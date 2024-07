Como a tecnologia Blockchain pública da CKB acelera a camada ortodoxa 2 do Bitcoin

Quando ouvi pela primeira vez sobre a dedicação da Nervos Network em construir um BTC Layer 2, não fiquei surpreso. Isso porque a tecnologia de blockchain pública CKB não apenas corresponde, mas também vai além do BTC . Ele não apenas mantém os recursos UTXO nativos do BTC, mas também permite extensões programáveis mais complexas. Embora superar o BTC possa parecer um desafio para a rede pública CKB, almejar ser um BTC Camada 2 de alto nível parece uma escolha inteligente. Por que? Vamos nos aprofundar na minha opinião sobre o CKB.





O atual mercado BTC Layer 2 é limitado pelas capacidades limitadas de validação da rede principal, resultando em diversas soluções alternativas. A simplicidade da linguagem de script do BTC, combinada com seu poder de computação e validação quase nulo, criou oportunidades significativas para inovação de mercado.





A partir de agora, além da validação limitada de transações e funcionalidades multisig dentro das condições de desbloqueio UTXO, a rede principal do BTC é incapaz de lidar diretamente com lógicas de transações mais complexas envolvendo validação de dados, mudanças de estado, etc. através de uma poderosa cadeia pública para consenso local e capacidades de validação computacional.





Isto leva à falta de padrões uniformes ou “ortodoxia” para soluções BTC Layer 2, tornando difícil classificá-las.





No entanto, podem ser feitas distinções com base na percepção da comunidade entre interpretações restritas e amplas:





Definidas de forma restrita, apenas soluções como os canais de estado da Lightning Network e a abordagem de selo único do RGB se qualificam como BTC Layer 2 verdadeiramente “ortodoxos”. Eles utilizam efetivamente a capacidade limitada de validação de script do BTC sem depender ou depender minimamente do consenso local externo.





Em um sentido mais geral, qualquer cadeia de extensão que obtenha aceitação por seu consenso local, juntamente com uma solução de ponte entre cadeias que garanta a migração segura de ativos, pode teoricamente servir como uma Camada 2 de BTC. Isso inclui cadeias Ethereum EVM contemporâneas, Solana com seus recursos de alta simultaneidade e outros.





Claramente, o mercado BTC Layer 2 está dividido: de um lado estão soluções altamente específicas, como a Lightning Network e RGB, de evolução lenta, enfrentando desafios substanciais; na outra extremidade estão soluções amplamente definidas, onde qualquer cadeia de desempenho capaz de interagir de forma segura com a rede principal do BTC se qualifica como Camada 2 do BTC.





Mas existe uma opção “meio-termo”? Sim, e está na Rede Nervos, que adere ao modelo UTXO em sua essência, potencializando seu desempenho. Recursos notáveis incluem:





A Rede CKB se alinha estreitamente com o BTC, compartilhando o mesmo ‘modelo UTXO e mecanismo de consenso de mineração’, ao contrário do modelo de saldo de conta dos principais blockchains públicos como o Ethereum. O modelo UTXO tem vantagens distintas em privacidade de transações, estruturação flexível de transações e capacidades de processamento paralelo para evitar gastos duplos, o que pode ser uma das invenções mais brilhantes de Satoshi Nakamoto. É por isso que projetos pós-Ethereum como Sui e Aptos também adotaram modelos UTXO semelhantes. A capacidade e a velocidade de bloqueio do Bitcoin podem ser limitadas pela sua época, mas o modelo UTXO é notavelmente inovador. O CKB adota este modelo UTXO, evoluindo-o para o 'modelo Cell', que preserva a natureza transacional pura do modelo UTXO do Bitcoin, ao mesmo tempo que suporta os estados de dados encontrados em modelos de contas como o do Ethereum.





Para simplificar : No modelo Bitcoin UTXO, a criação e destruição de moedas assemelham-se a um processo contínuo de cunhagem e fusão. O modelo Cell, entretanto, omite o aspecto da destruição, concentrando-se na verificação e armazenamento persistente de estados. Cada célula inclui capacidade e dados: a capacidade mede o saldo em bytes, semelhante ao UTXO, enquanto os dados contêm qualquer tipo de informação, incluindo o histórico dos estados das transações. Assim, o modelo Cell pode representar saldos com precisão e gerenciar transferências de ativos, e também lidar com uma variedade de estados complexos de contratos inteligentes.





