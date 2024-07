O novo roteiro do ICP visa transformar a IA descentralizada e a interoperabilidade do Blockchain

O blockchain do Internet Computer foi lançado em maio de 2021 e, desde então, processou mais de três bilhões de blocos, também não sofreu nenhum tempo de inatividade e protegeu mais de US$ 3 bilhões no NNS DAO. Embora a rede principal só tenha começado em maio de 2021, a Electric Capital afirma que entre 2020 e 2023, a comunidade de desenvolvedores ICP se expandiu doze vezes. O roteiro revisado do ICP descreve as realizações nos últimos três anos e abre o caminho para a criação do primeiro blockchain de terceira geração em todo o mundo.

Destaques do novo roteiro

O roteiro do quarto ano concentra-se na IA descentralizada e na fusão de cadeias como áreas-chave para o desenvolvimento.

IA descentralizada (DeAI):

O roteiro DeAI do ICP visa permitir o treinamento e operação do modelo de IA na cadeia. Os modelos atuais de IA funcionam como sistemas opacos onde os usuários não têm informações sobre o uso de dados e a confiabilidade do modelo. As capacidades computacionais e a versatilidade dos contratos inteligentes do ICP foram projetadas para resolver esses problemas.





Marco 1:

Operações determinísticas de ponto flutuante mais rápidas com aumento de desempenho de 10x

Suporte WebAssembly SIMD para operações eficientes de ponto flutuante

Otimização do mecanismo de inferência de IA



Marco 2:

API determinística para cálculos de IA em GPU

Ferramentas e bibliotecas para desenvolver contratos inteligentes de IA

Especificação pública para nós habilitados para GPU

Sub-redes especializadas em IA com nós habilitados para GPU



Os objetivos de longo prazo incluem:

Contratos inteligentes de IA verificando KYC baseado em vídeo

Contratos inteligentes de IA verificando o código Ethereum em busca de bugs

Interações de linguagem natural com contratos inteligentes via LLM AI

Comunidades Web3 gerenciando IAs por meio de DAOs

IAs pré-treinadas negociadas como NFTs\

O ICP tem promovido activamente na rede inteligência artificial. A Fundação DFINITY, um patrocinador significativo do ICP, introduziu um programa de prêmios DeAI de US$ 5 milhões em julho do ano passado. O ICP já está sendo desenvolvido por iniciativas como Kinic, DecideAI, ELNA AI, ICGPT e Earthstream.

Fusão em Cadeia

Chain Fusion melhora a interoperabilidade direta com blockchains populares como Ethereum, Bitcoin e, em breve, Solana. Os contratos inteligentes ICP podem agora comunicar-se com outras cadeias devido a esta capacidade, o que elimina o tribalismo da indústria e a fragmentação da liquidez.

Marco 1:

Suporte total para cadeias EVM, permitindo que contratos inteligentes canister gerenciem tokens e interajam com contratos inteligentes sem pontes ou intermediários



Marco 2:

Utilização de protocolos nativos de Bitcoin (BRC20, Runes) para suporte descentralizado de ordinais e runas de Bitcoin, permitindo o desenvolvimento contínuo de dApps combinando Bitcoin e ICP



Marco 3:

Próximo suporte para Solana, preenchendo a lacuna entre Solana e ICP, permitindo que contratos inteligentes em qualquer rede interajam entre si

O roteiro completo pode ser visualizado aqui .

Sobre o protocolo de computador da Internet:

O Internet Computer Protocol (ICP) é um protocolo de nuvem 3.0 descentralizado que permite aos desenvolvedores construir e executar serviços e sistemas empresariais diretamente em uma rede pública de blockchain com escalabilidade sem precedentes. Os serviços ICP são à prova de falsificação, permitindo a interação com serviços tradicionais da Web 2.0 e outros blockchains de maneira confiável. A velocidade, o baixo custo e a eficiência energética do protocolo redefinem as operações de rede descentralizadas na Web3.

Como funciona o ICP

Ao contrário dos serviços de nuvem tradicionais que dependem de data centers centralizados, o ICP utiliza uma rede de data centers independentes distribuídos em todo o mundo. Esses data centers hospedam o Internet Computer, que é executado em nós especializados usando um protocolo denominado Internet Computer Protocol. Essa arquitetura permite que contratos inteligentes, chamados de canisters, sejam executados na velocidade da web, fornecendo um ambiente escalável e eficiente para a construção e implantação de aplicativos descentralizados (dApps). O mecanismo de consenso do ICP, baseado na tecnologia Chain Key, permite interoperabilidade contínua e troca segura de dados em toda a rede. Esta abordagem inovadora elimina a necessidade de servidores intermediários, oferecendo maior segurança, custos reduzidos e maior transparência para desenvolvedores e usuários.





