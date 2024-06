Como parar a paralisia da análise e tomar decisões mais seguras

Theodore Roosevelt disse uma vez: “Em qualquer momento de decisão, a melhor coisa que você pode fazer é a coisa certa. A pior coisa que você pode fazer é nada.”





Ao tomar decisões importantes com possíveis efeitos de alteração da vida, a incerteza do resultado e o medo de entrar no desconhecido mantêm-nos presos num ciclo improdutivo onde quanto mais dados recolhemos e quanto mais os analisamos, mais pensamos demais na nossa decisão.





Nossa imaginação corre solta – assumimos o pior cenário possível e o consideramos como nosso melhor caso. Criamos histórias em nossas mentes e rejeitamos todas as boas opções com a possibilidade de haver uma opção melhor por aí.

*Por exemplo: decisão de se mudar, abandonar o emprego para iniciar um negócio, mudar de carreira, implementar uma grande mudança na estratégia de uma empresa, etc.*





Chame isso de medo, perfeccionismo, preguiça ou falta de foco, gastar todo o seu tempo analisando enquanto deixar de agir leva à paralisia analítica. O desejo de tomar a decisão perfeita se transforma em indecisão. Você luta para chegar a uma conclusão porque continua perseguindo uma certeza que não existe – ninguém pode saber com certeza se uma determinada decisão é a melhor ou se levará ao resultado desejado.





Pensar demais leva à paralisia por análise. É importante pensar bem, mas muitos usam o pensamento como meio de evitar a ação. -Robert Herjavec





Você nunca poderá tomar decisões perfeitas, mas certamente poderá tomar decisões mais confiantes usando estas 4 práticas:

Defina claramente o resultado que você deseja alcançar

Quando você tentar tomar uma decisão onde a definição do problema é vaga ou o resultado que você deseja alcançar não é claro, não reclame se você passar horas olhando os dados, mas não conseguir chegar a uma conclusão.





Você pode atribuir sua incapacidade de tomar uma decisão à complexidade do problema, à falta de informações suficientes ou à falta de pontos de dados suficientes, mas essas coisas são apenas desculpas para evitar encarar a verdade – você não sabe o que está acontecendo. querer.





Trazer clareza ao problema e definir os critérios de sucesso é a primeira metade do desafio. É o trampolim para uma decisão bem-sucedida. Sem isso, qualquer esforço que você fizer no segundo tempo será inútil.





Para fazer isso, pergunte-se o seguinte:

Que problema desejo resolver? Como posso saber se estou abordando o problema certo? Que resultado desejo alcançar? Com o que mais me importo? Como saberei se alcancei o resultado? Quais são os meus critérios de sucesso?





A paralisia da análise também acontece quando é impossível atender aos seus critérios de sucesso – você espera que tudo em sua lista seja 100% garantido e não está disposto a comprometer nada.





Bons critérios de sucesso não são uma lista de desejos. Envolve identificar uma coisa mais importante com a qual você se preocupa: sua Estrela do Norte. Conhecer a sua Estrela do Norte simplifica o processo de decisão – basta encontrar uma opção que pareça promissora e que tenha uma boa probabilidade de alcançá-la.





Definir claramente a definição do problema e os resultados que você deseja alcançar o ajudará a manter o foco e a facilitar o processo de tomada de decisão.

Fique confortável com o que é bom o suficiente

Ao tomar uma decisão, é bom considerar diferentes opções, pontos de vista alternativos e múltiplas fontes. Eles evitam que seus preconceitos, crenças pessoais ou outras restrições circunstanciais limitem sua decisão e, portanto, o resultado que você alcança.





Mas embora ter opções seja bom, ter um grande número de opções para escolher também pode ser opressor. Quanto mais opções você tiver, mais difícil será tomar uma decisão. A abundância de informações e muitas escolhas podem levar à indecisão.





Você pode acabar gastando muito tempo pesquisando soluções, fixando-se nas deficiências de cada uma e continuando investindo tempo e energia na esperança de encontrar a melhor opção. Mas, em vez de tomar uma decisão e seguir em frente, a sobrecarga de escolhas fará com que você se sinta cada vez mais inseguro.





A sobrecarga de escolhas faz com que adiemos decisões porque muitas opções esgotam nossos sistemas cognitivos, tornando-nos mais propensos a adiar totalmente a decisão.





