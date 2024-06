Inteligência dos EUA analisa dados de IA e vídeo para rastreamento de indivíduos e veículos

O programa Video LINC da IARPA poderia ser reaproveitado para espionar manifestantes e impor conformidade com cidades inteligentes em 15 minutos: perspectiva





A Atividade de Projetos de Pesquisa Avançada de Inteligência (IARPA) está montando um programa de pesquisa para a comunidade de espionagem dos EUA identificar, rastrear e rastrear autonomamente pessoas e seus veículos em longas distâncias e períodos de tempo.





Na semana passada, o braço de financiamento de investigação da comunidade de inteligência dos EUA, IARPA, publicou o projecto técnico do seu programa de investigação Video Linking and Intelligence from Non-Collaborative Sensors ( Video LINCS ).





O rascunho recém-atualizado do amplo anúncio da agência e da oportunidade de financiamento detalha como a comunidade de espionagem dos EUA está procurando identificar, rastrear e rastrear autonomamente pessoas, veículos e objetos usando IA para analisar imagens de vídeo capturadas por câmeras CCTV, drones e potencialmente webcams e telefones (conforme evidenciado na imagem de design do programa Video LINCS abaixo).





“O programa começará com reID de pessoa, progredirá para reID de veículo e culminará com reID de objetos genéricos em uma coleção de vídeos” Programa IARPA Vídeo LINCS





As razões oficiais apresentadas para o desenvolvimento deste programa têm a ver com a resposta a “ incidentes trágicos ” que requerem “ análises forenses ” e com a “ análise de padrões de anomalias e ameaças ”.

O diretor do programa IARPA, Dr. Reuven Meth, também mencionou no vídeo abaixo que o Video LINCS seria usado para “ facilitar o planejamento de cidades inteligentes ”.





Mas pergunte-se: porque é que o braço financiador da agência de espionagem dos EUA iria querer desenvolver ferramentas para o planeamento de cidades inteligentes?





O Video LINCS pegará fluxos de trabalho trabalhosos e os automatizará para facilitar análises forenses, detecção proativa de ameaças e planejamento de cidades inteligentes”. Diretor do Programa IARPA, Dr.





O Sociable relatou anteriormente sobre o anúncio inicial do programa Video LINCS em 9 de janeiro de 2024, quando havia informações limitadas disponíveis publicamente, mas na semana passada a IARPA atualizou suas especificações técnicas, dando-nos uma visão mais detalhada de quão profundo o aparato de espionagem dos EUA está disposto a ir em suas atividades de vigilância.





O programa Video LINCS consiste em duas Áreas Técnicas (TAs):





Reidentificação (ReID) : associação autônoma e automática do mesmo objeto (pessoa, veículo ou objeto genérico) em um corpus de vídeo.

: associação autônoma e automática do mesmo objeto (pessoa, veículo ou objeto genérico) em um corpus de vídeo. Localização geográfica de objetos : localização geográfica de objetos para fornecer posições para todos os objetos em um quadro de referência mundial comum.





ReID, de acordo com a IARPA, significa “o processo de combinar o mesmo objeto em uma coleção de vídeos, para determinar onde o objeto aparece no vídeo”.





“O objetivo do programa Video LINCS é desenvolver algoritmos de reidentificação (reID) para associar objetos de forma autônoma em imagens de sensores de vídeo diversas e não colaborativas e mapear objetos reidentificados para um sistema de coordenadas unificado (geolocalização)” Programa IARPA Vídeo LINCS





O programa Video LINCS , caso se torne de fato um programa de pesquisa totalmente financiado, consistirá em três fases ao longo de 48 meses:





Durante a Fase 1, as equipes demonstrarão a viabilidade do reID para pessoas em um corpus de vídeo e da geolocalização de objetos para fornecer todo o movimento do sujeito em um quadro de referência comum. As roupas de cada pessoa permanecerão as mesmas (reID de curto prazo/temporariamente próximo) e os metadados fornecidos (por exemplo, carimbos de data e hora e pose da câmera, na medida disponível) serão livres de ruído.

(reID de curto prazo/temporariamente próximo) e os metadados fornecidos (por exemplo, carimbos de data e hora e pose da câmera, na medida disponível) serão livres de ruído. Durante a Fase 2, o reID se expandirá para incluir pessoas com trocas de roupas (reID de longo prazo/temporariamente distante), incluir veículos , exigir funcionalidade em objetos genéricos, tipos de sensores adicionais e geometrias de coleta serão incluídos nas avaliações e ruído será introduzido nos metadados fornecidos.

(reID de longo prazo/temporariamente distante), , exigir funcionalidade em objetos genéricos, tipos de sensores adicionais e geometrias de coleta serão incluídos nas avaliações e ruído será introduzido nos metadados fornecidos. Durante a Fase 3, a avaliação terá um foco mais forte na reID de objetos genéricos, será realizada reID de veículos temporalmente distantes , serão incluídos tipos de sensores e geometrias de coleção adicionais e haverá maior incerteza na pose da câmera.





O programa Video LINCS procurará reidentificar pessoas, veículos e objetos em longas distâncias e períodos de tempo usando um caleidoscópio de tecnologias, incluindo:





Inteligência artificial

Visão computacional, incluindo detecção de objetos, rastreamento, modelagem de pessoa/veículo/objeto, aprendizagem de visão genérica

Aprendizado profundo

Projeções geométricas de câmeras e projeções inversas

Geolocalização de imagens e vídeos

Aprendizado de máquina

Modelagem e simulação

Classificação de conjunto aberto

Reidentificação

Biometria suave

Engenharia de software

Integração de software

Integração de sistemas

Coleta de dados de vídeo verídicos, anotação (verdade em identidades anônimas e localização geográfica), incluindo potencial pesquisa com seres humanos

Impressão digital de veículos

Geração de dados de vídeo (incluindo simulação, modelagem generativa)





“O sistema precisa localizar automaticamente os objetos e associá-los – em escala, aspecto, densidade, aglomeração, obscurecimento, etc. – sem introduzir falsas detecções e falsas correspondências” Programa IARPA Vídeo LINCS





Além da detecção de ameaças, análises forenses e planejamento urbano inteligente, existem muitos outros casos de uso potenciais que poderiam advir deste programa de espionagem no futuro.





Por exemplo, as ferramentas e táticas provenientes do Video LINCS seriam capazes de, hipoteticamente, identificar quem esteve presente em um comício, protesto ou motim – como o que ocorreu em Washington, DC em 6 de janeiro de 2021 – e seguir seus cada movimento enquanto voltam para casa, mesmo quando trocam de roupa.





Outro exemplo poderia ser o acompanhamento dos imigrantes nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas.

E seria inestimável para os governos que pretendam impor futuros confinamentos ou zonas de baixas emissões em cidades inteligentes de 15 minutos, uma vez que as autoridades seriam capazes de identificar quem quebrou o protocolo, ao mesmo tempo que rastreiam e rastreiam todos os seus movimentos para que as autoridades possam caçá-los.

Tudo isso seria feito de forma autônoma e automática.





Mas ei! talvez eu esteja sendo dramático demais.





Afinal, o governo disse que era para manter as pessoas seguras, e o governo nunca nos decepcionou ao manter sempre em mente os nossos melhores interesses.





Este artigo foi publicado originalmente por Tim Hinchliffe no The Sociable.