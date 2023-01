Concurso de redação #Debugging: resultados de abril de 2022 anunciados!

O primeiro mês do nosso Concurso de Escrita de Depuração realizado com o Sentry terminou, traga-nos nossos primeiros vencedores! Como em nossos outros concursos de redação, estamos distribuindo prêmios mensais para as melhores histórias do HackerNoon. Se você quiser participar da competição no próximo mês, envie sua melhor história com a tag e será adicionado automaticamente ao US A&E. O vencedor da história do mês será anunciado no final do próximo mês, em 1º de novembro, em http://hackernoon.com/.

Ei hackers! O primeiro mês do nosso Concurso de Escrita de Depuração realizado com o Sentry terminou, trazendo nossos primeiros vencedores!





Aham . Como em nossos outros concursos de redação, estamos distribuindo prêmios mensais para as melhores histórias de depuração do HackerNoon. Se você quiser participar da competição no próximo mês, basta enviar sua história com o #depuração ou #monitoramento tags e você será automaticamente adicionado a ela. Um prêmio total de US$ 1.000 aumenta todo mês, com US$ 500 indo para o autor do melhor artigo!





Mas o suficiente sobre isso. Agora é a hora da pergunta mais importante; quem são os vencedores de abril?

Concurso de Redação Depurando Nomeações de abril de 2022 🔥





Escolhemos nossos vencedores levando em consideração os 10 envios de histórias que geraram mais tráfego. A equipe editorial do HackerNoon então votou, escolhendo as três melhores histórias entre elas e decidindo em qual ordem colocar os vencedores.





Tivemos o prazer de votar nestas 10 histórias:









E os vencedores são 👀

Para garantir que nenhum bug em nosso algoritmo afete o resultado (alerta de bot! 🤖), os editores votaram nas principais histórias. Aqui estão os vencedores:

Não se trata de liderança, mas de prevenção de crises. Nós dizemos: Como engenheiro, todos os desenvolvedores não podem evitar a extinção do projeto a qualquer custo. Mesmo pequenas empresas que não podem gastar muito em recursos humanos, não em grandes empresas como o Google. Não deixe que os outros assumam a liderança na avaliação das pessoas, não avaliando-as com base em sua capacidade de resolver problemas, mas nas especificidades de sua descoberta de um problema. Se você quer liderar seu próprio projeto de tecnologia, não deixe aqueles que querem fazer parte da avaliação dos outros, um freelancer psicopata!





Parabéns, @wasyne e imagem principal interessante! Você ganhou $ 500!





Freqüentemente, os bugs do seu código podem vir de trechos de código inúteis. Code Decluttering é essencialmente o ato de livrar seu código de quaisquer componentes de código desnecessários, como variáveis, funções e importações. O primeiro método é usar a função "encontrar" do seu editor. O segundo método é a verificação manual de códigos inúteis. Você pode usar isso para localizar e remover variáveis e funções que não são referenciadas em nenhum lugar e substituí-las por novos elementos. A última vez que trabalhei em um projeto de ciência de dados em Python, meu código daria um erro "índice fora do intervalo".





Muito bem, @codejedi ! Você ganhou $ 300!





A equipe de pesquisa e avaliação de DevOps do Google Cloud (DORA) lançou o relatório State of DevOps 2021. O relatório define o que torna um desenvolvedor verdadeiramente Elite no mundo pós-COVID-19. Ele usa quatro métricas de entrega de software para classificar as equipes pesquisadas, como equipes de baixo, alto, alto ou elite desempenho. 1. Frequência de implantação: com que frequência o novo código é implantado na produção? 2. Lead time para mudanças: qual é o tempo entre o commit do código e a produção? 3. Tempo para restabelecer os serviços: em caso de ocorrências que prejudiquem os usuários (por exemplo, interrupções), quanto tempo sua equipe leva para retomar os serviços normais? 4. Taxa de falha de alteração: que porcentagem de implantações para produção resulta em serviço prejudicado, exigindo um hotfix, reversão ou patch? Não é nenhuma surpresa que as equipes mais bem-sucedidas sejam aquelas com implantações mais frequentes, tempos de entrega mais curtos, tempos mais rápidos para restaurar serviços e taxas de falha de alteração mais baixas.





Obrigado, @alexharris ! Você ganhou $ 100!

O artigo mais lido vem com seu próprio prêmio em dinheiro de $ 100! E vai para Declutter Your Code! por @codejedi !

Parabéns mais uma vez, @codejedi !





Com isso termina nosso rápido anúncio! Obrigado a todos que já enviaram um artigo e mais uma rodada de parabéns aos nossos vencedores! Fique de olho em contests.hackernoon.com para mais detalhes. Em breve entraremos em contato com os ganhadores.





