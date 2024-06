O evento Gleam da BlockDAG atinge o marco da TVL - como eles estão comemorando com seus investidores

O preço do Tron tem apresentado uma trajetória ascendente recentemente, ao atingir com sucesso o marco TVL. A Borroe Finance fez uma pré-venda histórica no mercado de criptografia, desviando a atenção dos investidores para a pré-venda de moedas. À medida que o mercado de criptografia está fazendo progressos significativos, outra criptomoeda em alta no momento é a moeda BlockDAG , que está ganhando destaque.





Além de ser uma marca disruptiva centrada no usuário, com opções incríveis para mineradores e investidores ávidos, BlockDAG retribui aos membros de sua comunidade anunciando um evento brilhante e doando 2 milhões de moedas.

Hype por trás da pré-venda da Borroe Finance

Recentemente, uma nova moeda baseada em polígono aumentou significativamente no mundo criptográfico, chamada Borroe Finance. Se você estiver negociando no mercado de criptografia, saberá que esta nova moeda de pré-venda tem um desempenho excepcionalmente bom.





A Borroe Finance está usando financiamento gerado por IA para se fundir com a Web3, fornecendo soluções de pagamento seguras e eficientes para seus investidores. Como isso beneficia seus investidores?





Eles podem comprar e vender futuros NFTs por meio de uma plataforma segura e transparente. Para torná-lo mais interessante, os vendedores que listam seus NFTs podem oferecer descontos consideráveis para incentivar mais compradores.





O preço de Tron sobe, atingindo o marco da TVL

Na semana passada, Tron conseguiu se destacar no mercado de criptografia ao atingir o marco TVL. O preço do Tron está aumentando significativamente, tornando-se uma criptomoeda em tendência no momento, após atingir a marca mencionada. Tron é uma das moedas criptográficas descentralizadas e que funciona com tecnologia blockchain.





Tron ajuda a conectar criadores de conteúdo e seus públicos diretamente, sem usar nenhum meio. Além disso, o Tron fornece uma plataforma para os desenvolvedores programarem dApps, também conhecidos como aplicativos descentralizados.





Sorteio de US$ 2 milhões da BlockDAG: Lote 2 quase esgotado

BlockDAG está subindo em 2024, com uma rápida esgotamento do lote 1. O projeto entrou na pré-venda do lote 2 a um preço atraente de 0,0015. Com um roteiro projetado de US$ 600 milhões em andamento, o BDAG parece promissor.





BlockDAG atraiu a atenção de investidores notáveis e anunciou uma doação de US$ 2 milhões para seus afortunados investidores. Os membros da comunidade têm a oportunidade de participar deste significativo prêmio, fornecido pelo BlockDAG, com a condição de que a participação na pré-venda seja um pré-requisito. Detalhes sobre como participar da pré-venda e aumentar a probabilidade de ganhar estão disponíveis no site BlockDAG.









BlockDAG, agora em seu segundo lote de vendas, está quase esgotado, apresentando uma oportunidade valiosa para os investidores participarem de sua oferta substancial. Posicionado para causar um impacto significativo no mercado de criptomoedas, o BlockDAG deverá atingir US$ 600 milhões em vendas até o final de 2024, configurando-se como uma das moedas de pré-venda mais robustas disponíveis.





O compromisso da empresa com os seus utilizadores é evidente através das suas ofertas inovadoras, incluindo uma gama de dispositivos de mineração altamente eficientes e uma aplicação móvel concebida para minimizar o consumo de bateria.





Essa abordagem centrada no usuário não apenas promoveu a admiração dentro da comunidade, mas também contribuiu para a forte posição do BlockDAG na criptoesfera.





Perspectiva futura

Após um aumento notável no preço da criptomoeda Tron, após atingir um marco de Valor Total Bloqueado (TVL), parece ser um momento oportuno para investimento. Da mesma forma, o BlockDAG capturou a atenção dos investidores em criptografia legados, paralelamente ao sucesso do Tron.





O anúncio de uma oferta substancial por parte do BlockDAG aumentou significativamente a confiança tanto dentro da comunidade criptográfica mais ampla quanto entre os próprios seguidores do BlockDAG. Este aumento de confiança é evidenciado pela rápida venda do lote 2, demonstrando a forte crença que os investidores têm no potencial do BlockDAG.





Junte-se à pré-venda do BlockDAG

