A inflação teimosa poderia fazer com que a bolha da IA generativa finalmente estourasse em Wall Street?

A inflação trouxe um nível de incerteza para Wall Street em 2024, apesar de um desempenho recorde no primeiro trimestre para o S&P 500. Com grande parte do crescimento empurrando os mercados dos EUA para oboom contínuo da IA generativa , poderia a ameaça de confundir o índice de preços ao consumidor (IPC) ) dados fazem com que a bolha GenAI estoure?





O primeiro trimestre viu o S&P 500 cruzar a barreira de 5.000 pela primeira vez como um momento divisor de águas em uma recuperação sustentada que coincidiu com o lançamento do modelo de linguagem grande (LLM) de IA generativa ChatGPT da OpenAI.





O índice subiu mais de 30% desde o lançamento do ChatGPT em 30 de novembro de 2022, em direção a um pico de mais de 5.250, antes que as notícias do ressurgimento das taxas de inflação forçassem uma verificação oportuna da realidade.





Como a notícia de que os dados de inflação do IPC para março de 2024 chegaram em um aumento de 3,5% mais quente do que o esperado no mesmo período de 2023, o S&P 500 caiu abaixo de 5.000, numa queda de 5,46% em relação ao seu pico no final de março.





Embora os mercados dos EUA se tenham habituado a dados de inflação elevada, havia otimismo de que em 2024 veríamos vários cortes nas taxas da Reserva Federal à medida que a inflação arrefecia. Números confusos pareceram levar Wall Street a sair da sua recuperação de longo prazo e a abordar a perspectiva de taxas mais altas durante mais tempo.





Olhando para uma das maiores ações do boom da IA generativa, a Nvidia (NASDAQ:NVDA), podemos ver que o ímpeto do NVDA desacelerou desde março e até registrou uma queda de 8% no mês de abril.





Embora tanto o S&P 500 como a Nvidia tenham demonstrado resiliência na sequência dos preocupantes dados de inflação, analistas continuam temerosos do que mais más notícias em torno das estimativas de inflação poderiam fazer para minar o impulso construído pelas ações generativas de IA.





As pressões inflacionárias poderiam fazer com que a bolha generativa da IA finalmente estourasse? Ou podemos esperar mais resiliência mesmo em meio à incerteza do mercado?

Estamos em uma bolha GenAI?

De acordo com a Bloomberg Professional Services, o mercado de IA generativa deverá atingir US$ 1,3 trilhão em receitas até 2032. No entanto, essas expectativas elevadas poderão ser minadas por sinais de abrandamento.





“Há evidências crescentes de que a máquina do hype está desacelerando”, observa Gerrit De Vynck , repórter de tecnologia do The Washington Post. Embora muitas grandes empresas de tecnologia como OpenAI, Microsoft e Google estejam ocupadas anunciando novos projetos, o ciclo de entusiasmo da IA até agora “ainda não mudou a forma como as pessoas trabalham e se comunicam umas com as outras”.





Além disso, ainda não vimos empresas líderes, além dos fabricantes de hardware, começarem a aceder ao enorme conjunto de receitas previstas para a IA generativa.





De acordo com John Naughton, professor de compreensão pública da tecnologia na Open University, não estamos apenas numa bolha de IA, mas já estamos na sua terceira fase: a euforia.





“A cautela foi jogada ao vento e empresas aparentemente racionais estão apostando quantias colossais de dinheiro na IA”, Notas de Naughton em sua descrição do estágio de euforia da bolha da IA.





Naughton supõe que a fase de euforia da bolha acabará por dar lugar à realização de lucros antes de chegar à sua conclusão na fase de “pânico”.





Se nos encontrarmos dentro de uma bolha de IA generativa, todos os olhos estarão voltados para seu desempenho mais impressionante, a Nvidia, em busca de sinais de estresse.





Kristofer Barrett, gerente de ações do Swedbank Robur Technology, teme que o grande sucesso da Nvidia tenha empurrado a empresa para território de estoque de varejo já que a Ark Invest de Cathie Wood reduziu sua exposição ao NVDA no ano passado, enquanto a parcela dos fundos ESG que detinham as ações caiu para 15% no final de 2023, abaixo de um máximo de 20% no segundo trimestre de 2023.





