Como a Microsoft derrubou meu amor pelo Linux além do 'Edge'

Era uma vez, você não conseguia encontrar uma única máquina em minha casa que não estivesse rodando no Linux. Um punhado de laptops e um ou dois desktops entraram e saíram, mas o Linux permaneceu por mais de dez anos. Se minha geladeira pudesse rodar no Linux, eu o teria instalado. E aí, o Edge entrou pelo Windows, e mostrou a porta do Linux (de vez?!).

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Era uma vez, você não conseguia encontrar uma única máquina em minha casa que não estivesse rodando no Linux.





Um punhado de laptops e um ou dois desktops entraram e saíram, mas o Linux permaneceu por mais de dez anos. Se minha geladeira pudesse rodar no Linux, eu o teria instalado. E aí, o Edge entrou pelo Windows, e mostrou a porta do Linux (de vez?!).





Toda história de amor do Linux começa com a tela azul da morte do Windows

Há um ditado, uma vez que você experimenta o Linux, você nunca mais volta para o Windows . Minha transição para o Linux pode ser melhor descrita como revelação e libertação.





Durante anos, tive apenas duas opções quando se trata do Windows. A primeira foi sangrar por dois anos até pagar meu contrato com uma operadora de celular. Eu recebo um laptop com um Windows pré-instalado, que geralmente era uma versão Home mais barata estritamente limitada a um usuário sem o Office.





Uma cereja amarga no topo foi a matemática simples que poderia ter comprado dois laptops pelo preço de um contrato de dois anos. Por que não comprou um laptop e Windows separadamente? Bem, esta questão nos leva à opção dois.





Sempre odiei os autoproclamados “Gurus do Windows” locais.





Você quer o Windows instalado no seu computador - você tem que pagar para jogar. Por que eu não fiz isso sozinho? Porque eu não queria fazer uma “caça ao tesouro” por motoristas desaparecidos, é por isso. Então, tive que ligar, esperar e, eventualmente, ouvir as histórias de vida mais chatas que se possa imaginar.





Perdi as contas de quantas vezes comprei um gato na bolsa. Deus sabe de onde vieram essas versões do Windows. Tenho certeza de que antigamente recebi algum malware ou trojan de graça. É por conta da casa, amigo, mas não se preocupe, todo mundo está fazendo isso. Se você quisesse uma “chave confiável”, teria que pagar mais por ela.





Não era sobre o dinheiro. Eu estava cansado de me sentir impotente e dependente desses “Gurus do Windows”. Oh, como eles se divertiram exibindo sua “expertise”. Eu tinha que ser “grato” e generoso, se quisesse vê-los novamente fazendo sua “mágica” em minhas máquinas.





Então, um dia que foi o pior e o melhor ao mesmo tempo, eu simplesmente tive o suficiente. A famosa e infame “tela azul da morte” me fez chorar, literalmente. Pela primeira vez na minha vida, eu estava procurando alternativas ao Windows, de verdade.





Eu ouvi histórias sobre a coisa chamada - Linux, que meus “gurus” do PC chamavam de “Windows para os pobres”. Nesse ponto, eu estava absolutamente desesperado e determinado.





Ubuntu - “Eu sou por causa de quem todos nós somos”





Apenas no caso, você não foi informado - UBUNTU - é uma palavra bonita. Resumindo ainda mais, eu segui Linux-for-dummiest-dummies passo a passo como-fazer-isso-e-aquilo disponível online. Algumas horas depois, não apenas matei a tela azul da morte, mas também instalei meu primeiro Linux no

HP Stream Notebook PC 13, que é um pesadelo do Windows 10 com 2 GB de RAM e 32 GB de disco rígido. O Ubuntu funcionou perfeitamente no meu laptop favorito com uma bateria que dura quase tanto quanto a última temporada de Peaky Blinders.









Eu senti como se estivesse vivendo sob a rocha do Windows todos aqueles anos antes do Linux. Tanta miséria, tempo e dinheiro desperdiçados. Mas, não mais bebê, não mais. Eu me tornei um missionário Linux. Você sabe o que isso significa, não é, para os sugadores de sangue gurus do Windows do meu bairro?









Quem quisesse o Linux Ubuntu em seu computador poderia obtê-lo gratuitamente. Minha recompensa foi o desafio de instalar o Linux nas máquinas velhas e fracas com mais poeira do que a confiança de seus proprietários de que as usariam novamente. Nunca disse “não” a um pedido desesperado de ajuda. Eu também nunca disse “não” para uma pizza e cerveja também. Sem dinheiro, mas se você quer surpreender seu amigo vizinho Linux, caia fora, querida!





Aqueles eram os dias. Eu era invencível. Não há mais raiva contra as máquinas. Mesmo quando ganhei um novo laptop com o Windows pré-instalado, não tive piedade. Eu não me importava com a garantia BS para mudar para outro sistema operacional, o que era um grande negócio naquela época.





