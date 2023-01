A maior história de recessão já contada: Bitcoin x ouro

LEARN MORE ABOUT @BEHZADSHARIFI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Inflação. Recessão. E, uma pergunta. Na verdade, dois. Você já decidiu? Onde você vai investir (economizar) seu dinheiro?





Se você tiver algum, para começar. Este dilema não diz respeito apenas às suas finanças pessoais, mas ao futuro das finanças de todo o mundo. Ou, o que vai sobrar dela.





Em uma de minhas histórias anteriores, Pai Rico, Pai Pobre, Bitcoin e Atum Enlatado , eu honestamente, e pode-se dizer ingenuamente, esperava obter as respostas para essas perguntas caras do próprio “Pai do Investimento” (caso você não tenha sabe, já temos o “pai do investimento”, que é Benjamin Graham).





Acontece que os livros e tweets de Robert Kiyosaki são duas coisas totalmente diferentes. Eu experimentei o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde enquanto revisava seus tweets mais recentes sobre Bitcoin, ouro, prata, armas (!), balas (!!) e “latas de atum”, porque “você pode não coma ouro, prata ou Bitcoin”, pode?





Deus tenha piedade de nós.





Mas, Kiyosaki não teve piedade ao chamar os “Bitcoin LOSERS”, em seu último tweet ( marcado ).





Este tweet tem algumas escolhas de palavras muito “interessantes” e futuras atividades financeiras de seu autor. Quero dizer, o Twitter dele é desafiador o suficiente. Esse é o Kiyosaki “real” ou outra pessoa “se passando por ele” no Twitter? O selo azul verificado diz que esta conta é autêntica. Também achei problemático.





Quer dizer, decida-se cara:

Devo vender? Devo comprar?

Devo esperar? Devo comemorar ou chorar?





Você quer que o Bitcoin “teste” (morda) a poeira em $ 11.000, para que você possa comprar mais. “Se recuperar”, mas “se não recuperar”, ele vai esperar que os perdedores do Bitcoin “capitulam” (capitulam, certo?!). Quero dizer, esse tweet é tão alto que tenho que seguir em frente.

O ouro digital, ou assim me disseram





Vamos ver (ler) o que os outros especialistas e analistas financeiros têm a dizer (escrever) sobre isso:





“Agora está claro que o bitcoin é negociado paralelamente aos ativos de risco, em vez de [como] um porto seguro”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote, em um relatório no início deste mês . "Bitcoin ainda não é o ouro digital, é mais um cripto-proxy para a Nasdaq, aparentemente."





“Um cripto-proxy para Nasdaq?!” O que isso quer dizer? O próximo analista está preocupado com o nosso futuro, como todos nós, mas quer que tenhamos uma perspectiva histórica. Por quê? Porque velho é ouro, eu acho:





"Os riscos de estagflação estão aumentando e as tensões geopolíticas mostram poucos sinais de uma resolução rápida", disse Louise Street, analista sênior de mercados do World Gold Council, uma empresa de pesquisa do setor . "O ouro é historicamente um dos mais fortes desempenhos em um ambiente estagflacionário, no qual as ações sofrem e as commodities frequentemente recuam."





Então, para onde vamos daqui até…

…Nossos Adoráveis Tempos Voláteis?





Os números sempre dizem a verdade, ou assim nos disseram. Eu tive que verificar os últimos preços de negociação de commodities na CNN Business . Aqui estão algumas comparações interessantes. Estou guardando o melhor para o final: Bitcoin vs. ouro. Mas, agora, estou curioso para ver por mim mesmo, o que brilha mais, ouro ou prata? Quero dizer, tanto financeira quanto historicamente.





“Apenas” uma diferença de preço de dez por cento, mais ou menos. Não sei você, mas isso não é o suficiente para me convencer a entrar para o “time de ouro” dos investidores. A próxima comparação, porém, não deixa margem para dúvidas de que o milho é ouro verdadeiro.





A esta altura, todos nós já deveríamos ter aprendido o que o azul e o amarelo representam na bandeira ucraniana. Certo? Azul para o céu e amarelo para os campos de trigo sem fim, mas também para o milho. Você sabia que a Ucrânia é um dos cinco maiores produtores de milho do mundo ? Conheço alguém que sabe que milho não cresce em campos digitais.





Seja respeitoso e tenha cuidado com a perspectiva pessoal





Eu me deparei com uma pequena abelha criptográfica ocupada que comparou o Bitcoin com o ouro desde o início da criptomoeda. Agora, vou fazer um favor aos seus olhos e explicar rapidamente que a primeira linha que você vê na parte inferior deste gráfico representa o que teria acontecido se você tivesse investido um dólar em ouro. A mais apelativa representa o mesmo investimento, mas em Bitcoin. A linha colorida, que desce, representa a chamada “taxa de ouro Bitcoin”, ou quantas onças de ouro você poderia ter comprado com Bitcoin em um determinado momento. Espero ter acertado.





Por via das dúvidas, esta tabela é realmente útil. A menos que você seja supersticioso e acredite que o 13º aniversário do Bitcoin não será feliz, afinal. Existem muitos fãs de “De Volta para o Futuro” que não se importariam em viajar de volta em 2009 e investir em Bitcoin. Isso não é surpresa. O que surpreende, porém, é a “volatilidade relativa” do ouro. Você foi avisado, não foi? É tudo uma questão de perspectiva pessoal.

Filhos Afortunados vs. Menos Afortunados da Anarquia Financeira





Minha história começa com a lição do “pai rico”. Vamos ver se há um final feliz para os filhos dos pais ricos e pobres.





“Quando a inflação subir, vamos acabar com 50% da população dos EUA” , disse ele à Stansberry Research no início deste ano. Kiyosaki está realmente obscuro hoje em dia em tudo o que ele tweeta, escreve ou diz.





“O americano médio não tem 1.000 dólares”, diz Kiyosaki. Uma pesquisa recente do Bankrate mostrou que a maioria dos americanos não tem dinheiro suficiente para cobrir uma despesa inesperada de US$ 1.000. Também significa problemas para aqueles que querem aproveitar seus anos dourados. Quando as bolhas estourarem, diz Kiyosaki, o mercado de ações vai quebrar. Portanto, aqueles que dependem de seus planos 401 (k) “estão fritos”.





Não é fácil se concentrar em fazer o investimento certo quando não há um “paraíso (financeiro) seguro” em lugar algum.





Não temos aposentadoria, nossas pensões estão falidas.





Não sei se você deve investir seu dinheiro em Bitcoin ou ouro, mas tenho certeza absoluta de que investir seu tempo em conteúdo de qualidade é uma aposta segura, porque essa é a única coisa à prova de inflação hoje em dia.