Como uma cerveja quente definiu a noção de tokens não fungíveis em 2015

A premissa de Eric Pulier depois de testemunhar o primeiro NFT visual, *Quantum*, produzido em 2014, era criar "Bitcoins não enfadonhos"* que fossem exclusivamente distinguíveis uns dos outros. Sua premissa era permitir ativos dinâmicos on-chain com gráficos impressionantes e áudio para interagir com os usuários em realidade aumentada e espaços virtuais. Ele propôs que tal sistema alteraria fundamentalmente as operações de marketing, publicidade e fidelidade, consequentemente desviando a perspectiva do engajamento humano de “aborrecimento*, que descreve apropriadamente a maior parte da publicidade, para “ valor."

NFT isso, NFT ISSO- TBH, estou fora do NFT depois de finalmente concluir a Enciclopédia Nifty; Um guia técnico e histórico imparcial para todas as coisas relacionadas ao NFT, mas, infelizmente, apesar de querer tirar umas mini férias de um absurdo bacana, eu seria um verdadeiro idiota se não compartilhasse minha jornada, conhecimento, coleta de dados e primeiro experiência pessoal com os inventores desta tecnologia.





É uma honra total ter escrito um capítulo na The Nifty Encylopedia com Eric Pulier, Craig Sellars e Reeve Collins, esses homens que são responsáveis pelo NFT inteligente como conhecemos, trabalham para evoluir e amam hoje.





Espero que você tenha comprado sua pipoca porque esta é uma ótima história! Então, vamos entrar nisso! :D





Em primeiro lugar, você sabe o que é um NFT ou para que esses traficantes de mídia da moda foram criados?





Se você acha que os NFTs são apenas arte, francamente, você não consegue compreender a noção mágica de niftys, já que o propósito mais significativo por trás dos tokens não fungíveis é na verdade ... união.





Era uma vez, no início de 2015 para ser mais preciso, um empresário filantrópico americano e autor baseado em Los Angeles, Califórnia, propôs uma nova classificação de tokens blockchain que seriam interativos e programáveis, ao mesmo tempo em que englobavam a capacidade de alterar seu estado com base em dados externos eventos como a comunicação na internet.





Fonte da foto: Quantum NFT com Kevin Mccoy, https://magzoid.com/kevin-mccoys-nft-quantum-sells-at-sothebys/





Pulier acreditava que esse sonho inovador era mais extraordinário do que um passo incremental comum na evolução da internet. “Essa mudança” , afirmou ele, “teria a capacidade de impactar todos os setores da economia global”.





As composições de Pulier no início de 2015 propuseram que tal sistema alteraria fundamentalmente as operações de marketing, publicidade e fidelidade, consequentemente desviando a perspectiva do engajamento humano de “ aborrecimento”, que descreve apropriadamente a maior parte da publicidade, para “ valor ”, com a introdução de smart digital objetos.





Pulier argumentou que “ uma nova relação criador-público pode ser construída com base em associações mutuamente benéficas e de longo prazo”.





Esse novo método de engajamento permitiria que o mundo corporativo se desviasse da aquisição sub-reptícia de dados do consumidor para fins lucrativos, permitindo-lhes reunir ética e legalmente “ dados de parte zero ” que os consumidores compartilham intencionalmente para se beneficiarem.





A noção começou com a presunção de que os indivíduos deveriam controlar seus próprios dados por meio de uma identidade autossoberana e carteira associada. Pulier escreveu que a posse e o gerenciamento dos próprios dados pessoais traria uma “ camada de propriedade” para a internet que transformaria saúde, educação, direitos, imóveis, patentes, comércio eletrônico, emissão de bilhetes, cupons e vários outros aspectos da sociedade diariamente.





Fonte da foto: Vatom.com





Em 2015, quando a ideia proposta de “NFTs inteligentes”, Pulier iniciou quinze empresas. No passado, cada uma de suas startups previu tendências macro na evolução da Internet, como sites transacionais, código aberto na empresa, webcasting, gerenciamento de API, computação em nuvem corporativa e muito mais. Enquanto ele testava seu mais recente conceito em colegas de confiança e potenciais funcionários iniciais, o feedback universal foi de que a ideia tinha mérito. Ainda assim, as palavras “ token não fungível ” e “ NFT ” eram muito “ nerd ” para pegar. Ao pensar sobre o que ele pretendia realizar, Pulier destilou seu conceito de um token de blockchain dinâmico e autenticado para a ideia de dissolver os limites entre o que é “ real ” e o que é “ virtual ”. Na era pré-blockchain, a psicologia da propriedade estava presa na rotina do físico, ou seja, coisas feitas de “ átomos ” . nasceu a corporação.