A investigação também mostra que mais opções podem levar a uma diminuição da satisfação e a uma menor confiança na nossa escolha, tornando mais provável que nos arrependamos das nossas decisões mais tarde.





O psicólogo Barry Schwartz diz que existem 2 tipos de pessoas – maximizadoras e satisficistas. Os maximizadores se esforçam para fazer uma escolha que lhes proporcione o máximo benefício. Eles buscam e aceitam apenas o melhor. Eles não podem escolher a menos que tenham examinado profundamente todas as opções, o que leva à busca ininterrupta de informações e à comparação social. Os satisficistas, por outro lado, utilizam critérios mais modestos e escolhem uma opção que ultrapassa o limiar da aceitabilidade.





Satisfazer é contentar-se com algo que é bom o suficiente e não se preocupar com a possibilidade de haver algo melhor. -Barry Schwartz





Para evitar a paralisia da análise, seja um satisficer. Para fazer isso:

Estabeleça limites para sua pesquisa. Não deixe isso em aberto – limite as informações a serem coletadas, os insumos a serem considerados e estabeleça limites de tempo. Não deixe a data da decisão sem atribuir. Defina uma data considerando o escopo e a complexidade do problema para criar um senso de urgência. Liste os prós e os contras de cada escolha e escolha apenas aquela que parece se destacar naquele momento. Depois de tomar uma decisão, não deixe sua mente considerar a possibilidade de uma decisão melhor. Pare de adivinhar e comece a colocar sua decisão em ação.





Estar confortável com o que é bom o suficiente não significa aceitar a mediocridade. Ainda é necessário fazer uma escolha consciente e ponderada, mas fazê-lo dentro dos limites e dedicando seu tempo e energia à ação, em vez de lamentar a possibilidade de uma opção melhor por aí.

Combine dados com intuição

Quando a paralisia da análise ocorre, você não quer se comprometer. Você se sente preso porque quer ser racional em sua escolha, e isso é justo. Mas o problema não é o pensamento racional, é não saber quando a racionalidade se transforma numa desculpa para analisar demasiado e adiar a tomada de decisões.





A abordagem racional envolve pensamento deliberado – invocando a parte lenta do nosso cérebro para pesar diferentes opções, comparando compensações e depois fazendo uma escolha. O pensamento intuitivo envolve emoções, experiência e conhecimento. O pensamento intuitivo não é ilógico nem irracional; é a inteligência que você desenvolveu ao longo da vida.





Seu cérebro é uma máquina de correspondência de padrões e o pensamento intuitivo depende de combinar sua situação atual com seus padrões passados para tomar uma decisão. É por isso que a intuição às vezes pode estar certa e às vezes falha.





Daniel Kahneman, psicólogo e economista notável por seu trabalho na psicologia do julgamento e da tomada de decisão, bem como na economia comportamental, diz que a intuição funciona sob 3 condições:

Deve haver alguma regularidade para você identificar tendências ou padrões. A intuição não pode ser desenvolvida ou aplicada a sistemas complexos que tendem a mudar rapidamente. Você deve ter muita experiência e prática na área para confiar em seu instinto. Sem ela, se você usar a sua intuição e tudo correr bem, é a sua sorte, e não a sua intuição, que lhe trouxe os resultados. Você recebe feedback imediato e concreto sobre se acertou ou errou.





Se alguma dessas coisas não for verdade, é melhor pensar no problema de forma mais racional.





A maioria das pessoas usa o pensamento analítico ou intuitivo para tomar uma decisão porque as vê como estratégias opostas, onde uma não pode existir com a outra. A investigação indica o contrário: tomamos as melhores decisões combinando o pensamento analítico e intuitivo e não os utilizando sozinhos.





Uma estratégia puramente intuitiva baseada apenas na correspondência de padrões seria muito arriscada porque às vezes a correspondência de padrões gera opções falhas. Uma estratégia completamente deliberativa e analítica seria demasiado lenta. -Gary Klein





Quando você está preso na paralisia da análise, em vez de confiar apenas nos dados, leve em consideração seu conhecimento e experiência anteriores no processo de decisão – use a parte racional do seu cérebro para considerar diferentes escolhas e combine-a com a sua intuição para tomar a decisão final.

