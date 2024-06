Como enfrentei desafios na redação de IA e fundei minha startup de redação que se tornou número 1 em busca de produtos

Vamos começar com alguns fatos fascinantes: você sabia que 85,1% das pessoas que usam IA hoje a aplicam para escrever artigos e criar conteúdo? E estes números deverão aumentar ainda mais.





No entanto, a verdadeira questão permanece: o conteúdo gerado pela IA atende aos padrões de qualidade?





Vamos explorar isso mais a fundo.

A história de fundo: meus próprios desafios com IA

Saudações, hackers! Meu nome é Alex e sou o fundador da Flipner. Estou animado em compartilhar com vocês a jornada que me levou a lançar minha startup de redação de IA.





A IA se tornou uma grande parte de nossas tarefas diárias, ajudando na redação, no gerenciamento de mídias sociais e muito mais. ChatGPT é uma dessas ferramentas, conhecida por fazer muito.





Porém, quando gera texto, nem sempre é tão rico ou genuíno quanto o que uma pessoa poderia escrever. As palavras fazem sentido e estão bem organizadas, mas podem perder a conexão mais profunda ou o toque único que vem da criatividade humana.





Esse tipo de escrita sobre IA pode ser adequado para tarefas rápidas e diretas, mas nem sempre envolve os leitores em um nível mais profundo. O conteúdo pode acabar parecendo um pouco insosso e repetitivo.





Além disso, é difícil planejar o conteúdo ao longo do tempo com as ferramentas de IA atuais, que se concentram na criação de conteúdo instantaneamente, sem a capacidade de atrasar ou agendar. Imagine querer redigir uma postagem ou artigo e ter várias notas ou ideias que deseja compilar.





No momento, isso significa salvar pensamentos e links de diferentes maneiras – alguns fazem anotações em seus telefones, outros podem enviar mensagens de voz em redes sociais, iniciar um bate-papo no WhatsApp ou até mesmo enviar rascunhos por e-mail para si mesmos.





Esse processo é bastante disperso, levando a um certo caos na hora de tentar organizar os pensamentos. Eu me vi preso nessa bagunça, muitas vezes perdendo o controle das minhas anotações.

Meu passo inicial: começando com o diálogo

Inicialmente, decidi explorar mais a ideia conversando com diversas pessoas que produzem conteúdo regularmente, incluindo blogueiros, escritores profissionais, redatores e autores de artigos acadêmicos e científicos.





Sem surpresa, quase todos destacaram como a criação de texto é uma tarefa exigente, enfatizando que a essência do conteúdo está nos pensamentos e ideias do autor.





Isso levou a uma constatação: as pessoas procuram mais do que apenas uma plataforma de geração de conteúdo. Eles precisam de um espaço para armazenar, organizar e estruturar suas ideias.





Isso gerou uma ideia : por que não desenvolver uma plataforma que não só facilite a geração de texto, mas também ofereça um espaço para salvar notas, pensamentos e mensagens de voz? Um hub onde o conteúdo pode ser não apenas criado, mas também curado, com recursos que permitem aos usuários gerenciar estilos para o formato de texto desejado.





Mais criticamente, imaginei uma plataforma onde a IA desempenhasse um papel técnico e de apoio – sintetizando os pensamentos e notas do próprio usuário inseridos no sistema, em vez de gerar conteúdo por conta própria. Esta abordagem garantiria que o conteúdo permanecesse autenticamente do autor, diferenciando-o dos textos atuais gerados por IA, tornando-o mais humano e refletindo a intenção do autor.





Tal plataforma transformaria a IA numa ferramenta que reúne conteúdo dirigido pelo autor, preservando a voz e as percepções únicas do indivíduo.

Segunda etapa: compreender o problema e elaborar uma solução

Se você perguntasse hoje aos jornalistas ou escritores profissionais sobre o uso que fazem da inteligência artificial em seu trabalho, cerca de 80% provavelmente diriam que não a utilizam. A principal razão? A IA, tal como existe atualmente, tende a produzir conteúdo sem originalidade, muitas vezes visto como incapaz de substituir verdadeiramente o toque humano.





