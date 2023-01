A queda do Bitcoin é boa para os investidores?

Em junho de 2022, o mercado de criptomoedas sofreu uma de suas maiores quedas da história recente. A inflação nos EUA atingiu seu ponto mais alto em décadas ao longo de 2022, algo que só piorou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Em resposta, o Federal Reserve dos EUA decidiu aumentar as taxas de juros em 0,5%, que é a maior alta que os EUA viram em quase 2 décadas. Isso tem um efeito desastroso nas criptomoedas, incluindo o Bitcoin. O pico do Bitcoin em abril de 2022 foi de cerca de US$ 41.000, mas logo após o anúncio do aumento da taxa de juros em maio, o preço do Bitcoin caiu para cerca de US$ 28.000.

LEARN MORE ABOUT @ELNAZSARRAF 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ELNAZSARRAF 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Em junho de 2022, o mercado de criptomoedas sofreu uma de suas maiores quedas da história recente. Bitcoin e quase todas as outras criptomoedas tiveram seus preços mais baixos em mais de um ano, e isso compreensivelmente levou a muito pânico no mercado. No entanto, também há algumas pessoas que acreditam que esse crash pode ser bom para futuros investidores.

Por que o acidente aconteceu?

Antes de passar para a forma como este crash atual pode ajudar os investidores, vamos dar uma olhada em por que o crash aconteceu em primeiro lugar. A inflação nos EUA atingiu seu ponto mais alto em décadas ao longo de 2022, algo que só piorou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Em resposta, o Federal Reserve dos EUA decidiu aumentar as taxas de juros em 0,5%, que é a maior alta que os EUA viram em quase 2 décadas.





Isso tem um efeito desastroso nas criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Taxas de juros mais altas significam que as pessoas terão menos probabilidade de investir em ativos voláteis como criptomoedas, e é por isso que muitos investidores começaram a vender o mais rápido possível.





Como resultado, todo o mercado de criptomoedas caiu. Bitcoin, Ethereum e Binance perderam 40% de seu valor. Outras criptomoedas não tiveram tanta sorte e caíram tanto que tiveram que ser retiradas de quase todas as exchanges de criptomoedas. O pico do Bitcoin em abril de 2022 foi de cerca de US$ 41.000, mas logo após o anúncio do aumento da taxa de juros em maio, o preço do Bitcoin caiu para cerca de US$ 28.000.





Obviamente, qualquer um que já investiu um dólar em Bitcoin estava preocupado. Um acidente como esse não tem precedentes, mesmo nos piores momentos.





No entanto, o Bitcoin não estava realmente “condenado”. Para isso, vou fazer uma comparação com a LUNA, que era uma das 5 maiores criptos do mundo por valor de mercado antes do crash. O LUNA estava sendo negociado a cerca de US$ 80 no início de maio de 2022, mas você quer saber onde estava seu preço após o aumento da taxa de juros?





Menos de 1 centavo . O LUNA perdeu 99,99% de todo o seu valor em questão de dias e foi retirado de todas as trocas de criptomoedas que você possa imaginar. Quando você compara o “crash” do Bitcoin com o LUNA, de repente não parece tão devastador quanto antes.





Ainda assim, ouvi muitas pessoas dizendo que o Bitcoin está “previsto” para uma queda do tipo LUNA e que a única razão pela qual não caiu é que é muito maior. Mas isso ainda não é verdade. Se fosse esse o caso, deveríamos ter visto o Bitcoin cair para zero agora , pelo menos.





Mas é isso - nós não. Em vez disso, vimos o Bitcoin atingir um preço reconhecidamente baixo de 28.000, mas então começou a subir para 29k, 30k e até 31k antes de cair de volta para 18k. Essa não é a maior recuperação do mundo, mas mostra que o Bitcoin não está em perigo imediato.





Isso porque o Bitcoin não está caindo constantemente. Caiu por causa do choque inicial das taxas de juros, mas pelo menos não caiu mais do que isso. No momento, há muito mais chances de que o Bitcoin realmente suba de valor em vez de cair. O baixo preço do Bitcoin também é extremamente atraente para os investidores no momento.





Eles sabem que tipo de preços o Bitcoin é capaz de alcançar com a quantidade certa de publicidade em torno dele e querem capitalizar esses preços baixos antes que seja tarde demais.





Além disso, embora a queda do Bitcoin tenha sido muito ruim, também não foi , em certo sentido. Para ter uma ideia melhor do que quero dizer, precisamos voltar a 2021. O Bitcoin atingiu um preço de mais de $ 60.000 pela primeira vez em março de 2021. Parecia quase imparável naquele momento, mas em maio, Elon Musk anunciou que não apoiaria mais o Bitcoin em suas plataformas, e isso levou a uma reação em cadeia que causou uma queda maciça no mercado de criptomoedas como um todo.