Pulier solicitou vários colegas de confiança para a missão, incluindo os empresários de tecnologia Reeve Collins e Craig Sellars. Eles trabalharam juntos durante esse tempo e tiveram uma história de sucesso na indústria de blockchain.





Craig Sellars foi o mentor técnico por trás da Mastercoin, agora Omni, e o CTO fundador da Tether. Reeve Collins foi a força motriz e a visão por trás do Tether, a primeira e ainda mais amplamente negociada stablecoin até hoje.





Depois de ouvir a proposta de Pulier, Sellars e Reeve entenderam que poderiam trazer uma mera noção para uma realidade que alterasse o mundo; eles declararam, “é isso ,” e redirecionaram seu foco das stablecoins para o desenvolvimento de uma realidade digital não fungível. O trio incomum, mas dinâmico, se encontraria noite adentro e postularia sobre as imensas implicações do projeto.

Em poucos meses, a equipe inicial da Vatom projetou e lançou a primeira pilha de aplicativos funcionais que mostrava o que os tokens não fungíveis poderiam realizar, estabelecendo a base para os NFTs como os conhecemos hoje.





Em menos de cinco anos, mais de 30 milhões de Vatoms e mais de cinco milhões de carteiras foram criadas e distribuídas com algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Verizon, Vodafone, Unilever, P&G, Nestlé, Intel, State Farm, iHeart Media, PepsiCo, e outros.





“ Vatom ”, diz Pulier, “ adiciona uma “camada social e de propriedade” na internet que mascara a complexidade da adoção do consumidor da Web3, permitindo que criadores e empresas tragam a próxima geração da internet para um público consumidor de massa”. “ NFTs inteligentes são a pedra angular da Web3 e vão inaugurar uma nova era de capacitação e engajamento do consumidor”, diz Pulier .





Vatom descreve um token não fungível como “ um token digital exclusivo que pode servir como um certificado de autenticidade ou um documento de prova confirmando que você possui um objeto digital. NFTs são itens digitais exclusivos, como obras de arte, itens colecionáveis ou itens de jogos. Mais importante ainda, os NFTs são instrumentos de engajamento, não apenas especulação, e são a ferramenta de comunicação humana mais poderosa desde a introdução da internet.”





Vatom os fundadores inventaram o conceito de NFTs inteligentes logo após a apresentação e cunhagem de Quantum, o primeiro NFT visual de Anil Dash e Kevin McCoy, em 2014. Apesar de um avanço significativo, Quantum era apenas um JPEG no blockchain.





A visão de Eric Pulier para Reeve Collins e Craig Sellars levou o trio a construir Vatom e várias empresas, que atualmente transcendem NFTs e compilações de metaverso.





Portanto, Vatom's os fundadores estavam muito à frente da indústria durante os estágios conceituais dos NFTs e os primeiros a popularizar suas implicações.

Fonte da foto: Vatom.com

O que são “Vatoms” e “NFTs inteligentes”

Vatom Os Smart NFTs ou Vatoms da empresa se enquadram em uma nova classe de ativos, pois são bens digitais interativos escassos que mantêm a capacidade de serem coletados, negociados, combinados e resgatados por materiais tangíveis.





Vatom s ou “Smart NFTs” são objetos digitais programáveis e atraentes que conectam marcas a consumidores, artistas a fãs, cidadãos a governos e amigos a famílias. Eles também fornecem unificação em ambientes de jogos distintos e aplicativos de todos os tipos.

Vatom acredita que as experiências e transações Smart NFT não são apenas para aqueles que estão mergulhando em Web3 tecnologia (ou aqueles com habilidades técnicas ou capital para especular). Em vez disso, criadores e marcas de todas as variedades devem observar a influência que os Smart NFTs estão tendo além das indústrias de arte e jogos, alterando drasticamente a forma como os consumidores interagem com o mundo.





