Como implementar o login com um toque do Google com Ruby on Rails

Os serviços de identidade do Google fornecem um botão de login/cadastro personalizado. Discutiremos como usar o Google Sign In ou One Tap em aplicativos front-end que usam Ruby on Ruby on Rails como servidor. Precisamos criar um aplicativo no Google Developer Console para usar o OAuth Client ID. Também precisamos definir nosso botão One Tap Sign In para mostrar que o Google foi definido globalmente em nosso aplicativo. Também podemos usar o botão One Tap para exibir um botão de login personalizado.

A autenticação com o Login do Google é uma prática comum em aplicativos modernos. Nesta postagem do blog, discutiremos como integrar os serviços de identidade do Google em qualquer um dos seus aplicativos front-end que usam Ruby on Rails como servidor. Os serviços de identidade do Google fornecem





Botão de login/cadastro personalizado

Entrar com um toque

Vamos mergulhar!!





Etapa 1: crie um aplicativo no Google Developer Console.

Para usar o Google Sign In ou One Tap, precisamos de um client_id para adicionar em nosso cliente , bem como servidor .





Para criar um aplicativo, vá para o Console do desenvolvedor do Google

Selecione Criar credenciais > ID do cliente OAuth . Antes de fazer isso, você precisa configurar seu tela de consentimento .

Ao criar o client_id, certifique-se de incluir o host local e a porta na qual seu cliente está sendo executado na origem autorizada do Javascript para desenvolvimento e sua URL de produção.



Feito isso, você terá seu client_id no formato 1234567890-abcdefg.apps.googleusercontent.com



Para obter mais detalhes sobre como configurar o aplicativo, você pode ler aqui .

Passo 2: Configurando a Biblioteca no Cliente

Para carregar a biblioteca cliente, adicione <script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async defer></script> em seu index.html se estiver usando React.js ou _app.jsx se estiver usando Next.js.

Etapa 3: exibir o botão de login personalizado

useEffect(() => { /* global google */ google.accounts.id.initialize({ client_id: "YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID", callback: signInCallback, cancel_on_tap_outside: false, }); google.accounts.id.renderButton(document.getElementById("signInDiv"), { theme: "outline", size: "large", }); }, []);





google global é adicionado para mostrar que google foi definido globalmente em nosso index.html



google.accounts.id.initialize o método cria uma instância de cliente Entrar com o Google com base em determinados campos. client_id é um campo obrigatório que obtemos ao criar o aplicativo google, callback é a função JavaScript ( aqui signInCallback ) que manipula o token de ID retornado do prompt do One Tap ou da janela pop-up.



Por padrão, se um usuário clicar em qualquer lugar da tela, um resfriamento exponencial será aplicado ao prompt One Tap. Caso deseje que o prompt esteja sempre visível, defina esse valor como false . Você pode dar uma olhada em mais configurações aqui.



O método google.accounts.id.renderButton renderiza um botão Entrar com o Google. Você pode brincar com as configurações aqui.



document.getElementById("signInDiv") é o elemento HTML. Ao adicionar o código abaixo ao HTML da sua página da Web,

return ( <div className="App"> <div id="signInDiv" /> </div> );





você poderá ver um botão personalizado como este

Etapa 4: Exibindo o prompt de um toque

Para mostrar o prompt, adicione isso no useEffect google.accounts.id.prompt();

Etapa 5: Definindo a função de retorno de chamada

Conforme mencionado na Etapa 3 , signInCallback é nossa função de retorno de chamada que pode ser definida como

const signInCallback = (result) => { if (result.credential) { const params = { token: result.credential }; axios .post("http://localhost:3000/user/google", params) .then((res) => { const { authToken, ...userInfo } = res.data.data; // set token in local storage/cookies based on your authentication method // redirect to the authenticated page }) .catch((err) => console.log(err)); } };



Onde,

localhost:3000/user/google é uma URL de servidor que criaremos na próxima etapa



O resultado é uma resposta do Google quando clicamos no botão Sign In ou One Tap.



O resultado compreende dois campos credencial : este campo é o token de ID como uma string JSON Web Token (JWT) codificada em base64 select_by : mostrando como a credencial é selecionada. mais sobre isso aqui .



Pegamos a credencial do resultado e a passamos como um parâmetro para o nosso servidor.

Etapa 6: Adicionando o controlador e a rota ao servidor

Vamos criar uma rota no servidor para atender a requisição do cliente. Antes de fazermos isso, precisamos criar um controlador que aceite o JWT do cliente.





Crie um arquivo, app/controllers/users/user_controller.rb , adicione um método google .



adicione a rota users/user#google_oauth , em config/routes.rb .



Depois que a rota recebe o JWT, a primeira e mais importante etapa é verificar se o JWT foi validado. Para isso, podemos usar a gema google_auth , que é a joia oficial do Google para verificar os tokens de ID emitidos.



Isso pode ser feito facilmente usando

Google::Auth::IDTokens.verify_oidc access_token, aud: "YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"

em que access_token é o JWT recebido do cliente e aud é um ID de cliente do aplicativo do Google.





Se o token for válido, ele retornará um hash como este ou lançará uma exceção





Se o token for válido, você pode verificar em seu banco de dados se o usuário existe ou não e, consequentemente, criar um usuário. Feito isso, você pode conectar o usuário ou redirecioná-lo com base no seu método de autenticação.



# users/user_controller.rb def google begin data = Google::Auth::IDTokens.verify_oidc access_token, aud: "YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID" // find the user in the data // if the user does not exist, create a user using data // sign the user (based on your authentication method) rescue StandardError => e end end





# config/routes.rb scope :user do post 'google' => 'users#user_controller.rb' end





PS : Certifique-se de ter rack-cors instalado em seu servidor e adicione este aplicativo.rb





config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do allow do origins '*' resource( '*', headers: :any, expose: ['Authorization'], methods: %i[get patch put delete post options show] ) end end





para evitar enfrentar erros como este



PPS : se o seu aplicativo usa a biblioteca da plataforma JavaScript de login do Google para a web, certifique-se de migrá-la para o serviço de identidade do Google, pois a anterior será descontinuada. Link





Espero que este artigo ajude você a integrar o One Tap Login em seus projetos. Para informações mais detalhadas, você pode conferir o oficial documentos .





