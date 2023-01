Como fazer com que as pessoas da 3M adquiram NFTs sem que elas saibam

O Reddit lançou o Reddit Collectible Avatars Season One em julho. Os NFTs, disfarçados de avatares colecionáveis, eram vendidos entre US$ 10 e US$ 100, e os rendimentos iam automaticamente para os artistas. Desde o lançamento, suas coleções NFT também aumentaram em média 300%. O Reddit integrou mais pessoas ao web3 nos últimos 3 meses do que o OpenSea nos últimos 5 anos. A simplicidade da estratégia NFT do Reddit é genial. A plataforma aceita pagamentos em criptomoedas desde 2013 e aceita pontos na blockchain Layer2, Arbitrum.

Com a queda dos mercados globais, os volumes de negociação de NFT e a atividade de carteira criptográfica caíram em geral. Apesar disso, o Reddit apenas integrou mais pessoas ao web3 nos últimos 3 meses do que o OpenSea nos últimos cinco anos .





Eles sutilmente entregaram carteiras de custódia a seus usuários e enviaram NFTs grátis para eles. Desde o lançamento, suas coleções NFT também aumentaram em média 300%.





Qual é o segredo deles? Leia mais para descobrir.

O que é Reddit?

Caso você não tenha ouvido falar, o Reddit é o “site de agregação de notícias sociais, classificação de conteúdo e discussão”, e é enorme.





Cada quinta pessoa que você conhece tem uma conta no Reddit.





A plataforma possui:

430 milhões de usuários ativos mensais.

Mais de 1,5 bilhão de usuários registrados.

Cerca de 50 milhões de usuários diários.





Os NFTs certamente têm sido um tópico de discussão no Reddit há algum tempo, e o desdém dos usuários do Reddit por ativos digitais não é segredo. A apatia em relação aos NFTs segue o conhecido caminho de uma tempestade de ódio nas mídias sociais que ecoou em subreddits específicos.





No entanto, apesar disso, a plataforma conseguiu influenciar três milhões de seus usuários, e a maioria dos novos cadastros, a abrir uma carteira Polygon e manter um NFT.

Estratégia Genius NFT do Reddit

Para ser justo, o Reddit não é totalmente novo em criptografia. A plataforma aceita pagamentos em criptomoeda desde 2013. Eles tokenizaram pontos no blockchain Layer2, Arbitrum, para subreddits selecionados em 2020.





Eles até lançaram uma coleção NFT 1/1 de quatro peças em junho de 2021. A coleção foi chamada de “CryptoSnoos”, com base em seu icônico logotipo 'Snoo'. Os NFTs foram vendidos por 70-175 ETH.

No entanto, o empreendimento criptográfico mais recente do Reddit é o que chamou a atenção de todos. Eles resolveram a questão de um milhão de dólares de como integrar as massas à criptografia. A simplicidade é genial. Aqui está o que eles fizeram.





Primeiro, o Reddit criou uma carteira baseada em polígono de custódia. Eles abandonaram a terminologia “carteira”, chamando essa carteira de “cofre”.





Em segundo lugar, o Reddit começou a oferecer NFTs gratuitos aos seus principais usuários. Inteligentemente, eles não os chamaram de NFTs. Eles se referiam a eles como “avatares colecionáveis”. Os avatares podem ser usados para personalizar as fotos de perfil dos Redditors (PFPs).





Este foi um símbolo de status atraente para usuários engajados do Reddit que entendem inatamente o valor dos pontos da comunidade, carma e reputação.





Em terceiro lugar, para coletar seu avatar, o Reddit exigia que os usuários configurassem uma conta de carteira baseada no Polygon. Exceto que os Redditors não sabiam que estavam abrindo uma carteira Polygon. Eles abriram uma conta “Vault”. Eles não foram levados a um site de terceiros para fazer isso.





Eles não precisavam escrever uma frase inicial ou passar por procedimentos KYC onerosos. Eles não precisavam manter o MATIC para taxas de gás (o Reddit cobria as taxas de gás). Em última análise, não houve obstáculos web3.





A configuração da carteira levou dois cliques e a frase inicial foi simplesmente incorporada em suas contas do Reddit. Nesta fase, muito poucos Redditors estavam realmente interagindo com seus NFTs ou usando-os para customizar seus PFPs.





Os protocolos blockchain, carteiras e infraestrutura foram disfarçados por meio de linguagem amigável e web2 UX.





