Carros autônomos e ferimentos pessoais: os recursos inteligentes estão tornando os carros mais seguros ou mais perigosos?

Nas últimas décadas, as montadoras de todo o mundo gastaram incontáveis bilhões em veículo autônomo tecnologia. Eles estão fazendo isso porque todos concordam que os carros autônomos serão o próximo aplicativo matador do setor. Infelizmente, o caminho para chegar lá não foi tão tranquilo quanto as montadoras esperavam.





Pelo contrário, a curta história da tecnologia dos veículos autónomos está repleta de inúmeras falhas tecnológicas e acidentes. Em São Francisco, CA, um centro de testes de veículos autônomos, já houve dezenas de acidentes -incluindo pelo menos um que feriu gravemente um pedestre .





No entanto, os veículos totalmente autônomos não são o único tipo de tecnologia de direção autônoma que existe. Existem também inúmeros veículos novos nas estradas dos EUA com sistemas complexos de assistência ao condutor. Esses veículos têm as mesmas características dos modelos autônomos, exceto pelo fato de exigirem que o motorista tenha sempre as mãos no volante. E esses veículos estão causando estragos nas estradas. Na verdade, num período de 10 meses, as montadoras relataram 400 acidentes envolvendo veículos com sistemas de assistência ao motorista em uso.





Tudo isto quer dizer que o desenvolvimento da tecnologia de veículos autónomos não é isento de riscos. E, nesta fase, surge uma questão séria: as tecnologias de veículos autónomos inteligentes estão a tornar-nos menos seguros na estrada? Aqui está a resposta a essa pergunta, com base em todos os dados disponíveis.

O potencial de segurança da tecnologia de direção autônoma

Sem dúvida, os diversos elementos tecnológicos que compõem os atuais sistemas de assistência ao motorista e os veículos totalmente autónomos de amanhã têm o potencial de salvar vidas. Quantas vidas? Para descobrir isso, considere o seguinte.





Todos os anos, nos EUA, ocorrem aproximadamente 1,7 milhão de colisões traseiras de veículos . Esses acidentes criam aproximadamente 1.700 mortes e 500.000 feridos adicionais. E, no entanto, um estudo de veículos que incluem sistemas de aviso de colisão frontal (FCW) e funcionalidade de travagem autónoma de emergência (AEB) indica que estas duas tecnologias por si só poderiam reduzir tais acidentes. por impressionantes 50% . Isso significa que a adoção universal da tecnologia FCW e AEB poderia salvar pelo menos 850 vidas todos os anos.





Outro estudo indicou que equipar os veículos com FCW, aviso de saída de faixa (LDW), aviso de ponto cego e faróis adaptáveis às curvas poderia reduzir as taxas de acidentes de carro. em até um terço . Se considerarmos que ocorrem aproximadamente 43.000 acidentes de carro fatais nos EUA todos os anos, essas tecnologias por si só poderiam prevenir 14.190 deles.

Avaliando o Elemento Humano

Você notará que até agora mencionei apenas tecnologias de assistência ao motorista que não controlam diretamente a operação de um veículo. E é aí que reside o problema. Parece que quanto mais tecnologia de direção autônoma você coloca em um veículo, menos responsáveis se tornam os motoristas. De acordo com uma pesquisa recente , os condutores estão a desenvolver alguns hábitos perturbadores ligados à tecnologia de condução autónoma.





Na pesquisa, surpreendentes 61% dos entrevistados indicaram que as tecnologias avançadas de assistência ao motorista os deixam mais confortáveis ao desviar o olhar da estrada enquanto dirigem. Um total de 58% daqueles com veículos equipados com detecção de pedestres admitiram que pararam de procurar pedestres. E talvez o pior de tudo, 57% daqueles com veículos equipados com AEB relatam que isso os deixa confortáveis ao desviar o olhar da estrada enquanto dirigem.





Se você examinar esses resultados em conjunto, uma imagem bastante clara começa a surgir. É que qualquer tecnologia veicular que retire o ônus da segurança do motorista torna os motoristas menos cuidadosos e mais distraídos. E essa tendência não é mais pronunciada em nenhum lugar do que em um grupo específico de motoristas: os proprietários de veículos Tesla.

O elefante elétrico na sala

Se você procurar informações sobre tecnologias de direção autônoma e segurança veicular, não demorará muito para perceber uma tendência. É que os veículos da montadora totalmente elétrica Tesla parecem estar envolvidos em um número chocante de acidentes de carro . E você não está imaginando isso. De acordo com dados da seguradora, os proprietários de Tesla apresentam a maior taxa de acidentes de qualquer tipo de veículo. Entre 2022 e 2023, os motoristas da Tesla tiveram uma taxa de acidentes de 23,54 por 1.000 motoristas . E se você se aprofundar um pouco mais, descobrirá que uma grande porcentagem dessas falhas aconteceu total ou parcialmente devido ao recurso Piloto Automático da montadora.





Até agora, o recurso de direção autônoma da Tesla é responsável por 736 acidentes e 17 mortes . E há algumas razões importantes para isso que estão ligadas a esta discussão. Um deles é o fato de o piloto automático da Tesla não ser capaz de operação totalmente autônoma. É apenas o nome da montadora devido ao seu sabor particular de tecnologias de assistência ao motorista. Como outros de sua classe, o Autopilot exige que os motoristas mantenham as mãos no volante o tempo todo.





Mesmo assim, a empresa passou mais de nove anos anunciando o recurso Autopilot como um Capacidade total de direção autônoma . E dado o que sabemos sobre as tendências dos condutores em torno das tecnologias autónomas, isso provavelmente explica a elevada taxa de acidentes entre os condutores da Tesla. Esses condutores, embalados pela promessa de capacidades ilusórias de condução autónoma, parecem correr riscos que não correriam noutros veículos. A saber, a maioria dos acidentes envolvendo o recurso Piloto Automático acontece quando os computadores de bordo registram o motorista tirando as mãos do volante por longos períodos.

A conclusão

A principal conclusão de tudo isso é simples. É que a tecnologia de veículos autônomos e autônomos pode e deve tornar a direção muito mais segura. No entanto, até que essas tecnologias amadureçam e se tornem veículos verdadeiramente autónomos, terão o efeito oposto. Embora recursos como FCW e AEB diminuam as taxas de mortalidade em acidentes, eles podem estar contribuindo para um comportamento do motorista que causa mais acidentes. É claro que não há uma maneira precisa de saber se essa compensação específica vale a pena, em termos de segurança.





Além disso, também parece claro que quanto mais os condutores acreditam que os seus veículos podem lidar com a condução por eles, menos envolvidos ficam na tarefa. Portanto, até que os veículos consigam realizar toda a condução dos seus ocupantes sem intervenção humana, poderemos assistir a um número cada vez maior de ferimentos e mortes ligados às tecnologias de assistência à condução. Essa realidade coloca mais pressão do que nunca sobre os fabricantes de automóveis que trabalham em prol da autonomia total dos veículos para levarem as suas tecnologias e designs atuais até à linha de chegada.