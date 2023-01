Almíscar 'cheira' uma oportunidade

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

👋 Bem-vindo ao Tech Company News Brief do HackerNoon, uma coleção semanal de qualidade tecnológica que combina os dados proprietários do HackerNoon com as tendências da Internet para determinar quais empresas estão subindo e descendo na consciência pública. Diga a seus amigos e familiares para se inscrever aqui .

As empresas de tecnologia (e pelo menos um bilionário) passaram a maior parte da semana passada recuando nas declarações. meta , que, tendo mostrado claramente avatares encorpados (sim, encorpados, com pernas!) criado usando captura de movimento .





Avatares de corpo inteiro estão chegando ao universo de realidade virtual da Meta, mas é preciso esperar até o ano que vem para poder vê-los. Este foi um dos anúncios do Meta muito esperado, mas no final das contas nada assombroso. Conectar evento que também viu o lançamento do Meta Quest Pro - um enorme fone de ouvido de realidade virtual de US $ 1.500 que a Meta esclareceu não ser o Quest 3, mas uma versão menos volumosa e mais avançada do hardware necessário para sintonizar a visão de Zuckerberg sobre The Matrix.





O fone de ouvido é o primeiro grande produto da gigante da mídia social desde que Zuckerberg apostou tudo no metaverso ao mudar a marca Facebook na Meta, mas a nova direção não conquistou a confiança dos investidores. Na verdade, a resposta morna dos investidores impactado patrimônio líquido pessoal de Zuckerberg e levou a pedidos para que ele desça e mova-se para o lado .





O Facebook está à frente da curva ou é o próximo em um longa linha de falhas tentando criar mundos virtuais nos quais as pessoas possam entrar, e toda essa conversa sobre a empresa e seu futuro a ajudou a permanecer confortavelmente no topo do ranking de empresas de tecnologia do HackerNoon por mais uma semana. 👑

Nvidia pressiona rebobinar na variante 4080 ⏪

nvidia tem um problema, e esse problema é a própria Nvidia.





Depois de lançar um Founders Edition 4090 muito foda, a empresa percebeu que não poderia lançar apenas duas versões da próxima placa de vídeo. Oficialmente, ter GPUs com a designação 4080 - 4080 12 GB e 4080 16 GB - seria confuso para os consumidores, disse a Nvidia, mas observadores dizem que a variante 4080 mais baixa (e mais barata!) Era simplesmente um 4070 renomeado (que ainda não foi anunciado).





Com a variante inferior 4080 ' não lançado ', os consumidores não têm escolha a não ser desembolsar um prêmio para colocar as mãos na versão restante da placa gráfica. Nvidia resposta aos altos preços gráficos foi basicamente 'empurrar'.





Houve também uma pequena controvérsia envolvendo a Corsair e um canal técnico do YouTube que comparava o 4090. Um funcionário da Corsair chamado partes das análises do YouTuber Gamers Nexus "total besteira", embora a Corsair mais tarde tenha emitido um pedido de desculpas pela conduta de seu funcionário.





Nvidia estava em 69º lugar no HackerNoon's Classificações de empresas de tecnologia .

Musk '💲mell💲' uma oportunidade

Elon Musk descobriu uma maneira de transformar seus seguidores em clientes pagantes e envolve a venda de itens que capitalizam sua popularidade e alcance nas mídias sociais. Caso em questão: ' cabelo queimado ', uma fragrância recém-anunciada que captura a "essência do desejo repugnante" e é vendida por US$ 100 o frasco.





O 'perfume' já ajudou a aumentar $ 1 milhão para o homem mais rico do mundo quem só recentemente curso invertido novamente e concordou em Comprar Twitter . Ao longo de toda a saga 'ele vai, ele não vai' no Twitter, tesla - que foi co-fundada por Musk - viu o preço de suas ações subir e cair , como o comportamento errático de seu cofundador.





Musk também foi notícia por invertendo o curso em um anúncio relacionado ao Starlink. O bilionário parecia querer descontinuar o Starlink na Ucrânia, a menos que o Pentágono pagasse sua empresa SpaceX pelo serviço, mas aparentemente mudou de ideia e decidiu continuar a fornecê-lo. Starlink é o serviço de internet via satélite da SpaceX e tem sido crucial para manter as forças armadas da Ucrânia online durante a guerra contra a Rússia.





O Twitter estava na 60ª posição esta semana, enquanto a Tesla estava na 91ª posição no Tech Company Rankings do HackerNoon.

E isso é um embrulho! Obrigado por ler a edição #20 do Tech Company News Brief! Vejo vocês na próxima semana. PAZ ☮️





— Sheharyar Khan, Editor, Business Tech @ HackerNoon