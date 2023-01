Concursos de redação HackerNoon: como os editores votam nos vencedores 🗳️

Você já se perguntou como suas inscrições no HackerNoon Writing Contest são avaliadas? Este tópico Slogging de Utsav Jaiswal, David, Limarc e Linh ocorreu na enquete oficial do concurso de redação Web3 do canal #writing-contests do HackerNoon e fornece informações privilegiadas sobre o processo de votação e avaliação. Os resultados da enquete serão divulgados em breve no anúncio final do concurso de redação web3.

Os concursos de redação HackerNoon se tornaram os favoritos de todos por um motivo. Parabéns aos nossos incríveis patrocinadores; O HackerNoon distribuiu as recompensas na comunidade HackerNoon de um prêmio total de $ 225.000 até o momento!

Fique ligado e aproveite este tópico:

Voto no número 1 - "Com a tecnologia blockchain, agora é possível descentralizar o gráfico social onde, em vez de corporações, cada usuário é dono de seu perfil e de todas as postagens e relacionamentos nele contidos."



Minha opinião - este é um problema real de banco de dados. Os bancos de dados relacionais são uma bagunça e, com a descentralização, podemos ter IDs descentralizados mapeados de forma independente da plataforma.

O nº 2 é meio que um jornalismo investigativo decente, mas não vou votar nele.

# 3 - Eu tenho uma queda pelo autor que escreve para nós e codifica no Ethereum. Paralelos interessantes com o inferno de Dante, mas ficando de fora porque o viés óbvio é óbvio.

Bem, 3 votos são recomendados! Mas optar por exercer apenas 1 voto é uma forma de votar.

Vou continuar fazendo isso até chegar ao # 10 David :savage-joy:

Limarc 17h13

Estou votando no número 4 - gosto muito da escrita e acho que a estrutura da história está bem feita e bem pensada. Ao falar sobre web3, ele diz: "Os defensores falam sobre isso com um brilho tão intenso em seus rostos que as pessoas se tornaram cegas demais para acreditar neles."



SELVAGEM e poética.

# 2 obteve boa cobertura na web - Cointelegraph, Investing dotcom, FXStreet, etc. https://twitter.com/hackernoon/status/1565761417076252672/photo/1

Alerta de spoiler: a última frase do número 3 é " Perigos comuns: degeneração completa". Além disso, acho que o autor tira o abismo da comparação da web3 de maneira admirável.

Usei meu último voto no nº 6 porque sou totalmente a favor de adicionar mais mergulhos profundos à Internet - especialmente porque o uso de contratos inteligentes está aumentando.

#4 - Publicado anteriormente naquele site idiota tão automático não. Brincadeiras à parte, é mais uma coleção de opiniões, então guarde meus 2 votos para os outros

# 5 - Realmente boa abordagem pessoal das antigas limitações dos contratos inteligentes. Além disso, joga sombra em Ev Williams e recebe meu voto :savage-joy:

# 6 - título meio enganador. Sem mergulho profundo. Mais como um 'Como escrever seu primeiro contrato inteligente com exemplo.'

# 7 é muito tímido.

# 8 - Raiva não adulterada expressa como uma história. Eu amo isso. "E se eu te dissesse que essa estética corporativa decadente (para a qual, entre outras coisas, a Meta gastou 10 bilhões em 2021) não é o problema, mas um sintoma de nossa condição terminal?"



e



"Sob as páginas brilhantes de seus relatórios que delineiam a oportunidade de expansão vertical e horizontal total dos negócios, existe uma sensação inconfundível de vazio e nostalgia. Somos compelidos a colocar nossos fones de ouvido e escapar em um mundo digital de alta fidelidade, estranhamente semelhante para o nosso. Neste mundo, rostos caricaturais com características reduzidas ao mínimo sobre torsos flutuantes e mãos desencarnadas (não podemos renderizar com precisão braços completos em máquinas de VR disponíveis comercialmente) se envolvem em atividades muito familiares: jogar xadrez ou tênis, ficar de pé em na frente de pontos de referência, shows ou outras formas de socialização."



def obtendo meu voto - mesmo que eu tenha que remover 1 dos outros

Talvez devêssemos renomear o nº 6?

O nº 9 está me forçando a retirar meu voto de uma das histórias anteriores. Desculpe Mason Pelt -



"Marcadores de localização e dados continuam a se tornar mais precisos, e nossos dispositivos portáteis estão se tornando mais inteligentes com velocidades de processamento mais rápidas. Isso significa ambientes personalizados construídos sobre o mundo real e apresenta oportunidades únicas e interessantes para engajamento cívico, impacto social e, claro, jogos ."



"Na prática, isso significa que o metaverso agora é "instanciado", o que significa que a maioria das experiências tem limites e não está conectada a outras experiências. Você ainda precisa "fazer login" e iniciar software ou hardware diferente para acessar diferentes instâncias. Para que o metaverso seja verdadeiramente aberto, precisamos de mecanismos de jogo interoperáveis e uma camada de economia virtual."

Claro que joga!

# 10 - adorei o título opinativo - infelizmente, outras histórias são muito melhores.

Re-intitulado: https://hackernoon.com/diving-deep-into-smart-contracts



richard-kubina - podemos editar o slug ou é muito esforço?

Utsav Jaiswal qualquer administrador pode editar slugs agora :-)

Muito duro, meu mal https://giphy.com/search/duh

Temperado com Jim Carrey

Concluído - https://hackernoon.com/how-to-write-solidity-smart-contract-deploy-ropsten

✅ 1

A imagem em destaque de Utsav Jaiswal ganha menos agora 😞 Vou gerar um DALLE2 rápido.

A manchete era bastante específica, mas não tenho certeza se DALLE sabe o que são Solidity ou Ropsten.

Eu decidi ir com "Uma máquina escrevendo um Contrato Inteligente para os humanos seguirem".

Acabando recebendo um bom imho!

🔥 3

Edições de slug Utsav Jaiswal são possíveis!

Oh parece que David estava nele lmao 😂

Isso definitivamente deve ser um tópico slogging!