Por fim, o Reddit já havia feito parceria com artistas para lançar coleções NFT PFP a baixo custo, compráveis em dólares americanos. O Reddit lançou o Reddit Collectible Avatars Season One em julho.





Os NFTs, disfarçados de avatares colecionáveis, foram vendidos por valores entre US$ 10 e US$ 100, e os rendimentos foram automaticamente para os artistas. Proprietários de vários avatares podem extrair características dos diferentes avatares para personalizar suas fotos de perfil do Reddit.





Os NFTs eram semifungíveis, com cada um dos 29 PFPs contendo 87 dos mesmos NFTs. Os perfis atualizados exibiriam uma foto de perfil hexagonal com seu avatar relevante. O processo foi contínuo e semelhante a uma transação de comércio eletrônico muito familiar.

Os resultados? Uma queima lenta, depois uma explosão

A primeira temporada do Reddit Collectible Avatars foi lançada em julho e demorou muito para esgotar. No entanto, o lançamento de avatares gratuitos em agosto acendeu a partida para a explosão dos avatares colecionáveis.





De agosto a outubro, o número de titulares de avatares colecionáveis aumentou de 12.940 para 2,87 milhões. A grande maioria dos 3 milhões de carteiras existentes no Reddit Vault foi criada para coletar avatares.





Na verdade, mais pessoas abriram Reddit Vaults para coletar avatares do que jamais negociaram no OpenSea, a plataforma NFT mais popular.

Fonte: Duna





A segunda temporada de Reddit Collectible Avatars foi lançada em outubro e esgotou em 24 horas.

Fonte: Duna

O volume de vendas disparou, passando de menos de US$ 10/dia no início de agosto para um pico de US$ 209.000 em outubro. Isso representa um aumento de 2.089.900% e um volume de vendas cumulativo de mais de US$ 10 milhões.

As coleções do Reddit têm características admiráveis que todas as coleções NFT buscam:

Das 2.869 milhões de carteiras que possuem avatares, apenas 25.009 possuem mais de um. Essa estatística representa os detentores de carteiras ociosas. Isso significa que existem 2,84 milhões de detentores de carteiras que possuem NFTs, mas não estão totalmente envolvidos na negociação.





Talvez eles estejam apenas segurando, ou talvez tenham aceitado um avatar grátis sem pensar. No entanto, o potencial para envolver esses usuários é infinito e eles têm recursos para interagir no ecossistema web3.





É importante observar que um envolvimento contínuo e sustentado com essas 2,84 milhões de carteiras é necessário para reivindicar um sucesso esmagador na web3. As bases foram estabelecidas.

Como eles fizeram isso?

O Web3 tem uma experiência de usuário notoriamente ruim e não é segredo que o foco incansável na experiência do usuário é uma prioridade. No entanto, o Reddit deu um passo adiante.





Primeiro, o Reddit removeu o jargão criptográfico para enfatizar o caso de uso : PFPs (fotos de perfil). Com razão. Para integrar pessoas à web3, opções de blockchain, carteiras criptográficas e padrões de token como ERC721 de NFTs complicam o caso de uso.





Na web2, ninguém se importa se você usa .pdf, HEIC, .jpeg ou .png. Eles simplesmente se preocupam em poder visualizar, compartilhar e armazenar digitalmente suas fotos. NFTs, carteiras criptográficas e blockchain são meios para fins diferentes, mas relacionados.





No entanto, os usuários do Reddit geralmente se preocupam apenas com a propriedade armazenada de seus avatares.





Para isso, é importante ser orientado para a solução. O que os NFTs, carteiras e o blockchain Polygon permitem?





Ativos digitais exclusivos (avatares colecionáveis), Uma maneira de acessar esses ativos digitais exclusivos (cofres) e Um local para armazenar, negociar e verificar a autenticidade desses ativos.





Se o Reddit se referisse publicamente aos avatares como NFTs, os resultados provavelmente seriam menos impressionantes. A abordagem do estilo cavalo de Tróia e disfarçar os NFTs, simplesmente usando a tecnologia como um meio para um fim, é onde o espaço deve ir.





Isso funciona como uma boa validação para o caso de uso de NFTs.





Em segundo lugar, o Reddit facilitou o processo de integração.



Para fazer com que os Redditors abrissem contas de carteira criptográfica, eles ofereciam avatares gratuitos com o tema Snoo que poderiam ser usados para personalizar seus PFPs.





