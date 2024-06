BlockDAG se torna o assassino definitivo de Kaspa com 1 bilhão de tokens vendidos na pré-venda, atordoando Doge e XRP

Por que as pessoas migrariam para outras moedas quando ainda existem moedas estabelecidas? Claro que as pessoas ficam entediadas depois de um determinado período e vão em busca de projetos inovadores! Esse participante é o DeeStream (DST), para o qual os investidores estão agora correndo à medida que Dogecoin (DOGE) e XRP caem.





À medida que você explora projetos inovadores e busca as melhores criptomoedas para comprar, Criptografia BlockDAG (BDAG) surge como o 'assassino de Kaspa'. Inspirando-se no Bitcoin e no Kaspa, o BDAG vai além desses pioneiros! Continue lendo para descobrir como o BDAG está se tornando uma sensação da noite para o dia.

Dogecoin (DOGE) e Ripple (XRP) perdem terreno





Dogecoin (DOGE) revisitou uma zona de suporte horizontal de longa data que está presente desde o início do ano. Depois de atingir um pico de US$ 0,107 em 11 de dezembro de 2023, o preço DOGE experimentou um declínio dentro de um canal paralelo ascendente que estava em vigor desde junho de 2023. Apesar de uma recuperação na linha média do padrão, o DOGE enfrentou rejeição duas vezes na tendência de resistência linha em 11 e 21 de janeiro de 2024. Além disso, a leitura de baixa no RSI do DOGE aumenta a perspectiva cautelosa.





O XRP, por outro lado, continua a enfrentar a sua descida prolongada nas últimas semanas, deixando os investidores em alerta. Em resposta a esse cenário de queda do DOGE e do XRP, os investidores estão voltando suas atenções para a pré-venda do DeeStream.





DeeStream: Mudando a Indústria de Streaming

DeeStream está atualmente na fase inicial de pré-venda, apresentando a primeira plataforma de streaming totalmente descentralizada do mundo. Para resolver problemas comumente encontrados em serviços de streaming centralizados, o DST garante aos usuários a liberdade de se expressarem, ao mesmo tempo que os protege da influência das multidões politicamente corretas das redes sociais. No entanto, os usuários precisam seguir as diretrizes legais para evitar possíveis banimentos. O que diferencia esta plataforma são seus processos de retirada de fundos eficientes e descomplicados, garantindo que os usuários possam solicitar e receber seus fundos prontamente.





A pré-venda do DST oferece uma oportunidade de investimento razoável a um preço de apenas US$ 0,035 por token. À medida que a pré-venda avança, o DST surge como uma opção de investimento em meio à queda do DOGE e do XRP.









Moeda BlockDAG (BDAG): o verdadeiro assassino de Kaspa

BlockDAG se destaca de todos os gigantes criptográficos estabelecidos, estabelecendo suas aspirações claras e robustas: pegar o bastão de pioneiros como Bitcoin e Kaspa, avançando com vigor incomparável. A missão envolve honrar e elevar o legado de plataformas como Kaspa, alcançando um equilíbrio delicado entre respeitar o passado e buscar inovações futuras.





Num mundo hiperconectado e em rápida evolução, a mera participação é insuficiente. Para liderar, as entidades devem não só possuir visão, mas também audácia para agir de forma rápida e decisiva. Velocidade, agilidade e inovação com visão de futuro não são apenas atributos, mas imperativos para o sucesso. Com um compromisso com estes princípios, o BDAG não pretende apenas criar um nicho; ele aspira a esculpir uma era, escrevendo um capítulo na história da criptografia sobre o qual as gerações futuras refletirão quando o jogo realmente mudar.









BlockDAG visa incorporar as lições valiosas derivadas da gênese da rede Kaspa. Kaspa, conhecida por seus tempos de confirmação quase instantâneos, destaca-se como a plataforma de camada 1 mais rápida operando em uma arquitetura de prova de trabalho. O projeto atualmente atinge uma velocidade de confirmação de 1 transação por segundo, confirmando totalmente uma transação em apenas 10 segundos.





Embora o BDAG se inspire no Kaspa, o que mais torna o BDAG diferente deste pioneiro? Ao contrário do Kaspa, o BlockDAG está conduzindo uma série de pré-vendas, permitindo aos investidores aproveitar a oportunidade de obter grandes retornos após o lançamento oficial da moeda. Tendo já arrecadado US$ 1 milhão em apenas 24 horas em seu lote 1 de pré-venda e com seu lote 2 em andamento, a rede realmente emerge como assassina de Kaspa.





Além disso, existe um FOMO (medo de perder) entre a comunidade criptográfica. Como resultado, o BlockDAG vendeu mais de 1 bilhão de moedas BDAG. Para não perder a oportunidade de faturar 10x, 20x ou até 100x, o investidor ainda pode entrar no seu lote 2 de pré-venda, que está disponível ao preço de US$ 0,0015. Garanta seus BDAGs logo para desfrutar de maiores retornos no futuro!













Em meio à queda do Dogecoin e do XRP, os investidores estão voltando suas atenções para projetos inovadores como DeeStream e BlockDAG em busca de alternativas. À medida que a pré-venda do DST avança, apresenta uma opção de investimento com sua plataforma de streaming descentralizada. Mas, nesta busca por principais criptomoedas para comprar , BlockDAG surge como o Kaspa Killer, diferenciando-se com aspirações robustas e um compromisso de honrar o legado do BTC e Kaspa, oferecendo uma oportunidade única de investimento com sua pré-venda por apenas US$ 0,0015 por moeda. Aproveite a oportunidade de fazer parte do futuro da criptografia com o BDAG!





Junte-se à criptografia BlockDAG:





Pré-venda | Site | Telegrama | Discórdia





Esta história foi distribuída como um lançamento pela BTCWire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/