Vatom Os NFTs inteligentes da Smart transitam de forma eficiente entre os usuários, pois estão cientes da rede, alimentando uma poderosa plataforma de comunicação direta que transformará a forma como interagimos uns com os outros e com nossos ambientes.

História do Vatom

Vatom , como alguns outros projetos pioneiros, estava muito à frente de seu tempo, embora isso não tenha diminuído seu sucesso. Além disso, como várias novas invenções, os NFTs inteligentes foram inventados por gurus de tecnologia experientes com a missão de levar a Internet a uma nova era. o Vatom co-fundadores compartilham sua história com este autor;





Eric Pulier afirma, “ em 2015, quando apresentei uma proposta para tokens não fungíveis, não havia nenhum outro código construído ou qualquer nota publicada (que eu saiba ) sobre NFTs para engajamento, ou seja, tickets, coleta de dados, lealdade, redenção, interatividade e gamificação. Na verdade, mesmo os poucos posts sobre como colocar JPEGs em blockchain na época não exploravam nosso conceito ou direção proposta, uma direção que hoje se tornou o entendimento mais comum dos NFTs e seu lugar nos negócios e na sociedade.”





Sellars comentou com este autor sobre ele e o experimento de 2015 de Pulier: “ Além disso, Eric está sendo um pouco humilde demais - o conceito de emissão de token pode ter sido novo na época (liderado por Mastercoin/Omni/Tether e os projetos de moedas coloridas). Ainda assim, todos esses tokens eram distintamente fungíveis. Nossa inovação na Vatom foi em relação aos tokens cujo estado poderia teoricamente fazer a transição. Enquanto conversava com Reeve Collins e comigo, Eric propôs um conceito de tokens únicos e identificáveis em uma blockchain equipada com um estado de metamorfose”.





Sellars continua: “A visão de Pulier ganhou vida com um exemplo de uma “cerveja gelada” virtual que poderia “esquentar” quando não fosse resgatada dentro de um determinado período. Essa cerveja (concebida em seu lendário bar de blues, “Harvelle's” em Santa Monica) poderia ser “vista” em realidade aumentada e trazida para ambientes virtuais, mantendo ao mesmo tempo sua autenticidade, singularidade e qualidades programadas. No primeiro exemplo (que logo se tornaria um piloto funcional), a cerveja era resgatável por uma cerveja real e poderia mudar de estado em tempo real com base em quantas você coletou ou em eventos como placares esportivos. O mais importante para o conceito desde o início foi a coleta de dados de primeira parte para comunicação, que poderiam ser usados eticamente para criar um canal de comunicação contínuo com o proprietário. A visão era clara desde o início – os objetos digitais poderiam ser “propriedade” como os físicos, mas ao contrário dos objetos físicos, eles poderiam se comunicar em redes e se tornar um canal. As implicações foram surpreendentes.”





Sellars afirma: A metodologia de emissão de tokens que criei poderia ser estendida para permitir que os tokens emitidos se tornem individualmente únicos, daí minha empolgação em me juntar a Eric e começar a desenvolver um meio de identificar exclusivamente tokens não fungíveis em um registro descentralizado. Não era apenas uma imagem anexada a um token (também um conceito novo na época), mas muitos passos além disso, tornando os tokens não apenas não fungíveis, mas realmente “inteligentes” e “dinâmicos”. Nós criamos um protótipo usando a Omni Layer para esse fim no início de 2015; o código ainda está disponível no repositório Omni Layer e agora está em produção em Bitcoin, LiteCoin (via OmniLite) e FeatherCoin (via OmniFeather).”





Pulier segue, “Minha premissa no início de 2015 era que o primeiro caso de uso para NFTs seria o mesmo que muitas novas tecnologias – especulação. No entanto, eu acreditava que os NFTs inteligentes logo explodiriam em vários casos de uso mais interessantes, focados menos em “comprar na baixa e vender na alta” e mais na essência do próprio engajamento. Embora ainda não tenhamos chegado lá, até hoje digo às pessoas que a grande maioria dos NFTs em breve será “grátis”, com um propósito relacionado à sua utilidade e poder de comunicação muito além do potencial valor de revenda”.





