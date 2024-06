Você esperava que os resultados de pesquisa do Google fossem tão inconsistentes? Como editor colaborador imerso no difícil mundo do conteúdo desde 2009, observei como a tecnologia transformou nossa relação com a informação. No entanto, fiquei surpreso quando testemunhei as discrepâncias intrigantes na forma como eles lidavam com determinados conteúdos.





Aqui está a situação que achei que vale a pena explorar:





Fresherslive. com tinha um artigo gerado por IA explicando como resolver um código de erro do PS5. Apesar da leitura ruim, os leitores provavelmente ficaram gratos pelas instruções claras - ninguém gosta de sessões de jogo interrompidas por problemas no console. No entanto, em um movimento desconcertante, o Google desindexou completamente esse site de seus resultados de pesquisa sem aviso prévio em março. Infelizmente, em suas tentativas de corrigir a situação, os proprietários do site excluíram todas as páginas com mais de alguns dias, por isso agora é impossível fornecer um link de origem.





Por outro lado, eles permitiram um artigo do The Verge sobre impressoras obter uma classificação elevada, apesar de ser bastante leve em detalhes substantivos. É preciso questionar a lógica do Google aqui.





Este tratamento arbitrário do conteúdo não levanta preocupações sobre a justiça e a consistência no seu processo de avaliação?





Movido pela curiosidade sobre o misterioso funcionamento das classificações dos mecanismos de busca, decidi perguntar a quem poderia responder às minhas perguntas: Gemini, a contraparte analítica do Google. Nosso diálogo sobre esses dois artigos tão diferentes revelou-se muito interessante e gerou algumas conclusões valiosas.

Capítulo 1. Avaliação inicial de Gêmeos

Abordei a Gemini com um pedido inicial para avaliar a qualidade de dois artigos distintos. Ambos são inúteis e miseráveis do ponto de vista humano, mas são bastante diferentes em termos de classificação.





Gemini, exalando um senso de confiança algorítmica, elogiou o artigo Fresherslive por sua abordagem organizada e utilidade prática. Por outro lado, o artigo do The Verge, embora envolvente, foi criticado por mal arranhar a superfície do assunto.













A análise de Gêmeos foi esclarecedora, mas um tanto decepcionante. A diferença significativa na visibilidade da pesquisa entre dois artigos de qualidade tão variável sugeriu uma inconsistência na capacidade do algoritmo de priorizar o conteúdo que realmente atende às necessidades do usuário.





Capítulo 2. A questão das discrepâncias de indexação

Resolvi apimentar as coisas e revelei que o guia do PS5 havia desaparecido dos resultados da pesquisa após a atualização de março, enquanto o artigo do The Verge ainda gozava de grande visibilidade. Buscando clareza, pressionei Gemini para que me desse uma explicação sobre esse aparente viés editorial.





Gemini encontrou facilmente o que dizer e forneceu motivos como apelo mais amplo e atualizações recentes que supostamente favoreceram o conteúdo do The Verge nas decisões do algoritmo. Apesar do valor prático do artigo Fresherslive, o seu foco em nichos pode ter limitado o seu apelo mais amplo:



Embora a explicação fizesse sentido do ponto de vista técnico, proporcionava pouco consolo. Ele destacou uma tendência preocupante em que a profundidade e a utilidade podem ser negligenciadas em favor de um apelo mais amplo e de novidade – um pensamento perturbador para alguém com meus valores editoriais.



Capítulo 3. Perspectiva editorial e crítica de qualidade





Então questionei a qualidade do artigo do The Verge. Então questionei a qualidade do artigo do The Verge. Quanto ao ser humano, é óbvio para mim que ambos os artigos priorizam o SEO em vez da orientação genuína ao consumidor. Desafiei Gemini a conciliar isso com os padrões de qualidade anunciados pelo Google sobre o artigo ainda classificado:



Gemini reconheceu suas limitações (que adequado!), admitindo que, embora busque precisão, discernir a qualidade do conteúdo como um editor humano continua sendo uma área desafiadora. Essa admissão foi reveladora, mostrando as formas complexas e às vezes falhas como os algoritmos interpretam e priorizam o conteúdo.



Capítulo 4. Desafio sobre aleatoriedade na seleção de conteúdo

Também desafiei a aleatoriedade com que The Verge parecia recomendar produtos, argumentando que tais práticas poderiam minar a confiança do usuário no conteúdo destinado a orientar as decisões de compra. Perguntei à Gemini como ela pretendia abordar essas decisões de classificação em mecanismos de pesquisa:

Acidentalmente, mas de forma bastante esperada, Gemini mudou o foco, oferecendo conselhos sobre como detectar e lidar com manipulações editoriais. Embora informativa, esta resposta evitou abordar a questão central da responsabilidade algorítmica que eu estava investigando.













Capítulo 5. Minha opinião sobre como o Google classifica as páginas da web e a opinião final da Gemini sobre essas questões sistêmicas

Também forneci ao Gemini uma análise detalhada do artigo do The Verge em Diretrizes de qualidade de conteúdo do Google . Esta revisão foi conduzida pelo meu GPT personalizado e também contém uma breve discussão sobre minhas preocupações:





— Abordar diversos aspectos do uso do conteúdo, bem como relatar a experiência, foi considerada a principal prova de experiência pessoal.





— A reputação do autor e seu papel como editor-chefe do The Verge foram considerados a principal prova de sua expertise.





— Tanto a reputação do The Verge quanto os pontos de vista equilibrados sobre seus pontos fortes e fracos foram considerados as duas principais provas de alta autoridade.





— Destacar a fiabilidade a longo prazo do modelo e declarar a experiência pessoal foram ambas as principais razões para uma elevada fiabilidade, o que mascarou a ausência de critérios de seleção claros.





Depois disso, formei uma opinião conclusiva que surgiu com base em toda a nossa discussão:





Ao publicar em meios de comunicação confiáveis e sob o nome de um autor suficientemente confiável (pelo menos com várias publicações anteriores valiosas), você pode promover bens e serviços específicos como os melhores da categoria, mentindo para mascarar eficientemente seu interesse comercial e outros aspectos importantes. .



Esta opinião permanece inalterada, apesar da fraca tentativa de Gêmeos de suavizá-la pelo menos um pouco:





Você pode encontrar uma discussão completa aqui .





Conclusão

Em conversa com Gemini, minhas preocupações sobre o viés algorítmico na classificação da Pesquisa Google foram virtualmente confirmadas. As suas fracas tentativas de justificar as inconsistências não foram convincentes, deixando uma perturbadora sensação de déjà vu.





Parece que enganar a classificação de busca do Google se tornou relativamente fácil, uma reminiscência das táticas de manipulação de SEO predominantes no final da década de 1990. Lamentavelmente, não vejo nenhuma indicação clara por parte do Google de que pretende resolver esta situação definitivamente.





Embora possa haver alguns esforços iniciais (como atualizações de algoritmos), estes parecem meras medidas provisórias; as principais questões de preconceito algorítmico e manipulação de classificação em mecanismos de pesquisa provavelmente permanecem.





A luta por informações confiáveis online parece longe de terminar…