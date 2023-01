A inovação está desacelerando

Muito longo; Para ler Visa convencê-lo de que a inovação tecnológica está desacelerando, mas já faz isso há décadas. Quase todas as principais tecnologias de geração de energia foram criadas há mais de um século. Computadores em nossos bolsos, aplicativos de canivete suíço e carros controlados por IA são impressionantes, mas não parecem ter mudado tanto nossas vidas. De 1870 a 1920, vimos algumas invenções e avanços incríveis. De 1920 a 1970, os últimos 50 anos parecem medíocres em comparação com as décadas anteriores.

LEARN MORE ABOUT @RAUDASCHL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @RAUDASCHL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Bill Gates disse uma vez: “A ideia de que a inovação está diminuindo é uma das coisas mais estúpidas que alguém já disse”. Mas hoje, quero convencê-lo do exato oposto. Isso não apenas está desacelerando a inovação tecnológica, mas o faz há décadas.





É justo ser cético - afinal, muitos dos maiores pensadores da história se mostraram errados ao prever o futuro da tecnologia. Por exemplo, o físico vencedor do Prêmio Nobel Lord Kelvin declarou em 1900 que “Nada realmente novo resta a ser descoberto na física”.





Pouco mais de um século depois, temos a física quântica e as armas nucleares.





Ao olhar para o mundo ao nosso redor, não posso deixar de ficar desapontado com os avanços dos últimos 60 anos. Computadores em nossos bolsos, aplicativos de canivete suíço e carros controlados por IA são impressionantes, mas não parecem ter mudado tanto nossas vidas.





Nossos carros, aviões, infraestrutura pública, fábricas, abastecimento de alimentos e antibióticos — todos eles são versões aprimoradas do que tínhamos em 1960. Quase todas as principais tecnologias de geração de energia foram criadas há mais de um século.





Temos a turbina de combustão desde 1791, a célula de combustível desde 1842, as turbinas hidrelétricas desde 1878 e temos aproveitado o poder das células fotovoltaicas desde 1883. Cara, até mesmo todas as grandes invenções que compõem a internet foram criadas décadas atrás .





Na transição de 1970 para 2020, além da computação e da engenharia genética, não se pode deixar de notar a falta de avanços revolucionários em comparação com as décadas anteriores.





O contra-argumento pode ser: Espere, o que você quer dizer com "além de computação?" Como você pode simplesmente ignorar a área onde vimos progresso revolucionário?





Além de aumentos de ordens de magnitude em capacidade, desempenho e custo; revolucionando todas as comunicações; conectando cada ser humano na Terra e colocando todo o conhecimento e cultura do mundo em cada bolso.





A refutação ao contra-argumento é simples: a computação é apenas uma área. Mas costumávamos ter mudanças revolucionárias acontecendo em várias áreas simultaneamente.





Colocando isso em perspectiva, de 1870 a 1920, vimos algumas invenções e avanços incríveis. Temos gerador elétrico, motor elétrico, lâmpadas; telefone, sem fio, fonógrafo e filme; os primeiros automóveis e aviões; e as linhas de montagem para construí-los.





Também vimos o primeiro plástico sintético (baquelite), o Canal do Panamá, o processo Haber-Bosch, a teoria dos germes e suas aplicações na saúde pública.





Entre 1920 e 1970 também trouxe mudanças incríveis e avanços tecnológicos. O rádio e a televisão foram inventados, o radar e os computadores foram desenvolvidos e o plástico foi criado.





A fabricação em massa levou a uma explosão de bens de consumo, e a era da penicilina inaugurou a era de ouro dos antibióticos. A Revolução Verde de Norman Borlaug na agricultura transformou a forma como cultivamos alimentos, e a energia nuclear mudou a forma como geramos energia.





O sistema de rodovias interestaduais foi construído, os jatos foram desenvolvidos e a humanidade pousou na Lua.





Todas essas invenções e avanços moldaram nosso mundo hoje e causaram um enorme impacto na sociedade. Em comparação, faz os últimos 50 anos parecerem medíocres.





Ao comparar o progresso de diferentes épocas, encontrar uma maneira significativa de fazer isso é surpreendentemente complicado. Parte do motivo é a dificuldade de medir o impacto de qualquer descoberta científica.

Global 1900–2020 Fontes: Crestmontresearch

Economias Ocidentais 1960–2020 Crescimento Real do PIB, Fontes: Banco Mundial, respectivamente





No entanto, a inovação tecnológica tende a se correlacionar fortemente com o crescimento econômico. É por isso que observar o crescimento real do PIB nas economias avançadas e globais é tão preocupante porque, desde a década de 1970, o crescimento do PIB e a produção econômica global diminuíram rapidamente ano após ano, com poucos sinais de desaceleração.





No momento, parece que estamos entrando em uma “linha do tempo mais sombria”, onde tudo é um pouco pior do que deveria ser.





