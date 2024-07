Adeus, Linear TV: Netflix transmitirá jogos de Natal da NFL em 2024

O líder da Nova Hollywood e uma das marcas mais poderosas do mundo acabam de unir forças em um acordo que eleva os esportes ao vivo na TV conectada (CTV) e martela mais um prego no caixão da TV linear. A Netflix anunciou que transmitirá os dois jogos da NFL no dia de Natal em 2024 . Isso marca o início de um acordo de três temporadas, durante o qual o serviço de streaming também transmitirá pelo menos um jogo no dia de Natal em 2025 e 2026.





Os jogos também serão transmitidos pela TV nas cidades dos times concorrentes e estarão disponíveis em dispositivos móveis dos EUA com NFL +.





A ascensão dos esportes ao vivo na CTV





A indústria de esportes ao vivo é o último bastião da visualização linear de TV. Mas o mundo está mudando rapidamente. Cerca de metade do público dos EUA não paga mais por TV a cabo ou outros serviços tradicionais de TV paga , de acordo com a Insider Intelligence. Cerca de quatro em cada 10 espectadores consomem principalmente conteúdo esportivo por meio de plataformas CTV apoiadas por anúncios ou mídias sociais , de acordo com o relatório Future of TV da Trade Desk.





Os serviços de streaming têm engolido conteúdo esportivo ao vivo nos últimos anos, desde acordos da Amazon e Peacock para transmitir jogos da NFL até a aquisição de direitos da Netflix para a WWE. E a concorrência está esquentando. Um empreendimento recentemente anunciado entre ESPN, Fox e Warner Bros. pode representar cerca de 55% dos direitos esportivos dos EUA , segundo analistas do Citi.





Todos saudam a NFL





A Netflix, que recentemente chegou aos esportes ao vivo, tem bons motivos para se aproximar da NFL. A NFL domina a televisão e impulsiona a cultura. Nielsen diz que A NFL foi responsável por 93 das 100 transmissões de TV mais assistidas em 2023 . A NFL percebeu e respondeu sabiamente à ascensão da CTV, concordando em transmitir jogos com uma variedade de empresas de streaming, entre elas Amazon Prime, Paramount+, Peacock e YouTube TV. Os jogos Thursday Night Football no Amazon Prime e um jogo Black Friday (o primeiro) em 2024 geraram classificações e ouro publicitário.





A liga criou polêmica ao transmitir um jogo do playoff de wild card de 2024 exclusivamente no Peacock, que excluiu os espectadores que não tinham assinatura do Peacock. Mas a decisão gerou números: 23 milhões de telespectadores no total, segundo a Nielsen. A NBC disse que o jogo estabeleceu um recorde de evento ao vivo mais transmitido na história dos EUA .





E o jogo do Super Bowl LVIII em 11 de fevereiro atraiu uma audiência média de 123,4 milhões, estabelecendo um novo recorde para a transmissão de televisão mais assistida da história . Desse público, 112 milhões de telespectadores assistiram ao jogo na CBS. A audiência restante foi distribuída entre Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports e várias plataformas digitais da NFL, incluindo NFL+.





Todos os olhos na Amazon





A NFL está claramente apenas se aquecendo. A temporada 2024-25 incluirá streaming no Brasil exclusivamente no Peacock. O jogo de 6 de setembro será o primeiro jogo da NFL disputado na América do Sul e o segundo a ser transmitido exclusivamente no Peacock. Um jogo de playoff wild card irá ao ar no Amazon Prime Video.





O streaming de um jogo de playoff da Amazon é especialmente intrigante. A experiência certamente será diferente daquela apresentada pelo Peacock e fala do potencial da CTV para mudar a forma como as pessoas vivenciam os esportes ao vivo. Por um lado, a Amazon usará o jogo para testar os recursos de segmentação de anúncios da Amazon, como fez com o jogo Black Friday, quando a Amazon lançou uma nova estratégia chamada criativo baseado em público, permitindo aos anunciantes atingir diferentes segmentos de público com diferentes anúncios ao mesmo tempo. slot.



A Amazon também injetará comércio na experiência de assistir jogos. A Amazon já oferece ofertas para clientes Amazon Prime associadas ao Thursday Night Football, e a Amazon realmente aumentou as ofertas de compras durante o jogo Black Friday de 2023 (incluindo ofertas por tempo limitado junto com muitos anúncios compráveis).



A Amazon também oferece vários recursos interativos para aprimorar a experiência de assistir TV, como o X-Ray, que dá aos fãs acesso em tempo real a estatísticas e dados ao vivo. Um recurso chamado 4th Down Decision Guide oferece aos fãs a oportunidade de assumir o papel de treinadores da NFL em momentos críticos. Isso levanta a questão: uma equipe deve tentar avançar na quarta descida ou optar por um punt? Utilizando aprendizado de máquina, essa ferramenta avalia as taxas de sucesso de ambas as escolhas e avalia seu impacto nas chances de a equipe vencer o jogo. Esses tipos de recursos (e muito mais) não são truques – eles tornam a experiência de assistir ao jogo mais agradável.





Essencialmente, a Amazon e a NFL estão reinventando-o como uma experiência híbrida de compras e entretenimento. Atrair as pessoas a permanecerem on-line e assistirem futebol em um dia em que geralmente estão fazendo compras já foi impensável. O jogo atraiu uma média de 9,61 milhões de espectadores que assistiram os Miami Dolphins derrotarem os New York Jets no Amazon Prime Video.



As avaliações foram abaixo do esperado. Mas o primeiro lançamento da Amazon na NFL com o Thursday Night Football também decepcionou no início, e agora as coisas mudaram. E como Joe Favorito, professor de gerenciamento esportivo da Universidade de Columbia, disse ao The Street: “Se você tivesse dito a alguém que nove milhões de pessoas na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças iriam assistir a um jogo da NFL transmitido por streaming há três anos, pessoas que estavam pulando para cima e para baixo. "





O relacionamento da Amazon com a NFL também desafiará a Netflix a oferecer algo mais experiencial, especialmente porque a Amazon já está criando o que há de mais moderno em esportes ao vivo em CTV. Espero que a Netflix compartilhe mais detalhes nas próximas semanas.





Uma bonança publicitária de Natal?





O dia de Natal marca a expansão contínua da NFL na visualização de esportes nos feriados. A NFL teve uma média de 28,4 milhões de espectadores em seus três jogos no dia de Natal da última temporada (compare isso com a NBA, que teve uma média de 2,8 milhões em seus cinco jogos). De acordo com a NFL, os três jogos de Natal do ano passado classificados entre os 25 programas de TV mais vistos de 2023 .





O analista Guggenheim prevê que esses jogos trarão aproximadamente US$ 185 milhões em receita direta de publicidade . Este número se soma aos aumentos potenciais no crescimento de assinantes, engajamento ou benefícios promocionais. Tal impulso significaria um aumento de 15,7% em relação à previsão de publicidade existente da empresa para 2024, de 1,18 mil milhões de dólares.





Já disse isso e vou repetir: está chegando o dia em que o Super Bowl passará para CTV. Qual empresa de Nova Hollywood ganhará esse prêmio?



Foto da NFL por foto de Adrian Curiel no Unsplash. Foto da Netflix por Alexander Shatov no Unsplash.