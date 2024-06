IA generativa nos negócios: está preparada para abalar as empresas?

Tal como as aplicações móveis e as redes sociais revolucionaram a experiência do consumidor há mais de uma década, agora a inteligência artificial (IA) está preparada para abalar as empresas. Ao longo dos anos, as empresas passaram a depender fortemente da tecnologia para facilitar as comunicações, aumentar a produtividade e impulsionar inovações. Hoje, a integração da IA nas operações comerciais promete um potencial ainda maior.





Vale a pena notar que inúmeras tecnologias inovadoras do passado traçaram uma trajetória semelhante: reconhecimento inicial, excitação culminando no hype, uma suave decepção quando o hype confronta a realidade e, em seguida, uma ascensão meteórica quando a tecnologia ultrapassa um limiar crítico e demonstra o seu valor. . Esta trajetória reflete o avanço da IA generativa, mas a uma velocidade vertiginosa e sem precedentes. ChatGPT foi oficialmente apresentado ao público em 30 de novembro de 2022, principalmente como uma demonstração tecnológica. Apenas dois meses após o lançamento, já tinha uma impressionante base de utilizadores de aproximadamente 100 milhões de utilizadores activos, ganhando o título de aplicação de consumo com crescimento mais rápido na história registada. Desde então, a IA generativa tem sustentado um ritmo rápido de progresso, com o advento de múltiplas novas ferramentas e aplicações que demonstram a enorme capacidade desta tecnologia para revolucionar a forma como os indivíduos conduzem as suas vidas e atividades profissionais.





Além disso, um inquérito recente realizado pela Salesforce sublinha o sentimento predominante entre os líderes de TI, com 86% a afirmar que a IA generativa deverá desempenhar um papel significativo nas suas organizações no futuro. Este avanço tecnológico permite que as organizações obtenham maior valor dos seus extensos conjuntos de dados e simplifiquem processos trabalhosos, como a transcrição de notas de reuniões e a gestão de consultas de consumidores. Estas perspectivas de maior eficiência instigaram uma corrida competitiva entre as empresas para alavancar a IA. De acordo com uma análise da McKinsey, a IA generativa está preparada para acrescentar um valor anual de 2,6 biliões a 4,4 biliões de dólares, principalmente enriquecendo as experiências dos clientes, inovando metodologias de investigação e facilitando a automatização de tarefas. Além disso, a Salesforce prevê gerar mais de US$ 2 trilhões em receitas comerciais e criar aproximadamente 11,6 milhões de empregos entre 2022 e 2028 .





Notavelmente, a adoção da IA não está mais limitada apenas aos gigantes da tecnologia ou inovadores. Empresas de todos os tamanhos e de todos os setores estão reconhecendo o potencial das soluções personalizadas de IA para transformar suas operações. Seja melhorando o gerenciamento e a previsão da cadeia de suprimentos, otimizando a utilização de recursos ou proporcionando experiências personalizadas aos clientes, a IA está se tornando um ativo valioso em todo o espectro de negócios.

Agora decide o próximo: A rápida ascensão da IA generativa

O período de inovação que começou por volta de 2007 fez uso das mídias sociais e das lojas de aplicativos para ajudar as empresas a ganhar escala no mercado consumidor, mas desta vez é diferente. Eles foram os motores do crescimento, da visibilidade da marca e da aquisição de usuários, à medida que empreendedores e inovadores corriam para explorar o mercado digital em constante expansão. Porém, desta vez, a narrativa deu uma guinada. Embora as redes sociais e as lojas de aplicações continuem a desempenhar um papel significativo no envolvimento do consumidor, o boom da IA generativa está a redireccionar o foco para as salas de máquinas das empresas, tornando as pessoas e os processos radicalmente mais produtivos. Ao contrário da onda anterior que via o conteúdo gerado pela IA como a inovação de primeira linha, a atual maré tecnológica é caracterizada por algoritmos de aprendizagem profunda e sistemas de IA que são cada vez mais sofisticados e acessíveis.





A IA está mudando a forma como os produtos são projetados, como os dados dos clientes são analisados e como as decisões são tomadas. As empresas estão recorrendo à IA para otimizar cadeias de abastecimento, prever mudanças de mercado, automatizar tarefas administrativas, personalizar o atendimento ao cliente e melhorar a segurança cibernética. Esta distinção é crucial: a era actual tem menos a ver com chegar directamente ao consumidor e mais com o reforço das capacidades fundamentais das empresas para servir esses consumidores de forma mais eficaz e eficiente. É uma mudança de inovações front-end voltadas para o consumidor para otimizações de processos back-end que podem trazer transformações mais profundas e duradouras em todos os setores.





O entusiasmo por soluções generativas de IA continua a aumentar e estão previstas transformações significativas nos próximos três anos. No entanto, este entusiasmo tem as suas apreensões, já que 30% dos líderes de TI também expressam um sentimento de incerteza.





Alguns antecipam que a IA generativa irá catalisar mudanças profundas nas suas empresas e respetivos setores nos próximos três anos – notavelmente, quase um terço prevê transformações significativas que ocorrerão atualmente (14%) ou num prazo inferior a um ano (17%) .

Há uma tendência em que muitas empresas se estão a preparar para escalar as suas aplicações de IA, orientando-se para uma integração mais substancial de tecnologias generativas. Isto reflete a dinâmica mais ampla do mercado, onde as empresas a nível mundial estão a acelerar o seu ritmo, avançando de fases experimentais de prova de conceito para implementações mais amplas e mais ambiciosas. Estas implementações abrangem diversos casos de utilização e tipos de dados, com as empresas a procurar aproveitar a rapidez e o valor que a IA generativa promete, ao mesmo tempo que navegam criteriosamente pelos seus potenciais riscos e ramificações sociais.

Medindo o valor comercial e os benefícios da IA generativa

Empresas de todo o mundo continuam a descobrir aplicações práticas e inovadoras para a tecnologia, ultrapassando em muito o domínio dos chatbots artificiais. As empresas não estão usando IA generativa apenas para tarefas operacionais. A tecnologia também está sendo adotada em funções tradicionalmente orientadas para as pessoas, como vendas e marketing, com sucesso retumbante.





Os actuais esforços de IA generativa continuam mais centrados na eficiência, produtividade e redução de custos do que na inovação e no crescimento.

Uma parte significativa das organizações está atualmente a aproveitar a IA generativa para obter ganhos práticos, como o aumento da eficiência e da produtividade (56%) e a redução de custos (35%). Esta tendência está alinhada com precedentes históricos associados às fases de adoção de tecnologia. Nos estágios iniciais, as organizações normalmente priorizam melhorias sutis em seus processos e serviços existentes, colhendo os frutos mais fáceis de alcançar, ao mesmo tempo em que fortalecem sua compreensão, proficiência e garantia na tecnologia emergente. À medida que a sua experiência evolui, ampliam ou recalibram o seu foco para avanços mais inovadores, estratégicos e transformacionais – colocando a nova tecnologia ao serviço para impulsionar o crescimento, obter uma vantagem competitiva e desbloquear novas capacidades que antes eram inconcebíveis. Os líderes com níveis mais elevados de proficiência em IA demonstram indicações anteriores de subida nesta curva, estando mais interessados em revelar novos conceitos e insights. Mesmo assim, estas vantagens práticas continuam a ser o seu foco principal.





Inquestionavelmente, a produtividade e a eficiência podem ser metamórficas, especialmente quando se considera a escala significativa que a IA generativa traz para a mesa. No entanto, os benefícios mais substanciais e as diferenças estratégicas emanarão potencialmente da utilização da tecnologia como catalisador da inovação. Por um lado, pode ajudar na concepção de novos produtos, serviços e funcionalidades que de outra forma seriam inimagináveis. Por outro lado, pode promover novos paradigmas empresariais e fluxos de trabalho em toda a organização, redefinindo assim a forma como as empresas funcionam.





Tal como tem acontecido no passado, prevê-se que as organizações concentrem primeiro os seus esforços no aumento da eficiência, no aumento da produtividade, na redução de custos e na prossecução de outras formas de melhorias graduais. Espera-se que esta abordagem ajude a força de trabalho a adaptar-se à utilização de IA generativa e a demonstrar como esta tecnologia pode simplificar as suas funções profissionais.

Além disso, os sucessos iniciais provavelmente produzirão benefícios em termos de custos e estimularão um impulso que pode ser redireccionado para a prossecução de áreas de maior valor. Isto poderia envolver esforços mais estratégicos e distintivos, como facilitar a criação de novos produtos, serviços e modelos de negócios. Sem mencionar que abre caminho para métodos de trabalho inovadores que eram impraticáveis antes do advento da IA generativa.





Refletindo o foco nos ganhos imediatos da IA generativa, a maioria das empresas está atualmente a inclinar-se fortemente para soluções prontamente disponíveis. Eles estão explorando:

Ferramentas de produtividade com integração generativa de IA : Esses aplicativos visam aumentar a eficiência diária, automatizando tarefas e processos rotineiros.

: Esses aplicativos visam aumentar a eficiência diária, automatizando tarefas e processos rotineiros. Sistemas empresariais com recursos de IA generativa : essas plataformas são normalmente usadas em organizações para melhorar várias funções de negócios, aproveitando o poder de processamento e análise de dados da IA.

: essas plataformas são normalmente usadas em organizações para melhorar várias funções de negócios, aproveitando o poder de processamento e análise de dados da IA. Aplicativos padrão de IA generativa : Esses aplicativos são projetados para serem amplamente aplicáveis, auxiliando uma ampla gama de indústrias e setores com tarefas generalizadas.