Dizem também que o amor é cego. Fiquei feliz e descuidado por não ter tempo ou necessidade de me preocupar com os “tecnicismos”.

O que é mais irritante: atualizações do Windows OU novos lançamentos do Ubuntu?





Em algum lugar ao longo do caminho, o pessoal do Linux se perdeu na tradução. Talvez fosse só eu, mas pude ler claramente nas entrelinhas dos novos lançamentos do Ubuntu. 'Podemos igualar o Windows.' Se você está me perguntando, e não está, o Linux está perseguindo seu próprio rabo com todos esses novos lançamentos. Não quero algo tão bom ou até melhor que o Windows. Quero algo diferente, simples assim.





Então, um dia, percebi que nem mesmo 4 GB de RAM seriam suficientes para o último lançamento do Ubuntu. Não me interpretem mal. Eu não vivo na idade da pedra do computador. Não sou o Tio Patinhas quando se trata de comprar uma máquina nova. Mas, vamos lá, sou um escritor, não um jogador. Se você é um programador ou designer, posso entender por que despreza qualquer coisa que esteja executando com menos de 8 GB, 16 GB ou até 32 GB de RAM.





Pela primeira vez na minha vida Linux, comecei a prestar atenção nas datas do LTS. Por exemplo, o Ubuntu Linux 16.04 LTS não é mais suportado. Então, qual é o problema? Atualize para 18.04. Mas, eu não quero. Depois que o Ubuntu 20.04 foi lançado, eu o perdi.





Nesse ínterim, as abelhinhas da Microsoft estavam ocupadas trabalhando em algo que vai/seria uma virada de jogo. “Se a montanha não vier para Maomé, Maomé irá para a montanha.”

Microsoft Edge: Cavalo de Tróia que derrubou o Linux?!









Fechei minha conta no Twitter. Não, não é o que você pensa. Não tem nada a ver com Elon. Então, relaxe. Twitei com orgulho e empolgação quando instalei o Microsoft Edge no Linux enquanto ele ainda estava no Dev Channel (Beta). Funcionou. Ele consumiu menos memória do que o Chromium! Eu não guardei as capturas de tela. Sinta-se à vontade para me corrigir se eu estiver errado, mas esse não é o ponto.





O todo-poderoso avô Microsoft fez algo para o Linux. Fiquei chocado para dizer o mínimo. O que isso deveria significar? Que “aceno” inesperado para o Linux. Por quê? Isso foi algum tipo de "reconhecimento?" Ou um “ramo de oliveira” de algum tipo?





Como eu disse, eu tentei. Eu gostei. Uma coisa levou à outra. Eu não sabia ou esqueci totalmente que uma chave de ativação da Microsoft fica anexada à sua conta da Microsoft. Então, instalei a Microsoft novamente depois de quase uma década. Eu me senti como se estivesse “trapaceando” no Linux. Já expliquei para vocês que tenho uma coisa contra os navegadores, que são comedores de memória. Um de meus amigos me mostrou que cada nova guia do Chrome é outra boca faminta de memória que seu computador precisa alimentar. Fiz uma comparação rápida do Edge com o Chrome no Windows. No entanto, quando se trata de números de desempenho, prefiro que os profissionais do Tom's Guide tenham a palavra final:





Não preciso mais de “Gurus do Windows” locais para fazer o trabalho de instalação. Eu posso fazer isso sozinho. Apenas uma das minhas máquinas roda no Windows 11. Sinceramente, não vejo isso como um problema. O Windows 10 terá suporte até 2025. Até lá, renovarei meu exército de PCs e todos os meus computadores terão o Windows 11 ou 12 ou o que for introduzido nesse meio tempo. Mais uma revelação chocante. O mesmo amigo, que mencionei anteriormente, me mostrou que você pode adicionar RAM extra a um laptop, o que considerei uma “heresia”. Além disso, uma “cirurgia” extra que envolve um SSD e seu laptop ganha uma nova vida Windows. Desta vez, a matemática estava do meu lado.





Não vamos esquecer a compatibilidade de aplicativos. Não há necessidade de alternativas Linux. Embora tenha sido divertido usar o Terminal. Isso me fez sentir - inteligente.





Três anos atrás, publiquei uma história totalmente diferente sobre minhas experiências e sentimentos no Linux enquanto usava o Ubuntu e o LibreOffice. Agora, estou escrevendo este no Windows. Que diferença um navegador fez.





Mesmo OMG! UBUNTU! apreciou o momento da “estabilidade” do Edge com uma manchete que parecia ter vindo direto da cozinha de marketing da Microsoft: Microsoft Edge para Linux está finalmente estável . Uau! Apenas no caso de alguém querer me rotular como um traidor.





Não faz muito tempo, costumava ser assim: