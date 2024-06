Como personalizar Business Intelligence incorporado para o seu negócio

Você está cansado de ter seus clientes alternando entre diferentes ferramentas de análise de dados? Você está cansado de comprometer a experiência do usuário do seu aplicativo SaaS para obter melhores relatórios? Nesse caso, a inteligência empresarial incorporada é a resposta. Escolher a solução analítica certa é importante para capacitar os usuários a acessar insights valiosos sem sair do seu aplicativo.

O que é Business Intelligence (BI) Incorporado?

BI incorporado é a integração de recursos analíticos, como painéis, relatórios, tabelas e gráficos, em aplicativos SaaS. O BI incorporado permite que os usuários acessem e trabalhem com dados em seu fluxo de trabalho sem precisar mudar para uma ferramenta ou plataforma de análise diferente.

Além disso, o BI incorporado depende da sua capacidade de servir vários inquilinos. O BI tradicional trata de instâncias de locatário único para casos de uso internos. Ferramentas incorporadas de business intelligence atendem a casos de uso externos.

Construir ou comprar – qual escolher?

Os provedores de SaaS ficam em melhor situação quando integram um aplicativo de análise incorporado em vez de construírem um por conta própria.





Mas, como fornecedores de tecnologia, certamente compreendemos a tendência de construir internamente. Você tem desenvolvedores de software em sua equipe e já está pagando seus salários. Eles também já estão construindo o resto do aplicativo, então por que não as análises?





Além disso, você deseja que a análise seja um componente integrado, com a mesma aparência do resto do seu aplicativo. Infelizmente, os recursos de etiqueta branca para soluções analíticas incorporadas são inconsistentes entre as ferramentas bi incorporadas.





Entendemos por que o desenvolvimento local é atraente, mas há muitos motivos sólidos para NÃO criar suas próprias análises .





Você também pode conferir nosso guia com as melhores ferramentas de BI incorporadas aqui.





A escolha de uma solução focada exclusivamente em BI incorporado permitirá que você:

1) Mantenha o foco no seu roteiro

Existem horários limitados em um dia. Gastar tempo com análises diminui outras tarefas da sua lista de tarefas. A incorporação de análises permite que seus desenvolvedores permaneçam focados na construção e melhoria dos componentes que aumentam sua vantagem competitiva.

2) Ofereça funcionalidade analítica abrangente

Startups em estágio inicial que constroem internamente enfrentam restrições de orçamento, tempo, equipe e experiência de sua equipe. Com estas restrições, as startups em fase inicial, em particular, devem ser implacáveis na determinação do âmbito do seu MVP.





Ao usar uma solução de terceiros, você pode oferecer uma variedade maior de opções para visualizar dados. Painéis interativos que oferecem edição, filtragem e detalhamento costumam ser difíceis de criar e manter ao longo do tempo.

3) Construir sem experiência interna

Você já tem uma equipe de desenvolvedores que conhece UI/UX, desenvolvimento de aplicativos da web e muito mais, mas eles conhecem análises ? Infelizmente, as competências necessárias são escassas.





A falta de habilidades de dados e análise é uma das “ 5 armadilhas ao construir equipes de dados e análise” do Gartner.





No entanto, comprar um produto de terceiros permite integrar funcionalidades sofisticadas sem a necessidade de experiência interna. Você está economizando tempo e dinheiro a longo prazo.









4) Reduza os esforços contínuos de manutenção

Quando você faz análises internamente, também precisa gerenciá -las internamente . Isso é algo que você pode considerar ao lançar um novo aplicativo. Cuidar do seu componente SaaS personalizado significa mais do que apenas corrigir problemas – envolve também gerenciar o ciclo de vida do módulo. Você adicionará melhorias ao seu roteiro regularmente, sem fim à vista.





Uma plataforma de terceiros cuida da manutenção e das melhorias, garantindo um roteiro constante para melhorias.

5) Monetize facilmente as análises

Mesmo que você não queira monetizar suas análises agora , é uma ótima porta para deixar a porta aberta. A incorporação de recursos de BI de terceiros traz maior flexibilidade para experimentar diferentes preços e opções de licenciamento.





De acordo com um estudo realizado com 512 empresas de SaaS, a monetização foi quatro vezes mais eficiente do que a aquisição na melhoria do crescimento. E foi duas vezes mais eficiente do que os esforços para melhorar a retenção.