A chave para superar este desafio reside no reposicionamento da IA como uma ferramenta de apoio e não como uma substituta, enfatizando o seu papel em ajudar os humanos a entrelaçar os seus pensamentos únicos em textos coesos.





Esta abordagem oferece um novo caminho para a indústria do jornalismo, onde a IA serve como um assistente que ajuda a consolidar ideias individuais em conteúdo sofisticado e pronto para publicação.





Ao aproveitar essas plataformas, os criadores de conteúdo podem não apenas melhorar a qualidade do seu trabalho, mas também agilizar o seu fluxo de trabalho, economizando um tempo precioso.





Isso gerou o conceito do Flipner AI, um assistente portátil adaptado às suas necessidades de conteúdo. Flipner foi projetado para simplificar seu fluxo de trabalho, permitindo salvar e amalgamar suas anotações, transformando-as em textos completos. Ele apresenta uma abordagem de três níveis para a criação de conteúdo:





Em primeiro lugar, Flipner serve como um hub central para criadores de conteúdo de todos os tipos, seja você um blogueiro, um escritor ou simplesmente fazendo anotações pessoais. Você pode adicionar conteúdo ao Flipner na forma de notas de texto ou notas de voz, sendo as últimas convertidas automaticamente de fala em texto.

Esse recurso é especialmente útil para capturar seus pensamentos rapidamente, permitindo registrar qualquer ideia que vier à mente, não importa onde você esteja.





A segunda camada concentra-se na organização e aprimoramento das notas coletadas. Flipner não apenas armazena, mas também ajuda a mesclar e refinar essas notas, oferecendo funcionalidades para fácil edição e tradução para diferentes idiomas, conforme necessário.





No terceiro nível, Flipner pega suas anotações acumuladas para um projeto específico – seja uma atualização de mídia social, um artigo ou trabalho acadêmico – e as reúne habilmente em uma peça coesa.

Ele reformula suas anotações, mantendo a intenção original, apresentando seus pensamentos em um formato polido e estruturado.



Em essência, o Flipner AI pretende ser mais do que apenas uma ferramenta; procura ser um companheiro no seu processo criativo, garantindo que a sua voz e ideias originais não sejam apenas preservadas, mas também apresentadas da melhor maneira possível.

Terceira etapa: construindo um MVP funcional

Para criar um MVP que fosse abrangente e acessível, concentrei-me em incluir recursos que fariam a versão beta se destacar, com base nas necessidades do mundo real e nos insights do setor:





Uma interface amigável que está disponível quando e onde você precisar, garantindo acessibilidade e facilidade de uso.





Opções de gerenciamento de estilo que acomodam uma variedade de requisitos de conteúdo, permitindo que os usuários adaptem sua produção a diferentes públicos e formatos.





A capacidade de editar o texto gerado diretamente no sistema, eliminando o incômodo de ter que usar ferramentas externas para modificações.





Suporte para vários idiomas, abrindo a plataforma para uso internacional e facilitando a criação de conteúdo global.





Recurso automático que converte gravações de voz em texto, agilizando o processo de anotações e tornando-o mais eficiente.



Quarta etapa: lançamento e teste no mercado

Decidimos lançar a primeira versão pública do Flipner no Product Hunt por dois motivos principais: a plataforma hospeda uma parte significativa do nosso público-alvo e oferece uma chance de tração inicial e feedback do usuário. A fase de preparação durou cerca de três meses, equilibrando simultaneamente estratégias de marketing e desenvolvimento técnico.





O esforço valeu a pena espetacularmente quando Flipner AI foi nomeado o produto nº 1 do dia e o produto nº 2 da semana no Product Hunt.





Além disso, reunimos mais de 30 sugestões de novos recursos e melhorias a partir do feedback.





Esse sucesso serviu como uma forte validação para meu conceito inicial, motivando-me a refinar e evoluir ainda mais o Flipner. Estou comprometido com o desenvolvimento contínuo, com o objetivo de revolucionar a criação de textos com assistência de IA.