O Reddit exibiu um NFT na frente dos usuários ativos para integrá-los em seu ecossistema web3, no entanto, eles garantiram que os próprios usuários não precisassem passar por nenhum obstáculo do web3.





O processo para configurar um Vault e aceitar o avatar levou alguns segundos e o mesmo número de cliques. O processo foi perfeito.





O Reddit cobria as taxas de gasolina, o que significava que ninguém precisava descobrir como comprar MATIC com fiat e, em seguida, como enviar esse MATIC para a carteira do Vault. O Reddit fez todo o trabalho braçal para os Redditors.





Compare isso com a tentativa do Twitter de levar as pessoas a usar NFTs para PFPs. Os usuários do Twitter precisavam ir para o OpenSea, ter um MetaMask ou outra carteira integrada à plataforma, possuir criptomoedas, possuir NFTs, ter ETH para gás e, finalmente, retornar ao Twitter.





A comparação mostra facilmente como o foco incansável do Reddit na experiência do usuário é uma receita para o sucesso. Se o Twitter adotasse uma abordagem semelhante, como poderia ter se saído?





Em terceiro lugar, o Reddit já possui uma comunidade produtizada que se alinha bem com os princípios da Web3.

Marcas com o mesmo devem tomar nota . No caso do Reddit, produto e comunidade são basicamente a mesma coisa. Comunidade é o produto.





Os símbolos de status estão presentes na maioria das comunidades. No Reddit, o status é medido por suas interações na plataforma e endossos de outros usuários na forma de pontos de carma. Os NFTs apresentam outra maneira de representar o status no Reddit.





Os avatares são escassos, o que é uma característica comum das coleções NFT. O lançamento de avatares no ar para os principais usuários inicialmente os ungiu como um símbolo do envolvimento de um usuário, pois eles foram capazes de flexibilizá-los em seu perfil. Então, à medida que as coleções cresciam, os usuários interessados também queriam possuir esse símbolo de status.





A demanda elevada por recursos escassos apenas aumentou o valor monetário e de status dos itens colecionáveis. A estrutura da comunidade do Reddit se alinha bem com o caso de uso do NFT.





Os avatares permitem que os Redditors interajam com o Reddit de maneira não prejudicial, enquanto apoiam os artistas. Os NFTs aprimoram a experiência dos usuários do Reddit na plataforma, mas não são parte integrante do produto do Reddit.





Dessa forma, a mudança do Reddit foi de baixo risco. Usar o logotipo Snoo do Reddit, vincular utilidade aos avatares, lançar periodicamente novas coleções e permitir uma maneira de exibi-los facilmente na plataforma deve criar um ciclo recorrente de interatividade que aumentará a adoção de NFTs na comunidade de 430 milhões de membros do Reddit.





Se não, tudo bem. O Reddit não perderá nenhum usuário. Os avatares não são essenciais para que a comunidade do Reddit aproveite o produto do Reddit. A estratégia Avatar NFT estava bem posicionada para não impedir os recursos existentes da comunidade, mas simplesmente amplificá-los.

O que você pode aprender com o Reddit?

A jogada do Reddit foi brilhante por causa de sua simplicidade. Ele representa o primeiro experimento web3 comprovado que funcionou sem confusão técnica e aprendizado. Integrar as massas na web3 é o cálice de ouro.





O Reddit parece ter encontrado uma maneira de provar que isso é possível em grande escala. A natureza do produto no Reddit torna este um caso de uso inato, no entanto, a compra fácil de usar e a integração da carteira removem quaisquer pontos de atrito.





O Reddit lançou as bases para fornecer utilidade adicional aos detentores de avatar. Já estamos vendo isso com os detentores de certas coleções recebendo airdrops.





O uso do Polygon permitiu que os avatares do Reddit fossem usados no ecossistema Ethereum mais amplo. A jornada a partir daqui é uma oportunidade de iluminar o brilho da composição da blockchain e da liquidez dos ativos.





Enquanto apenas 25.009 indivíduos possuem mais de um avatar, o que pode ser considerado uma medida de interação com as coleções, ao fazer com que 2,8 milhões de pessoas abram carteiras Polygon, o Reddit abriu os portões do Trojan.





Os detentores de avatares podem explorar mais facilmente o ecossistema web3 mais amplo. Milhares já fizeram isso, outros milhões podem. Estamos ansiosos para recebê-los quando chegarem.

