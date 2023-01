À medida que os projetos Web3 dobram em valor, os criadores de conteúdo são necessários para restaurar a confiança

Muito longo; Para ler A grande mídia pintou uma imagem do mundo criptográfico sofrendo uma crise de confiança e credibilidade. Mas o mundo web3 precisa desesperadamente de um marketing melhor para ajudar os não-nativos a entender por que ele veio para ficar. O marketing da Web3 está ganhando e mantendo a atenção ao criar marketing comunitário, que se encaixa perfeitamente com as habilidades de influenciadores e criadores de conteúdo. A economia do criador agora vale cerca de US$ 100 bilhões, com mais de 2 milhões de pessoas se identificando como criadores de conteúdo profissionais e 48 milhões se identificando como criadores amadores.

Pelas lentes da grande mídia, o mundo das criptomoedas caiu espetacularmente em desgraça. No ano passado, as manchetes que narravam a instabilidade macroeconômica, as forças do mercado e o escândalo – que aumentaram quando a bolsa cripto FTX entrou em colapso na semana passada – geraram uma narrativa contundente e pintaram um quadro de uma indústria sofrendo uma crise de confiança e credibilidade.

É verdade que as criptomoedas sofreram um impacto significativo, com o rastreador da Forbes vendo US$ 176 bilhões eliminados das 15 maiores criptomoedas do mundo nas 72 horas após a implosão do FTX. No entanto, como Isaiah Douglass coloca pertinentemente em seu recente artigo de opinião para a Coindesk, “a mídia financeira e os gurus legados não percebem que o preço do bitcoin é uma coisa e que a história de adoção e tecnologia em torno do ecossistema é outra”.

Basta dar uma olhada mais profunda na comunidade web3 para ver que os desenvolvedores ainda estão construindo, os projetos ainda estão surgindo e a confiança na tecnologia subjacente permanece. Claramente, também não são apenas os evangelistas e proponentes de criptomoedas que acreditam nisso, considerando que nas últimas semanas a gigante do petróleo Shell anunciou que está entrando na indústria de mineração de Bitcoin e o banco de investimento multinacional JPMorgan acaba de executar com sucesso seu primeiro sempre transação transfronteiriça usando finanças descentralizadas (DeFi) em um blockchain público.

Apesar de todo o medo da mídia, uma parte importante da narrativa foi perdida. Como empresário, David Marcus disse no início deste ano: “É durante os invernos criptográficos que os melhores empreendedores constroem as melhores empresas. Este é o momento de focar novamente na solução de problemas reais versus bombear tokens.”

Nos bastidores, empreendedores e projetos estão transformando a adversidade em oportunidade, mas a maioria das pessoas não está ciente de toda essa atividade, porque essas histórias não chegam à câmara de eco da mídia financeira.

O mundo web3 precisa desesperadamente de um marketing melhor para ajudar os não-nativos a entender o que realmente está acontecendo no espaço web3, por que ele veio para ficar e quantas soluções já foram concretizadas. Os projetos também precisam de ajuda para educar e integrar as pessoas.

É por isso que um número crescente de plataformas de marketing web3 está surgindo para atrair criadores de conteúdo e influenciadores para trazer mais educação e melhores mensagens para projetos dentro do espaço. Para os influenciadores que sentem o controle que as plataformas de mídia social centralizadas têm sobre seu conteúdo e comunidades, essas novas plataformas oferecem liberdade e autonomia que tornam a migração para o marketing web3 atraente.

Marketing de influenciadores Web3: liberdade financeira, autonomia de conteúdo

Nos últimos dois anos, muitos criativos de vários setores foram deslocados pela pandemia e se voltaram para a criação de conteúdo social, especialmente vídeos curtos, como fontes de receita. Como resultado, a economia do criador agora vale cerca de US$ 100 bilhões , com mais de 2 milhões de pessoas se identificando como criadores de conteúdo profissionais e 48 milhões se identificando como criadores amadores.