Vannevar Bush, um engenheiro americano que foi um dos primeiros a conceituar um mecanismo de busca, afirmou que “o conceito de Mendel sobre as leis da genética foi perdido para o mundo por uma geração porque sua publicação não alcançou os poucos que eram capazes de compreender e estendê-lo; e esse tipo de catástrofe está, sem dúvida, sendo repetido ao nosso redor, à medida que conquistas verdadeiramente significativas se perdem na massa do inconseqüente.





Não posso deixar de sentir que Vannevar estava no caminho certo aqui. A mudança climática é um exemplo perfeito; é a maior ameaça ao nosso planeta e há muitas tecnologias que poderíamos usar para combatê-la, mas estamos fazendo muito pouco.





Temos todas as peças para entender e resolver o problema, mas temos uma capacidade limitada para descobrir e aplicar esse conhecimento de maneira ideal.





Uma das razões pelas quais deixei minha carreira como médico foi porque queria ajudar a encontrar maneiras de promover a pesquisa médica e suas aplicações práticas.





Agora, passo meus dias construindo ferramentas de IA e mecanismos de busca que ajudam os pesquisadores a navegar pelos vastos repositórios de informações acadêmicas e identificar oportunidades para aplicar seus conhecimentos.





Quero viver em um mundo em que estamos constantemente assumindo riscos e inovando com novas tecnologias — um mundo em que estamos sempre prontos para enfrentar o próximo grande desafio da sociedade.





A ideia de que nossas ferramentas significavam que um pesquisador perdeu a oportunidade de desenvolver uma nova solução que poderia potencialmente mudar o mundo é devastadora.





Neste artigo, exploro por que a inovação tecnológica na sociedade diminuiu no último século e o que pode ser feito para nos colocar de volta nos trilhos.

Evidências para a desaceleração da inovação

Diminuição das patentes originais e combinadas

O que desencadeou minha preocupação com a desaceleração da inovação foi esse gráfico único do registro de patentes dos EUA.

Porcentagem de novas patentes, concedidas durante uma determinada janela de tempo, que representam a combinação e reutilização de capacidades tecnológicas existentes, bem como o uso de novas tecnologias (por janelas de 5 anos) — Identificação das fontes de novidade tecnológica no processo de invenção, Deborah Strumsky, José Lobo





Então, o que o gráfico acima nos diz?





Bem, desde 1970, nossa atividade de patentes parece ter se concentrado principalmente em melhorias graduais nas tecnologias existentes.





A linha azul representa nosso foco em melhorias iterativas e ganhos constantes. As outras linhas representam nossa capacidade de inventar novas ideias e descobrir novos domínios da ciência e da tecnologia.





Refletindo sobre esses dados, só posso me perguntar: “O que aconteceu?”





Bem, de uma perspectiva capitalista, faz sentido.





Mudanças tecnológicas altamente lucrativas ou com impacto social muitas vezes derivam de refinamentos de capacidades tecnológicas existentes, em vez de desenvolver tecnologias totalmente novas ( Abernathy e Utterback, 1978 , Rosenbloom e Christensen, 1994 ).

Declínio Global Crescimento Real do PIB 1960-2020, Fontes: Banco Mundial





Usando logaritmos para tornar os dados mais compatíveis (acima), fica claro que o número de originações e combinações tecnologicamente novas diminuiu por um tempo e até teve uma queda mais severa recentemente.





Isso é realmente preocupante. Muitos pesquisadores que estudam a invenção concordam que as combinações de recursos tecnológicos novos e existentes são a principal fonte de novidade inventiva.





A novidade tecnológica é essencial para inovações radicais — como o motor turbojato. O motor turbojato introduziu uma nova forma de gerar empuxo ao expelir partículas para criar uma força oposta que aceleraria um avião.





Esta foi uma mudança significativa em comparação com os motores de hélice típicos que dependiam do arrasto para conduzir o avião. Nas décadas seguintes, várias melhorias incrementais refinaram essa nova abordagem até que pudesse gerar aumentos de desempenho sem precedentes em motores a jato.





Isso, por sua vez, levou a um tremendo crescimento na indústria da aviação e além.





O que esses dados de patentes mostram é que novas combinações de citações são raras e cada vez mais raras – na década de 1990, apenas 2,7% dos artigos tinham um par de citações mediano combinado com menos frequência do que o esperado por acaso – abaixo dos 3,5% na década de 1980.

Gastos pequenos e seguros em P&D

Só posso concluir que isso ocorre porque a maioria de nossos esforços de P&D desde 1980 se concentrou em refinamentos motivados por lucros de curto prazo, em vez do desenvolvimento de novas ideias que melhorariam substancialmente nossas vidas.

Declínio Global Crescimento Real do PIB 1960–2020, Fontes: Banco Mundial









Acredito que esse impacto já está sendo sentido em toda a economia global.





Como mencionado anteriormente, a ligação entre inovação tecnológica e crescimento econômico é bastante forte e, de acordo com o Banco Mundial, o crescimento do PIB global (também conhecido como PIB real - frequentemente usado como um indicador da saúde geral da economia) vem diminuindo em todo o mundo. importantes economias mundiais desde a década de 1960.

Paralisação Agrícola

Outro indicador é a agricultura. A agricultura, ao que parece, é um indicador surpreendentemente excelente do progresso tecnológico da economia em geral.





Faz sentido: os próprios produtos agrícolas não mudaram muito, com coisas como a produção de milho medida da mesma forma há 150 anos e agora.





É uma equação bastante simples: o rendimento agrícola é a taxa na qual um insumo (terra) é transformado em um produto (por exemplo, alqueires de milho) e o progresso tecnológico é a taxa de crescimento da eficiência com que isso acontece.

Alqueires anuais de milho dos EUA. Estatísticas rápidas do NASS





Para ilustrar isso, a figura acima mostra os rendimentos médios de milho dos EUA à esquerda e a taxa de crescimento de vinte anos desses rendimentos à direita. Semelhante ao crescimento do GPD e patentes novas e combinadas, podemos ver uma desaceleração dramática na taxa de crescimento da produção agrícola desde a década de 1960.





A ligação adicional entre tecnologia e agricultura é uma evidência de que a tecnologia agrícola depende fortemente de novas patentes e ideias desenvolvidas fora da agricultura.

Estatísticas rápidas do NASS

USDA ERS





Como indicam os gráficos acima, nosso uso da terra permaneceu praticamente inalterado, enquanto nossa força de trabalho caiu drasticamente. Isso sugere que é a tecnologia que está respondendo por nosso aumento significativo na produção de 1940 a 1970.





A estagnação da produção de alimentos a partir da década de 1970 é preocupante, considerando que a população global recentemente ultrapassou 7 bilhões. Sem mais novidades tecnológicas, o mundo não será capaz de sustentar tanta gente.





Quero dizer, a maior parte da razão pela qual a vida era tão horrível para as pessoas antes de 1870 era que a população humana era muito grande em relação à nossa capacidade de alimentar a todos.

Infraestrutura cara

Outro indicador de estagnação é o custo da infraestrutura.





Pode-se esperar inovações ao longo do tempo para tornar mais fácil construir as mesmas coisas, mas isso não é necessariamente verdade. Em grande parte do mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos, tornou-se mais caro construir infraestrutura do que cinquenta anos atrás.





Por exemplo, o gasto real por milha na construção interestadual nos EUA aumentou mais de três vezes entre os anos 1960 e 1980.





Pesquisas do Federal Reserve Bank de Nova York e pesquisadores da Brown University revelaram que , mesmo ao descartar “explicações razoáveis” como pagar mais aos trabalhadores por seu trabalho ou o aumento no preço dos materiais rodoviários, o custo para construir uma “milha de pista interestadual aumentou quintuplicado” entre 1990 e 2008.

Estagnação Combinada

Tudo isso: uma combinação de desaceleração do crescimento do PIB, diminuição do número de ideias novas e inovadoras no registro de patentes, rendimento estagnado das safras e aumento do custo da infraestrutura sugere que algo está fundamentalmente errado há décadas na forma como abordamos o progresso humano. As consequências disso podem estar nos alcançando rapidamente.





Eu não vou mentir; é uma imagem sombria que provavelmente aumentará o custo de vida por meio de uma mistura de aumento dos preços dos alimentos, estagnação econômica, contas domésticas de combustível e pagamentos de moradias.





As baixas recordes nas pontuações de confiança do consumidor no Reino Unido e nos EUA me fazem sentir que muitos de nós compartilhamos preocupações semelhantes sobre como essas coisas podem impactar nossas perspectivas econômicas futuras.





A questão agora é: como essa desaceleração aconteceu? E o que precisa mudar para colocar a sociedade de volta nos trilhos?

Por que a inovação está diminuindo

Agora, aqui, você vê, é preciso toda a corrida que você pode fazer para se manter no mesmo lugar. Se você quiser chegar a algum outro lugar, deve correr pelo menos duas vezes mais rápido do que isso! — Através do Espelho, Lewis Carol

O que tornou a inovação rápida para começar?

Como ponto inicial, “por que o progresso tem sido lento?” pode estar abordando as coisas ao contrário - talvez seja melhor questionar "por que é sempre rápido?" ou “por que isso existe?”.





Para entender isso, precisamos voltar a 1870, quando ser um ser humano (especialmente um filho) era uma droga. Um mundo onde somos incapazes de sustentar a população humana em relação à nossa capacidade de usar a tecnologia para extrair os recursos necessários para viver dentro dela.





Em tal mundo, cerca de uma em cada três mulheres ficava sem filhos sobreviventes. Daí a vontade de reproduzir mais — mesmo que já tivesse filhos vivos, para ter outro como garantia — era imenso.





Por oito mil anos e até o século XIX, a pobreza, os sistemas patriarcais e o lento progresso tecnológico mantiveram a humanidade nas garras da armadilha malthusiana, com quase todos os benefícios potenciais de uma tecnologia melhor sendo consumidos pelo crescimento populacional e consequente escassez de recursos. .