Os fundadores da Vatom admitem que foram precisos sobre os desenvolvimentos e tendências, embora errados sobre o momento.





“Eu acreditava que o mercado estaria onde está atualmente (2022) até 2019; Fiquei três anos fora. Dito isso, agora estamos vendo a plena fruição dessa visão, já que todas as empresas e organizações do planeta estão se preparando para definir sua estratégia 'Web3'”, afirmou Pulier.

No início de 2015, a vAtomic Systems foi fundada. Pulier investiria 2,5 milhões de dólares americanos de capital pessoal na startup para contratar vários funcionários e contratados, incluindo Gunther Thiel e Lukas Fluri, que Pulier conheceu como clientes na Swisscom.



A declaração de missão da vAtomic na época era “criar a primeira plataforma do mundo para tokens dinâmicos e interativos não fungíveis”.



Pulier afirma: "Desde o início de 2015, mesmo enquanto continuamos a construir a plataforma Vatom Smart NFT, Craig Sellars trouxe nossa visão de identidade auto-soberana para a realidade e construiu as metas propostas para a identidade que formulamos inicialmente". e o foco em casos de uso prático para negócios permitiu ampla implantação de casos de uso de NFT e feedback e iterações iniciais, mesmo antes de tokens não fungíveis terem um termo designado.





De 2016 a 2017, a vAtomic criou e implantou vários pilotos com grandes corporações, principalmente NASCAR e American Express. A construção dessas soluções para empresas proeminentes precedeu a CryptoKitties em vários anos, e outras iniciativas desse tipo começaram a dominar a imaginação do público.





Em 2017, a Vatom apoiou um projeto de código aberto, BLOCKv, licenciando software para ele. A lenda da tecnologia stablecoin Reeve Collins reuniu Fluri e Thiel, todos em tempo integral na vAtomic, e partiu para trazer BLOCKv para a marca de blockchain mundialmente conhecida e amada que é hoje. Collins, o CEO da BLOCKv, comentou com este autor: “Eu levantei $ 22 milhões de dólares americanos via ICO em ETH; e transformou esse dinheiro de investimento em $ 50 milhões de dólares americanos no momento em que foi sacado . Além disso, Collins comentou: “Sim, nossa ICO foi enorme, o que ajudou a subsidiar a Vatom financeiramente e em espírito”.





A ideia inicial por trás do BLOCKv era tornar um modelo de objeto amplamente disponível e facilitar um padrão aberto para NFTs dinâmicos e interativos em qualquer blockchain. Um modelo de objeto é uma interface lógica modelada usando técnicas orientadas a objetos. Ele permite a criação de um software arquitetônico ou modelo de sistema antes do desenvolvimento ou programação. O principal objetivo do BLOCKv era criar um padrão aberto para ajudar a popularizar a ideia original de Vatom de NFTs dinâmicos e interativos para a indústria.





Embora hoje esse objetivo tenha se expandido, o BLOCKv é a plataforma líder mundial para criar, cunhar e distribuir NFTs programáveis de próxima geração que atuam como uma estrutura padronizada para criar produtos digitais. Desde a sua criação em 2017, o BLOCKv cresceu da visão da equipe fundadora para a plataforma de desenvolvimento NFT favorita da Fortune 500, fornecendo experiências de realidade estendida, gincanas globais e solução criativa de problemas para algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Com sede em Zug, na Suíça, e operando globalmente, a BLOCKv oferece um amplo espectro de serviços que, juntos, recriam a sensação de propriedade de um objeto físico no mundo digital.



Hoje, sob o nome de "Vatom Corporation", renomeado do original "vAtomic", a empresa ainda se dedica a um mundo onde:

Cada pessoa no planeta tem um ID auto-soberano e uma carteira Web3

Cada pessoa tem o poder de criar e receber pagamentos diretos por seu trabalho e contribuições

Cada marca, criador e organização criará e distribuirá Smart NFTs como instrumentos de engajamento e utilidade.

E a próxima geração da internet, a Web3, emergirá como uma camada "social e de propriedade" que afetará todos os setores da sociedade.

