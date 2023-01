Como funcionaria a 'Renda Criativa Universal (UCI)'?

Na década de 1930, o New Deal foi uma série de programas e projetos instituídos para ajudar os desempregados, apoiar a recuperação econômica e reformar o sistema financeiro em meio à Grande Depressão. Entre os programas estava o Federal Project Number One, que destinou US$ 27 milhões – cerca de US$ 522 milhões hoje – para fornecer empregos a dezenas de milhares de artistas em música, design, artes visuais, teatro, literatura e muito mais. Como a maior instância de patrocínio governamental às artes, o programa também buscava tornar a arte acessível à comunidade em geral e criar um novo estilo americano de arte. Esses programas empregaram alguns dos artistas mais famosos do século 20, incluindo Jackson Pollock, Willem de Kooning, Lee Krasner e Mark Rothko, e renderam mais de 100.000 obras, incluindo murais, esculturas e pinturas. O Federal Art Project visava incluir artistas de vários níveis de experiência e permitia ampla latitude em assuntos e estilos, com o diretor do programa Holger Cahill declarando: “Qualquer coisa pintada por um artista americano é arte americana”.

No mundo digital, os direitos do usuário são direitos cívicos e os direitos do criador são direitos dos trabalhadores.





Na década de 1930, o New Deal foi uma série de programas e projetos instituídos para ajudar os desempregados, apoiar a recuperação econômica e reformar o sistema financeiro em meio à Grande Depressão.





Entre os programas estava o Federal Project Number One, que destinou US$ 27 milhões – cerca de US$ 522 milhões hoje – para fornecer empregos a dezenas de milhares de artistas em música, design, artes visuais, teatro, literatura e muito mais. Como a maior instância de patrocínio governamental às artes, o programa também buscava tornar a arte acessível à comunidade em geral e criar um novo estilo americano de arte.





Esses programas empregaram alguns dos artistas mais famosos do século 20, incluindo Jackson Pollock, Willem de Kooning, Lee Krasner e Mark Rothko, e renderam mais de 100.000 obras, incluindo murais, esculturas e pinturas. O Federal Art Project visava incluir artistas de vários níveis de experiência e permitia ampla latitude em assuntos e estilos, com o diretor do programa Holger Cahill declarando: “Qualquer coisa pintada por um artista americano é arte americana”.





Além de proporcionar alívio aos artistas desempregados, os programas foram concebidos para “melhorar o crescente descontentamento e inspirar sentimento cívico” ( fonte ).





É importante ressaltar que eles mudaram a percepção da arte de um bem de luxo financiado por patrocínio privado para uma parte essencial do que constitui uma democracia.





A arte tornou-se acessível a todos e tecida no tecido dos espaços públicos, em vez de limitada a círculos rarefeitos. O papel do artista tornou-se validado como uma parte essencial da economia e da comunidade, em oposição a um hobby frívolo.





Quase um século depois, é hora de renovar esse espírito. Os dias atuais espelham a era do New Deal da década de 1930 de várias maneiras, com ampla perda de empregos, uma ampla sensação de esgotamento e a necessidade de superar as divisões entre as comunidades.





É importante ressaltar que o COVID-19 exacerbou a desigualdade de renda a níveis não vistos desde a Era Dourada – o 1% mais rico dos americanos agora detém 30,4% de toda a riqueza familiar – com trabalhadores de baixa renda, mulheres e grupos minoritários sofrendo desproporcionalmente perda de emprego e saúde riscos.





Após este colapso econômico, como após a Grande Depressão, devemos explorar formas de apoiar a recuperação, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Renda Criativa Universal (UCI)

Hoje, a precariedade financeira associada às profissões criativas significa que aqueles que buscam a arte normalmente estão bem: alguém cuja família tem uma renda de $ 100.000 tem duas vezes mais chances de se tornar um artista, ator, músico ou autor do que alguém de uma família com $ 50.000. renda.





E aqueles de famílias com renda anual de US$ 1 milhão têm 10 vezes mais chances de se tornarem artistas do que aqueles de famílias com renda de US$ 100.000. Kristen Bahler, do Money , escreveu : “Dedicar-se à vida de um 'artista faminto' é muito menos arriscado se sua família tiver dinheiro suficiente para garantir que você não morra de fome.”





Esse cenário de oportunidades desiguais permanece verdadeiro no mundo da criação de conteúdo online: um artigo de 2013 no Journal of Computer-Mediated Communication descobriu que “os criadores de conteúdo online tendem a ser de grupos relativamente privilegiados e o conteúdo dos serviços online com base em suas contribuições pode ser tendencioso para o que é mais interessante ou relevante para eles”.





Apesar da democratização das ferramentas e plataformas criativas e das barreiras menores para se tornar um criador na internet, o sucesso financeiro está concentrado apenas em um pequeno segmento dos principais criadores, e a classe média da economia do criador permanece indefinida.

UCI fornecido pela plataforma

De certa forma, trabalhos criativos na internet se assemelham a bens públicos: eles são não excludentes (um usuário não pode excluir outros de consumir o bem) e não rivais (o uso do bem por alguém não impede que outros o consumam).





Quando os criadores postam um vídeo no TikTok ou escrevem uma tempestade de tweets, o mundo inteiro pode consumir e se beneficiar deles. O conteúdo pode fornecer entretenimento, conexão e edificação, gerar novos insights e ter externalidades positivas. Os consumidores valorizam o conteúdo, mas é inviável cobrar por ele – a menos que o criador coloque um acesso pago e transforme o bem público em um bem de clube.





Os gastos do governo são uma forma de fornecer bens públicos, mas não a única.





De acordo com a noção de estado líquido – em que nossas vidas econômicas e culturais são cada vez mais moldadas por empresas de tecnologia que rivalizam com os estados-nação em seu poder e capital – as plataformas de tecnologia são outra fonte potencial de financiamento para esses trabalhadores criativos.





As empresas de tecnologia costumam se comparar a espaços públicos digitais: Mark Zuckerberg escreveu em 2019 que o Facebook e o Instagram eram “o equivalente digital de uma praça da cidade” e Jack Dorsey se referiu ao Twitter como uma “ praça pública digital ”.





No mundo físico, os espaços públicos são normalmente financiados por meio de uma combinação de financiamento local, estadual e federal; para plataformas de tecnologia, financiar criadores emergentes pode ser uma forma de investir e apoiar aqueles que contribuem para a vitalidade das praças digitais das cidades.





No mundo digital, os direitos do usuário são direitos cívicos e os direitos do criador são direitos dos trabalhadores. Hoje, os criadores-trabalhadores têm pouca voz sobre suas remunerações, proteções e práticas trabalhistas. A renda básica patrocinada pela plataforma para criadores seria um passo para facilitar um ambiente mais favorável ao trabalhador.





Por sua vez, um ambiente de conteúdo mais rico e diversificado aprimoraria a experiência do consumidor.





Apresentei a ideia de uma receita criativa universal (UCI) patrocinada pela plataforma em meu ensaio de dezembro sobre a necessidade de apoiar uma classe média criadora , descrevendo a plataforma UCI como uma possível solução para apoiar criadores emergentes.





Fornecer aos criadores uma renda básica pode ser uma estratégia inteligente para incentivar mais criadores a dedicar mais tempo à criação de conteúdo. O anúncio do Fundo para criadores do TikTok ecoa esse sentimento: “O fundo dos EUA começará com US$ 200 milhões para ajudar a apoiar criadores ambiciosos que buscam oportunidades de promover a subsistência por meio de seu conteúdo inovador”.





A renda garantida permitiria que os indivíduos passassem mais tempo em atividades criativas, em vez de se preocupar em atender às necessidades básicas.





A implementação bem-sucedida da UCI traria melhorias no estresse e na saúde mental do criador e criaria um caminho mais equitativo para que uma gama mais diversificada de criadores pudesse seguir a criação de conteúdo como uma carreira.





Para plataformas, a ideia é simples: usar a receita da empresa para financiar um programa Universal Creative Income para criadores emergentes na plataforma .





Por exemplo, empresas como o Facebook ou o YouTube poderiam criar um fundo para apoiar os criadores na plataforma e enviar-lhes um cheque mensal para cobrir as despesas básicas de subsistência, independentemente da habilidade, treinamento ou histórico.





A UCI difere da maioria dos fundos de criadores de plataforma predominantes em termos de consistência de pagamentos, transparência dos critérios de elegibilidade e foco em pequenos criadores emergentes. Para o último ponto: acreditamos que o foco nos criadores com maior necessidade financeira criaria o maior impacto na participação na economia do criador.

Benefícios da plataforma de UCI

Embora a UCI possa parecer baseada no altruísmo por parte das empresas, existem benefícios comerciais tangíveis que podem tornar esse programa um investimento valioso. A UCI pode alinhar melhor os incentivos do criador e da plataforma e impulsionar o engajamento e a retenção do usuário downstream.





1. Concorra a criadores . A implementação de um programa UCI permite que as plataformas atraiam criadores em uma era em que todas as plataformas sociais competem ferozmente pela atenção do criador. Tem havido uma batida constante de novas iniciativas de financiamento de criadores, significantes da batalha para conquistar criadores.





O TikTok Creator Fund foi anunciado no verão de 2020, comprometendo-se a conceder US$ 1 bilhão a criadores nos Estados Unidos nos próximos 3 anos, e o Snap Spotlight — que paga US$ 1 milhão diariamente — seguiu o exemplo poucos meses depois.





Embora esses programas sejam um passo na direção certa para recompensar criadores, a distribuição de fundos está correlacionada com o sucesso, tornando-os financeiramente significativos apenas para os superastros de cada plataforma. Um programa UCI pode ser benéfico para atrair e reter uma população muito maior de criadores.





2. Capacite criadores mais diversificados para participar da economia do criador . Assim como os estágios não remunerados excluem os alunos de baixa renda que não podem pagar para trabalhar de graça, o paradigma atual na economia do criador de acumular uma audiência por meio de conteúdo gratuito antes de eventualmente monetizar bloqueia os criadores que são menos capazes de assumir riscos financeiros.





Nossa hipótese é que o financiamento de criadores de cauda longa pode criar mais impacto comercial de longo prazo do que o financiamento de criadores de destaque que já podem monetizar de inúmeras maneiras e são muito procurados por muitas plataformas .





Um programa da UCI voltado para criadores emergentes pode gerar mais fidelidade do criador e criar um canal de aquisição proprietário para a próxima geração de talentos.





Um exemplo recente de uma iniciativa de plataforma voltada para criadores emergentes é o recém-anunciado Fundo para Criadores do Pinterest , que é explicitamente focado em comunidades sub-representadas que precisam urgentemente de recursos financeiros e criativos: “vimos a necessidade de elevar criadores e comunidades que foram desproporcionalmente sub-representadas no plataforma."





Alexis Wichowski em The Information Trade escreve : “O reino digital precisa permanecer 'saudável' para manter os usuários lá. É do interesse dos estados líquidos investir na saúde desse ecossistema.” A UCI pode promover um ecossistema mais saudável ao ajudar financeiramente criadores emergentes, levando a um maior envolvimento do usuário e um ecossistema de conteúdo mais rico na plataforma.





3. Retenha os criadores durante todo o seu ciclo de vida . Para os criadores, uma decisão inicial é escolher uma plataforma para começar a criar conteúdo. Um programa UCI pode inclinar a balança em favor de uma plataforma, incentivando os criadores a iniciar sua criação de conteúdo nesse ecossistema.





A partir daí, é mais fácil reter os criadores conforme eles crescem e progridem em seus ciclos de vida. Para criadores que desenvolvem familiaridade com os recursos do produto e conquistam seguidores na plataforma, há um bloqueio adicional que se traduz em maior retenção.

4. Combata o ressentimento entre criadores menores . De nossas conversas com criadores emergentes, muitas vezes há uma sensação de que as plataformas priorizam os principais criadores, concedendo-lhes tratamento preferencial, taxas de aceitação mais baixas e maior visibilidade e promoção.