A taxa de avanço tecnológico era lenta. As ideias que floresceram nessa época não estavam focadas em nossa capacidade de sermos mais produtivos, mas sim como parte de um sistema de força, fraude, exploração e extração.





Nós tomamos muitas coisas como garantidas hoje, mas muitas coisas tiveram que dar certo para o nosso mundo hoje existir.





No início da década de 1870, ocorreram três eventos cruciais que ajudaram a trazer isso à tona - o desenvolvimento da ciência moderna e do laboratório de pesquisa industrial para descobrir e desenvolver tecnologias valiosas, o desenvolvimento da corporação moderna para construir e implantar as tecnologias e o desenvolvimento da economia de mercado global para implantar esses insights e tecnologias em todo o mundo.





Sem o respaldo de qualquer programa organizado, as inovações só aconteceram sem planejamento e de forma ineficiente.





Sem corporações para implantar a tecnologia em larga escala, o trabalho feito não poderia ter um efeito significativo em outro local que não fosse onde foi inicialmente realizado. E sem comércio e comunicação globais, as invenções teriam apenas um impacto local.





Uma vez que todos esses três motores começaram a trabalhar juntos, o progresso tecnológico da humanidade praticamente dobrou a cada geração desde 1870 , com um saudável aumento anual de 2 a 5% no crescimento econômico para acompanhá-lo.

O mundo com 100 pessoas nos últimos dois séculos — Our World In Data





O que se seguiu foi um boom de desenvolvimento conhecido como a Grande Aceleração de meados do século XX, quando surgiu a era da guerra nuclear, ocorreram aumentos maciços na extração de recursos, crescimento populacional, emissões de carbono, invasões e extinções de espécies e quando a produção e o descarte de vastas quantidades de metais, concreto e plástico explodiram.





No espaço de apenas 150 anos, ocorreu mais progresso tecnológico do que nos 10.000 anteriores. Ideias práticas foram descobertas, desenvolvidas, implantadas e depois difundidas por toda a economia global em um grau sem precedentes — uma taxa tão rápida que as pessoas não conseguem imaginar.





Não é nada menos que um feito monumental que, como espécie, tenhamos mudado com sucesso nosso foco social da exploração para a produtividade.





Essa mudança nos permitiu desenvolver tecnologias e fazer descobertas que ajudaram a tirar a maioria das pessoas da pobreza absoluta desde 1800.

As ideias estão ficando mais difíceis de encontrar

Então o que aconteceu? O que mudou desde 1970? Em resumo, as coisas se tornaram mais difíceis de descobrir e estamos menos dispostos a correr riscos quando há lucros fáceis de obter.





Uma coisa a observar sobre o início do século 20 é a implantação em larga escala de muitas tecnologias poderosas de uso geral: eletricidade, motor de combustão interna, rádio, telefones, viagens aéreas, linha de montagem, fertilizantes, etc.





Essas novas invenções normalmente não foram criadas por grandes equipes de pesquisadores, mas sim por indivíduos motivados e curiosos.





Alguém poderia argumentar que as melhores e maiores ideias já foram descobertas simplesmente porque era mais fácil descobri-las.





Os economistas Bruce Weinberg e Benjamin Jones examinaram a idade dos cientistas quando fazem descobertas que lhes valem o Prêmio Nobel. Eles descobriram que nos primeiros dias do Prêmio, os cientistas tinham em média 37 anos quando fizeram sua descoberta premiada.





Mas, nos últimos tempos, a média de idade subiu para 47 anos, um aumento de aproximadamente um quarto na carreira profissional de um cientista.





Longe vão os dias, ao que parece, quando alguém poderia simplesmente observar o mundo ao nosso redor, passar uma corrente através de algum gás ou brincar com raios-X, ver o que aconteceu e mudar a sociedade.





Com o passar do tempo, aprendemos tantas coisas que nenhum indivíduo pode retê-las por tempo suficiente para causar impacto. Uma maior compreensão do mundo exigiu mais pessoas e mais tempo, dinheiro e recursos para sustentar nosso atual nível de crescimento econômico.





Esse insight pode ser bem explicado com a seguinte equação simples, destacando o crescimento econômico que emerge de modelos de crescimento baseados em ideias.

Um estudo recente descobriu que a produtividade da pesquisa nos Estados Unidos diminuiu 41 vezes desde a década de 1930 — uma redução média de mais de 5% ao ano.





Ao mesmo tempo, as taxas agregadas de crescimento econômico estão relativamente estáveis (mas declinando ao longo das décadas, conforme descrito anteriormente), enquanto o número de pesquisas aumentou enormemente.





Um excelente exemplo disso é a Lei de Moore. O número de pesquisadores necessários hoje para atingir a famosa duplicação a cada dois anos da densidade dos chips de computador é mais de 18 vezes maior do que o número necessário no início dos anos 1970.





Na verdade, as equipes de pesquisa quase quadruplicaram de tamanho ao longo do século 20, e esse crescimento continua até hoje. Nossas oportunidades mais significativas simplesmente exigem mais habilidades, equipamentos caros e pesquisadores em equipes cada vez maiores para fazer um progresso impactante.





Para manter nosso crescimento exponencial, devemos efetivamente correr cada vez mais rápido para permanecer no mesmo lugar. Encontramo-nos numa corrida sem fim, como a Rainha Vermelha de Através do Espelho de Lewis Carroll, onde temos de correr o mais rápido possível para ficar no mesmo lugar.





Temos que dobrar nossos esforços a cada 13 anos para compensar a dificuldade de encontrar novas ideias.

Declínio do Financiamento Público e Financiamento Privado Defensivo

Por que investir tempo, dinheiro e pessoas no desenvolvimento de novas ideias quando a eficiência pode garantir que os mesmos recursos produzam vantagens competitivas incrementais e proteção contra o declínio do mercado?





Não é culpa do industrial. Esse é o mercado privado fazendo o que foi projetado para fazer - nos fornecer a inovação que exigimos - que agora gira principalmente em torno de smartphones.





O domínio do financiamento público não parece estar muito melhor. Pela primeira vez na era pós-Segunda Guerra Mundial, a maior parte da pesquisa primária agora é realizada pelo setor privado nos Estados Unidos.





Dados de pesquisas em andamento da National Science Foundation (NSF) mostram que as agências federais forneceram apenas 44% dos US$ 86 bilhões gastos em pesquisa básica em 2015.





A parcela federal, que chegou a 70% nas décadas de 1960 e 1970, ficou em 61% em 2004, antes de cair para menos de 50% em 2013.





Voltando à agricultura como exemplo, uma das principais razões citadas para a atual estagnação na inovação agrícola é devido a um investimento fixo em P&D desde a década de 1980.

Dados de Financiamento Agrícola dos EUA do USDA ERS





Nossos insights mostram que o baixo investimento em P&D tende a resultar em ganhos cada vez menores em inovação. Sem surpresa, um orçamento de P&D estagnado provavelmente resultou em nosso atual crescimento de rendimento agrícola fixo.





Outro indicador preocupante é a nossa disposição cada vez menor de investir em ideias arriscadas.





Isso é melhor representado pelo tempo que leva para as startups apoiadas por capital de risco receberem financiamento: de 2006 a 2020, a idade média de uma startup no estágio de financiamento inicial aumentou de 0,9 anos para 2,5 anos.





A idade média de uma startup em estágio avançado aumentou de 6,8 anos para 8,1 anos no mesmo período.





Entre as empresas adquiridas , o tempo médio do primeiro financiamento à aquisição triplicou, passando de pouco mais de dois anos em 2000 para 6,1 anos em 2021.





Todos esses fatores contribuem para um menor dinamismo econômico e competitivo. Mata um dos principais ingredientes de Friedrich von Hayek que azedou nosso recente progresso tecnológico: a economia de mercado . Prejudica os negócios, o governo e a sociedade como um todo.

Por que devemos nos importar

Se você ainda está comigo, deve estar pensando: Ok, entendi. Parece que a inovação está desacelerando, mas e daí? Talvez tenhamos inovação suficiente por enquanto, de qualquer maneira.





Provavelmente é melhor não criarmos mais coisas para destruir o planeta ou a nós mesmos até entendermos melhor o que já temos. Além disso, não tenho certeza se mais inovações irão melhorar minha vida de qualquer maneira.





Bem, você tem um ponto aí.





Estou lhe dizendo que a produção humana produtiva deve crescer 100% no próximo ano, mas talvez a pergunta devesse ser: por que ela deve crescer 100% no próximo ano?





Na última geração, resolvemos muitos problemas bem definidos. Erradicamos a varíola e a poliomielite. Nós pousamos na Lua. Construímos carros, geladeiras e televisões melhores. Nós até ganhamos cerca de 15 pontos de QI mais inteligentes! E como nosso incrível sucesso nos fez sentir?

Parece que, apesar de a maioria de nós poder viver acima da linha da pobreza, a sociedade ainda é infeliz. Se resolver problemas bem definidos não deixou nossos predecessores felizes, é improvável que resolver problemas indefinidos produzisse melhores resultados.





Entendo. Mas mesmo que quiséssemos desacelerar, não podemos nos dar ao luxo de fazê-lo.





O mundo enfrenta muitos desafios urgentes. Mudanças climáticas, perda de solo superficial e doenças que vão desde bactérias multirresistentes até o fardo crescente de doenças neurodegenerativas são apenas alguns deles.





Lidar com coisas como a mudança climática requer mais tecnologia exponencial, não menos. Somente a inovação tecnológica pode resolver os problemas de como fornecer saúde, educação, saneamento e energia de boa qualidade para os bilhões mais pobres do planeta.





Precisamos de novas ideias que permitam que as pessoas experimentem abundância e prosperidade de maneira sustentável e moral. Se não o fizermos, não estaremos apenas jogando com a biosfera, mas com as gerações futuras que merecem a melhor chance possível.





