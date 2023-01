Com dados suficientes, você pode prever o movimento dos preços dos ativos

Com “dados suficientes”, os preços dos ativos, assim como o clima, podem ser previstos com alto grau de precisão. Jim Simons fundou a RenTech, o fundo de investimento mais lucrativo da história. Equeum (https://equeum.com/) também está provando que é possível criar previsões de preços de ativos altamente precisas e em uma escala muito maior. Uma economia criadora permitiria que os meteorologistas trabalhassem em conjunto, compartilhassem recursos e acessassem um conjunto de dados muito maior do que o viável em qualquer empresa isolada.





Previsão do Tempo

Hoje, com dados suficientes, os meteorologistas das empresas de previsão podem criar previsões altamente confiáveis.





O que permitiria aos meteorologistas criar previsões com precisão ainda maior seria uma plataforma onde os meteorologistas pudessem trabalhar em conjunto, compartilhar recursos e acessar um conjunto de dados muito maior do que o viável em qualquer empresa. Em essência, uma economia criadora.





É improvável que os meteorologistas consigam prever, por exemplo, que vai chover em um determinado local no Hyde Park de Londres na quinta-feira às 7h48. Ainda assim, eles seriam capazes de prever, com 80% de precisão, se choveria em Londres na manhã de quinta-feira.





Previsão de Preços de Ativos

A previsão do tempo e a previsão de tendências de preços de ativos têm muitas coisas em comum. De longe, o mais importante deles: é o acesso a “dados suficientes”.





Jim Simons fundou a Renaissance Technologies (RenTech), querendo provar que com “dados suficientes” era possível prever com precisão os preços dos ativos. A prova disso foi o RenTech, o fundo de investimento mais lucrativo da história, o que a Bloomberg chama de “máquina de fazer dinheiro como nenhuma outra”.





Imagine as possibilidades de fazer em grande escala o que o Renascimento fez em pequena escala. Uma plataforma que atrairia os melhores desenvolvedores auto-selecionados do mundo, permitindo-lhes desenvolver o trabalho uns dos outros e alavancar economias de escala para fornecer-lhes um rico conjunto de recursos compartilhados, sendo o mais importante um conjunto de dados em grande escala. Essa economia criadora em larga escala criaria previsões muito superiores àquelas produzidas por qualquer empresa isolada.





Neste artigo, descreveremos os componentes importantes necessários para que essa economia do criador prospere e como nós da Equeum reunimos esses componentes, resultando em previsões altamente precisas alimentadas pelo componente mais crítico: os dados.



(Não duplicados) Os dados são preciosos

“Vou vender meus filhos antes de vender meus dados, e não estou vendendo meus filhos.”

-Anônimo, conforme citado pelo consultor da Equeum, Rishi Narang, autor de “Inside the Black Box ”





Uma economia criadora para prever preços de ativos tem as mesmas vantagens que outros tipos de economia criadora. Até agora, nenhuma economia do criador era viável, e por boas razões.





Imagine um cenário em que, para criar uma previsão, todo meteorologista precisaria viajar e instalar um conjunto global de sensores de dados meteorológicos. Ou, para produzir um vídeo Tik-Tok, cada criador precisaria construir uma câmera de vídeo. As enormes ineficiências em qualquer um dos cenários impediriam a formação de uma economia criadora. Com ineficiências tão grandes, uma economia criadora é simplesmente inviável.





Hoje, a existência de milhares de empresas de gestão de ativos é a causa de uma ineficiência de magnitude semelhante. Essas empresas competem com base na precisão da previsão de preços e, inevitavelmente, acabam acumulando um conjunto de dados amplamente duplicado. Essa duplicação de esforços também se estende aos recursos de pessoal e previsão e é o maior item de linha no US$ 1 trilhão em taxas que essas empresas cobram coletivamente.





As economias de escala de uma economia criadora praticamente eliminam essas ineficiências. Reduzir o US$ 1 trilhão gasto atualmente em apenas 5% liberaria US$ 50 bilhões, uma parte dos quais poderia ser usada para incentivar a coleta de um conjunto de dados amplo, profundo e granular.





