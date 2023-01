Concurso de redação sobre o futuro das finanças por Bricktrade x HackerNoon

Qual é o futuro das finanças? A criptografia realmente nos dará mais liberdade financeira? Você pode responder a essas perguntas e ser pago para fazê-lo no The Future of Finance Writing Contest by Bricktrade e HackerNoon! Esta é a sua chance de usar suas habilidades de escrita e seu conhecimento e opiniões sobre definição, mercado imobiliário, economia e muito mais, para ganhar dinheiro com um enorme prêmio mensal de $ 2.000!

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Qual é o futuro das finanças? A criptografia realmente nos dará mais liberdade financeira? Você pode responder a essas perguntas e ser pago para fazê-lo no The Future of Finance Writing Contest by Bricktrade e HackerNoon!





Esta é a sua chance de usar suas habilidades de escrita e seu conhecimento e opiniões sobre definição, mercado imobiliário, economia e muito mais, para ganhar dinheiro com um enorme prêmio mensal de $ 2.000!





Entrar no concurso é bem fácil. Apenas envie seu artigo para HackerNoon com a tag #future-of-finance , e você estará qualificado para ganhar prêmios de nossa premiação total de US$ 2.000 todos os meses, de 1º de junho a 30 de agosto.

Prêmios concedidos a cada mês

1º Prêmio: 1.000 USDT

1.000 USDT 2º Prêmio: 600 USDT

600 USDT 3º Prêmio: 300 USDT

300 USDT Mais lidos: 100 USDT





Lembre-se: quanto mais cedo você enviar sua primeira história, maiores serão suas chances de ganhar

Entre agora.

Regras e diretrizes do concurso de redação sobre o futuro das finanças

Deve ser maior de 18 anos para entrar.



O conteúdo da história pode ser qualquer história original sobre o futuro das finanças, para onde as indústrias estão indo ou qualquer um destes tópicos relacionados:

Finanças descentralizadas economia Investir Investimentos em cripto Financiamento colaborativo imóveis virtuais Imobiliária Contratos inteligentes







Devo criar uma conta HackerNoon , pois os vencedores serão contatados por e-mail.

Quem pode se inscrever no concurso?

Qualquer pessoa com mais de 18 anos. Não há restrições de localização.

Posso escrever sob um pseudônimo?

Sim! Você pode usar seu nome real em seu perfil HN, um nome falso ou até mesmo criar uma persona para escrever.

Quanto tempo durará o concurso?

Rodada 1: 1º a 30 de junho de 2022

Rodada 2: 1º de julho a 31 de julho de 2022

Rodada 3: 1º de agosto a 31 de agosto de 2022

Posso enviar mais de uma inscrição para o concurso?

É claro! Cada envio de história será considerado uma nova inscrição no concurso de redação.

Como os vencedores são selecionados?



A cada mês, vamos levar as 10 principais histórias enviadas que recebem mais atenção (humanos reais, não bots!). Essas 10 histórias serão votadas pela equipe do HackerNoon e as 3 histórias com mais votos vencerão.

Posso ganhar mais de um prêmio?

Sim! Se você enviar várias histórias, cada uma terá a chance de ganhar.





Os indicados são selecionados pelo tráfego total a cada mês e depois votados por nossa equipe. Se 2 de suas histórias enviadas estiverem entre as 10 histórias mais lidas naquele mês, ambas estarão qualificadas para ganhar um prêmio.





O que significa que você pode conseguir o primeiro e o segundo lugar no concurso se 2 de suas histórias chegarem ao top 10.

Se eu ganhar um prêmio na rodada 1, ainda posso enviar outra entrada para a rodada 2?

Absolutamente! Por favor, sinta-se livre para entrar em cada rodada da competição.

Sobre a Bricktrade

Bricktrade permite que você possua uma parte de uma propriedade sem o incômodo de depósitos, hipotecas, verificações de crédito e toda a papelada usual.





Com seu processo exclusivo de fracionar projetos imobiliários, a Bricktrade permite que você invista a partir de £ 500 por meio de uma plataforma de crowdfunding de ponta que é significativamente mais rápida, mais conveniente e é uma plataforma de investimento imobiliário mais segura do que os métodos tradicionais.





Escreva seu futuro da história das finanças hoje! Boa sorte!!!