Então, se as ideias estão ficando mais complicadas e caras de desenvolver, e o mercado exige apenas mudanças incrementais, o que precisa mudar para garantir nossa prosperidade futura?

Invertendo a tendência de declínio da inovação

Blackadder II, BBC Todos os direitos reservados





“Para você, Baldrick, o Renascimento foi apenas algo que aconteceu com outras pessoas, não foi?” — Blackadder II, Richard Curtis





Reverter uma tendência de estagnação tecnológica começa com o primeiro reconhecimento da estagnação e termina com simplesmente acreditar que a mudança é possível.





Isso pode soar grosseiro, mas lembre-se, o conceito de “ter novas ideias” é uma coisa relativamente nova historicamente. E mesmo assim, ainda é feito por tão poucas pessoas que a sociedade ainda não assimilou que esse deveria ser o nosso destino real, e a inteligência é apenas um meio para esse fim.

Aceite o declínio e procure as grandes ideias

Primeiro, precisamos acreditar que a ciência é uma fronteira sem fim se quisermos continuar progredindo.





Nosso foco recente em refinamentos em campos de pesquisa estabelecidos sugere que podemos estar perdendo de vista esse objetivo. A pesquisa simples e incremental não cria muita incerteza, enquanto a pesquisa inovadora pode levar a campos de estudo inteiramente novos com suas próprias questões fundamentais.





Por exemplo, se você é um projetista de chips, geneticista ou pesquisador de IA, pode imaginar o próximo passo em sua pesquisa com bastante certeza.





No entanto, mudar essa abordagem para um modelo mais inovador exige que recompensemos as pessoas por trabalharem em ideias aparentemente malucas e incertas com grande chance de fracasso.





A maioria dos financiadores de pesquisa não ficará feliz com isso, mas o financiamento do governo não compensará a diferença. E as organizações já não estão gastando o suficiente em novas pesquisas.





Uma opção seria fazer com que a legislação exigisse que organizações de um tamanho específico investissem parte de seu orçamento de P&D em novas pesquisas.

Construir uma equipe de diversos especialistas

“O progresso tecnológico requer, acima de tudo, tolerância para com o desconhecido e o excêntrico.” — Joel Mokyr, A alavanca da riqueza





Em seguida, precisamos enfrentar o problema de uma carga crescente de conhecimento. À medida que mais problemas são resolvidos, precisamos de conhecimento adicional para resolver os restantes. Isso cria um ciclo vicioso – quanto mais conhecimento precisamos, mais difícil se torna resolver problemas.





A resposta atual ao fardo do conhecimento é desenvolver campos cada vez mais especializados com especialistas cada vez mais especializados para ocupá-los. Na verdade, eu não ficaria surpreso se esta fosse uma das maiores causas para a diminuição da novidade tecnológica.





Em muitos casos, é assim que combinamos ideias de diferentes disciplinas que levam a novos avanços.





Por exemplo, alguns dos ídolos mais prolíficos do Ocidente, como Leonardo Da Vinci e, mais recentemente, Steve Jobs, são conhecidos por combinar arte e ciência para criar invenções surpreendentemente novas.





A especialização é a antítese da abordagem interdisciplinar, mas é, infelizmente, um mal necessário do mundo moderno.





Mesmo no meu trabalho, muitas vezes me dizem que devo me concentrar em fazer bem uma ou duas coisas para ter sucesso - para o inferno com todas as outras coisas. Não estou dizendo que meus chefes estão errados - na verdade, é um ótimo conselho de promoção - mas é péssimo no nível social.





Em vez de focar em uma disciplina de cada vez, precisamos nos concentrar em padrões que podem ser aplicados de um domínio de conhecimento para outro. Isso nos permitirá ter uma visão mais precisa do mundo e navegar melhor em suas oportunidades.





Uma solução para esse problema não é contratar novos funcionários com conhecimentos cada vez mais semelhantes, mas sim um grupo de especialistas com um objetivo comum. Como não se pode esperar que nenhum indivíduo tenha todas as habilidades necessárias para resolver todos os problemas, as equipes são essenciais para o sucesso de qualquer negócio.





Uma equipe interdisciplinar é ideal porque nenhuma equipe pode funcionar sem várias perspectivas e habilidades trabalhando juntas. As soluções que vêm da mistura de diferentes habilidades que se polinizam mutuamente são muito mais potentes do que qualquer disciplina.





Se queremos ser mais inovadores em nosso trabalho, contrate um artista ou filósofo para se juntar à sua equipe de engenheiros. Eles podem ajudar a promover a criatividade, expondo-nos a diferentes perspectivas. Mesmo que essas perspectivas estejam erradas , elas ainda podem ajudar a melhorar sua criatividade.





A dissidência autêntica pode ser difícil de encorajar, mas é sempre revigorante. Tem uma excelente maneira de despertar as células cerebrais.

Torne-se uma pessoa mais interessante

Equipes diversificadas certamente aumentam a inovação, mas não vão longe o suficiente. Como disse Mark Twain: “Nunca deixei a escola atrapalhar minha educação”. Nem sempre podemos contar com os outros para nos alimentar de novas perspectivas sobre o mundo, por isso também devemos ajudar a nós mesmos.





Para fazer isso, devemos estar geralmente interessados em qualquer tópico que cruze nosso caminho.





Construir relacionamentos com pessoas que nos fazem bem e nos oferecem oportunidades de aprendizado e crescimento é essencial. Quando estamos curiosos, tendemos a questionar mais o mundo ao nosso redor.





Isso pode ser tão fácil quanto olhar ao nosso redor e nos perguntar: “ O que deve ter acontecido no mundo para que isso exista?” Se você quiser mais orientações sobre como fazer isso, recomendo o livro de Rob Walker, The Art of Noticing .

Vamos nos aproximar

Outro fator que devemos considerar é estar fisicamente mais próximo das pessoas com quem trabalhamos. Isaac Kohane, pesquisador da Harvard Medical School, publicou um estudo que analisou mais de 35.000 artigos revisados por pares e descobriu que artigos escritos por coautores que estavam fisicamente mais próximos um do outro tendiam a ser de maior qualidade.





Em um mundo onde estamos cada vez mais nos comunicando remotamente, é preocupante saber que as melhores pesquisas são consistentemente produzidas por cientistas que trabalham a dez metros uns dos outros, como os avanços científicos significativos feitos em lugares como o Edifício 20 do MIT.

Edifício 20 no MIT. djcoregon.com todos os direitos reservados





Building 20 é um lugar lendário de inovação colaborativa. Nas décadas do pós-guerra, os cientistas que trabalhavam lá foram pioneiros em uma lista impressionante de descobertas, desde avanços na fotografia de alta velocidade até o desenvolvimento da física por trás das microondas. O Edifício 20 serviu de incubadora para a Bose Corporation e deu origem ao primeiro videogame e à linguística chomskyana.





Em seu livro “How Buildings Learn”, Stewart Brand cita o Building 20 como um exemplo de uma estrutura “Low Road”, capaz de desenvolver uma dinâmica de grupo criativa e caótica incomum, como grupos reunidos por acaso que sabiam pouco sobre o trabalho uns dos outros. .





O Edifício 20 nos mostra que, quando as composições do grupo estão corretas – um número suficiente de pessoas com diferentes perspectivas se encontrando de maneiras imprevisíveis – a dinâmica do grupo cuidaria de si mesma.





Steve Jobs, ex-CEO da Apple, falou sobre os benefícios de espaços abertos projetados para encontros casuais pessoais quando apresentou o conceito de seu novo campus espacial.





Criar um ambiente criativo como o Building 20 é provavelmente uma das principais razões pelas quais a Apple está pressionando para que sua equipe volte ao escritório na Califórnia.

Não tema a máquina

Temos que superar nosso medo da inteligência artificial.





Quero dizer, eu gostaria que máquinas inteligentes tivessem capacidade suficiente para assumir meu trabalho, realizar trabalho de conhecimento ou inventar coisas novas, mas parece que não estamos nem perto disso.





Vou colocar isso em perspectiva. Digamos que você viajou de volta à Grécia antiga, inicializou uma IA superinteligente, alimentou-a com todo o conhecimento humano e perguntou como pousar na Lua. A IA responderia: “Você não pode pousar na Lua. A Lua é um deus flutuando no céu.”





A melhor resposta que você provavelmente poderia esperar são instruções para construir um templo e começar a orar.





Meu ponto é que uma IA sempre será limitada apenas pelo que sabe - é improvável que uma máquina inicie uma companhia aérea quando não existirem companhias aéreas.





No entanto, há algo reconfortante na incompetência da IA – ela nos lembra que há algo especial no processo criativo humano que a ciência não consegue capturar.





Não devemos temer a IA, mas sim acelerar seu uso como assistentes, permitindo-nos fazer o que fazemos de melhor: ser estranhos e explorar ideias com criatividade e confiança.





Sabemos que inovar exige que estejamos nas múltiplas fronteiras do conhecimento, mas a sobrecarga de informações torna tal feito desafiador. No entanto, e se as ferramentas de inteligência artificial pudessem nos ajudar a preencher essa lacuna?





Por exemplo, e se você pudesse carregar um modelo de linguagem treinado nos maiores físicos, artistas e filósofos modernos e depois pedir a eles que examinassem suas ideias e seu trabalho?





Este seria um sistema de IA que combina inteligência humana e artificial, com humanos dando informações de IA, IA dando ideias aos humanos e nós encontrando maneiras de automatizar e simplificar o processo.





Os agentes de IA podem não ser capazes de nos tornar superinteligentes, mas podem nos transmitir o conhecimento das lições da história – uma espécie de super-história.





O xadrez é um excelente exemplo disso: alguns jovens adultos agora jogam não como nossos ancestrais, mas em um estilo que foi influenciado por agentes de IA. Os jogadores agora seguem padrões de jogo estranhos e não convencionais, onde a tradição humana sugere conceder.





