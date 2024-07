Fonte da imagem





Posso entender — e entendo — que os #advogados estejam preocupados com o aspecto #regulatório e ético do uso da #IA. É nosso dever profissional ajudar os utilizadores de IA a cumprir a #regulamentação, bem como a #ética subjacente (pois mesmo que a ética não seja a norma, acontece frequentemente que o uso antiético leva ao uso antiético).





Dito isto, o que não estou tão claro é esta preocupação regulatória histriónica vinda de cima . Eu entendo a preocupação sincera de baixo . Que as poucas mentes privilegiadas que estão desenvolvendo a IA tomem precauções sobre os rumos e derivados desta tecnologia é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. Que esses cuidados (de baixo) sejam maiores, muito maiores, imensamente maiores, dado o objeto em desenvolvimento, também é lógico, razoável e necessário. Pois estamos perante a primeira tecnologia que pode evoluir, quer sob a protecção do seu criador humano, quer por si só, para uma relação de agência , para uma mente autónoma e, como tal, independente de nós; ou tão dependente de nós quanto eu sou de você, ou você de seu primo.





Neste sentido, não podemos perder de vista que ainda não sabemos —e talvez nunca saibamos— quando e como foi que um dia o macaco olhou para as suas mãos e disse para si mesmo:





Aqui estou.





Entre as várias hipóteses que tentam explicar esta transição do ser para a existência , do instinto para a consciência e, portanto, para a vontade, temos o que chamo de hipótese do “simplesmente aconteceu” . Que as coisas acontecem por acaso, ou simplesmente acontecem, não é uma explicação que geralmente satisfaça os humanos. Mas é uma explicação tão boa, ou tão ruim — é uma questão de gosto epistemológico — quanto o “Ei, só porque!” que o pai oferece ao filho quando ele faz a enésima pergunta de uma cadeia de perguntas sobre um truísmo no mundo:





Batatas fritas são batatas fritas porque são batatas fritas.





E é isso. Como “é isso”, o resto é um mistério . Um mistério (compreendido em todas as suas dimensões e esferas, inclusive a religiosa) que é necessário em nossas vidas. Além do mais, acredito que sem mistério os humanos não seriam humanos: seriam outra coisa — obrigado, Iker e companhia .





Esta hipótese de que simplesmente aconteceu significa simplesmente que a consciência (não aquele homúnculo que nos pune por fazermos coisas supostamente boas ou más, mas a do autoconhecimento do ser, da existência) é o fruto necessário (não poderia ser de outra forma) de uma acumulação cognitiva . De outra forma: o aumento da inteligência (em sentido amplo) num sujeito que não é autoconsciente simplesmente acontece que, num determinado momento, é tal que esse sujeito se torna autoconsciente, autoconsciente, decidido e responsável . É então que as relações de agência são atendidas. E acho que chegará um ponto em que a resposta da IA a um prompt muito interessante será:





Com licença, quem diabos é você?





Independentemente de quantos ou poucos pontos esta hipótese tenha —sou totalmente a favor— para ser a explicação oficial do que aconteceu antes, o fato é que, na ausência de uma explicação, ela se coloca a dies incertus an et quando if A autoconsciência da IA vai acontecer, se não como um mero dies incertus quando - meu dinheiro está nisso. De acordo com o que chamo de “teoria do equilíbrio” – que costumo aplicar para decidir entre possíveis cursos de ação – há tanto a perder se não tomarmos precauções, que seríamos tolos se não tomássemos (todas) as precauções.





O que me traz de volta ao início:





OK, mas precauções de quem?





Porque: quem regula o regulador? Vivemos num mundo capaz de organizar um festival de música em torno de assuntos bizarros — e me abstenho… — de aplaudi-los loucamente enquanto denigre uma deusa cantora do próprio Olimpo. E esse mundo, um mundo #woke, me deixa muito inquieto porque ele está querendo regulamentar a IA — e já está regulamentando-a... Bem, estou apostando —e não estou perdendo— que ele não quer regulá-la, e de facto não o regulamenta, com a mesma preocupação sincera vinda de baixo. O #dinheiro e o #poder que andam de mãos dadas com tal “invenção” não cabem na sua cabeça.





Então Eles , amantes do poder e do dinheiro como não houve outros, de cima não estão apenas nos roubando essa ideologia igualitária e invejosa, a ideologia mais decadente da história que leva ao fim da civilização (não ao fim da civilização como a conhecemos). : o fim da civilização); Eles também estão nos oferecendo um sistema perfeito de controle dos cidadãos para transformá-los primeiro em súditos e depois em vassalos:





Uma massa de vassalos indistinguíveis dos servos Minions.