As métricas no DeFi fazem sentido?

Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão geral das métricas DeFi. Ele faz referência a blockchain e criptomoeda. Se você não estiver familiarizado com o conceito de DeFi, leia nosso artigo introdutório ao DeFi antes de ler este artigo. Os investidores de DeFi geralmente precisam vasculhar um vasto mar de dados para encontrar informações valiosas que possam ajudá-los a tomar decisões de investimento informadas. Essa tarefa pode ser complexa e tediosa sem conhecer as métricas certas para analisar e quais ferramentas utilizar. Esta peça apresenta uma lista de métricas e ferramentas DeFi para ajudá-lo a começar!

@garden0feth





Este artigo tem como objetivo fornecer uma visão geral das métricas DeFi. Ele faz referência a blockchain e criptomoeda . Se você não estiver familiarizado com o conceito de DeFi, leia nosso artigo introdutório ao DeFi antes de ler este artigo.





Os investidores de DeFi geralmente precisam vasculhar um vasto mar de dados para encontrar informações valiosas que possam ajudá-los a tomar decisões de investimento informadas.





Essa tarefa pode ser complexa e tediosa sem conhecer as métricas certas para analisar e quais ferramentas utilizar. Esta peça apresenta uma lista de métricas e ferramentas DeFi para ajudá-lo a começar!

Métricas DeFi padrão

1. Valor total bloqueado (TVL)

TVL representa o valor total dos ativos depositados em um protocolo DeFi, incluindo tokens que são apostados, emprestados e em pools de liquidez . É uma métrica chave para medir o crescimento e o desempenho dos protocolos DeFi.





O TVL depende de dois fatores, a saber, o preço e a quantidade de tokens bloqueados. Os usuários podem examinar o crescimento do TVL ao longo do tempo para avaliar o desempenho de um projeto. As plataformas agregadoras DeFi classificam os projetos DeFi por TVL, permitindo que os usuários avaliem sua popularidade em relação a outros protocolos.





Ferramentas que você pode usar: DeFiLlama , DappRadar

2. Capitalização de mercado

O valor de mercado refere-se ao valor total de uma criptomoeda em um determinado momento, que pode ser calculado multiplicando o valor do token pelo seu estoque circulante.





Essa métrica costuma ser usada para avaliar e classificar o tamanho e a popularidade de um projeto criptográfico ou DeFi. Os usuários geralmente consideram um projeto com um grande valor de mercado mais estável. Tokens com maiores valores de mercado também são menos sensíveis às flutuações de preço em comparação com projetos de menor valor.





Capitalização de mercado = Valor do token × Fornecimento circulante





Outra métrica semelhante é a capitalização de mercado totalmente diluída, que se refere ao valor total de uma criptomoeda se toda a sua oferta estivesse em circulação. Isso pode ser calculado multiplicando o valor do token pelo seu suprimento máximo, que representa a quantidade de tokens que foram e serão liberados.





O valor de mercado totalmente diluído é usado para avaliar o valor de um projeto enquanto contabiliza o fornecimento futuro de tokens. Um projeto com um grande valor de mercado totalmente diluído pode significar crescimento de longo prazo, apenas se o valor do token aumentar proporcionalmente ao futuro fornecimento liberado.





Se a oferta de um token aumentar mais do que seu valor ao longo do tempo, haverá uma enorme pressão inflacionária reduzindo seu valor. Ao usar essa métrica, também é importante considerar outros fatores, como alocação de token , cronograma de liberação, períodos de aquisição, taxas de emissão e mecanismos de staking .





Capitalização de mercado totalmente diluída = valor do token × oferta máxima





Ferramentas que você pode usar: CoinGecko , CoinMarketCap

3. Endereços de Carteira Ativa

O número de endereços de carteira ativos em um blockchain é usado para medir o número de usuários ativos únicos em uma rede específica. Endereços ativos referem-se a carteiras envolvidas em transações on-chain bem-sucedidas, seja como remetente ou destinatário.





Com o tempo, um número crescente de endereços de carteira ativos se traduz em uma rede maior de usuários participantes. Como essa métrica mede apenas o número de endereços ativos exclusivos, as carteiras envolvidas em várias transações durante um determinado período de tempo serão registradas apenas uma vez.





O número de endereços de carteira ativos pode ser útil para medir os níveis de atividade em uma rede ou protocolo DeFi, bem como a utilidade de um token. Um grande número de endereços de carteira ativos indica alta atividade do usuário, o que geralmente pode aumentar a utilidade e a confiança em um projeto.





Uma ferramenta que você pode usar: Glassnode

4. Volume de negociação

O volume de negociação em criptografia refere-se ao valor total de um token sendo negociado entre os usuários durante um determinado período de tempo. É a soma de todas as transações registradas em uma rede. Essa métrica é amplamente usada para avaliar a popularidade de um token e a atividade on-chain entre os participantes.





Um token com alto volume de negociação indica alta atividade de transação e isso pode gerar confiança no projeto. O volume de negociação reflete a atividade do usuário com mais precisão do que métricas como o número de endereços de carteira ativos porque cobre o valor total das transações de token que ocorrem em um determinado período de tempo.





Volume de Negociação = Valor do Token × Número de Tokens Negociados





Ferramentas que você pode usar: CoinGecko , CoinMarketCap

Ferramentas Blockchain / DeFi

A natureza de código aberto das blockchains permite que qualquer pessoa acesse dados na cadeia. No entanto, pode ser um processo complexo para investidores comuns sem experiência para extrair e processar dados de blockchain para consumo próprio.





Isso levou à concepção de várias ferramentas poderosas que permitem aos usuários acessar e entender facilmente os dados on-chain. Aqui estão três tipos de ferramentas úteis de pesquisa de blockchain para você!

1. Exploradores Blockchain

Um explorador de blockchain é um software que permite a qualquer pessoa acessar dados extensos e atividades que ocorrem em uma rede.





Isso inclui detalhes da transação, atividade da carteira, dados de token e informações de contrato inteligente. Entusiastas de criptografia normalmente usam exploradores como Etherscan ou BscScan para buscar alfa analisando carteiras de baleias e suas atividades de transação.





Os investidores também podem obter informações úteis examinando dados de token, como preço, capitalização de mercado, volume de transações, número de detentores e muito mais. Os exploradores de blockchain podem até ser usados para ler o código de contrato inteligente e verificar os preços do gás em uma rede.

2. Plataformas analíticas DeFi e rastreadores de carteira

Com a multiplicidade de protocolos DeFi na Web3, alguns aplicativos eficazes foram desenvolvidos para extrair e selecionar dados on-chain para ajudar os usuários a visualizar e entender melhor as estatísticas DeFi.





Dune Analytics é uma plataforma de análise de blockchain que apresenta dados on-chain e os transforma em dados legíveis para os usuários absorverem.





Os usuários podem consultar dados de blockchain de bancos de dados de Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), que são visualizados e apresentados em tabelas, gráficos e gráficos para facilitar a compreensão. Eles também podem agrupar conjuntos de dados específicos para criar painéis para uma visão geral dos dados extraídos.





O Glassnode é outra ferramenta eficaz para acessar dados on-chain e derivados apresentados em representações gráficas. Há uma extensa lista de métricas a serem examinadas, e plataformas como essas permitem que os usuários obtenham facilmente dados para avaliar tokens, derivados, protocolos DeFi e redes blockchain. Isso pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas no espaço DeFi.





Harvest by Treehouse é uma plataforma de análise DeFi abrangente que desconstrói as posições dos usuários para analisar riscos, dados históricos e lucros e perdas.

Visão geral do portfólio

O painel do Harvest fornece uma visão geral da carteira conectada, exibindo uma visão precisa do patrimônio líquido da carteira durante um período de tempo selecionado.





Patrimônio Líquido = Ativos de Carteira + Ativos Produtivos – Passivos





Ativos da Carteira

Abaixo da visão geral do portfólio, os usuários podem acessar um detalhamento de seus ativos de carteira, que se referem a ativos digitais na carteira que não estão interagindo com nenhum protocolo DeFi.





Ativos Produtivos

A seção Ativos Produtivos da Harvest fornece um mergulho profundo nos lucros e perdas (P&L) dos usuários em um nível de protocolo, ajudando-os a identificar quais posições funcionam melhor.





Clicar em cada ativo fornece aos usuários uma análise abrangente de suas posições, com estatísticas como taxa de retorno anual ponderada no tempo e rendimentos projetados. A Harvest também fornece informações detalhadas sobre os componentes de P&L atuais e P&L históricos desde o início da posição.





Na guia DeFi, o Harvest mostra aos usuários exatamente de onde vem seu P&L. A divisão de P&L para qualquer período – semanal, mensal ou acumulado no ano – é segmentada em sete componentes principais:





Recompensas ganhas, juros ganhos, taxas LP ganhas, HODL P&L, Delta, juros pagos e perdas impermanentes no mesmo período. Tente Colheita aqui !





Agregadores DeFi

Em um espaço onde os usuários estão constantemente buscando os melhores rendimentos e rotação de culturas, plataformas como DeFiLlama e DappRadar facilitam notavelmente a análise do desempenho do protocolo.





DeFiLlama é o maior agregador DeFi TVL, rastreando mais de 800 protocolos de mais de 80 blockchains diferentes.





Eles fornecem principalmente dados TVL e classificam os melhores rendimentos em uma ampla variedade de blockchains e protocolos DeFi. Isso é incrivelmente útil para os usuários analisarem o cenário DeFi e estudarem o desempenho dos protocolos.

O que vem a seguir?

DeFi ainda é um espaço incipiente com milhares de construtores e desenvolvedores com o objetivo de interromper os sistemas financeiros tradicionais, aproveitando o poder da tecnologia blockchain.





Com inúmeros projetos apresentando novas ideias e conceitos que aparentemente podem revolucionar as finanças, os investidores precisam aprender a habilidade de avaliar projetos antes de decidir investir neles.





O uso de métricas específicas para analisar os protocolos de blockchain permite que os usuários tomem decisões de investimento mais informadas. Afinal, os números retratam o desempenho geral de um projeto. Um lembrete para sempre exercer a devida diligência e fazer sua própria pesquisa (DYOR) antes de investir em algo.





Novo no DeFi? Se você achou isso útil, confira nossos outros artigos Aprenda DeFi para mergulhar mais fundo no maravilhoso mundo do DeFi! Como alternativa, navegue em nossa seção Insights para ler análises mais aprofundadas sobre o espaço DeFi. Você também pode experimentar nosso principal produto, Harvest , para obter uma análise abrangente de seus ativos DeFi. Por fim, assine nosso boletim informativo, onde fornecemos informações diárias sobre os mercados financeiros gratuitamente!