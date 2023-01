Como encontrar as partes fedorentas do seu código [Parte XXI]

Cheiros de código são um clássico.

Code Smell 101 - Comparação com Booleanos





Ao comparar com booleanos, realizamos conjurações mágicas e obtemos resultados inesperados.

TL;DR: Não compare com o verdadeiro. Ou você é verdadeiro, ou falso ou não deve comparar





problemas

Elencos ocultos

A violação do princípio da menor surpresa.

Violação do princípio Fail Fast





Soluções

Usar booleanos Não misture booleanos com objetos fundidos booleanos





Contexto

Muitos idiomas lançam valores para domínios de cruzamento booleanos.





Código de amostra

Errado

#!/bin/bash if [ false ]; then echo "True" else echo "False" fi # this evaluates to true since # "false" is a non-empty string if [ false ] = true; then echo "True" else echo "False" fi # this also evaluates to true





Certo

#!/bin/bash if false ; then echo "True" else echo "False" fi # this evaluates to false





Detecção

[x] Automático

Linters podem verificar comparações e avisos explícitos.





Tag

Castings





Conclusão

É uma prática comum da indústria usar muitos não booleanos como booleanos. Devemos ser muito rigorosos ao usar booleanos.





Relações

Code Smell 69 - Big Bang (JavaScript Ridiculous Castings)





Mais informações

Falhar rápido





Créditos

Foto de Michael Held no Unsplash

Se não funcionar, não importa o quão rápido não funcione. -Mich Ravera









Cheiro de Código 102 - Código de Seta













IFs e Elses aninhados são muito difíceis de ler e testar





TL;DR: Evite IFs aninhados. Melhor ainda: evite TODOS os IFs





problemas

Legibilidade





Soluções

Extrair método Combinar Condições Booleanas Remover IFs acidentais





Contexto

No código procedural, é muito comum ver ifs aninhados complexos. Essa solução está mais relacionada a scripts do que a programação orientada a objetos.





Código de amostra

Errado

if (actualIndex < totalItems) { if (product[actualIndex].Name.Contains("arrow")) { do { if (product[actualIndex].price == null) { // handle no price } else { if (!(product[actualIndex].priceIsCurrent())) { // add price } else { if (!hasDiscount) { // handle discount } else { // etc } } } actualIndex++; } while (actualIndex < totalCounf && totalPrice < wallet.money); } else actualIndex++; } return actualIndex; }





Certo

foreach (products as currentProduct) addPriceIfDefined(currentProduct) addPriceIfDefined() { //Several extracts }





Detecção

[x] Automático

Como muitos linters podem analisar árvores, podemos verificar em tempo de compilação os níveis de aninhamento.





Tag

Legibilidade

Complexidade





Conclusão

Seguindo o conselho do tio bob , devemos deixar o código mais limpo do que encontramos.





Refatorar esse problema é fácil.





Relações

Code Smell 78 - Callback Hell

Cheiro de código 03 - as funções são muito longas

Cheiro de código 36 - instruções switch/case/elseif/else/if





Mais informações





O propósito da engenharia de software é controlar a complexidade, não criá-la. - Pâmela Zave









Cheiro de Código 103 - Encapsulamento Duplo





Chamar nossos próprios métodos de acesso pode parecer uma boa ideia de encapsulamento. Mas não é.





TL;DR: Não use setters e getters, mesmo para uso privado





problemas

Setters

Getters

Expor atributos privados





Soluções

Remover configuradores Remover getters Proteja seus atributos





Contexto

O uso de encapsulamento duplo era um procedimento padrão na década de 90.





Queríamos ocultar detalhes de implementação, mesmo para uso privado.





Isso estava escondendo outro cheiro quando muitas funções dependem da estrutura de dados e da implementação acidental.





Por exemplo, podemos alterar a representação interna de um objeto e confiar em seu protocolo externo.

Custo/benefício não vale a pena.





Código de amostra

Errado

contract MessageContract { string message = "Let's trade"; function getMessage() public constant returns(string) { return message; } function setMessage(string newMessage) public { message = newMessage; } function sendMessage() public constant { this.send(this.getMessage()); // We can access property but make a self call instead } }





Certo

contract MessageContract { string message = "Let's trade"; function sendMessage() public constant { this.send(message); } }





Detecção

[x] Semiautomático

Podemos inferir getters e setters e verificar se eles são invocados do mesmo objeto.





