A empresa de auditoria da Ftx.com foi a primeira desse tipo a ter sede no Metaverso #cantmakethisshitup

FTX + SBF Capítulo 11 (Falência) Processo judicial por John J. Ray III, 17 de novembro de 2022 faz parte de Série PDF Legal do HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivamento aqui . Esta é a parte 10 de 20.





III. AÇÃO TOMADA DESDE QUE O SR. PARTIDA DE BANKMAN-FRIED

C. Relatórios Financeiros





55. O FTX Group recebeu pareceres de auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas de dois dos Silos - o WRS Silo e o Dotcom Silo - para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021. A empresa de auditoria do WRS Silo, Armanino LLP, era uma empresa com qual estou profissionalmente familiarizado. A empresa de auditoria do Silo Dotcom foi a Prager Metis, uma empresa com a qual não estou familiarizado e cujo site indica que eles são a “ primeira empresa CPA a abrir oficialmente sua sede Metaverse na plataforma metaverse Decentraland. ”





56. Tenho sérias preocupações quanto às informações apresentadas nestas demonstrações financeiras auditadas, especialmente com relação ao Dotcom Silo. Na prática, não acredito que seja apropriado que as partes interessadas ou o Tribunal confiem nas demonstrações financeiras auditadas como uma indicação confiável das circunstâncias financeiras desses Silos. 57. Os Devedores ainda não conseguiram localizar nenhuma demonstração financeira auditada com relação ao Silo Alameda ou ao Silo Empreendimentos.





58. Os Devedores estão localizando e protegendo todos os registros financeiros disponíveis, mas esperam que demore algum tempo até que demonstrações financeiras históricas confiáveis possam ser preparadas para o Grupo FTX com as quais estou confortável como CEO. As Devedoras não possuem departamento contábil e terceirizam esta função.