Você poderia oferecer novas funcionalidades analíticas:





inclusive como um valor agregado gratuito

aumentar o custo geral, ou

oferecem componentes opcionais por uma taxa adicional.



Ser capaz de realizar testes de mercado do ponto de vista de preços é tão importante quanto testar recursos técnicos. Com uma solução de business intelligence incorporada, testar todas essas opções de embalagem não exige um grande esforço de desenvolvimento.





No podcast SaaS Scaled , Dan Balcauski, fundador e diretor de preços da Product Tranquility, disse: “As organizações não estão absolutamente dedicando tempo suficiente à precificação. Ninguém recebe uma fatura em sua mesa dizendo: 'Você perdeu toda essa receita porque seu preço está extremamente subvalorizado'. É um custo de oportunidade invisível .”

Quais são os principais benefícios do uso de Business Intelligence incorporado?

Obtenha insights de dados instantaneamente – sem sair do aplicativo

Alternar entre aplicativos não é muito difícil, especialmente com a ‘guia Windows +’, mas é melhor ter informações no aplicativo principal. A incorporação de insights elimina o atrito e facilita os fluxos de trabalho, ao mesmo tempo que permite que os usuários obtenham mais valor do seu aplicativo.









Aproveite o conhecimento existente, sem curva de aprendizado

Não importa quão fácil de usar seja um aplicativo, sempre há uma curva de aprendizado. Os usuários se beneficiam de insights acionáveis em seus aplicativos sem precisar se ajustar a uma interface diferente.

Torne as informações acionáveis com fluxos de trabalho

Embora alguns fornecedores de tecnologia possam usar definições diferentes, “automação” é a capacidade de permitir processos posteriores às suas análises. Os fluxos de trabalho de automação sem código permitem que os usuários façam mais com seus dados diretamente em seu aplicativo SaaS. Com regras condicionais, os usuários podem adicionar lógica de negócios poderosa a fluxos de trabalho e aplicativos.

Obtenha mais usuários em cada locatário

A incorporação de análises permite que os usuários acessem insights sem comprar ferramentas de BI separadas. Isso torna mais fácil para seu aplicativo compartilhar informações valiosas com mais pessoas para uma tomada de decisão informada. Painéis e relatórios fáceis de usar podem ajudar mais funcionários na organização de um cliente a encontrar valor em seu aplicativo.





À medida que mais usuários obtêm mais insights, cada organização cliente obtém maior valor . Seu aplicativo se torna mais rígido, reduzindo a rotatividade e até mesmo dando a você a oportunidade de aumentar os preços.

Expanda para incorporar mais dados

Além de expandir para mais usuários em cada organização, você pode expandir incorporando mais pontos de dados . Especialmente ao integrar análises de autoatendimento , cada usuário pode obter mais insights.





Você pode usar uma plataforma bi incorporada para tornar seu produto mais útil. Esta ferramenta permite que os clientes criem seus próprios relatórios com BI de autoatendimento.





Alcançar mais funcionários e analisar mais informações em uma empresa ajuda a tornar seu aplicativo importante para os objetivos da empresa.

Reduzir a rotatividade

Os aplicativos SaaS são fáceis de adquirir, implantar e implementar. Infelizmente, isso também os torna mais fáceis de serem desimplementados .





De acordo com o relatório BetterCloud 2023 State of SaaSOps , 40% dos profissionais de TI consolidaram aplicativos SaaS redundantes no ano passado.





Reduzir a rotatividade é um dos muitos benefícios do uso de BI incorporado. A análise de dados de autoatendimento pode reduzir ainda mais a rotatividade. Os usuários empresariais que criam relatórios têm menos probabilidade de trocar de fornecedor e recomeçar.





Afinal, eles já possuem as informações de que precisam. Recomeçar com um novo fornecedor significaria ter que recriar todos os seus relatórios. Isso pode ser demorado e ineficiente.

Melhore a tomada de decisões

O BI incorporado melhora a tomada de decisões, o que ajuda as empresas a melhorar todas as métricas. A Universidade da Carolina do Norte em Pembroke descreve como o Business Intelligence impulsiona a tomada de decisões . “Os dados coletados de uma ampla variedade de fontes são usados para compreender e melhorar processos proprietários em todas as funções de negócios, bem como condições e oportunidades de mercado. Os sistemas de BI descrevem condições passadas e atuais através de análises descritivas, fazem projeções e previsões através de análises preditivas e apontam oportunidades para orientar ações futuras através de análises prescritivas.”

Impulsione a tomada de decisões em tempo real

Usar o BI vai além da margem de lucro para fornecer insights em tempo real e ajudar na tomada de decisões futuras. Isso se torna ainda mais impactante se seu aplicativo puder automatizar a análise de grandes volumes de dados históricos.





Business Intelligence visa ajudar a tomar melhores decisões, de acordo com o estudo Dresner Wisdom of Crowds® 2023. As metas de eficiência/custo e receita são as próximas mais importantes.

Coisas a considerar ao avaliar um software integrado de Business Intelligence

Existem muitos aplicativos de business intelligence, mas poucos atendem às necessidades das empresas de SaaS. E menos ofertas de incorporação que realmente atendam aos requisitos de análise multilocatários das empresas de SaaS.





A seguir estão áreas importantes a serem consideradas com uma solução de BI incorporada.

Gerenciamento de dados integrado

A análise incorporada começa com os dados e é aqui que a maioria das empresas falha com o BI incorporado.





O gerenciamento de dados analíticos incorporados precisa ter algumas coisas:





Ele deve criar um armazenamento de dados analíticos que inclua segurança multilocatário nativa Ele deve se conectar a QUALQUER tipo de dados, seja estruturado, semiestruturado ou não estruturado. Inclui APIs nativas para ingestão de qualquer fonte de dados ou em qualquer frequência Deve tornar a vida das equipes de desenvolvimento mais fácil, não mais difícil

Segurança

O software bi incorporado auto-hospedado oferecerá o que há de melhor em segurança de dados. Quando você pode herdar suas políticas de segurança, fica mais fácil oferecer uma solução integrada para seus clientes.





Mas seus dados também devem permanecer no lugar. Muitos setores, como saúde e fintech, não podem enviar dados pessoais para uma nuvem de terceiros devido a questões de segurança. Portanto, uma solução implementada que instale uma forte camada de gerenciamento de dados é o caminho ideal.

Escalabilidade e desempenho

Seus usuários exigem aplicativos que estejam sempre disponíveis com 100% de tempo de atividade e desempenho quase instantâneo. Sua plataforma analítica deve ser capaz de ser ampliada para atender a essas demandas. As empresas de SaaS também exigem preços e licenciamento que não proíbam o crescimento e a adoção pelos usuários.





O uso de tecnologia sob demanda, como tecnologia sem servidor, ajuda suas análises a crescerem sem gastar demais em infraestrutura. Pagar por servidores sempre ativos prejudica a escalabilidade e é mais caro.

Uma experiência perfeita de marca branca

Suas análises incorporadas não devem parecer desconectadas do aplicativo host. Em vez de simplesmente colocar um gráfico dentro de um iFrame, você precisa de recursos completos de etiqueta em branco. Os usuários esperam uma integração perfeita em seu aplicativo SaaS.





Procure a capacidade de personalizar cada relatório e painel, fonte e cor para combinar perfeitamente com seu aplicativo existente. Outras necessidades são designs que funcionem em todos os tamanhos de tela e opções para que os usuários personalizem suas experiências.





Se iFrames são a única opção, fuja… rápido.





Ferramentas e APIs para desenvolvedores

Sua solução de análise incorporada deve estar alinhada com a maneira como você cria software. Isso significa ser 100% compatível com SDLC e ter ferramentas amigáveis ao desenvolvedor (e DevOps) com as quais sua equipe vai adorar trabalhar.





Encontre uma plataforma com diferentes áreas para criar, testar e lançar aplicativos e maneiras simples de alternar entre elas.





No cenário em constante evolução dos aplicativos SaaS, entendemos que incorporar uma solução analítica poderosa não é mais um luxo, mas uma necessidade. Na Qrvey, somos a melhor opção para business intelligence incorporada. Personalizamos uma ampla gama de recursos para atender às necessidades específicas das empresas de SaaS.





Minhas ferramentas facilitam aos desenvolvedores a personalização e o gerenciamento de dados, proporcionando uma experiência de usuário mais tranquila. Isso ajuda a melhorar a tomada de decisões, reter usuários e aumentar o envolvimento com seu aplicativo.





Abrace o futuro da análise incorporada e libere todo o potencial do seu aplicativo SaaS.





Nosso objetivo para você é simples: criar menos software e agregar mais valor.





Obtenha uma demonstração e comece um POC grátis hoje mesmo.