Vatom em meio ao pico dos NFTs

Em 8 de junho de 2021, a Vatom anunciou a próxima geração do __ Vatom Platform, afirmando que era um “ novo meio de engajamento humano ”. e “É hora de pensar nas aplicações culturais e cotidianas de Smart NFTs como parte de nossa realidade agora, não uma visão futurista, ” __ Eric Pulier continua, “ Smart NFTs podem ter chamado a atenção das pessoas primeiro em espaços de tecnologia e jogos, mas é o conjunto mais amplo de cenários de uso que elevarão nossas vidas em educação, saúde, imóveis, varejo, fidelidade, música, entretenimento, fidelidade, governo e comunidade”.

o Vatom A Platform está concretizando sua jornada de sete anos para acelerar a evolução da World Wide Web com objetos digitais altamente envolventes e com reconhecimento de rede que se estendem por realidades aumentadas e virtuais. o Vatom A plataforma transforma a web em uma experiência social massivamente escalável com objetos digitais dinâmicos baseados em blockchain e carteiras multi-blockchain construídas para o consumidor em massa.





Ao contrário das iniciativas que entraram no espaço para focar nos benefícios de curto prazo da especulação, a filosofia da Vatom se concentrou nos elementos que tornam os NFTs impactantes e práticos para engajamento. Na mente de Pulier, isso se resumia a três elementos-chave: “pessoas, lugares e coisas”. People significa identidade auto-soberana por meio de uma carteira fácil de usar que pode conter Smart NFTs; Lugares , significa espaços aumentados e virtuais para interações humanas sociais e espontâneas; e Things são NFTs programáveis e próprios que reconhecem a rede e podem mudar de estado.





A plataforma Vatom fornece cinco componentes integrados:





Comunidade Vatom : APIs e SDKs do desenvolvedor, amostras de código, painéis de discussão, documentação, concursos, hackathons e conferências de desenvolvedores.

: APIs e SDKs do desenvolvedor, amostras de código, painéis de discussão, documentação, concursos, hackathons e conferências de desenvolvedores. Mercado Vatom : Encontre, compre e venda NFTs Vatom de todos os tipos e categorias, modelos de ambientes espaciais prontos, plug-ins para novos recursos de plataforma e scripts NFT interscripted™.

: Encontre, compre e venda NFTs Vatom de todos os tipos e categorias, modelos de ambientes espaciais prontos, plug-ins para novos recursos de plataforma e scripts NFT interscripted™. Vatom NFTs e Carteira : Vatoms (abreviação de "átomos virtuais") foram os primeiros NFTs disponíveis comercialmente desde 2015. O Vatom “Wallet of Wallets” (WoW) é a primeira carteira NFT a permitir que as marcas criem canais de marca e abstratos diretos ao consumidor toda a complexidade do usuário para um público consumidor de massa. O WoW exibe todos os tipos de objetos em um único local, independentemente de sua origem, incluindo objetos BLOCKv e objetos e tokens de todos os tipos em toda a indústria. A Carteira é a identidade do usuário e transita perfeitamente por espaços virtuais e ampliados, atuando como porta de entrada para a Web3 para milhões de casos de uso em todos os setores.

: Vatoms (abreviação de "átomos virtuais") foram os primeiros NFTs disponíveis comercialmente desde 2015. O Vatom “Wallet of Wallets” (WoW) é a primeira carteira NFT a permitir que as marcas criem canais de marca e abstratos diretos ao consumidor toda a complexidade do usuário para um público consumidor de massa. O WoW exibe todos os tipos de objetos em um único local, independentemente de sua origem, incluindo objetos BLOCKv e objetos e tokens de todos os tipos em toda a indústria. A Carteira é a identidade do usuário e transita perfeitamente por espaços virtuais e ampliados, atuando como porta de entrada para a Web3 para milhões de casos de uso em todos os setores. Vatom Spaces : Vatom Spaces transforma cada site em um espaço social massivamente escalável com NFTs nativos orientados por IA que se movem perfeitamente em AR e VR. O Vatom Spaces está aberto a todos os criadores e desenvolvedores; é também o mais escalável em sua categoria em várias ordens de grandeza e oferece segurança e confiabilidade inigualáveis.