Em maio daquele ano, o preço do Bitcoin caiu para cerca de US$ 29.000 em seu ponto mais baixo. No entanto , uma declaração de Elon Musk realmente não vale mais do que o Federal Reserve aumentando as taxas de juros. Na verdade, muitas pessoas esperavam que este anúncio literalmente matasse o Bitcoin, já que era um negócio muito maior.





Mas não foi esse o caso. Durante o crash de 2021, o Bitcoin passou de $ 58.000 para $ 31.000 em questão de dias. Em comparação, durante o crash de 2022, o Bitcoin passou de $ 41k para $ 28k. Este é, sem dúvida, um acidente muito menor em comparação. O fato de o preço do Bitcoin ainda ter conseguido se manter, apesar das tensões e do estresse, mostra o quanto os investidores ainda acreditam no Bitcoin. Então, se tomarmos a precedência passada como um exemplo de qualquer maneira, o que aconteceu após a queda inicial?





Bem, o Bitcoin continuou caindo cada vez mais até meados de julho. Isso também é algo que não estamos vendo hoje. Cerca de uma semana após a queda, o Bitcoin começou a melhorar lentamente quase todos os dias.





No entanto, depois de meados de julho, o preço do Bitcoin disparou repentinamente. Durante o resto do ano, o Bitcoin teve muitos altos e baixos, mas seu preço atingiu seu recorde histórico de mais de $ 67.000 em novembro de 2021. O pico aconteceu após o crash, e isso apesar do fato de que nenhum grande mudanças foram feitas. Elon Musk ainda estava quase completamente dissociado da criptografia e não parecia que ele mudaria seu tempo tão cedo.





Então, o que causou esse pico? Nada realmente. O que realmente aconteceu é que as pessoas superaram a declaração inicial. Eles pararam de se importar.





Na era da internet, as pessoas têm a atenção de um peixinho dourado. Embora houvesse um motivo por trás do crash, as pessoas rapidamente esqueceram o motivo e voltaram a investir em criptomoedas apenas alguns meses depois. Mais e mais investidores em cripto começaram a aparecer no final daquele ano também, e isso apesar de todos os contratempos que o mercado de cripto enfrentou.





Mas quem se beneficiou mais com esses picos? Pessoas que investiram em Bitcoin enquanto ele estava em seu pior momento . Afinal, o Bitcoin conseguiu não apenas se recuperar, mas também dar mais que o dobro do retorno do investimento. Foi realmente algo saído de um filme e nos dá uma lição muito boa sobre o que podemos esperar do Bitcoin nos próximos meses.

https://www.youtube.com/watch?v=IYeMS1r5nwE





Como já mencionei, a atual queda do Bitcoin não é nem de longe tão séria quanto a anterior. A razão pela qual o mercado está em pânico é principalmente por causa do LUNA. Mas é importante entender que LUNA e Bitcoin são duas criptomoedas completamente diferentes.





O LUNA caiu porque o Terra não conseguiu manter sua paridade com o dólar. Bitcoin não está atrelado a nada. Ainda é um dos ativos mais descentralizados em que qualquer um pode investir hoje. A desconfiança em LUNA obviamente afetou os preços das criptomoedas em geral, incluindo o Bitcoin, mas não vai durar para sempre.





É por isso que, na minha opinião, o Bitcoin deve fazer uma grande recuperação nos próximos meses. Assim como as pessoas superaram a desassociação de Elon Musk com a criptomoeda em 2021, as pessoas acabarão superando o aumento das taxas de juros e a queda da LUNA em 2022. É apenas uma questão de tempo até que o mundo avance para a próxima grande controvérsia, e sempre que isso acontecer, você pode ter certeza de que o Bitcoin terá um grande aumento de preço.





Mas há outra razão pela qual o Bitcoin pode se recuperar. Você vê, assim como a controvérsia não é permanente, nem as taxas de juros. Esse nível de inflação é causado por alguns eventos extraordinários, como a invasão russa. Eventualmente, os mercados mundiais vão se estabilizar, os preços vão cair e as taxas de juros também vão cair.





Isso me leva ao próximo grande motivo pelo qual o preço do Bitcoin pode disparar - taxas de juros mais baixas no futuro. Eventualmente vai acontecer, isso é quase uma garantia. Não há como a economia dos EUA aguentar taxas de juros altas como essas por um longo período de tempo. Os investidores estarão atentos sempre que parecer que as taxas de juros serão reduzidas novamente e, quando isso acontecer, eles colocarão até o último dólar no Bitcoin.





Neste ponto, o Bitcoin provou ser um investimento que pode resistir a alguns momentos difíceis. Isso só vai melhorar sua reputação como um investimento. Mesmo que chegue um dia em que o Bitcoin possa ser destronado como o rei da criptografia pelo Ethereum (ou qualquer outra criptografia, nesse caso).





Realmente parece que o Bitcoin vai se agarrar ao seu lugar no topo da escada criptográfica por mais algum tempo. Mas é claro que nada disso está confirmado, então teremos que esperar e ver o que acontece nos próximos meses.





Também publicado aqui