Impacto no mundo real

Podemos olhar para os eventos recentes do mercado para provar o impacto no mundo real de um conjunto de dados tão grande. Em 10 de junho deste ano (2022), o Bureau of Labor Statistics dos EUA informou que, no mês anterior, a inflação havia subido no ritmo mais rápido em quatro décadas. Em poucas horas de pânico, os mercados em todo o mundo sofreram um declínio incrivelmente acentuado.





A taxa de inflação é derivada do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que acompanha os preços de um amplo conjunto de produtos básicos de consumo, incluindo combustível, alimentos e habitação.





As economias de escala que permitem a criação de um conjunto de dados profundamente granular permitiriam o rastreamento de preços ao consumidor virtualmente em tempo real. Os participantes do mercado teriam efetivamente conseguido assistir à queda do mercado, mas em câmera lenta. Não que o número da inflação tivesse menos impacto nas avaliações de ativos, mas os mercados teriam sido capazes de precificá-los em um ritmo medido e não frenético.





Inteligência Coletiva, Benefícios Coletivos

As economias de escala de uma economia criadora permitem maior produtividade do desenvolvedor e eliminam a dispendiosa duplicação de esforços. Igualmente importante, uma economia criadora permite que os desenvolvedores se beneficiem da inteligência coletiva de todos os outros desenvolvedores.





À medida que mais desenvolvedores se juntam a uma economia criadora, a inteligência coletiva cresce, assim como a criação de conjuntos maiores e mais ricos de recursos compartilhados. Esses recursos compartilhados ajudam os desenvolvedores a criar mais valor, atraindo um número crescente de usuários finais geradores de receita.





Crescimento nas receitas significa crescimento na quantidade de incentivo econômico que flui de volta para os desenvolvedores, que criam mais valor e atraem mais usuários finais, levando a mais receitas... um volante que gira cada vez mais rápido.





Um exemplo de uma vibrante economia desenvolvedor-criador pode ser encontrado hoje na indústria de jogos. A empresa de jogos Roblox construiu uma poderosa plataforma de desenvolvimento de jogos que atrai um grupo de desenvolvedores altamente talentosos de todo o mundo. Juntos, eles criam jogos jogados por milhões de usuários.





Esses desenvolvedores, muitos dos quais vêm de empresas de jogos tradicionais, são atraídos tanto pela liberdade criativa quanto pelo incentivo econômico: no ano passado, os desenvolvedores da plataforma Roblox ganharam impressionantes US$ 500 milhões.



Mitos, amadores e profissionais

Que previsões precisas podem ser criadas sem dados é uma crença que ajudou não um, mas dois mitos a persistirem entre os amadores de finanças, e esses mitos ajudaram um terceiro mito a persistir entre os profissionais de finanças.





O primeiro mito amador é que, trabalhando isoladamente, um desenvolvedor solitário pode criar um modelo de investimento mágico e incessantemente lucrativo. A Quantopian é uma das muitas empresas fundadas nesse mito e queimou dezenas de milhões em capital de risco antes de implodir.





Outras empresas que adotaram esse mito surgiram e desapareceram. As que sobrevivem o fazem por rotatividade de clientes, atraindo amadores com a perspectiva de encontrar o modelo mágico. Inevitavelmente, esses amadores criam modelos overfit que falham quando implantados em tempo real.





O outro mito centrado no amador, relacionado ao primeiro, é que as ferramentas de análise técnica (TA) podem ser usadas para criar previsões de ativos precisas. Com nomes atraentes, como Golden Cross, Gravestone Doji e Three Black Birds, esses indicadores TA são divulgados por empresas que também sobrevivem à rotatividade.





TA nada mais é do que um sortilégio, e está para a previsão baseada em dados assim como a astrologia está para a astronomia. Sua premissa duvidosa é que os padrões de preços se repetem de forma confiável. Mas, como TS Eliot escreveu em seu seminal tratado quant, Four Quartets : “Existe, na melhor das hipóteses, apenas um valor limitado no conhecimento derivado da experiência; o conhecimento impõe um padrão e falsifica... pois o padrão é novo a cada momento.