: Vatom Spaces transforma cada site em um espaço social massivamente escalável com NFTs nativos orientados por IA que se movem perfeitamente em AR e VR. O Vatom Spaces está aberto a todos os criadores e desenvolvedores; é também o mais escalável em sua categoria em várias ordens de grandeza e oferece segurança e confiabilidade inigualáveis. Estúdio Vatom : conjunto de ferramentas de autoatendimento para criadores, integradores de sistemas e agências para criar e gerenciar NFTs e sites espaciais. O estúdio fornece modelos pré-fabricados como “WordPress para NFTs” que permitem que agências e criadores criem rapidamente objetos e campanhas que coletam dados de terceiros e envolvem diretamente o público como nunca antes.

: conjunto de ferramentas de autoatendimento para criadores, integradores de sistemas e agências para criar e gerenciar NFTs e sites espaciais. O estúdio fornece modelos pré-fabricados como “WordPress para NFTs” que permitem que agências e criadores criem rapidamente objetos e campanhas que coletam dados de terceiros e envolvem diretamente o público como nunca antes. Fonte da foto: Vatom.com





Em 21 de junho de 2021, o Vatom A NFT Platform foi lançada com mais de uma dúzia de novos recursos, inaugurando a próxima geração de engajamento humano. Novos recursos incluem federação com jogos e mercados; análises extensivas para aquisição de dados primários e relacionamentos individuais com o consumidor; comércio eletrônico nativo e pagamentos; Integração com Shopify; nova funcionalidade de carteira para vários blockchains; e “interscripted” – uma estrutura de codificação distribuída robusta que permite comportamentos NFT dinâmicos e orientados por IA. Vatom Os NFTs são independentes de blockchain, cunhados em vários blockchains e cadeias laterais.





Em 2022, a Vatom atraiu os integradores de sistemas, agências de publicidade, marcas e artistas de maior prestígio do mundo para construir na plataforma. À medida que o mundo finalmente muda de ver os NFTs como instrumentos especulativos para um meio de engajamento, os projetos de maior destaque e amplamente distribuídos no espaço agora estão sendo construídos na plataforma Vatom.

Veja mais casos de uso bem-sucedidos do Vatom em seu site.





Vatom traz uma nova era de conexão e comércio

Enquanto nos meses anteriores ao Vatom, Anil Dash e Kevin McCoy experimentaram rastrear a propriedade de um jpeg no blockchain, o conceito original de Pulier em 2015 para criar um token dinâmico, não fungível e com reconhecimento de rede tornou-se a base do setor moderno de NFT. Vatom foi o primeiro grupo a desenvolver uma visão abrangente do NFT contemporâneo, uma ideia revolucionária de como objetos digitais programáveis e interativos poderiam avançar dramaticamente a internet. Dessa forma, Pulier, Sellars e seus colegas da Vatom prepararam o cenário para um fenômeno mundial.





Em 2022, a equipe continua liderando a missão da sede da Vatom em Venice, Califórnia, e outros escritórios nos EUA, Europa, África do Sul e América Latina. À medida que a maioria das empresas começa a explorar suas estratégias Web3, a Vatom Platform se distingue por seu pedigree como pioneira que combina os elementos críticos para a adoção em massa do consumidor e gerenciamento em escala. Como nos anos 90, a maioria das empresas perseguiu suas primeiras estratégias na Web; agora, cada marca, criador e governo do mundo busca alavancar a próxima geração da internet, Web3. A Vatom foi concebida e construída para este momento.





“Depois de passar anos aprimorando nossa visão e ampliando a escala da Plataforma Vatom”, contou Eric Pulier, “vimos a primeira onda de projetos NFT comerciais surgindo para entrar em um frenesi especulativo. É gratificante ver o mercado evoluindo rapidamente para o próximo estágio, onde o poder e os benefícios práticos do Web3 e Smart NFTs estão sendo percebidos.”





A Vatom oferece a primeira carteira NFT independente de blockchain, pronta para o mercado de massa, ferramentas inteligentes de criação de NFT sem código e espaços sociais infinitamente escaláveis que se estendem por AR e VR. A plataforma é amplamente implantada em mercados verticais, incluindo comércio social, educação, shows, conferências, jogos, educação, saúde, ambientes de trabalho remoto, feiras, marketing de marca, galerias, programas de fidelidade e muito mais. Vatom é a única plataforma para acomodar desenvolvedores que podem criar melhorias de plug-in e novos recursos para revendê-los à comunidade de clientes. Os principais integradores de sistemas, agências, empresas de serviços profissionais e empresas de conteúdo estão formando práticas e empreendimentos em torno da plataforma Vatom.