As recentes fragilidades no S&P 500 devido aos dados do IPC surgiram num momento em que os investidores se habituaram ao hype da IA generativa. Para que o mercado seja sustentável, o ciclo de hype terá de dar lugar à implementação em algum nível. Se conseguiremos ou não alcançar a fase de implementação do boom da GenAI dependerá de saber se esta conseguirá concretizar o seu vasto potencial.

Razões para permanecer otimista

Apesar dos receios de que o boom generativo da IA possa ser uma bolha prestes a rebentar, a relativa resiliência do S&P 500, que tem sido sustentada pelo crescimento das ações de IA nos últimos meses e pelas principais ações da GenAI, como a Nvidia, pode ser interpretada como um sinal positivo de sustentabilidade.





“As preocupações sobre o fracasso da GenAI em atender às expectativas em 2024 devem ser vistas no contexto do ciclo natural de entusiasmo e maturidade das novas tecnologias”, explicou Maxim Manturov, chefe de pesquisa de investimentos da Freedom Finance Europa .





“Embora alguns líderes da indústria tenham expressado frustração com a velocidade do progresso na inteligência artificial e GenAI nas suas organizações, outros permanecem optimistas quanto ao seu potencial”, acrescentou Manturov. “As empresas que investem fortemente na GenAI estão sob pressão para comprovar a rentabilidade, e os relatórios da indústria indicam uma mudança para iniciativas de IA mais estratégicas nos próximos anos.”





A CEO da Nvidia, Jen Huang, corroborou a sugestão de que as iniciativas de IA estão apenas ganhando impulso no mercado atual.





“A demanda está aumentando em todo o mundo entre empresas, indústrias e nações”, Huang disse . “A demanda continuará a ser mais forte do que a nossa oferta fornece ao longo do ano e faremos o nosso melhor [para atendê-la].”





De acordo com Previsões tecnológicas da Deloitte para 2024 , provavelmente veremos “quase todas” as empresas de software empresarial incorporarem IA generativa em pelo menos alguns de seus produtos este ano. Como resultado, as vendas de chips de IA deverão atingir mais de 50 mil milhões de dólares em todo o mundo, enquanto as receitas de software poderão atingir uma taxa de execução de 10 mil milhões de dólares até ao final de 2024.





Crucialmente, a Deloitte descobriu que mais de 70% das empresas estão actualmente a experimentar IA generativa, mas menos de 20% estão dispostas a gastar mais dinheiro do que já gastam na tecnologia.





Estes dados sugerem que o interesse pelas soluções GenAI não está pronto para abrandar tão cedo e, mesmo que haja sinais de saturação, a queda dos custos de entrada abriria o mercado a uma gama muito mais ampla de empresas interessadas.





Se houver sinais de desaceleração do boom generativo da IA, é mais provável que isso tome a forma de uma correção de mercado do que o estouro de uma bolha.

A inflação poderia interromper o boom da GenAI?

As ações de tecnologia são sempre mais vulneráveis a dados difíceis de inflação. As vendas de ações de tecnologia em 2022 em Wall Street foram um lembrete oportuno de que ações mais especulativas e mais arriscadas podem enfrentar dificuldades à medida que as condições macroeconómicas se estreitam.





Isto significa que dados confusos sobre a inflação terão sempre um impacto adverso nas ações tecnológicas populares e, dada a frequência com que a inflação medida pelo IPC excede as expectativas, os investidores poderão ter de ter em conta a volatilidade de curto prazo ao construir as suas carteiras.





Para os investidores que adotam uma mentalidade de mais longo prazo, a perspetiva de a IA generativa florescer numa indústria de 1,3 biliões de dólares será um atrativo importante. Será crucial saber se essas previsões altíssimas poderão emergir da fase de entusiasmo para a fase de implementação, mas, por enquanto, o boom da IA generativa está a mostrar a resiliência necessária para a longevidade.