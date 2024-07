CONF3RENCE 2024 O principal evento da Web3 na Alemanha está chegando

Dortmund, Alemanha, 9 de maio de 2024/Chainwire/--CONF3RENCE 2024 e BLOCKCHANCE têm o prazer de anunciar sua união, marcando o início de um evento emblemático da Web3 na região do Ruhr, a potência econômica da Europa. BLOCKCHANCE já demonstrou as possibilidades do ecossistema Web3 alemão. Juntos, com o objetivo de construir uma ponte entre a economia tradicional e a Web3, esta união impulsiona a CONF3RENCE a uma posição de liderança a nível global.





Programado para a próxima semana, 15 e 16 de maio, no Signal Iduna Park em Dortmund, o maior estádio da Alemanha, o CONF3RENCE visa unir a economia tradicional com os crescentes setores de Web3 e IA. O evento será um momento crucial para a comunidade blockchain, contando com mais de 150 palestrantes e hospedando mais de 100 parceiros e expositores de todo o mundo.

Destaques da CONF3RENCE 2024:

Palestrantes de alto nível de empresas tradicionais, finanças, ciência e política; Banco Central Europeu, NVIDIA, Animoca Brands, IBM, Litecoin e muitos mais

Emocionantes painéis de discussão e workshops sobre os tópicos mais críticos nas indústrias de blockchain e IA

Oportunidades exclusivas de networking para fazer novos contatos e trocar ideias com especialistas.

8 milhões de euros em prêmios para o nosso Startup Award, um hackathon inovador, demonstrações ao vivo e outros elementos interativos emocionantes

Parcerias com associações líderes da indústria e finanças, associações de blockchain significativas e clubes empresariais permitem uma qualidade sem precedentes de visitantes e oportunidades

Ampla área de exposição para apresentação de produtos e oportunidades de negócios para promover inovação e relacionamento comercial





CONF3RENCE é mais que um evento; a missão é unificar as partes interessadas de todos os setores para promover a implementação de tecnologias blockchain e de IA, apresentando aplicações existentes e explorando novas sinergias. Com o seu programa abrangente e dedicação à inovação, a CONF3RENCE está preparada para catalisar o crescimento da tecnologia blockchain e moldar o futuro das economias digitais.





Junte-se a nós em Dortmund para uma exploração sem precedentes do potencial que existe na intersecção da economia tradicional e das indústrias dinâmicas da Web3 e da IA. CONF3RENCE é a sua oportunidade de fazer parte da conversa que molda o futuro da tecnologia e da sociedade.

Sobre CONF3RENCE

CONF3RENCE é um fórum global líder dedicado à exploração e promoção de tecnologias blockchain e IA. Situado no coração da potência económica da Europa, a região do Ruhr, o CONF3RENCE serve como uma plataforma fundamental para unir a economia tradicional com os domínios inovadores da Web3 e da IA. Para saber mais, visite o local na rede Internet , ou X (Twitter) , ou LinkedIn .

Contato

Sascha Roehrer

SOLV3 GmbH

[email protected]

Esta história foi distribuída como um lançamento pela Chainwire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui .