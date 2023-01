Como pré-processar ricamente suas imagens e metadados IPFS NFT

Muito longo; Para ler IPFS significa o sistema de arquivos interplanetário, é ponto a ponto e descentralizado. Não há uma maneira fácil de extrair dados armazenados no IPFS e, como tal, é um par quase perfeito para usar junto com seus aplicativos blockchain para armazenar conteúdo de mídia.

O primeiro passo que você dará para construir um Dapp de cunhagem NFT é preparar a arte. Sem a arte, você não pode ter seu projeto NFT atualizado.





Outro motivo para pré-processar suas artes é gerar metadados para cada uma das imagens. Sem esses metadados, seu NFT não pode ser vendido em nenhum dos grandes mercados secundários, como o Opensea.





Por exemplo, a imagem abaixo é um NFT no mercado Opensea com alguns metadados que também podem ser vistos abaixo.

Imagens de metadados

Detalhes e características de metadados





As informações acima, incluindo a obra de arte, seus detalhes e características, podem ser vistas na imagem IPFS abaixo.





Metadados IPFS





Configurando as dependências do projeto

Abra seu terminal e navegue até o diretório do projeto ou crie uma pasta de projeto em um local específico. Por exemplo, executar **mkdir preprocessor** no terminal criará uma pasta chamada “ pré-processador” no local especificado.





Em seguida, execute os seguintes comandos no terminal.





cd preprocessor npm init -y npm install sharp @faker.js/faker --save-dev





Os comandos acima instalarão as bibliotecas sharp e faker em seu projeto. A biblioteca faker nos ajudará a gerar informações aleatórias. Visto que a biblioteca nítida nos ajudará a processar a imagem em uma determinada dimensão, qualidade e formato.





Em seguida, crie uma pasta em seu projeto chamada arts e outra chamada outputs . Na pasta “arts”, coloque todas as imagens para processamento dentro dela.





Com os passos acima realizados, abra o projeto em “código VS”. A estrutura do projeto deve se parecer com a abaixo.





- preprocessor/ - arts/ - node_modules/ - outputs/ - package.json - package-lock.json





Ótimo, vamos passar para a codificação do mecanismo responsável pelo processamento das imagens.

Pré-requisitos

Você precisará do seguinte instalado em seu computador para concluir este tutorial.

NodeJs

Aplicativo de área de trabalho IPFS

Código VS

Codificando o mecanismo de processamento

Crie um arquivo na raiz do seu projeto chamado **imagify.js** e cole o seguinte código





const fs = require('fs') const path = require('path') const sharp = require('sharp') const { faker } = require('@faker-js/faker') const input = './arts' const output = './outputs' let img_counter = 1 const imgSize = { width: 500, height: 500 } const desired_ext = '.webp' const base_url = 'https://ipfs.io/ipfs/REPLACE_WITH_IPFS_CID/' const attributes = { weapon: [ 'Stick', 'Knife', 'Blade', 'Clube', 'Ax', 'Sword', 'Spear', 'Gun', 'Craft', ], environment: [ 'Space', 'Sky', 'Desert', 'Forest', 'Grassland', 'Moiuntains', 'Oceans', 'Rainforest', ], rarity: Array.from(Array(10).keys()), } fs.readdirSync(input).forEach((file) => { const orginal_ext = path.extname(file) const orginal_file_name = path.basename(file).split('.')[0] if (['.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif', '.webp'].includes(orginal_ext)) { const id = img_counter const metadata = { id, name: `Adulam NFT #${id}`, description: 'AI Arts NFTs Collection, Mint and collect the hottest NFTs around.', price: 1, image: base_url + id + desired_ext, demand: faker.random.numeric({ min: 10, max: 100 }), attributes: [ { trait_type: 'Environment', value: attributes.environment.sort(() => 0.5 - Math.random())[0], }, { trait_type: 'Weapon', value: attributes.weapon.sort(() => 0.5 - Math.random())[0], }, { trait_type: 'Rarity', value: attributes.rarity.sort(() => 0.5 - Math.random())[0], max_value: 10, }, { display_type: 'date', trait_type: 'Created', value: Date.now(), }, { display_type: 'number', trait_type: 'generation', value: 1, }, ], } if (fs.existsSync(`${input}/${orginal_file_name + orginal_ext}`)) { sharp(`${input}/${orginal_file_name + orginal_ext}`) .resize(imgSize.height, imgSize.width) .toFile(`${output}/images/${id + desired_ext}`, (err, info) => console.log(err), ) fs.writeFileSync(`${output}/metadata/${id}.json`, JSON.stringify(metadata), { encoding: 'utf-8', flag: 'w', }) } console.log(metadata) img_counter++ } })





As etapas a seguir ajudarão você a entender como esse mecanismo de processamento de metadados funciona.





Importando Bibliotecas Essenciais

const fs = require('fs') const path = require('path') const sharp = require('sharp') const { faker } = require('@faker-js/faker') const input = './arts' const output = './outputs'





O fs representa o sistema de arquivos, é um módulo embutido que acompanha o NodeJs. Ele tem a responsabilidade de gerenciar as atividades de leitura e gravação de arquivos em sua máquina.





O path é outro módulo de nó que o ajuda a navegar pelas estruturas de diretório em sua máquina. Isso será fundamental para localizar onde nossas imagens são mantidas.





Sharp é o módulo que usamos para processar a imagem, como redimensionar e transformar em um tipo de arquivo diferente.





Usaremos o falsificador para gerar um número aleatório.





Por fim, a variável de input contém o local onde estão localizadas as imagens a serem processadas e a output aponta para o local onde as imagens processadas serão salvas.





Definindo Variáveis Essenciais

let img_counter = 1 const imgSize = { width: 500, height: 500 } const desired_ext = '.webp' const base_url = 'https://ipfs.io/ipfs/REPLACE_WITH_IPFS_CID/' const attributes = { weapon: [ 'Stick', 'Knife', 'Blade', 'Clube', 'Ax', 'Sword', 'Spear', 'Gun', 'Craft', ], environment: [ 'Space', 'Sky', 'Desert', 'Forest', 'Grassland', 'Moiuntains', 'Oceans', 'Rainforest', ], rarity: Array.from(Array(10).keys()), }





Os códigos acima contêm variáveis importantes a serem usadas durante a geração de nossos metadados.





**Image_counter** nos ajuda a numerar as imagens de forma consistente com a iteração atual.

nos ajuda a numerar as imagens de forma consistente com a iteração atual. **ImgSize** define a dimensão da largura e altura de cada imagem a ser processada.

define a dimensão da largura e altura de cada imagem a ser processada. **Desired_ext** fala do formato de arquivo que você deseja que suas imagens processadas suportem.

fala do formato de arquivo que você deseja que suas imagens processadas suportem. **Base_url** especifica o local onde as imagens devem ser armazenadas no IPFS.

especifica o local onde as imagens devem ser armazenadas no IPFS. **Attributes** contém mais informações sobre os metadados de cada imagem.





Executando Tarefa Recursiva

fs.readdirSync(input).forEach((file) => { if(['.jpg', '.jpeg', '.png', '.gif', '.webp'].includes(orginal_ext)) { // Images and metadata tasks are recursively performed here... } })





No bloco de código acima, usamos a biblioteca do sistema de arquivos (fs) para percorrer todas as imagens no local **input** (arts). E para cada uma das imagens, garantimos que nosso mecanismo selecione apenas imagens de uma lista aprovada de extensões.





Executando a tarefa de metadados

const id = img_counter const metadata = { id, name: `Adulam NFT #${id}`, description: 'AI Arts NFTs Collection, Mint and collect the hottest NFTs around.', price: 1, image: base_url + id + desired_ext, demand: faker.random.numeric({ min: 10, max: 100 }), attributes: [ { trait_type: 'Environment', value: attributes.environment.sort(() => 0.5 - Math.random())[0], }, { trait_type: 'Weapon', value: attributes.weapon.sort(() => 0.5 - Math.random())[0], }, { trait_type: 'Rarity', value: attributes.rarity.sort(() => 0.5 - Math.random())[0], max_value: 10, }, { display_type: 'date', trait_type: 'Created', value: Date.now(), }, { display_type: 'number', trait_type: 'generation', value: 1, }, ], }





No bloco de código acima, fornecemos valores para cada espaço de metadados. Por exemplo, ambientes, armas e todos os valores de características são fornecidos aleatoriamente e dinamicamente.





Executando a tarefa de transformação de imagem

if (fs.existsSync(`${input}/${orginal_file_name + orginal_ext}`)) { sharp(`${input}/${orginal_file_name + orginal_ext}`) .resize(imgSize.height, imgSize.width) .toFile(`${output}/images/${id + desired_ext}`, (err, info) => console.log(err), ) fs.writeFileSync(`${output}/metadata/${id}.json`, JSON.stringify(metadata), { encoding: 'utf-8', flag: 'w', }) } console.log(metadata) img_counter++





No trecho acima, usamos o módulo do sistema de arquivos novamente para primeiro localizar cada uma de nossas artes e redimensioná-las para a dimensão especificada (500 x 500). Além disso, fornecemos um novo nome de acordo com a iteração atual e demos a extensão desejada (webp).





Redimensionar e transformar as imagens em webp otimizou muito nossas obras de arte a uma altura surpreendente.





Por exemplo, onde submeti este motor de pré-processamento de imagem a 99 imagens totalizando um tamanho de 111MB . O tamanho caiu para 62MB para a extensão .png e surpreendentes .webp 4.5MB Essa enorme redução de tamanho representa um grande salto no tempo de carregamento de um site da Minting construído com minhas imagens.





Por fim, a partir do bloco de código acima, criamos metadados JSON para cada imagem processada, contendo um nome idêntico e uma URL apontando para o local da imagem. Esses metadados são os que implantaremos no IPFS após o processamento das imagens.





Agora, execute o comando abaixo para ter sua imagem transformada. Certifique-se de estar na pasta do seu projeto.





node imagify.js





Neste ponto, terminamos nosso mecanismo de imagem, nossa pasta de saída deve ter a seguinte estrutura de arquivo como resultado.





- output/ - images - 1.webp - 2.webp - ...... - metadata - 1.json - 2.json - ......

Upload de imagens e metadados para IPFS

Tela de status do IPFS Desktop





IPFS significa o sistema de arquivos interplanetário, é ponto a ponto e descentralizado. Não há uma maneira fácil de extrair dados armazenados no IPFS e, como tal, é um par quase perfeito para usar junto com seus aplicativos blockchain para armazenar conteúdo de mídia.





Para usar a maneira mais fácil e menos confusa, vá para a página de instalação do aplicativo IPFS Desktop e siga as instruções especificadas lá.





Depois que a instalação for bem-sucedida, abra o aplicativo IPFS e carregue PRIMEIRO, e repito, PRIMEIRO carregue a pasta de imagens.





Uma string CID (identificação de conteúdo) exclusiva será gerada como parte do nome da pasta, veja a imagem abaixo.

CID

Agora, copie o CID da pasta de imagens como pode ser visto na imagem acima e substitua-o em seu código **imagify.js** . Veja o código abaixo.





const base_url = "https://ipfs.io/ipfs/REPLACE_WITH_IPFS_CID/" //old string const base_url = "https://ipfs.io/ipfs/QmY1zrFibpdHQ7qcqZqq7THsqTremZYepXNWR5Au3MF1ST/" //new string





Agora, execute o **node imagify.js** novamente para incluir a localização exata de cada imagem em seus metadados JSON . Veja um exemplo dos metadados JSON gerados antes e depois da substituição do CID.





Você pode assistir a este vídeo para entender como usei essas imagens e metadados em um projeto de cunhagem NFT completo.

Antes da substituição do CID

{ id: 97, name: 'Adulam NFT #97', description: 'AI Arts NFTs Collection, Mint and collect the hottest NFTs around.', price: 1, image: 'https://ipfs.io/ipfs/REPLACE_WITH_IPFS_CID/97.webp', demand: '4', attributes: [ { trait_type: 'Environment', value: 'Forest' }, { trait_type: 'Weapon', value: 'Craft' }, { trait_type: 'Rarity', value: 4, max_value: 10 }, { display_type: 'date', trait_type: 'Created', value: 1664478034024 }, { display_type: 'number', trait_type: 'generation', value: 1 } ] }





Após a substituição do CID

{ id: 97, name: 'Adulam NFT #97', description: 'AI Arts NFTs Collection, Mint and collect the hottest NFTs around.', price: 1, image: 'https://ipfs.io/ipfs/QmY1zrFibpdHQ7qcqZqq7THsqTremZYepXNWR5Au3MF1ST/97.webp', demand: '7', attributes: [ { trait_type: 'Environment', value: 'Moiuntains' }, { trait_type: 'Weapon', value: 'Clube' }, { trait_type: 'Rarity', value: 2, max_value: 10 }, { display_type: 'date', trait_type: 'Created', value: 1664478110287 }, { display_type: 'number', trait_type: 'generation', value: 1 } ] }





Por fim, conforme mostrado na imagem abaixo, carregue a pasta de metadados no IPFS junto com a pasta de imagens.





Pastas enviadas





Fantástico, agora vamos colocá-lo na web para o mundo ver. Atualmente, ambas as pastas estão localizadas em seu nó IPFS local (seu computador), para que seja acessível em todo o mundo, você precisa usar um serviço de fixação como o Pinata .

Fixando suas pastas no IPFS

Primeiro, vá para o Pinata Pin Manager e inscreva-se, caso ainda não tenha feito isso. Em seguida, clique no ícone da conta e selecione Chaves de API. Veja a imagem abaixo.





Chave de API Pinata





Na página de criação de chaves, clique em criar uma nova chave e insira o nome da chave. Observe a imagem abaixo.





Criando uma nova chave





Agora copie a chave JWT na área de transferência. Isso é o que usaremos para vincular nosso IPFS Desktop à nossa conta Pinata. Veja a imagem abaixo.





Copiando o token Pinata JWT





Em seguida, abra seu aplicativo de desktop IPFS, vá para a guia de configurações e adicione um novo serviço, selecione Pinata e cole seu token JWT no espaço fornecido. Consulte a imagem abaixo.





Configurando um Serviço de Fixação





A última coisa a fazer é fixar suas pastas no Pinata usando as instruções abaixo.





Vá para a guia de arquivos, clique na linha pontilhada tripla e selecione definir fixação. Isso aparecerá na imagem abaixo.





Selecione Pinata e aplique, ao fazer isso, sua pasta de imagens estará acessível globalmente.

Confirmando a acessibilidade global da imagem

Vá para este site, copie e cole seu CID no campo de entrada IPFS e clique no botão de cache. Isso verifica todo o conjunto de gateways IPFS disponíveis publicamente em busca de suas imagens. Veja a imagem abaixo.





Cacher de gateway público





Os resultados da imagem acima mostram que muitos nós IPFS agora têm cópias da pasta de imagens disponíveis e acessíveis globalmente, mesmo que você exclua a cópia original em seu nó local.





Com as etapas claramente descritas para você, fixe também a pasta de metadados para torná-los publicamente disponíveis online.





Agora você pode usar qualquer um dos links na imagem acima como URL base para tokens ERC721 . Veja a imagem abaixo.





Suas imagens no IPFS





E aí está, é como preparar e fazer upload de suas obras de arte no IPFS.

Conclusão

Você sempre encontrará a necessidade de entender como pré-processar e fazer upload de obras de arte no IPFS em escala de lote.





Depois de entender como trabalhar e processar imagens para o IPFS, você pode começar a usá-lo em seus projetos web3 especiais.





Até a próxima vez, continue esmagando!





Veja o uso de demonstração ao vivo no meu projeto NFT no testnet Goerli aqui . Veja aqui a localização da Opensea. Você pode assistir a versão em vídeo no meu canal do YouTube.





Sobre o autor

Agora, deixe-me mostrar como representar a imagem e os metadados acima em seu código.