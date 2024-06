Como os feeds de preços Pyth transformam o cenário DeFi do Morph

Pyth Price Feeds: Aprimorando o DeFi no Morph

A Pyth Network é conhecida por seus feeds de preços de nível institucional em tempo real, que são cruciais para a operação precisa e eficiente de aplicativos DeFi. Ao implantar mais de 400 feeds de preços no Morph, a Pyth amplia seu alcance dentro do ecossistema blockchain, oferecendo aos desenvolvedores acesso a dados críticos para negociação, empréstimos e gerenciamento de risco. Esses feeds beneficiam os usuários ao fornecer dados atualizados e confiáveis, essenciais para a tomada de decisões informadas em um mercado em ritmo acelerado, o que é fundamental para que os usuários gerenciem riscos e tenham visibilidade das operações.





A incorporação do Pyth Price Feeds na testnet Morph é um desenvolvimento notável na tecnologia blockchain, especialmente para a indústria de finanças descentralizadas (DeFi). Através desta parceria, a experiência em dados financeiros em tempo real da Pyth e as soluções blockchain de ponta da Morph, que visam melhorar o dimensionamento do Ethereum, serão combinadas.





A arquitetura oracle baseada em pull, conhecida por sua baixa latência e menores custos de gás, é usada nesta integração. Ao evitar custos de transação caros, o método garante que os protocolos DeFi no Morph possam obter dados conforme necessário, preservando escalabilidade e eficiência. Por exemplo, esta parceria pode possibilitar que os protocolos DeFi no Morph obtenham feeds de preços Pyth em tempo real para avaliação precisa de ativos e gerenciamento de risco. Isto pode levar os traders que utilizam DeFi a tomarem melhores decisões e a utilizarem técnicas de negociação mais eficazes, o que melhoraria a experiência geral do utilizador da plataforma.

Morph Testnet: um salto na tecnologia Blockchain

A testnet do Morph apresenta vários recursos destinados a redefinir a experiência do consumidor em blockchain. No centro da inovação da Morph estão sua tecnologia de rollup descentralizada e integração zkEVM otimista. Estas tecnologias combinam os melhores aspectos de escalabilidade e segurança, oferecendo uma plataforma robusta para o desenvolvimento de aplicações centradas no consumidor.





A rede sequenciadora descentralizada, construída no mecanismo de consenso Tendermint, melhora a segurança e a integridade das transações, o que é fundamental para manter a confiança do usuário na plataforma. Enquanto isso, o Optimistic zkEVM permite que os desenvolvedores construam contratos inteligentes seguros usando ferramentas familiares, reduzindo a barreira de entrada para novos desenvolvedores interessados na área de blockchain.





Espera-se que a parceria entre Pyth e Morph proporcione vários benefícios aos desenvolvedores com acesso rápido a dados de preços de alta qualidade, os desenvolvedores podem criar aplicativos mais complicados e responsivos, esta integração não é simplesmente uma melhoria técnica, mas também um passo estratégico para trazer um espectro mais amplo de desenvolvedores e projetos no ecossistema Morph.

Pensamentos finais

O lançamento de Pyth Price Feeds na testnet Morph é um desenvolvimento fundamental para o cenário DeFi. Exemplifica como as colaborações no sector da blockchain podem levar a inovações que não só melhoram as capacidades técnicas destas plataformas, mas também as tornam mais acessíveis e úteis para aplicações quotidianas. À medida que esta parceria evolui, será emocionante ver as novas aplicações e serviços que surgirão, avançando ainda mais a causa das finanças descentralizadas.





