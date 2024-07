Como o SEABW 2024 está moldando o futuro do Blockchain no Sudeste Asiático

A primeira Semana Blockchain do Sudeste Asiático (SEABW) foi concluída com sucesso, marcando um marco significativo na adoção e exploração de tecnologias Web3 em toda a região. Realizado em Bangkok, Tailândia, de 22 a 28 de abril, o evento atraiu mais de 3.000 participantes, 40 patrocinadores e 110 parceiros, destacando o cenário em evolução do blockchain e suas aplicações.





A conferência contou com uma lista impressionante de mais de 200 palestrantes, incluindo figuras importantes da indústria como Vitalik Buterin da Ethereum e Yat Siu da Animoca Brands. As discussões abrangeram uma ampla gama de tópicos, incluindo soluções de escalonamento Ethereum, o cenário de investimento em startups Web3, construção de comunidade NFT e o papel das guildas nos jogos Web3. Outros tópicos notáveis incluíram a adoção de blockchain empresarial, tokenização de ativos do mundo real e estratégias para integração da tecnologia blockchain para atender a população sem conta bancária no Sudeste Asiático.





Um dos destaques do evento foram os insights compartilhados por Hojin Kim, CEO da ShardLab, que enfatizou o papel significativo que o Sudeste Asiático desempenha no mercado global de Web3. "O Sudeste Asiático é responsável por 8% da população global e cerca de 6% do PIB, mas no mercado Web3, tem 12% dos usuários globais e 9% do DeFi TVL (Total Value Locked). Isso significa que o Sudeste Asiático tem mais importância 50% maior em comparação com o mercado Web2", explicou Kim. Ele também destacou a alta taxa de penetração de criptomoedas na região, que é três vezes a média global, ressaltando o potencial de crescimento substancial das tecnologias blockchain e Web3 no Sudeste Asiático.





Arak Sutivong, vice-CEO da SCBX, forneceu uma perspectiva sobre o estado atual da indústria blockchain, sugerindo que o setor está emergindo de um “inverno criptográfico” e vendo um renascimento das tecnologias blockchain e Web3. “Atualmente estamos emergindo de um ‘inverno criptográfico’, que representa um renascimento para blockchain e Web3”, observou ele. Sutivong também abordou as tendências de aplicação da tokenização de ativos do mundo real, incluindo abordagens inovadoras, como a tokenização de condomínios para fins de investimento e arrecadação de fundos.





Ressaltando ainda mais o potencial do blockchain na região, Seojun Kim, CEO da Hashed, apontou a vantagem demográfica que o Sudeste Asiático possui. “A elevada proporção de população jovem e sem conta bancária no Sudeste Asiático é uma grande força motriz para o crescimento explosivo da tecnologia blockchain”, disse ele. Kim também detalhou planos para promover parcerias globais: "Através de parcerias com várias grandes corporações locais e empresas financeiras formadas através da SEABW, como SCBX e Siam Piwat, planejamos apoiar ativamente a entrada de empresas globais da Web3 no mercado local".





O evento também apresentou aplicações práticas da tecnologia blockchain, como um aplicativo baseado em blockchain demonstrado pela zkSync que implementou identidade descentralizada (DID) alimentada por zk e distribuiu vouchers baseados em NFT oferecendo descontos no principal shopping center da Tailândia, ICON SIAM.





Olhando para o futuro, a SEABW planeja expandir seu alcance e impacto, com o Dr. Arak Sutivong enfatizando o compromisso contínuo de nutrir o ecossistema Web3 na região. "Neste momento, todos querem pressionar para que a SEA se torne um dos centros regionais para blockchain e Web3. O que nos falta são indivíduos talentosos, projetos e programas intensivos de incubação. Continuaremos a apoiar o desenvolvimento deste ecossistema dentro da SEA", ele concluiu.





À medida que o SEABW se prepara para sua próxima edição em 2025, o evento promete aprofundar as últimas tendências e oportunidades em tecnologia, política e regulamentação de blockchain, garantindo um foco contínuo na promoção da inovação e colaboração dentro da indústria.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica através de nosso programa de blog de negócios . HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR.