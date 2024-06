Avaliando os três melhores estoques de IA generativos para competir com a Nvidia em 2024

A enorme magnitude da mania da IA generativa em Wall Street pode ser difícil de quantificar, mas para uma das principais ações da indústria, a era do boom da GenAI foi transformadora.





Vamos tentar entender a extensão do frenesi generativo da IA que foi um dos principais impulsionadores do crescimento no S&P 500 em 2023.





De acordo com uma análise de Inteligência de Mercado das transcrições do S&P 500, as chamadas de ganhos coletivos que mencionam IA ao longo do ano cresceram 10 vezes em relação a 2022, abrangendo quase 2500 menções no total.





Há uma boa razão para isso. A Bloomberg Intelligence sugeriu recentemente que o mercado de IA generativa poderia crescer e se tornar uma indústria de US$ 1,3 trilhão até 2032, representando um CAGR alucinante de 42%.





Há evidências tangíveis de que esses números fantásticos também poderiam ser baseados na realidade. Para a fabricante de semicondutores Nvidia, o crescimento que a empresa experimentou em Wall Street em 2023 foi de 239%. As ações quebraram o marco de capitalização de mercado de US$ 1 trilhão pela primeira vez no ano passado e agora estão confortavelmente acima de US$ 1,5 trilhão.









Ao analisar o desempenho de mercado da Nvidia nos últimos cinco anos, as conquistas da empresa parecem ainda mais impressionantes. Com um crescimento de mais de 1.600% registado desde 2019, a ação tornou-se uma das principais beneficiárias do entusiasmo que se espalha por Wall Street em relação à tecnologia emergente.





Embora o crescimento exponencial da Nvidia não seja exactamente uma anomalia, dado o crescimento generalizado impulsionado pelo boom generativo da IA, o líder dos semicondutores é um exemplo chave da magnitude do crescimento da indústria que aqueles que adoptam a tecnologia poderiam alcançar.





Com isso em mente, outra ação poderia replicar a impressionante recuperação da Nvidia em 2024? A resposta a isto poderia ser determinada por quais gigantes da tecnologia se movem de forma mais decisiva na adaptação à era da GenAI.

Procurando um superciclo de fusões e aquisições GenAI

Uma das principais tendências no boom da IA generativa tem sido o surgimento de estúdios inovadores como o OpenAI no desenvolvimento de tecnologias de ponta.





Notavelmente, a estrela atual do cenário GenAI é ChatGPT, um grande modelo de linguagem (LLM) acumulado em torno de 180,5 milhões de usuários até o momento . Propriedade da OpenAI, o ChatGPT formou a pedra angular da corrida do ouro da IA generativa.





Embora se fale muito sobre uma oferta pública inicial (IPO) da OpenAI no momento, a empresa recebeu apoio significativo da Microsoft, com sugestões da empresa comprometendo US$ 10 bilhões para a inicialização.





Em vez de ver startups inovadoras da GenAI lançarem IPOs, parece mais provável que os principais empreendimentos sejam adquiridos numa corrida ao ouro generalizada para que as principais empresas tecnológicas adicionem os intervenientes mais promissores do cenário ao seu repertório.





Já estamos vendo evidências do superciclo de fusões e aquisições da GenAI, com Databricks adquirindo MosaicML por US$ 1,3 bilhão e a Thomson Reuters adquiriu a Casetext por US$ 650 milhões no ano passado.





É amplamente esperado que a atividade de fusões e aquisições continue a crescer, especialmente para empresas de inteligência artificial, até 2024 e isto provavelmente formará uma base para moldar o desempenho das empresas líderes do setor ao longo do ano.





No entanto, Maxim Manturov, chefe de investigação de investimentos da Freedom Finance Europe, alertou que uma aceleração nas fusões e aquisições não deve ser considerada um dado adquirido pelos investidores especulativos.





Embora o otimismo rodeie a expectativa de aumento da atividade de fusões e aquisições em 2024, os negociadores terão de navegar num ambiente complexo de fatores económicos, estratégicos e geopolíticos”, Notas de Manturov .





“O sucesso neste ambiente dependerá provavelmente da priorização de considerações estratégicas, da avaliação do impacto das tendências globais nos modelos de negócio e da alavancagem de transacções para impulsionar iniciativas transformacionais.”