Tag

Encapsulamento





Conclusão

O encapsulamento duplo era uma ideia da moda para proteger a implementação acidental, mas expunha mais do que protegia.





Relações

Cheiro de Código 37 - Atributos Protegidos

Code Smell 28 - Setters

Code Smell 68 - Getters





Mais informações





Créditos

Foto de Ray Hennessy no Unsplash





Encapsule o conceito que varia. -Erich Gama









Cheiro de Código 104 - Afirmar Verdadeiro





Afirmar contra booleanos torna o rastreamento de erros mais difícil.





TL;DR: Não declare verdadeiro a menos que esteja verificando um valor booleano





problemas

Princípio de falha rápida





Soluções

Verifique se a condição booleana pode ser melhor reescrita Favorecer assertEquals





Contexto

Ao declarar um booleano, nossos mecanismos de teste não podem nos ajudar muito.





Eles apenas nos dizem que algo falhou.





O rastreamento de erros fica mais difícil.





Código de amostra

Errado

<? final class RangeUnitTest extends TestCase { function testValidOffset() { $range = new Range(1, 1); $offset = $range->offset(); $this->assertTrue(10 == $offset); // No functional essential description :( // Accidental description provided by tests is very bad } } // When failing Unit framework will show us // // 1 Test, 1 failed // Failing asserting true matches expected false :( // () <-- no business description :( // // <Click to see difference> - Two booleans // (and a diff comparator will show us two booleans)





Certo

<? final class RangeUnitTest extends TestCase { function testValidOffset() { $range = new Range(1, 1); $offset = $range->offset(); $this->assertEquals(10, $offset, 'All pages must have 10 as offset'); // Expected value should always be first argument // We add a functional essential description // to complement accidental description provided by tests } } // When failing Unit framework will show us // // 1 Test, 1 failed // Failing asserting 0 matches expected 10 // All pages must have 10 as offset <-- business description // // <Click to see difference> // (and a diff comparator will help us and it will be a great help // for complex objects like objects or jsons)





Detecção

[x] Semiautomático

Alguns linters nos avisam se estamos verificando o booleano após definir essa condição.

Precisamos alterá-lo para uma verificação mais específica.





Tag

Testar odores





Conclusão

Tente reescrever suas asserções booleanas e você corrigirá as falhas muito mais rapidamente.





Relações

Code Smell 101 - Comparação com Booleanos

Code Smell 07 - Variáveis Booleanas





Mais informações





Créditos

Foto de Joël de Vriend no Unsplash

Finalmente aprendi o que significa 'compatível com versões anteriores'. Isso significa que podemos manter todos os nossos velhos erros. -Dennie van Tassel









Code Smell 105 - Métodos de comediante





Use nomes profissionais e significativos





TL;DR: Não seja informal ou ofensivo





problemas

Legibilidade

Trabalho não profissional





Soluções

Escolha nomes bons e profissionais.





Contexto

Nossa profissão tem um lado criativo.





Às vezes ficamos entediados e tentamos ser engraçados.





Código de amostra

Errado

function erradicateAndMurderAllCustomers(); // unprofessional and offensive





Certo

function deleteAllCustomers(); // more declarative and professional





Detecção

[x] Semiautomático

Podemos ter uma lista de palavras proibidas.

Também podemos verificá-los em revisões de código.

Os nomes são contextuais, então seria uma tarefa difícil para um linter automático.

As convenções de nomenclatura devem ser genéricas e não devem incluir jargão cultural.





Tag

Nomenclatura





Conclusão

Seja profissional na maneira como você nomeia as coisas em seu código.





Não tente ser um comediante dando um nome bobo a uma variável.





Você deve escrever o código de produção para que os futuros desenvolvedores de software (até mesmo você) entendam facilmente.





Relações

Code Smell 38 - Nomes abstratos





Mais informações





Créditos

Foto de Stewart Munro no Unsplash

Essa mentalidade de 'usuários são idiotas e estão confusos com a funcionalidade' do Gnome é uma doença. Se você acha que seus usuários são idiotas, apenas idiotas irão usá-lo. - Linus Torvalds