“No futuro”, diz Pulier, “ todos terão uma carteira digital que pode conter tokens não fungíveis e objetos digitais dinâmicos e interativos. Isso permitirá que as pessoas se expressem, autentiquem habilidades, trabalhem e sejam pagas sem precisar de uma conta ou ferramentas bancárias tradicionais. Nesse modelo, bilhões de pessoas sem banco ou sem banco ganharão a vida participando remotamente de tarefas, contando suas histórias e expressando seus talentos.”





“Estamos nos ombros de gigantes”, disse Pulier contemplando seu papel no início dos NFTs e o caminho a seguir, “de Satoshi a Vitalik, tantas pessoas brilhantes contribuíram para estabelecer as bases que tivemos a honra de inovar. Somos gratos por ter esta oportunidade de fazer parte de algo maior do que nós mesmos. Sentimo-nos como uma pequena parte de uma longa jornada que começou com os primeiros pioneiros da Internet e evoluiu como um esforço colaborativo desde então. O próximo capítulo desta história adiciona 'pessoas, lugares e coisas à internet, abrindo as portas para alturas inimagináveis de criatividade, experiência e criação de valor.





Esta história é da The Nifty Encyclopedia. Um Guia Definitivo Imparcial para NFTs NFTs em 2015, Vatom, coautoria dos fundadores da tecnologia NFT inteligente e outras soluções fintech revolucionárias; Eric Pulier, Craig Sellars e Reeve Collins.





Gostaria de agradecer a Reeve, Eric e Craig por inventarem essa tecnologia e trabalharem tanto para fazer as coisas avançarem para um amanhã melhor. Também significa muito para mim que você dedique seu precioso tempo e escreva a história comigo para garantir que a história correta seja contada. Amo muito todos vocês e agradeço cada um por fazer parte da minha história de Cinderela depois de uma vida louca que me trouxe para esta indústria. Que vocês tenham alegria, sucesso e amor contínuos em suas vidas. Estou grato e aqui para continuar a servir a indústria.





Com amor Sam <3









Fonte da foto: Prêmios do Festival de Cinema iHollywood 2022

HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA - SETEMBRO 08: (LR) Diretora de Eventos X.LA Amanda Pool, Arquiteto de Inovação X.LA Stefan Cannonball Rollins, Fundadora do iHollywood Film Fest Joyce Chow, investidor Michael Terpin, CEO da Vatom Eric Pulier e estrategista de blockchain Alyze Sam em o 2022 iHollywood Film Fest Awards no TCL Chinese 6 Theatres em 08 de setembro de 2022, em Hollywood, Califórnia. (Foto de Greg Doherty/Getty Images para iHollywood Film Fest)













Fonte da foto: edição VR interativa da The Nifty Encyclopedia. Um guia definitivo imparcial para NFTs





A Enciclopédia Nifty. Um guia definitivo imparcial para NFTs

A Nifty Encyclopedia é um guia desesperadamente necessário para NFTs para recém-chegados e qualquer pessoa que esteja tentando compreender completamente as interfunções da tecnologia de token não fungível e da web 3.0. Este guia histórico e técnico lindamente escrito também inclui uma linha do tempo cronológica, conteúdo e conselhos de heróis NFT e inventores da tecnologia como a conhecemos hoje. Esses colaboradores bacanas incluem Reeve Collins, Craig Sellars, Eric Pulier, Joel Comm, Travis Wright, JR Willett e muito mais.



Com mais de 300 horas de pesquisa e dois anos de escrita, The Nifty Encyclopedia precisava de um autor em tempo integral, quatro co-autores dedicados, três editores, dois pesquisadores e mais de 25 consultores e colaboradores para o único livro que você já escreveu. necessidade em NFTs. Há milhares de pessoas a quem agradecer por essa composição perfeitamente poética, desde a equipe robusta necessária para produzi-la até os inspiradores desenvolvedores, artistas e visionários que deram vida a essa tecnologia.





Você pode encomendar cópias do livro abaixo para distribuir e ajudar a divulgar os NFTs.