Estas complexidades sugerem que o mercado de IA generativa será controlado pelos intervenientes mais engenhosos da indústria em 2024, à medida que os ventos económicos contrários continuam a persistir. Mas será que as ações podem competir com o crescimento significativo da Nvidia ao longo do ano passado? Vejamos três ações que poderiam ter desempenho superior ao do mercado mais amplo:

1. Amazon (NASDAQ:AMZN)





A capitalização de mercado da Amazon pesa um valor notavelmente semelhante ao da Nvidia, de US$ 1,7 trilhão, e a gigante da tecnologia também está focada na construção de infraestrutura de IA em nível empresarial. A empresa está ocupada criando serviços baseados em IA para sua plataforma de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS), em uma mudança que provavelmente facilitará um crescimento muito maior.





Com o anúncio do Bedrock em setembro de 2023, Amazon estabeleceu uma plataforma forte que permite aos clientes construir e dimensionar modelos de IA personalizáveis. Embora a Bedrock provavelmente enfrente a concorrência de outras grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft e a Alphabet, à medida que cresce, os vínculos naturais com a AWS são certamente uma vantagem.





Quanto às ações em si, a AMZN experimentou uma recuperação impressionante em relação aos mínimos do final de 2022, que não eram vistos desde antes da pandemia. Com vendas líquidas aumentando 14% para US$ 170,0 bilhões no quarto trimestre de 2023 em comparação com o quarto trimestre de 2022, o crescimento da empresa é apoiado por fundamentos sólidos.

2. Alfabeto (NASDAQ: GOOGL)

\Alphabet é um dos players mais avançados no cenário de IA generativa atualmente. Tendo fez preparativos Devido ao surgimento da tecnologia ao longo de muitos anos após a aquisição do laboratório de pesquisa de inteligência artificial DeepMind em 2014, a tecnologia tem potencial para fazer a empresa crescer em vários setores verticais, incluindo veículos autônomos.





Crucialmente, a Alphabet lançou seu próprio rival do ChatGPT em Bard no início de 2023 e tem trabalhado para refinar a tecnologia nos meses que se seguiram.





Dada a importância do Google para o crescimento da Alphabet, a empresa tem grande interesse em aproveitar o poder dos LLMs e das ferramentas generativas de IA para ajudar nas dúvidas dos usuários e ser pioneira em processos de economia de tempo.





Com receita bruta subindo 13% para US$ 86,31 bilhões no quarto trimestre de 2023, provavelmente veremos muitos dos recursos da Alphabet alocados para se tornar um pioneiro no cenário de IA generativa, e o crescimento da Bard provavelmente estará na vanguarda desse esforço para se tornar um líder de mercado na área.

3. Maçã (NASDAQ:AAPL)

A Apple teve um excelente desempenho em 2023, apesar de a empresa ter evitado a tentação de mergulhar imediatamente no furor generativo da IA em Wall Street.





Em vez disso, a Apple optou por se concentrar no lançamento do fone de ouvido Vision Pro no início de 2024, mas mais analistas começaram a antecipar a tão esperada entrada do fabricante do iPhone no mercado no final do ano, com uma atualização futura para o sistema operacional iOS no caminho.





Os relatórios sugerem que a Apple está pronta para se comprometer US$ 1 bilhão por ano para investimentos generativos em IA, e isso provavelmente se manifestará como programas de software que pretendem imitar a capacidade humana de aprender, compreender padrões e fazer previsões.





Essas inovações melhorarão significativamente a funcionalidade do iPhone e, em última análise, de muitos outros produtos da Apple que poderão transformar a sorte da empresa após um recente rebaixamento de ações dos analistas do Barclays.

O boom da IA generativa pode ser difícil de prever

Nesta fase, é importante realçar que a IA generativa é uma tecnologia jovem que ainda está a emergir e, como tal, pode ser difícil prever como será o boom.





O caminho desde a concepção até a implementação será difícil de percorrer para muitas empresas, especialmente com os custos permanecendo elevados no mercado de semicondutores.





Com isto em mente, há todas as chances de que as inovações possam surgir do lado esquerdo para tornar a tecnologia mais econômica ou prática para os usuários.





Apesar disso, é razoável prever que os maiores intervenientes no panorama tecnológico estarão na frente e no centro, à medida que a revolução da IA generativa continua a dominar o setor.





Quer aumentem as suas credenciais de fusões e aquisições ou trabalhem para trazer os seus próprios rivais LLM ao mercado, empresas como Amazon, Alphabet e Apple provavelmente terão uma palavra importante sobre como a indústria crescerá ao longo de 2024.