Do lado mais criativo, as ferramentas de geração de imagens, como MidJourney, nos permitiram experimentar novas ideias e explorar novas formas de criatividade. Um ótimo exemplo é o uso de MidJourney por Hassan Ragab para projetar edifícios usando conceitos e materiais estranhos e atraentes.





Quem sabe quanta criatividade será desencadeada quando tais soluções permitirem à humanidade criar vídeos, músicas, modelos 3D ou até mesmo simulações em menos tempo do que o necessário para preparar o chá?

Ascensão do Gênio Solitário 2.0

Finalmente, devemos considerar encorajar indivíduos altamente motivados a explorar sua curiosidade e encontrar maneiras de aplicar seus resultados de forma mais eficaz.





Joel Mokyr argumenta que “a invenção ocorre no nível do indivíduo e devemos abordar os fatores que determinam a criatividade individual”.





Décadas de pesquisa mostraram consistentemente que grupos de brainstorming pensam em muito menos ideias do que o mesmo número de pessoas que trabalham sozinhas e depois agrupam suas ideias.





Keith Sawyer, psicólogo da Universidade de Washington, resumiu a ciência: “O pensamento fortuito, do tipo que faz avanços críticos e resolve problemas desafiadores, não ocorre em grupos”.





Novas ideias reunidas a partir da ideação individual são como novas ferramentas: elas nos permitem ver velhos problemas de novas maneiras ou abordar velhos problemas com novas perspectivas. Quanto mais contra-intuitivo, melhor; significa que nós, como indivíduos, temos uma chance melhor de identificar novas oportunidades.





Precisamos de ferramentas para ajudar indivíduos motivados a explorar sua curiosidade e se tornar mais criativos.





Quando questionado sobre as 10.000 tentativas que levou para desenvolver uma lâmpada comercialmente viável, Edison supostamente respondeu: “Não falhei 10.000 vezes - encontrei com sucesso 10.000 maneiras que não funcionam”.





Quero ferramentas de IA que nos permitam simular, desenhar e explorar uma ideia 10.000 vezes em 10 vezes menos tempo sem a necessidade de gastar anos de esforço para validar uma crença.





A genialidade começa com o brilhantismo individual. Uma visão singular pode levar à inovação, mas é preciso trabalho em equipe para fazer a criatividade acontecer.

Fechando Pensamentos e Tornando-se Protópico

Mencionei no início como foi relatado que Lord Kelvin afirmou que a física havia chegado a um fim natural; em 1900, sua previsão foi recebida com escárnio e até desprezo.





Estou plenamente ciente da ironia em fazer uma declaração semelhante, mas espero estar tão errado quanto Lord Kelvin estava então.





Espero que, reconhecendo e compreendendo as razões por trás da desaceleração da inovação, possamos começar a implementar sistemas que incentivem apostas mais arriscadas e maiores em todas as disciplinas e setores.





Só então podemos esperar manter nosso padrão de vida atual e, ao mesmo tempo, torná-lo mais sustentável.





Acredito que podemos alcançar a inovação contínua se estivermos dispostos a assumir riscos e aprender com nossos fracassos. Steve Jobs estava certo quando disse: “você não pode ligar os pontos olhando para frente; você só pode conectá-los olhando para trás.





O que ele quis dizer é que precisamos seguir nossos interesses e estar dispostos a falhar para acumular as experiências necessárias para causar impactos significativos no futuro.





Isso é desafiador, eu sei. Pode ser difícil ver como nossas ações individuais podem fazer a diferença no mundo. Mas é importante lembrar que tal otimismo não é ingênuo nem utópico; é protópico - uma marcha lenta em direção à melhoria incremental.





Nossas ações importam, mesmo que às vezes não pareça.





Às vezes, a história do progresso é sobre o que não acontece. Progresso significa um homem de 92 anos que não morreu hoje, um menino que não foi roubado a caminho da escola e uma menina de 12 anos que não é casada com um homem de 30 anos.





As melhores partes da civilização muitas vezes passam despercebidas, mas isso não significa que não vale a pena lutar por elas. Coisas ruins acontecem rápido, mas coisas boas levam tempo. Como diz o ditado, o Diabo está sempre com pressa .





Se quisermos continuar tornando o mundo um lugar melhor, devemos manter a esperança de que sempre haverá maneiras de melhorar as coisas. Isso significa pensar grande, desenvolver novas soluções e compartilhar nossas inovações com as gerações futuras.





A chave para o sucesso não é ser um gênio ou ter sorte, mas apenas fazer a escolha de tentar.





Para seguir em frente, precisamos nos apoiar nos ombros de gigantes e tentar ver até onde podemos ir – não apenas olhar para cima para admirá-los.





Aqui está desejando-lhe muitas invenções futuras felizes.





Ao ser questionado sobre o que ele pensava da civilização moderna: “Seria uma boa ideia” — Mahatma Gandi