Em resumo, o modelo Cell é um modelo de transação mais persistente e flexível que amplia muito o escopo do modelo UTXO. É crucial para a capacidade do CKB de manter a segurança da rede principal do BTC e, ao mesmo tempo, oferecer um “aumento de velocidade” para iniciativas de expansão mais lentas do Bitcoin, como a Lightning Network e o RGB.





Por exemplo, o recente lançamento do RGB++ pela CKB ilustra isso. No ecossistema BTC, o desenvolvimento de uma solução RGB madura envolve desafios que não são tanto sobre o processo de selagem única da rede principal BTC, mas sim sobre a comunicação, coordenação e manutenção mútua do estado entre nós de validação de clientes fora da cadeia, particularmente em um ambiente descentralizado. Em termos mais simples, a teoria da RGB pode parecer simples, mas a sua implementação prática é dificultada por limitações infraestruturais fundamentais e várias barreiras. Reconhecendo isso, o CKB integra esses nós de validação de cliente fora da cadeia em seu processo de validação pública na cadeia. Esta abordagem acelera significativamente o caminho de extensão do cliente UTXO pretendido que o RGB pretende alcançar. O consenso P2P complexo entre nós fora da cadeia é notoriamente desafiador, repleto de complexidade e obstáculos, como possíveis atrasos ou inconsistências na sincronização de dados e suscetibilidade a fraudes e ataques. A transposição desse processo para o blockchain pode simplificar essas questões.





Com as crescentes discussões em torno do RGB++, vamos dar uma olhada também no formato de dados Open Transaction do CKB, mostrando os recursos inovadores da cadeia. A Transação Aberta permite que vários participantes construam e agreguem diferentes transações de forma colaborativa ao longo do tempo. Ele suporta construção parcial, possibilidade de alteração e acúmulo e agregação incrementais. Por exemplo, Alice inicia uma Transação Aberta para trocar uma certa quantidade de Token A por Token B com Bob. A transação, uma vez iniciada, permanece em estado editável. Bob, ao concordar com os termos da transação, pode então adicionar seu Token B e finalizar as condições.





Pode inicialmente parecer abstrato. Tomemos como exemplo os cenários de cadeia cruzada: Alice e Bob poderiam executar negociações de ativos de forma independente em várias cadeias distintas, aumentando significativamente as capacidades de interação entre cadeias da cadeia CKB. No domínio das transações DeFi complexas, onde muitas vezes são necessários ajustes dinâmicos orientados pelo mercado, a Transação Aberta permite que os participantes do contrato adaptem as condições de negociação com fluidez durante a execução do contrato. Isto sem dúvida aumenta a capacidade de gerenciar complexidades transacionais.

Da minha perspectiva, a Transação Aberta reflete as condições de desbloqueio da transação UTXO, capaz de amalgamar condições de desbloqueio intrincadas, assinaturas multipartidárias e ambientes transacionais complexos. Isto representa uma inovação evolutiva e valiosa que se baseia nos princípios fundamentais da cadeia principal do BTC.





Interessantemente, Jan Xie , um desenvolvedor principal da equipe Ethereum, optou por adotar o modelo BTC UTXO em seu grande projeto inaugural. Apesar da aplicação mais ampla do modelo de contrato inteligente da Ethereum, Jan e sua equipe Nervos escolheram decisivamente expandir e refinar o modelo BTC UTXO. Esta escolha reflete um profundo respeito pelo modelo simplista de transação UTXO de Satoshi Nakamoto e também estabelece sutilmente as bases para sua transformação em um BTC Layer 2 nativo.





Concluindo , estou bastante otimista quanto ao potencial do CKB como BTC Layer 2. No curto prazo, ele certamente tem o potencial de agilizar a implementação de projetos como Lightning Network e RGB dentro de cadeias baseadas em UTXO, oferecendo insights valiosos para estes ' soluções de expansão ortodoxas na rede principal BTC. Olhando para o longo prazo, as características inerentes da cadeia CKB e sua compatibilidade arquitetônica inovadora podem permitir que ela se destaque na arena complexa e sem padrões dos BTC Layer 2s.





Nota: Há muito mais para explorar em relação às nuances técnicas e recursos de destaque do CKB, que pretendo analisar com mais profundidade posteriormente. É fascinante ver como o BTC Layer 2 não apenas fornece uma plataforma para o surgimento de novas cadeias, mas também abre possibilidades infinitas de rejuvenescimento dentro das cadeias estabelecidas.

Autor: Haotiano , Pesquisador Independente

Este artigo é a tradução de um livro haotiano twittar .