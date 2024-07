Como aumentei minha produtividade ao trabalhar em vários projetos

Como desenvolvedor web freelancer, criador de aplicativos e mantenedor de código aberto, tenho que alternar constantemente entre vários fluxos de trabalho, como edição de código, criação de modelos, gerenciamento de listas de tarefas, pesquisa de ícones e documentos, execução de linhas de comando. , verificando e-mails com contas diferentes e assim por diante. Cada uma dessas opções requer um fluxo constante de ações repetitivas:





Inicie um editor de código ou imagem e abra os arquivos de um projeto específico nele.





Abra um navegador da web e navegue até o projeto em um gerenciador de tarefas.





Navegue até um site de ícones, defina filtros de imagem e faça uma pesquisa.





Abra um aplicativo de webmail e troque de conta.





Inicie o Terminal e insira comandos nele.





etc…





Tudo fica espalhado em lugares diferentes e isso transforma todo o processo em uma verdadeira bagunça. E ao trabalhar em vários projetos, as coisas ficam ainda piores. Achei que poderia melhorar muito minha produtividade reunindo tudo o que precisava para realizar meu trabalho em um só lugar e organizando-o em projetos e fluxos de trabalho para que tivessem o contexto certo.





Projetos e fluxos de trabalho terão limites claros e alternar entre eles não será mais um pesadelo. Então, eu inventei Livre , um aplicativo organizador que faz exatamente isso. E recentemente o lançou como um projeto para sempre gratuito e de código aberto .





Neste breve post, mostrarei como aumentei minha produtividade com o Freeter, usando três fluxos de trabalho como exemplos. Espero que isso lhe dê algumas ideias sobre como você também pode melhorar sua produtividade.

Fluxos de trabalho

Primeiro, analisei meus fluxos de trabalho e tudo o que costumo fazer quando procuro algo que preciso enquanto trabalho em um projeto:





Quando estou desenvolvendo um aplicativo ou site, muitas vezes preciso acessar o gerenciador de tarefas, abrir arquivos de projeto em editores de código e imagem, pesquisar ícones e documentos em sites específicos, anotar ideias rápidas e abrir o repositório do projeto em um navegador da web.

Quando verifico e-mail e mensagens diretas do Twitter, preciso acessar o webmail e a página de mensagens diretas do Twitter. Tenho várias contas e preciso estar logado em contas específicas do projeto.

Quando lanço uma nova versão do aplicativo, preciso executar o comando de lançamento no aplicativo Terminal, abrir a página de lançamentos no repositório git, abrir o gerenciador de tarefas e abrir o editor de postagem "recurso planejado" na comunidade Freeter.





Agora é hora de transformá-los em fluxos de trabalho Freeter.

Desenvolvimento de aplicativos/sites

Para ter acesso rápido ao que preciso para desenvolver o app/site, configurei uma tela de fluxo de trabalho usando os seguintes widgets:





Tarefas: Widget de página da Web, para incorporar o gerenciador de tarefas do projeto diretamente na tela do fluxo de trabalho.

Editar código: widget File Opener, para abrir a pasta do projeto no programa de edição de código.

Widget Editar Mockup: File Opener, para abrir o arquivo de maquete no programa de edição de imagens.

MDN: widget Web Query, para pesquisar no site MDN Web Docs.

Node.js Docs: widget de consulta da Web, para pesquisar no site do Node.js Docs.

Ícones de contorno: Widget de consulta na Web, para pesquisar um site com ícones, filtrados por ícones de contorno.

Ícones de preenchimento: Widget de consulta na Web, para pesquisar um site com ícones, filtrados por ícones de preenchimento.

Notas: widget de notas, para anotar ideias rápidas durante o desenvolvimento de um recurso.

Open Repo: widget Link Opener, para abrir o repositório do projeto em um navegador da web.

Relatórios de bugs: widget Link Opener, para abrir a página de relatórios de bugs em um navegador da web.

Solicitações de recursos: widget Link Opener, para abrir a página de solicitações de recursos em um navegador da web.









Este fluxo de trabalho me permite mudar imediatamente para o contexto de desenvolvimento, iniciar tudo o que preciso para iniciar o processo de desenvolvimento com um simples clique, pesquisar rapidamente documentos e ícones e acessar rapidamente a lista de tarefas.

Mensagens

Para verificar e-mails e mensagens diretas do Twitter, configurei um fluxo de trabalho usando dois widgets de página da Web:





Para incorporar a página da caixa de entrada do Google Mail.





Para incorporar a página DM do Twitter.





Também defino o Escopo da Sessão como Projeto nas configurações do widget para que eu possa fazer login com contas diferentes em outros projetos.









Esse fluxo de trabalho me permite obter rapidamente acesso simultâneo aos DMs do Google Mail e do Twitter para contas específicas do projeto.

Novo lançamento

Para lançar uma nova versão do aplicativo, configurei um fluxo de trabalho com estes cinco widgets:





Liberação: Widget Commander, para executar uma linha de comando no Terminal que solicita um novo número de versão e inicia um rascunho da nova versão.





Abrir lançamentos: widget Link Opener, para abrir a página de lançamentos no navegador da web.





Tarefas: uma cópia das Tarefas do fluxo de trabalho do App Dev. Vou precisar dele para ver todas as tarefas concluídas na versão atual.





Recursos planejados: Widget de página da Web, para incorporar a página de "recursos planejados" da comunidade Freeter na tela do fluxo de trabalho. Com sua ajuda, atualizo os recursos planejados e posto sobre os recursos implementados na nova versão.





Etapas de lançamento: Widget de notas, para não esquecer de fazer algo durante o lançamento.









Graças a esse fluxo de trabalho, posso lançar facilmente uma nova versão e postar atualizações sobre novos recursos.

Alterne entre fluxos de trabalho como um super-herói

Agora, quando alterno entre projetos e fluxos de trabalho, simplesmente pressiono Ctrl+Shift+F para trazer o Freeter para a frente, abro a guia de fluxo de trabalho necessária no momento e começo a trabalhar imediatamente.