Blockchain na indústria do sexo: luz no fim do túnel?

Espera-se que o mercado de bem-estar sexual dobre nos próximos anos, de US$ 62 bilhões hoje para US$ 125 bilhões até 2026. O movimento sexo positivo continua a mudar as normas sociais e levantar tabus em todo o mundo. A indústria adulta é subestimada e mal atendida devido ao preconceito e a muitos segmentos de mercado não reconhecidos. Mas com o avanço e a proliferação da tecnologia blockchain, finalmente há uma luz no fim do túnel para a indústria, diz o autor. Blockchain ajuda a desintermediar os bancos e gateways de pagamento que estão causando grandes problemas hoje e permite corrigir os problemas de pagamento.

LEARN MORE ABOUT @VICEASYTIGER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @VICEASYTIGER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Espera -se que o mercado de bem-estar sexual dobre nos próximos anos, de US$ 62 bilhões hoje para US$ 125 bilhões até 2026.

À medida que o movimento sexual positivo continua a mudar as normas sociais e levantar tabus em todo o mundo, a indústria adulta está pronta para uma onda de inovação, oferecendo várias oportunidades para empresas e usuários ao longo do caminho.

Vamos explorar como novas tecnologias disruptivas como blockchain podem ajudar a indústria a combater estereótipos e preconceitos, adicionar transparência e garantir conformidade, privacidade, segurança e sustentabilidade.

Solavancos na estrada

Apesar de várias revoluções sexuais que tivemos no passado e da demanda extremamente alta por conteúdo e produtos baseados em sexo que vemos hoje, a maioria de nós ainda olha para a indústria adulta através de um prisma negativo. Ainda é considerado algo sujo, desprezível, ruim e obscuro – algo para ficar longe.

As empresas existentes no ecossistema adulto nos Estados Unidos e em muitos outros países são totalmente legais. Ainda assim, a indústria é fortemente subvalorizada e mal atendida devido ao viés e a muitos segmentos de mercado não reconhecidos.

Alguns empreendedores têm ótimas ideias para produtos e serviços sexuais. Ainda assim, qualquer empresário desse setor dirá que iniciar e administrar um negócio nessa área é incrivelmente difícil. Você não pode criar uma conta bancária e a maioria dos gateways de pagamento legais e reconhecidos não funcionará com você. PayPal e Stripe absolutamente não farão negócios com ninguém da indústria adulta.

As startups da indústria adulta não podem promover seus anúncios na maioria das plataformas de mídia social como o Facebook. Love hotels não podem anunciar no Booking.com. Existem tantos julgamentos e estigmas por aí que você realmente precisa pensar duas vezes antes de fazer um esforço para explorar o setor.

No entanto, com o avanço e a proliferação da tecnologia blockchain, finalmente há uma luz no fim do túnel para a indústria.

Blockchain como um "resgate ranger"

Blockchain na indústria adulta tem tudo a ver com segurança, capacitação, proteção e remoção de viés.

Vamos pensar na indústria adulta como uma prova de conceito. O Blockchain nos permite realizar transações com segurança em um mercado descentralizado ponto a ponto e nos comportar sob um pseudônimo, com esse elemento adicional de confiança.

Todo mercado gostaria disso. A privacidade e a segurança dos dados estão se tornando cada vez mais importantes. Bem como a capacidade de fazer transações de forma respeitosa e confidencial. Esses atributos exclusivos do blockchain criam implicações interessantes e instigantes para casos e cenários de uso futuros.

O Blockchain permite dizer às pessoas: " os dados são seus e você pode fazer o que quiser com eles ". Isso ajuda a criar um espaço robusto e justo para o futuro. Blockchain ajuda a desintermediar os bancos e gateways de pagamento que estão causando grandes problemas hoje e permite corrigir os problemas de pagamento no setor.

Numerosos estudos confirmam que os usuários não querem usar seus cartões de crédito para comprar bens e serviços relacionados ao sexo. Mas o "token íntimo" pode ser a fonte de confiança que eles almejam para resolver essa camada de problemas enquanto diminuem as barreiras de entrada.

A tecnologia Blockchain permite que as pessoas façam transações privadas com confiança e transparência integradas.

Além disso, o blockchain ajuda a facilitar e melhorar a criação e monetização de conteúdo adulto, protege as profissionais do sexo contra discriminação e abuso, etc.

Vamos mergulhar fundo para ver como a descentralização ajuda a indústria adulta a superar seus obstáculos mais significativos.

Blockchain na indústria adulta: casos de uso

Processo de pagamento

Conforme mencionado acima, a maioria dos mecanismos de pagamento, incluindo o PayPal, não funciona com produtos para adultos.

Como tal, os participantes da indústria do sexo precisam superar muitas barreiras porque não podem usar sistemas de pagamento convencionais.

As empresas de SexTech também têm que pagar quase o dobro dos custos de processamento do que outras empresas não adultas.

Criar um sistema de processamento de pagamentos para plataformas SexTech é uma grande oportunidade de mercado. Por outro lado, blockchain pode ser uma plataforma padrão per se.

A fusão de produtos de bem-estar sexual e blockchain provavelmente criará um relacionamento simbiótico, permitindo que empresas e consumidores de entretenimento adulto e SexTech acessem pagamentos anônimos, rápidos e de baixa taxa.

Além disso, o blockchain permite que as plataformas de conteúdo adulto implementem sistemas de recompensa nos quais os consumidores recebem tokens que podem resgatar e usar para compras.

Por exemplo, SpankChain é uma startup pioneira em pagamentos baseados em Ethereum para modelos e comerciantes adultos da indústria.

O Legends Room LV se autodenomina "a única boate bitcoin do mundo em Las Vegas" que lida com pagamentos em ativos digitais como BTC ou a moeda local do clube, LGD. Ao digitalizar tatuagens temporárias com um código QR localizado no corpo da dançarina de striptease, você pode pagar por qualquer um de seus serviços.

Allie Rae é uma mãe de 37 anos com três filhos que passou de US$ 84.000 por ano como enfermeira de UTI em Boston para US$ 1,3 milhão, graças ao seu trabalho no OnlyFans, que tem mais de 130 milhões de usuários .

No verão passado, OnlyFans lutou com um pesadelo publicitário. Depois que os bancos começaram a sinalizar e rejeitar transações no site, OnlyFans anunciou planos para banir conteúdo sexualmente explícito – seu principal produto. Esta decisão foi recebida com tal reação que OnlyFans reverteu o curso em poucos dias.

Rae se sentiu "chutada para o meio-fio" e nunca mais quis ser colocada naquela posição.

Então ela agiu e fundou a WetSpace , uma plataforma de entretenimento adulto movida a blockchain, na qual ela prometeu investir US$ 1 milhão de seu próprio dinheiro. Como Rae descreve , "o WetSpace será um lugar onde os criadores não precisam se preocupar com" grandes restrições bancárias e pagamentos".

"Para pessoas como eu ganhando milhões de dólares, um aviso de trinta dias do OnlyFans seria o nosso fim. A criptografia realmente parece meio que isso, caso contrário, seremos controlados para sempre e quem sabe o tipo de conteúdo que eles 'vai continuar a banir. Eles podem desligá-lo amanhã. Allie Rae

Criação e monetização de conteúdo adulto

Imagine que os criadores de conteúdo adulto possam possuir tanto sua mídia quanto seu conteúdo. Os criadores de conteúdo sexual precisam de uma infraestrutura que os capacite a assumir o controle dos dados de seu público. Este é o futuro brilhante do NFT no crescente mercado de conteúdo adulto.

Tokens não fungíveis ou NFTs são definidos como ativos criptográficos e visualmente distintos. Esses tokens no blockchain revelam a propriedade de um determinado item digital.