Uma UCI patrocinada pela plataforma neutralizaria essa percepção, demonstrando aos criadores emergentes que eles são uma parte valiosa do ecossistema.





Em suma, a UCI funciona como qualquer investimento empresarial: os benefícios de um programa UCI, na forma de aquisição de mais criadores e promoção de um ecossistema de conteúdo mais vibrante, devem exceder o custo de implementação de tal programa.

Benefícios do Criador para UCI

1. Encoraje a experimentação e a criatividade . A pesquisa sobre a interação entre criatividade e recompensas sociais versus financeiras descobriu que o reconhecimento social – que impulsiona grande parte da economia do criador online – induz a conformidade, enquanto as recompensas financeiras aumentam a originalidade.





A UCI pode encorajar os criadores a experimentar e assumir riscos maiores com seu conteúdo, abordando tópicos novos e diversos sem medo de alienar seu público ou ter um desempenho inferior.





2. Melhore o bem-estar do criador . Hunter Walk escreveu recentemente que "ser um criador moderno é, para muitos, exaustivo", já que as plataformas de mídia social recompensam a velocidade do conteúdo. A UCI pode incentivar mais equilíbrio e evitar o esgotamento do criador.





Um experimento de renda básica universal (UBI) da década de 1970 deu a um grupo de residentes de Manitoba, no Canadá, uma renda garantida por um período de cinco anos; como resultado, as mulheres tiraram mais licença-maternidade e mais estudantes concluíram o ensino médio.





Ao remover as preocupações sobre o atendimento das necessidades básicas, a UCI pode, da mesma forma, proporcionar aos criadores a capacidade de tomar decisões otimizadas para benefícios de longo prazo.





3. Preencher a lacuna da agitação lateral para a agitação principal . Um marco familiar para qualquer funcionário que se tornou criador é a ansiedade em torno do mergulho inicial na criação em tempo integral - e o corte de pagamento inicial associado. A UCI pode ajudar mais criadores a fazer a transição da agitação lateral para a agitação principal, suavizando a receita à medida que os criadores navegam para encontrar o ajuste do mercado de criadores.





O impacto líquido da UCI seria mais criadores de conteúdo – incluindo aqueles que de outra forma não teriam corrido o risco de se tornar criadores – e um ecossistema de conteúdo mais diversificado e de maior qualidade. A Substack repetiu esses benefícios em sua postagem no blog explicando o programa Substack Pro , seu programa de pagamentos antecipados para escritores:





Gostamos dessa estrutura porque, embora alguns dos que conseguem esses acordos já estejam bem de vida, ela dá aos redatores com restrições financeiras a capacidade de começar a construir um empreendimento sustentável. Assumimos a maior parte do risco por eles. Em troca, seu trabalho contribui para a qualidade do ecossistema Substack e eles se tornam clientes de longo prazo.

Quais são os riscos da plataforma UCI?

Ter plataformas de tecnologia patrocinando programas da UCI não é isento de riscos. Isso nos leva do paradigma do mundo real, no qual governos e bancos centrais têm poder absoluto sobre o dinheiro, para um mundo online no qual as plataformas têm maior controle sobre os meios de subsistência de artistas emergentes.





Para os criadores do programa UCI, ser um beneficiário aumenta a dependência de uma única empresa que mantém o poder de tomar decisões unilaterais sobre valores de pagamento, elegibilidade do programa etc. Ao contrário de um UBI patrocinado pelo governo, não há processo democrático para obter o consentimento das partes interessadas no projeto da plataforma UCI.





Outra grande desvantagem potencial é sufocar a inovação. Embora empresas lucrativas estabelecidas sejam capazes de financiar UCI, é inviável para startups em estágio inicial fazer o mesmo.





As startups seriam menos atraentes financeiramente para criadores emergentes, que podem cada vez mais optar por criar em plataformas que oferecem UCI. Assim como o New Deal fazia parte de uma agenda cultural para americanizar a arte e criar um senso de identidade nacional compartilhada, a UCI patrocinada pela plataforma também poderia “plataformar” a arte, tornando certos formatos mais amplamente aceitos e valorizados e consolidando o bloqueio das plataformas.





Um programa UCI financiado pela plataforma também pode ser controverso entre os principais criadores, porque é efetivamente redistribuído dentro da economia da plataforma: uma parte da receita da plataforma – que é desproporcionalmente obtida dos principais criadores – seria alocada para criadores emergentes.





No mundo real, a resistência política ao UBI decorre, em parte, do aumento dos impostos necessários para financiá-lo. Os moradores já levam em consideração a tributação na hora de decidir onde morar .





O paralelo na economia do criador é que os principais criadores podem se mudar para outro lugar - levando seu público com eles - para evitar taxas de aquisição de plataforma que subsidiam a UCI.





Vale a pena notar, no entanto, que a UCI patrocinada pela plataforma pode promover um aumento líquido na acessibilidade de ser um criador online como uma carreira. E até o momento, a falta de recursos de monetização não impediu novas startups (por exemplo, Clubhouse no primeiro ano) de atrair criadores.

Como implementar a plataforma UCI

A plataforma calcula uma parcela de sua receita que pode alocar para um programa UCI, bem como decide o segmento de criadores que gostaria de atingir e os critérios para determinar a elegibilidade.

Os critérios seriam determinados com base nas metas de negócios, por exemplo, visando criadores para os quais pagamentos regulares em dinheiro teriam a maior utilidade marginal e gerariam a atividade de criação mais incremental. Esse critério de elegibilidade também serviria para distinguir criadores aspirantes e emergentes de usuários consumidores regulares.

Depois que um criador atinge os critérios de elegibilidade, ele pode optar por começar a receber pagamentos UCI. A empresa envia aos criadores um cheque mensal com um valor padrão para UCI.

No final de 12 meses (ou um período de tempo predeterminado), o criador é eliminado da UCI. A natureza do programa com limite de tempo é intencional, para que todo criador emergente tenha uma chance, mas limita o escopo do programa para que as plataformas não precisem subsidiar todo criador de cauda longa para sempre.

A plataforma avalia os resultados do programa UCI em relação aos objetivos de negócios (por exemplo, criação de conteúdo original, engajamento, retenção) e itera a partir daí.

Criptografia UCI

Como alternativa à UCI financiada pela plataforma, a criptografia também pode ser usada para implementar formas mais transparentes e democráticas de financiamento de artistas.





Em uma conversa em podcast , o fundador da Collab.Land, James Young, descreve uma organização autônoma descentralizada (DAO) que poderia vender NFTs fracionados e usar os recursos para financiar doações para artistas emergentes, que, por sua vez, dariam à organização uma parte de seus tokens sociais. como forma de garantia.





Outra implementação poderia ser que um tesouro comunitário pudesse usar uma parte de suas participações para financiar um programa UCI. Funcionaria de forma semelhante à plataforma UCI descrita acima, mas em vez de uma empresa centralizada tomando decisões unilaterais sobre UCI, os usuários e criadores do DAO participariam das decisões de governança, incluindo a mecânica do programa de renda básica para criadores.





As desvantagens de usar cripto para financiar artistas são maior complexidade e novas mudanças de comportamento: os criadores precisariam ter carteiras criptográficas e aprender como transferir criptomoedas para fiat (para comprar materiais, pagar comida, aluguel, etc.).





Se o UCI for direcionado aos criadores de renda mais baixa, é um segmento com menos probabilidade de estar familiarizado com a mecânica subjacente a um programa cripto UCI e requer mais integração e educação.





Voltando ao New Deal, a cripto UCI tem o potencial de renovar o espírito democrático do Federal Art Project. Assim como o Federal Art Project empregou artistas cujo trabalho foi instalado em espaços públicos como escolas, hospitais e bibliotecas, novos modelos de negócios criptográficos como NFTs e crowdfunds podem permitir que os criadores monetizem enquanto ainda preservam o acesso público ao seu trabalho.





Uma coluna da ARTnews contrasta : "Se a comercialização da arte foi acompanhada por seu deslocamento em galerias, museus e residências particulares [...] ”





A Crypto UCI pode combater o deslocamento de conteúdo, movendo-o de jardins murados para ecossistemas mais abertos, onde os criadores têm mais controle sobre seus negócios e os consumidores podem ter mais acesso às informações.





Embora a UCI financiada pela plataforma e a cripto UCI possam parecer ideologicamente opostas, elas não são mutuamente exclusivas. As soluções Web2 e Web3 podem e irão coexistir: o cripto UCI pode ser um ótimo mecanismo de financiamento para criadores com reconhecimento da comunidade, mas para um novo criador, o potencial de distribuição dos agregadores Web2 é atualmente incomparável.

De UCI para UBI

Além de apenas financiar criadores, pode haver benefícios em expandir a renda básica para uma faixa mais ampla da população. A Renda Básica Universal (UBI) pode ser uma forma oculta de financiamento do criador, liberando mais pessoas para serem mais criativas e inovadoras .





Pesquisas mostram que crianças de famílias de alta renda (1%) têm dez vezes mais chances de se tornarem inventores do que aquelas de famílias com renda abaixo da mediana; além disso, a inovação de produtos downstream também beneficia desproporcionalmente as famílias de renda mais alta.





Na eleição de 2020, o candidato presidencial Andrew Yang pediu para dar a cada adulto americano uma renda básica de $ 1.000 por mês, com um dos benefícios declarados sendo permitir que as pessoas “ sejam mais criativas ”.





Hoje, o apoio ao UBI é especialmente popular entre os jovens: adultos com menos de 30 anos favorecem o governo que fornece um UBI em aproximadamente dois para um . Apesar dessa recente popularização do UBI, a ideia de uma renda garantida tem uma longa história: Napoleão , Thomas Paine e Martin Luther King, Jr.





Apesar dos benefícios do UBI, os EUA podem não ter a vontade política de implementar tal programa tão cedo. UBI Research é um think tank que explora possíveis implementações de UBI independente do governo ; muitos de seus projetos compilados são baseados em criptografia.





Por exemplo, o UBI é um projeto criptográfico que transmite continuamente tokens $ UBI para membros verificados com sucesso, que foram registrados como humanos únicos no Proof of Humanity , um sistema de identidade social para humanos no blockchain Ethereum.

O futuro da vida criativa digital

Além de fornecer empregos para artistas, o New Deal tinha uma missão maior: promover o que Franklin D. Roosevelt chamou de "uma vida mais abundante".





Os programas culturais do New Deal permitiram que inúmeros americanos vissem obras de arte originais pela primeira vez, assistissem ao seu primeiro show de teatro ao vivo e participassem de programas educacionais em centros comunitários em todo o país.





Hoje, as plataformas de mídia social também permitem que os consumidores acessem uma infinidade de trabalhos criativos sem nenhum custo para si mesmos, mas o modelo de publicidade e a natureza digital do conteúdo minaram a viabilidade econômica da criação de conteúdo online.





O resultado final é que a economia do criador se assemelha a uma economia de superestrelas, e a grande maioria dos criadores está lutando para sobreviver - e todos os criadores estão construindo sobre uma base instável, pois sua capacidade de alcançar o público e obter receita é ditada por um pequeno punhado de empresas.





Embora a criptografia seja promissora para as plataformas serem mais abertas e transparentes e para os usuários possuírem e participarem diretamente do lado positivo da plataforma subjacente, já existe uma distribuição de lei de poder surgindo para os criadores.





Nos mercados NFT, 1% dos principais artistas respondem por 48% das vendas . É uma dinâmica de lei de poder que espelha o mundo da arte tradicional, no qual o 1% dos melhores artistas responde por64% das vendas em leilões .





Com a insegurança no emprego induzida pela pandemia e o aumento da desigualdade de renda, é mais urgente do que nunca aprovar programas que criem rampas de acesso mais amplas para o sucesso do criador.





À medida que passamos mais tempo em praças digitais, é importante promover um ecossistema mais saudável nessas cidades online, com atividade cívica mais forte, tomada de decisão democrática, financiamento para obras públicas e uma economia com uma classe média criadora robusta. A Renda Criativa Universal pode ser um passo nessa direção.