Mais uma vez, Jim Simons, da RenTech, “com dados suficientes, sei que podemos fazer previsões”. Não é “com ferramentas TA suficientes” ou “com um único desenvolvedor brilhante”. Sem dados, tudo o mais é irrelevante.



Os mitos amadores sustentaram outro mito, também com uma premissa duvidosa: a previsão de preços de ativos é, e sempre será, domínio exclusivo de Wall Street.





Apegar-se a esse mito requer apegar-se ao mito de que as milhares de empresas de gestão de ativos que gastam somas exorbitantes para coletar os mesmos dados são um modelo sustentável; que as economias de escala de uma economia criadora nunca interromperão as deseconomias de escala dessas milhares de empresas.





O mito do quant brilhante e solitário, o mito da análise técnica e o mito da invencibilidade de Wall Street florescem, e todos irão murchar, na mesma cerca viva.





Plataforma Equeum de Economia do Criador

Nós da Equeum criamos uma plataforma que comprova a viabilidade de uma economia criadora para previsão de preços de ativos. Com os esforços de menos de 100 desenvolvedores independentes e a disponibilidade de acesso a uma quantidade relativamente pequena de dados, essa economia criadora de pequena escala está prevendo os preços das criptomoedas com precisão surpreendente.



A plataforma Equeum permite o tipo de colaboração e compartilhamento de recursos que uma economia criadora precisa. Os recursos da plataforma incluem:

Um poderoso mecanismo de série temporal para analisar e extrair sinais de conjuntos de dados massivos e diversos

Uma linguagem específica de domínio, EQL, que permite aos desenvolvedores – de forma colaborativa, iterativa e em tempo real – criar modelos de preços de ativos

Integração perfeita de dados dentro e fora da plataforma

Um conjunto integrado de ferramentas compartilhadas para facilitar a coleta e análise de dados

Incentivos em dinheiro para acelerar a semeadura de recursos da plataforma



Uma economia criadora, aproveitando os talentos de um grupo mundial de desenvolvedores incentivados que trabalham com uma quantidade cada vez maior de dados, alimentará previsões cada vez mais precisas.





O Objetivo da Obsolescência Completa

Na Equeum, investimos uma quantidade extraordinária de tempo e dinheiro na criação de uma plataforma excepcionalmente poderosa e rica em recursos. O princípio orientador em seu desenvolvimento tem sido o reconhecimento de que os esforços coletivos dos desenvolvedores em qualquer empresa individual, incluindo a Equeum, nunca podem igualar os esforços coletivos de uma economia criadora florescente.





Consideraremos a plataforma um sucesso absoluto quando todos os componentes da plataforma se tornarem obsoletos. Um paradoxo? Talvez, mas nosso princípio orientador é uma verdade inegável que não apenas reconhecemos, mas abraçamos.





O objetivo da obsolescência completa de cada componente da plataforma significa que uma economia criadora de desenvolvedores melhorou cada um dos componentes da plataforma, melhorando a produtividade de todos os desenvolvedores. E, consequentemente, estimulando a criação de previsões cada vez mais robustas e precisas.





O componente melhorado que tornou o nosso obsoleto se tornará obsoleto por um ainda melhor, e aquele se tornará obsoleto no próximo e no próximo... um ciclo rápido e incessante de inovação que nenhuma empresa individual jamais poderia alcançar.





O papel de Equeum? Estaremos continuamente fornecendo um enorme valor para os desenvolvedores, um papel fundamental na aceleração do crescimento e sucesso da plataforma... e receberemos uma remuneração compatível com o valor que criamos.





“Preciso de guarda-chuva?”

Poucos argumentariam que os padrões climáticos ou as tendências de preços são aleatórios. E, dado o impressionante sucesso da RenTech, seria difícil discordar de Jim Simons quando ele diz que, com dados suficientes, é possível prever com precisão os preços dos ativos.





Equeum está, com dados suficientes, prevendo com precisão os preços dos ativos. Você ainda não saberá para onde ir no Hyde Park para evitar a chuva, mas saberá se deve levar um guarda-chuva.