Como o custo de vida continua subindo vertiginosamente em todo o mundo, os criadores precisam monetizar e as plataformas web2 centralizadas, como Twitter, YouTube e Instagram, oferecem oportunidades de geração de receita em detrimento da propriedade dos dados.

O marketing Web2 é essencialmente a captura de dados do usuário para impulsionar a geração de demanda e a aquisição de clientes. Na web3, no entanto, (o termo genérico para estruturas de propriedade descentralizadas, incluindo blockchain, criptomoedas, NFTs, o metaverso e assim por diante), o crescimento e o marketing parecem muito diferentes, pois os dados do usuário são armazenados em redes distribuídas que não pertencem a ninguém. Os profissionais de marketing da Web2 podem essencialmente comprar acesso aos dados do usuário e obter informações sobre identidades, mesmo que ações, como transações e saldos, supostamente permaneçam privadas. Na web3, porém, ocorre o inverso: as identidades permanecem anônimas, enquanto as transações são abertas e transparentes.

A Safary é um ótimo exemplo de plataforma de atribuição de marketing web3 que surgiu este ano para se adaptar a esse paradigma de privacidade em mudança e reconstruir a pilha de marketing. Este aplicativo visa os setores DeFi e GameFi, fornece uma ferramenta para calcular o ROI do canal e entender os segmentos de clientes, a fim de impulsionar o crescimento e a adoção em massa.

Para os profissionais de marketing da Web3, entender os clientes é essencial para aumentar as comunidades. Isso ocorre porque no mundo web3, onde os dados são de código aberto e descentralizados, os produtos por si só não são uma vantagem competitiva. Em vez disso, o objetivo é ganhar e manter a atenção construindo comunidades.

O marketing da Web3 é o marketing de crescimento da comunidade, que se encaixa perfeitamente com os conjuntos de habilidades de influenciadores e criadores de conteúdo, que constroem comunidades leais e ativas para ganhar a vida. A Web3 facilita que os criadores de conteúdo sejam recompensados por suas ações e evangelismo de marca por meio de bens e moedas digitais, como criptomoedas e NFTs. Além disso, como os dados são armazenados no blockchain e não pertencem a nenhuma plataforma, os intermediários não podem mais impedir que marcas, criadores e fãs construam relacionamentos diretos. Em vez disso, criadores e influenciadores podem encontrar maior independência financeira, acesso direto ao seu público e oportunidades de receita e mais liberdade para se movimentar pelas plataformas e distribuir seu conteúdo. Se uma plataforma não se encaixa mais em seus valores, eles podem se mudar e levar seu conteúdo e comunidade com eles.

As plataformas e projetos Web3 têm um grande incentivo para ajudar influenciadores e criadores de conteúdo a migrar da Big Tech, porque criadores de conteúdo profissionais e amadores compartilham as habilidades inatas de contar histórias necessárias para educar e remodelar a narrativa da mídia atual.

A educação é, obviamente, uma necessidade extremamente importante para os projetos web3, que devem se tornar acessíveis para não-cripto nativos para ganhar adoção mainstream. Aqui ainda mais inovação vem de plataformas web3, como Rabbithole , que essencialmente permite que as pessoas “aprendam a ganhar”. Os usuários conectam suas carteiras e progridem por meio de habilidades, incluindo L2, NFTs e DAOs, a fim de obter credenciais e desbloquear recompensas interagindo com protocolos de blockchain conhecidos.

A História Não Contada da Criptomoeda

O espaço web3 está muito vivo com atividade, propósito e poder de permanência, mas a grande mídia está muito focada em sua narrativa negativa para chamar a atenção para isso. Agora, mais do que nunca, os projetos web3 precisam da ajuda de criadores de conteúdo para divulgar, educar e enviar mensagens. As plataformas de marketing da Web3 têm um papel fundamental a desempenhar, mostrando aos criadores e influenciadores que existem possibilidades empolgantes de reinvenção e receita no mundo alternativo da web3.