É hora de utilitários NFT significativos serem usados por criadores de conteúdo adulto. Este é o setor que se beneficiaria significativamente dos mercados NFT.

O setor de conteúdo adulto é líder de mercado em soluções tecnológicas. Portanto, é lógico que esse setor demonstre interesse significativo na comunidade criptográfica.

Uma opção para os criadores de conteúdo adulto monetizarem seu trabalho é vender videoclipes como NFTs. Esses mercados são familiares e os clipes podem ser armazenados no blockchain. A criptomoeda permite transações seguras para os compradores, especialmente quando desejam fazer pagamentos. Os comerciantes de NFT também podem obter lucros maiores do que muitas plataformas de conteúdo adulto existentes.

O poder do NFT vem da conexão entre criador e consumidor. Os consumidores de conteúdo adulto valorizam conexões pessoais com seus assuntos de interesse, e é por isso que os clubes adultos do mundo real são tão populares.

NFTs introduzem um elemento de exclusividade. Todo mundo quer uma solução simples sem pagar taxas a cada transação. Esta solução consistirá em transações peer-to-peer que são muito cuidadosas no blockchain. Nesse modelo, a produção e o consumo desses conteúdos são mais éticos e seguros.

Com o NFT, você obtém algo que não pode ser danificado nem copiado. Além disso, você obtém acesso a um mercado de fácil acesso.

"Eu vejo o NFT como uma oportunidade de navegar pelo consentimento em nosso trabalho criativo e utilidade de como ele será usado para inovar o SexTech. O SexTech tem um problema de gerenciamento de confiança para gerenciar com o atual sistema web2/centralizado", SX Noir

Um desses mercados adultos de NFT é o Proof of Peach . Ele fornece um espaço blockchain para que os criadores tenham total autonomia de suas criações e uma autêntica experiência de fã para seus admiradores.

Cryptotities é o primeiro projeto de caridade NFT do mundo. 144 Cryptotitties surgiram em 4 de janeiro de 2018 e se tornaram o 19º NFT mais antigo do mundo. Ele doou 100 ETH para TheBreasties.org - "a primeira organização sem fins lucrativos abrangente que cria uma comunidade para sobreviventes, sobreviventes, prósperos e cuidadores, afetados por câncer de mama e ginecológico".

É um excelente exemplo de como os atores da indústria adulta podem entrar em projetos sociais significativos e fazer a diferença.

Segurança e proteção dos trabalhadores da indústria do sexo

É incrivelmente injusto quando toda uma indústria sofre com a falta de transparência e segurança, não é?

Devido à natureza da indústria, as profissionais do sexo não recebem o respeito e a dignidade que merecem e muitas vezes são exploradas ou colocadas sob pressão. Embora os modelos femininos adultos ganhem mais em média do que seus colegas masculinos, eles ainda não colhem todos os frutos do valor de seu trabalho.

Profissionais do sexo enfrentam discriminação, assédio e outras violações de direitos humanos. Isso geralmente é resultado da falta de privacidade e segurança, mas também é resultado de um enorme desequilíbrio de poder no local de trabalho. Como em muitas indústrias onde o empregador tem todas as cartas, as profissionais do sexo são muitas vezes maltratadas e desrespeitadas.

Embora a prostituição seja legal em muitos países, ainda existe um alto risco de agressão e violência contra prostitutas, especialmente quando estranhos as pegam nas ruas.

Além disso, ir com uma escolta desconhecida nunca é seguro, pois os clientes podem ficar bêbados ou drogados e podem prejudicar uma prostituta que permanece desprotegida. Ao verificar os usuários, registrar suas transações no blockchain, garantir o máximo de privacidade e, ao mesmo tempo, conectar um sistema de classificação de reputação aos seus perfis, podemos tornar o "negócio mais antigo do mundo" muito mais seguro.

