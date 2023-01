Cuidar adequadamente da nossa rede sem fio é essencial nos dias de hoje. Além de cuidar da segurança da nossa rede, uma das coisas a se cuidar é o número de usuários conectados à nossa rede sem fio. Verificar isso nos informará se há conexões indesejadas ou não autorizadas.





No entanto, lembre-se de que cada vez mais dispositivos se conectam à nossa rede sem fio atualmente, como consoles de jogos, impressoras sem fio, smart TVs e assim por diante. Não há necessidade de mencionar laptops, smartphones e tablets porque sabemos que eles estão conectados ao nosso Wi-Fi. Neste artigo, mostrarei como verificar o número de usuários conectados ao seu Wi-Fi e o que você pode fazer para impedir o acesso não autorizado à sua rede. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no número máximo de usuários que podem se conectar ao seu Wi-Fi ou compartilhar sua conexão com a Internet.

Quantos dispositivos podem se conectar ao meu roteador sem fio?

Você está preocupado com o fato de muitos usuários estarem conectados à sua rede sem fio? Bem, se você estiver usando seu Wi-Fi em casa , não deve se preocupar muito com isso. Geralmente, a maioria dos roteadores suporta cerca de 250 usuários ou dispositivos conectados ao mesmo tempo. Observe que esse número inclui todos os dispositivos que mencionei, como laptops, smartphones, impressoras sem fio, smart TVs etc.





Cada um dos dispositivos conectados usará sua parte da largura de banda, portanto, o problema real é que, quando um grande número de dispositivos é conectado, isso pode afetar gravemente o desempenho da sua rede. Por exemplo, se apenas um dispositivo estiver abusando da largura de banda baixando arquivos grandes da internet, isso tornará a conexão quase inutilizável para outros dispositivos e usuários.

Como verificar o número de usuários conectados ao Wi-Fi?

Verificar o número de usuários conectados à rede Wi-Fi pode ser útil para determinar se há muitos usuários conectados ou algum usuário que você não reconhece na rede.

Para verificar o número de usuários conectados ao Wi-Fi, você pode fazer isso no painel de administração do roteador ou usando um aplicativo ou software instalado em seu dispositivo. Então, vamos ver como fazer isso corretamente.





Verifique o painel de administração do roteador

A maioria dos roteadores exibirá o número de usuários conectados à rede em sua tela inicial. No entanto, você precisa saber como acessar o painel de administração do roteador em primeiro lugar.





Conecte seu dispositivo à rede sem fio ou conecte-o diretamente ao roteador usando um cabo Ethernet. Encontre o endereço IP do roteador. Você pode seguir as etapas descritas neste artigo ou verificar a etiqueta em seu roteador que contém todos os detalhes de login do administrador impressos. Você também precisará do nome de usuário e senha do administrador, então dê uma olhada no rótulo também. Agora inicie o navegador da Web em seu dispositivo e insira o endereço IP do roteador na barra de URL. Aperte o botão Enter ou toque em Go se estiver usando um smartphone ou tablet, e a página de login do roteador deve aparecer. Digite o nome de usuário e a senha do administrador. Tenha cuidado porque eles diferenciam maiúsculas de minúsculas. Clique em Login e você deverá ver o painel de administração do roteador se estiverem corretos. Agora, dependendo da marca ou modelo do roteador, você verá o número de dispositivos conectados na tela inicial ou terá que localizá-los nas configurações. Alguns roteadores TP-Link, Netgear, Belkin, Asus e Tenda mostrarão esse número na tela inicial listado como Clientes, Dispositivos conectados ou Dispositivos conectados. Você verá uma lista de dispositivos conectados se clicar no ícone Clientes (dispositivos conectados ou conectados).









Normalmente, você verá o nome do dispositivo e seu endereço MAC. Esse endereço MAC é exclusivo para cada dispositivo e você pode verificar facilmente o endereço MAC do dispositivo e editar o nome do dispositivo para reconhecê-lo facilmente no futuro.





Use um aplicativo ou software de scanner de rede

Outra forma de saber o número de usuários conectados ao seu Wi-Fi é com a ajuda de um aplicativo ou software que pode ser instalado no seu smartphone ou computador.

Alguns dos mais recomendados são:

GlassWire – um firewall profissional e scanner de rede. Baixe a versão gratuita e instale-a em seu computador. Depois de iniciá-lo, ele fará a varredura de sua rede. Clique em Coisas no menu na parte superior e você verá uma lista do dispositivo atualmente conectado à sua rede. Clique em Scan na parte superior para atualizar a lista, e lá você deve ver todos os computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos conectados ao seu Wi-Fi.





