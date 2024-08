Extreme Axions revelados: conclusão

Este artigo está disponível no arxiv sob licença CC 4.0. Autores: (1) HARRISON WINCH, Departamento de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto e Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto; (2) RENEE´ HLOZEK, Departamento de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto e Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto; (3) DAVID JE MARSH, Física Teórica de Partículas e Cosmologia, King's College London; (4) DANIEL GRIN, Haverford College; (5) KEIR K. ROGERS, Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto.

5. CONCLUSÕES

Os áxions extremos representam uma classe interessante de modelos de matéria escura, possuindo justificativas teóricas interessantes da teoria das cordas, bem como observáveis cosmológicos concretos. Anteriormente, sua única grande desvantagem era o alto custo computacional para modelar as oscilações rápidas do campo. Neste trabalho, introduzimos uma nova extensão ao software axionCAMB existente, permitindo-lhe calcular observáveis MPS e CMB para modelos de axions extremos em aproximadamente 7 segundos, onde os modelos anteriores levavam vários dias. Esses observáveis podem ser calculados para uma faixa de valores para a massa do axion, fração de densidade DM do axion e ângulo inicial extremo do axion, bem como uma variedade de parâmetros cosmológicos comuns. Conseguimos essa modelagem rápida dos áxions extremos usando uma versão modificada da aproximação de fluido do axionCAMB, reconfigurando as condições iniciais para permitir ângulos iniciais ajustados, modificando a velocidade efetiva do som do fluido para refletir o crescimento taquiônico durante a fase oscilatória e implementando um tabela de pesquisa eficiente das variáveis do fluido de fundo do áxion para permitir um cálculo rápido.