Como o Ubuntu é uma distribuição e o Windows um sistema operacional?

O Linux tem muitas distribuições para atender a diferentes tipos de usuários. As distribuições do Linux usam o kernel do Linux sob o capô e o combinam com outros componentes do sistema operacional, como shell, ambientes de desktop, etc. Eles são chamados de distribuições do Linux e não de sistemas operacionais. O Linux sempre foi um kernel, não um sistema operacional completo, desde seu início e primeiro lançamento, Linus Torvalds em 1991. O Linux é apenas um kernel e não um sistema operacional completo.

LEARN MORE ABOUT @MANIK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @MANIK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





O que é uma distribuição Linux? Por que o Linux tem tantas distribuições? Por que o Ubuntu é chamado de distribuição Linux e não de sistema operacional?





O Linux tem muitas distribuições para atender a diferentes tipos de usuários. Temos o Ubuntu, que possui uma interface gráfica de usuário completa, tornando-o perfeito para usuários de desktop e iniciantes no Linux, especialmente os que vêm do Windows e macOS. Depois temos distribuições como o Red Hat Enterprise Linux, abreviado como RHEL. Red Hat é uma distribuição Linux projetada para fins empresariais ou comerciais. A Red Hat é geralmente a melhor escolha para ambientes de servidor, devido à sua estabilidade e patches de segurança regulares, que aumentam sua segurança geral. Também temos uma distribuição chamada Kali Linux. Kali Linux é uma distro Linux baseada em Debian projetada para testes de penetração e realização de perícias digitais. Ele vem com ferramentas prontas para uso destinadas a testes de penetração. O Kali Linux é destinado a especialistas em segurança cibernética e estudantes que desejam se aventurar em testes de penetração.





Ao contrário de outros sistemas operacionais comerciais, você notaria que o Linux tem versões diferentes que geralmente atendem a públicos específicos. Por outro lado, sistemas operacionais como macOS e Windows geralmente vêm em uma solução para todos os pacotes. O Windows tem uma solução de servidor diferente, mas, no final das contas, é o Windows que foi modificado e contém alguns programas especiais para serem executados em um servidor. As ofertas não são variadas e específicas do usuário, como distribuições Linux, e todas são mantidas por uma empresa que é a Microsoft no caso do Windows e a Apple no caso do macOS.

O que é um sistema operacional

Para entender o Linux, é crucial entender o que é um sistema operacional. Por definição, um sistema operacional (SO) é um software que gerencia os recursos de hardware de um computador. Um sistema operacional realiza duas operações distintas:

1. Um Sistema Operacional atua como uma interface entre o usuário e os aplicativos.

Vamos entender essas operações. A primeira operação é permitir que o usuário interaja com o hardware e o aplicativo no sistema. Usando um sistema operacional, um usuário pode usar o hardware de entrada, como o teclado e o mouse, e ver a saída usando um monitor. O usuário também pode passar instruções para vários aplicativos, como um navegador da Web, e obter a saída necessária.

2. Um sistema operacional fornece uma interface para aplicativos acessarem recursos de hardware como CPU, RAM, impressora e armazenamento.

Em segundo lugar, o sistema operacional fornece uma interface para os aplicativos interagirem com o hardware. Ele recebe instruções de aplicativos que precisam ser processados pelo hardware de um computador. Em seguida, ele converte essas instruções em formato legível por máquina e as envia ao hardware para serem processadas e enviadas de volta aos aplicativos.

Por que o Linux é uma distribuição

Se você notou, tenho chamado diferentes versões do Linux como distribuições e me referido ao Windows e macOS como sistemas operacionais. Uma distribuição como o Ubuntu não é um sistema operacional? A resposta está na história do Linux .

Linux é apenas um kernel

A primeira versão do Linux foi lançada por Linus Torvalds no ano de 1991. Desde seu início e primeiro lançamento, o Linux sempre foi um kernel, não um sistema operacional completo. Agora já entendemos o que um sistema operacional faz, e o componente mais crucial do sistema operacional é o kernel. O kernel é responsável por interagir com bare metal ou hardware de computador. Ele converte as instruções recebidas pelos aplicativos e converte as instruções para um formato binário que é entendido pelo hardware. Linus é um kernel e não o sistema operacional completo. Como todas as distribuições do Linux usam o kernel do Linux sob o capô e o combinam com outros componentes do sistema operacional, como shell, ambientes de desktop etc., eles são chamados de distribuições do Linux e não de sistemas operacionais.





Núcleo do Linux

Todas as distribuições Linux usam o kernel do Linux sob o capô. Portanto, eles são mais uma distribuição com o mesmo kernel, mas diferentes implementações para fornecer ao usuário um sistema operacional completo.

O que você pode fazer a seguir 🙏😊

Se você gostou do artigo, considere se inscrever no Cloudaffle, meu canal do YouTube , onde continuo postando tutoriais detalhados e todo material de educação e entretenimento para desenvolvedores de software. Você também pode me seguir no Hashnode; meu identificador de perfil - @ Cloudaffle . Deixe um like se você gostou do artigo; isso mantém minha motivação alta 👍.





Publicado também aqui .