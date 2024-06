Como criar um serviço de streaming para 10 mil visualizadores na AWS em 5 minutos

Estamos muito entusiasmados em apresentar o AWS Streaming Service Wizard , que pode mudar suas experiências de streaming. Com esta ferramenta, você poderá criar seu próprio aplicativo de streaming na AWS em minutos, fornecendo apenas 2 entradas: número de streams que você precisa e número de players que você precisa.

Índice

O que o assistente do AWS Streaming Service faz

O AWS Streaming Service Wizard cria um serviço de streaming com escalonamento automático na AWS em minutos, de acordo com seus requisitos. Você fornece o número de editores e players como entrada e obterá URLs de endpoint de streaming e reprodução. Então você pode começar a transmitir ou jogar diretamente com esses endpoints.





Como funciona o assistente do AWS Streaming Service

O AWS Streaming Service Wizard gera um modelo AWS CloudFormation sem esforço. Este modelo pode criar uma infraestrutura de cluster Ant Media Server que atenda aos seus requisitos de streaming. Essa infraestrutura se comporta como um serviço de streaming e todos os ativos nela contidos estão sob seu controle. Você também pode modificá-lo, se desejar. Ou você pode pará-lo quando quiser.





Como usar esta ferramenta

Na parte restante desta postagem, orientaremos você no processo de configuração de tal cluster com esta ferramenta e simplificaremos o processo de configuração para desempenho ideal.





Antes de começar, você só precisa de uma coisa para usar esta ferramenta: uma conta AWS. Se você não tiver um, você pode obtê-lo aqui .





Assista nosso tutorial no YouTube :





Ou use esta instrução passo a passo:





Primeiro, acesse o assistente do AWS Streaming Service. Insira os números esperados de visualizadores e editores de acordo com seus requisitos. (Opcional) Se você clicar em “ Gerar Subdomínio Gratuito e Certificado SSL “, você terá um subdomínio gratuito (com extensão .antmedia.cloud) fornecido junto com um certificado Let's Encrypt. Se você escolher esta opção, você precisará nos informar sobre o endereço e subdomínio do seu balanceador de carga para que possamos realizar as atualizações necessárias via DNS. Se você não marcar esta opção, poderá fornecer seu próprio certificado para o modelo CloudFormation posteriormente. Clique no botão Enviar. Você verá o resumo da configuração do cluster como uma tabela.









6. Neste ponto temos um modelo CloudFormation que pode criar nosso serviço de streaming. Podemos baixar o modelo ou carregá-lo diretamente no serviço AWS CloudFormation clicando em “Abrir em CF”.

7. Agora vamos continuar com o caminho mais fácil clicando no botão “ Abrir em CF ”. Após este ponto, tudo prosseguirá no console AWS. Depois de fazer login no console AWS, você será saudado com uma tela semelhante a esta abaixo.









8. Preencha os três campos que aparecem clicando no botão “ Avançar ”. Após preencher os campos obrigatórios, clique no botão “ Avançar ” para iniciar o processo de instalação.









Nome da pilha: descreverá suas pilhas, será como um esqueleto



KeyName: um nome de par de chaves do Amazon EC2. Se não houver valor aqui, você deve criar uma chave ssh (EC2 > Key Pairs).



(Opcional) LoadBalancerCertificateArn: nome de recurso da Amazon (ARN) do certificado a ser associado ao balanceador de carga. Confira “Como obter o certificado SSL no AWS Certificate Manager para o seu nome de domínio?” para obter ajuda adicional. Se você selecionou “Gerar subdomínio gratuito e certificado SSL”, não precisará do 'LoadBalancerCertificateArn'. Como os certificados estão incorporados ao arquivo YAML, eles serão importados automaticamente.





9. Continue clicando nos botões Avançar. Em seguida, o CloudFormation inicia a instalação.

10. Após a conclusão da instalação, você poderá acessar informações sobre o seu serviço de streaming clicando na aba “ Saída ”. Aqui você encontrará o endpoint (URLs) para publicar e reproduzir streams.









Nesta postagem do blog, apresentamos nosso AWS Streaming Service Wizard, que cria um serviço de streaming com infraestrutura autoescalável na AWS em minutos. Neste serviço todos os bens estão em suas mãos. Você pode modificá-lo, interrompê-lo ou reiniciá-lo conforme desejar.





Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. Estaremos sempre aqui para você 🙂