Wireless Network Watcher – uma pequena ferramenta que irá escanear sua rede e listar todos os seus dispositivos conectados. Role para baixo até a parte inferior da página para baixá-lo em seu computador com Windows. Instale e execute o software e você verá uma lista de todos os dispositivos conectados à sua rede.

Fing – Network Scanner – Este é um aplicativo que pode ser instalado em seu iPhone ou telefone Android. Encontre-o na App Store e instale-o. Siga as instruções ao executá-lo pela primeira vez. Em seguida, clique em Procurar dispositivos. Você verá o número de dispositivos em um segundo e não deverá ter problemas para identificar quem está usando um dispositivo específico.





Use o Prompt de Comando no Windows

Outra forma de ver o número de usuários conectados à sua rede é digitando um comando específico no Prompt de Comando.

Inicie o prompt de comando em sua máquina Windows. Clique no botão Iniciar e, na barra de pesquisa, digite cmd. Em seguida, pressione a tecla Enter e o prompt de comando será iniciado.

N digite ipconfig e pressione enter. Este comando irá listar alguns detalhes da rede, e você realmente precisa do Gateway Padrão neste caso apenas para saber o endereço IP do seu roteador.

Agora o comando que você deseja usar é arp -a. Digite-o e pressione o botão Enter.

Todos os dispositivos conectados serão listados aqui, junto com seus endereços IP e MAC. Como você já descobriu que 192.168.0.1 é o endereço IP do roteador, todos os dispositivos conectados à rede terão seu IP começando com 192.168.0.

Como remover um dispositivo indesejado da rede?

Na maioria dos casos, ao verificar o número de usuários conectados à sua rede Wi-Fi, você reconhecerá os dispositivos. No entanto, o que você pode fazer quando percebe um dispositivo e simplesmente não consegue descobrir o que é? É um vizinho conectado à sua rede ou há um dispositivo da sua casa que está usando parte da largura de banda.





Bem, se você deseja remover esses dispositivos/usuários, aqui estão algumas sugestões.

Mude sua senha sem fio – Alterar a senha sem fio é a melhor coisa que você pode fazer no momento. No entanto, você precisa saber que terá que reconectar todos os seus outros dispositivos à rede sem fio depois de alterar a senha.





Para alterá-lo, você deve fazer login no painel de administração do roteador conforme descrito acima e, em seguida, encontrar a seção Wi-Fi. Dependendo da marca e modelo do roteador, você deve procurar por Wireless, Wireless Security, Wi-Fi e similares. Ao acessar esta seção no menu, você deverá ver o campo Senha sem fio, também denominado Senha do anúncio,Chave pré-compartilhada (PSK) e assim por diante.





Bloquear o dispositivo da rede - Este método também requer que você acesse as configurações do roteador. Depois de fazer login, você deve encontrar a seção Controle de acesso ou Controle de largura de banda. Se o Controle de acesso estiver desabilitado, você terá que ativá-lo primeiro e depois definir o Modo de controle de acesso como Bloquear. A partir deste ponto, você pode adicionar dispositivos que deseja bloquear em sua rede clicando no botão Adicionar dispositivo. Digite o endereço MAC, selecione-o na lista e salve as alterações.

Alguns outros métodos incluem o uso de filtragem MAC , a criação de uma rede sem fio separada para seus convidados e visitantes ou o uso do Controle dos Pais em seu roteador. No entanto, os dois que acabei de descrever são mais eficazes para expulsar um dispositivo ou usuário indesejado de sua rede.

Palavras Finais

Espero que agora você saiba como encontrar o número de usuários conectados à sua rede Wi-Fi e como remover os indesejados dela.

Assim, sempre que você perceber que sua conexão com a internet está ficando muito lenta, é bom verificar se alguém está abusando da sua banda. Se você encontrar alguém suspeito, você saberá o que fazer. Afinal, apenas aqueles que você conhece e permite devem ter acesso à sua rede. Qualquer outra pessoa não é bem-vinda porque pode acessar facilmente seus arquivos e dados pessoais, usar a largura de banda ou apenas bagunçar sua rede e torná-la inutilizável. Por conta disso, você terá que configurar sua rede novamente, então é melhor agir antes que isso aconteça.