principais unidades de laptop usadas:





MSI GE76 Raider (laptop Core i9-12900HK de 14 núcleos / RTX 3080 Ti @175TGP/ 32 GB DDR5/4800)

Apple Macbook Pro 16 (M1 Max de 10 núcleos / 64 GB LPDDR5/6400)





Duas outras unidades de laptop foram usadas para melhor referência dos resultados de desempenho.





Observe que para todos os gráficos de teste, barras mais longas significam melhor desempenho.





A primeira comparação é Cinebench R23. Os resultados provenientes da Anandtech e PCWorld foram usados. O benchmark é usado para medir o desempenho de renderização de uma CPU. Este é um teste de estresse por 10 minutos. CPUs com mais núcleos vencem.





Alerta de spoiler: o chip da Intel vence a primeira rodada com desempenho cerca de 25% melhor.





Como o chip da Intel tem mais núcleos, estava fadado a vencer esta rodada.





Fonte: PCWorld













O Cinebench R23 também foi executado usando um único thread para comparar os melhores núcleos da CPU. Neste teste, o novo Core i9-12900HK de 12ª geração também supera o M1 Max. Um Core i9-11980HK de 11ª geração um pouco mais antigo também supera o M1 Max neste teste, por uma margem relativamente pequena,





Fonte: PCWorld









O próximo teste foi o benchmark Geekbench 5 da Primate Lab. O primeiro é o desempenho multi-core de todos os laptops. Para o MacBook Pro, o resultado foi obtido do banco de dados do Geekbench. Isso não é tão confiável quanto um de uma tomada conhecida. Como os resultados são auto-relatados, as circunstâncias em que foram executados são desconhecidas. Portanto, as pontuações mais altas relatadas para o M1 Max foram escolhidas.





Mais uma vez, o Core i9-12900HK de 12ª geração vence esta rodada por uma porcentagem muito pequena. Mas não importa quão pequena seja a margem, só pode haver um vencedor.





Fonte: PCWorld













Também houve um relatório sobre o desempenho de núcleo único do Geekbench. A contagem de núcleos realmente não importa porque o resultado que você vê é o melhor desempenho dos melhores núcleos de cada CPU. O M1 Max perde nesta rodada novamente no que foi muito difícil. As outras unidades inferiores testadas também não se saíram tão mal quando comparadas com esses super chips.





Fonte: PCWorld













Agora em testes de GPU. O próximo teste é chamado de benchmark de desempenho de computação do Geekbench. Ele avalia o desempenho da GPU, simulando cargas de trabalho como processamento de imagem, visão computacional e aprendizado de máquina. Uma barra roxa representa os gráficos integrados e uma barra verde para os chips gráficos discretos dos laptops Core i9 e Ryzen. O M1 Max é estritamente um design integrado. Portanto, ambas as barras são idênticas.





Fonte: PCWorld





O último teste é voltado para criadores de conteúdo que utilizam o software Adobe Premiere. Os resultados foram comparados e combinados de PCWorld e PugetBench. Os resultados foram escolhidos na extremidade superior da escala para o MacBook Pro, pois eram dados de origem pública.





Fonte: PCWorld









Conclusão

A Intel é uma clara vencedora nesta batalha. Embora os chips não mintam , eles também nunca contam a história completa. Esses números dão uma boa ideia de quão poderoso é o novo chip da Intel, mas nem todas as métricas são medidas. O uso real por usuários reais fornece os benchmarks de desempenho mais precisos.





No final, as pessoas devem escolher o hardware do computador com base na preferência e na funcionalidade. Se você é um desenvolvedor de software que adora jogos, escolher um laptop com Windows é óbvio, já que os Macs não são para jogos. Se você é um criador de conteúdo que adora ter um ecossistema central, pode optar pelos MacBooks com os chips M1. Escolha o hardware e o sistema operacional de que você precisa, em vez do que a Internet diz.





Felicidades!