Resolvendo o problema do tráfico humano

Mais de 20 milhões de pessoas são forçadas a trabalhar na indústria do sexo ilegal de $ 150 bilhões hoje. Segundo a ONU , 79% do tráfico humano envolve exploração sexual, sendo que as crianças representam 20% de todo o tráfico humano. Como tal, é um problema enorme que deve ser abordado e resolvido.

O que isso tem a ver com blockchain?

Primeiro, autoridades em todo o mundo dizem que traficantes de pessoas usam criptomoedas para ocultar fluxos de caixa que podem levar à sua prisão.

De acordo comCarl Berry , vice-superintendente da polícia jamaicana, “ eles [traficantes de pessoas] estão pedindo pagamento em bitcoin e outras criptomoedas, o que é um novo fator que cria problemas para a aplicação da lei ”. Só na Jamaica, cerca de 7.000 homens, mulheres e crianças vivem em cativeiro e são regularmente explorados sexualmente.

Moedas de privacidade projetadas para impedir o rastreamento de identidade (como Monero e Zcash) estão entre as formas de pagamento favoritas dos criminosos. Criminosos começaram a usar moedas como Zcash, que criptografam endereços de remetentes reais, tornando quase impossível encontrar padrões de dados do comerciante quando usados em várias transações.

Embora muitas exchanges de criptomoedas coletem dados importantes das transações que geram e busquem resolver com urgência os problemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e escravidão moderna, algumas das características únicas da criptomoeda a tornam atraente para criminosos que buscam ocultar sua identidade e cobrir suas ações ilegais.

O pseudo anonimato das transações de criptomoeda, principalmente por meio de trocas não regulamentadas ou redes ponto a ponto, pode facilitar transações não regulamentadas pelos controles Conheça seu cliente (KYC). Os traficantes de pessoas usam criptomoedas para comprar anúncios ou adquirir assinaturas premium em sites de fóruns de avaliação. Alguns membros da comunidade de criptomoedas atendem especificamente a traficantes de pessoas que anunciam no Backpage e sites semelhantes.

Embora o blockchain facilite o anonimato das transações no tráfico humano, ele também é usado para "combater fogo com fogo".

Embora não haja identificadores pessoais, existem métodos para identificar o proprietário do endereço, incluindo

analisando a atividade do blockchain em busca de padrões que possam fornecer informações sobre a identidade de um usuário,

usando ferramentas de rastreamento de blockchain ou

usando dados obtidos de trocas de criptomoedas regulamentadas que coletam dados de clientes sob crescentes regulamentações de KYC e AML.

Usando as informações coletadas pelas empresas de criptografia por meio de sistemas avançados de análise de dados e inteligência artificial, podemos entender melhor o escopo, a geografia e a população das vítimas e combater a escravidão moderna com mais eficácia.

Aqui está um exemplo de como as ferramentas baseadas em blockchain podem ser usadas para detectar e prevenir o tráfico humano.

Em 2019, um cidadão sul-coreano foi preso por trabalhar no mercado darknet "Welcome to Video" - o maior mercado de pornografia infantil em volume de conteúdo. "Welcome to Video" contém mais de 250.000 vídeos de pornografia infantil e possui mais de um milhão de downloads de vídeo. Um grupo por trás deste site darknet, incluindo algumas autoridades sul-coreanas e seus parentes, ofereceu esses vídeos para venda em bitcoin.

Investigadores norte-americanos e sul-coreanos conseguiram rastrear o fluxo de fundos na blockchain para rastrear pagamentos de bitcoin para o site da darknet e identificar carteiras associadas ao administrador do site. A investigação resultou na prisão de 337 pessoas em todo o mundo.

Empacotando

O estigma e os tabus reforçam a falta de oportunidades para proteger as pessoas que trabalham na indústria adulta. Eles são forçados a fazer seus negócios nas sombras e estão expostos a riscos de segurança e privacidade pessoal.

A tecnologia Blockchain e a indústria adulta formam um ótimo casal com potencial para legitimação e empoderamento.

E qual é a sua opinião sobre isso?