Escolha a hora certa do dia para tomar a decisão

Uma série de pequenas decisões espalhadas ao longo do nosso dia podem parecer inofensivas, pois exigem apenas uma pequena fração da nossa energia mental, mas à medida que o dia passa e continuamos a gastar a nossa reserva de energia reservada, a nossa capacidade mental para tomar decisões começa a esgotar-se. .





Ao contrário do cansaço físico que podemos sentir e expressar instantaneamente, o cansaço mental que surge após tomarmos múltiplas decisões não é visível para nós.





A fadiga das decisões, como os psicólogos gostam de lhe chamar, leva à má qualidade da tomada de decisões – mostramos relutância em fazer concessões, recorremos a escolhas fáceis e podemos até ter dificuldade em exercer o autocontrolo depois de tomar uma série de decisões.





Se o seu trabalho exige que você tome decisões difíceis o dia todo, em algum momento você ficará exausto e começará a procurar maneiras de economizar energia. Você procurará desculpas para evitar ou adiar decisões. Você procurará a opção mais fácil e segura, que geralmente é manter o status quo - Roy Baumeister





Tomar uma boa decisão requer trazer conhecimento de vários domínios, unir ideias distintas, manter o equilíbrio certo entre explorar a amplitude e a profundidade dessas ideias, fazer novas conexões e, em seguida, concentrar-se em alguns candidatos que pareçam promissores.





Quando sua maquinaria mental está cansada, é difícil separar o ruído do sinal. Isso leva ao pensamento excessivo – tendência a pensar demais e avançar e retroceder nas ideias sem a capacidade de dar-lhes uma direção específica.





O cansaço das decisões pode fazer com que você fique obcecado com problemas que nem existem, tire conclusões tendenciosas e fique preso à paralisia da análise com a possibilidade de que possa haver algo melhor por aí. Isso pode fazer com que você busque uma solução perfeita em vez de tomar a melhor decisão sob determinadas circunstâncias.





Para evitar a paralisia da análise de decisões importantes, alinhe essas decisões com o horário do dia em que sua capacidade mental de processar informações está no auge. Ao combinar as demandas mentais da decisão com seus níveis de energia, é menos provável que você fique preso em um ciclo de reflexão excessiva.





Faça a si mesmo estas perguntas antes de decidir:

É a melhor hora do dia para tomar essa decisão? Sinto-me no meu melhor ao tomar esta decisão? Tudo ao meu redor parece mais intenso que o normal?





Agende um horário no calendário para o horário do dia em que você estará em sua melhor forma para tomar a decisão. Assim que aparecer, alinhe seu cérebro com seu objetivo, dizendo-lhe para tomar a decisão sem mais demora.





Pode parecer uma coisa boba de se fazer no início, mas ao repeti-la, você pode treinar seu cérebro para tomar a decisão e não pensar demais nela.





Terminando com este pensamento de Terry Goodkind que sempre me tira da paralisia pela análise:





“Às vezes, fazer a escolha errada é melhor do que não fazer nenhuma escolha. Você tem coragem de seguir em frente, isso é raro. Quem fica na bifurcação, sem conseguir colher, nunca chegará a lugar nenhum.”





Pare de pensar e aja agora.

Resumo

Decisões importantes não devem ser adiadas, mas é exatamente isso que fazemos. O desejo de tomar a decisão perfeita transforma-se em indecisão, pois a paralisia da análise nos impede de agir e seguir em frente. Não definir claramente a definição do problema ou o que você espera alcançar é uma das maiores razões por trás da paralisia da análise. Quando você estiver com dificuldades para tomar uma decisão, garanta clareza do problema e critérios de sucesso bem definidos. Em vez de ser um maximizador que busca apenas o melhor, seja um satisfator – identifique uma opção que seja boa o suficiente e pare de se preocupar com o resto. A paralisia da análise nos atinge quando colocamos muito foco no pensamento racional, ignorando nossa intuição. Combinar os dois é uma ótima estratégia para quebrar o ciclo de reflexão excessiva e tomar medidas positivas. Nossa mente cansada, sob o efeito do cansaço da decisão, torna-se relutante em se comprometer. Para neutralizar seu efeito, tome decisões durante o horário do dia em que sua energia mental está no auge.





Esta história foi publicada anteriormente aqui. Siga-me no LinkedIn ou aqui para mais histórias.