: Esses aplicativos são projetados para serem amplamente aplicáveis, auxiliando uma ampla gama de indústrias e setores com tarefas generalizadas. Modelos públicos de grandes linguagens (LLMs) como ChatGPT : plataformas como ChatGPT exemplificam LLMs públicos, conhecidos por sua versatilidade no processamento de linguagem, capazes de diversas aplicações como conversação, geração de conteúdo e muito mais.

Por outro lado, há menos entusiasmo pelas ferramentas de IA generativas personalizadas e de nicho, incluindo:

Aplicativos de software específicos do setor : são soluções especializadas destinadas a setores específicos, oferecendo ferramentas que se alinham mais estreitamente com as demandas e vocabulários exclusivos do setor.

: são soluções especializadas destinadas a setores específicos, oferecendo ferramentas que se alinham mais estreitamente com as demandas e vocabulários exclusivos do setor. Modelos Privados de Grandes Linguagens (32%) : As organizações podem optar por LLMs privados para adaptar os recursos de processamento de linguagem de acordo com suas necessidades proprietárias ou para maior privacidade de dados.

: As organizações podem optar por LLMs privados para adaptar os recursos de processamento de linguagem de acordo com suas necessidades proprietárias ou para maior privacidade de dados. LLMs de código aberto personalizados (25%) : é um pouco de DIY no mundo da IA, pegar LLMs de código aberto disponíveis publicamente e modificá-los para atender melhor aos seus requisitos de negócios específicos.





A dependência predominante de soluções genéricas e prontas para uso alinha-se com a fase atual e emergente de integração generativa de IA, com forte ênfase na simplificação e no aumento da produtividade das operações convencionais. No entanto, à medida que as aplicações para a IA generativa se ramificam - tornando-se mais distintas, especializadas e estrategicamente imperativas - prevê-se que as estratégias de desenvolvimento e as infra-estruturas tecnológicas de apoio evoluam em conformidade, adoptando uma abordagem mais personalizada para proporcionar maior vantagem competitiva e valor geração.

Qual é a mudança?

A IA generativa pode não ter a capacidade de construir rapidamente uma grande base de utilizadores, como plataformas de redes sociais ou aplicações móveis, mas está a provocar uma mudança única – que está a transformar grandes organizações a partir de dentro. Trata-se de transformar a forma como as grandes organizações operam de dentro para fora, tornando cada tarefa mais eficiente e aumentando a produtividade geral.





Ao contrário das tecnologias centradas no consumidor, a IA generativa não constrói uma plataforma de usuário externa; em vez disso, constrói um interno, reforçando a espinha dorsal das organizações. Isso ajuda a liberar os funcionários para se envolverem em trabalhos mais desafiadores e valiosos. E não para por aí. A análise baseada em IA pode explorar o mar profundo de dados que uma organização produz, extraindo insights e tendências valiosas. O tipo que pode moldar e orientar decisões estratégicas, conduzindo o negócio por um caminho mais lucrativo.





Os modelos de IA podem automatizar tarefas rotineiras , reduzindo a carga rotineira da força de trabalho e liberando tempo para trabalhos de maior valor. A análise baseada em IA pode filtrar grandes quantidades de dados para gerar insights que informam a tomada de decisões estratégicas, orientando, consequentemente, a empresa para caminhos mais lucrativos. Ela pode revolucionar o atendimento ao cliente ao implantar chatbots para resolução instantânea de consultas, elevar as funções de recursos humanos com contratação preditiva e análise de talentos e melhorar a cadeia de suprimentos com logística preditiva.





O ponto a ser enfatizado aqui é que a IA generativa não tem como objetivo substituir o esforço humano; trata-se de melhorá-lo. Trata-se de 'aumento' e não de 'automação'. É uma ferramenta que capacita a força de trabalho a ser mais criativa, estratégica e eficiente, impulsionando um aumento significativo na produtividade. O triunfo final da IA generativa no contexto empresarial é que ela manifesta o poder de transformar grandes organizações, aumentando a eficácia do seu activo mais valioso – as pessoas. Promove uma cultura de inteligência colaborativa onde a criatividade humana e a tomada de decisões são complementadas pelas capacidades de IA, aproveitando os melhores atributos de ambas para dar às empresas uma vantagem competitiva quantificável.





À medida que avançamos, a proposta distintiva da IA generativa – tornar as organizações fundamentalmente mais eficientes e produtivas – será fundamental. Num mundo cada vez mais impulsionado pelos avanços tecnológicos, é este potencial para reforçar o talento humano e agilizar os processos empresariais que posiciona a IA como uma força revolucionária na evolução empresarial.





Uma das facetas mais atraentes da IA generativa é a sua aplicabilidade universal. Desde pequenas startups até empresas multinacionais, as empresas podem implementar tecnologias de IA para automatizar tarefas complexas, obter insights de grandes conjuntos de dados e criar novas formas de envolver os clientes. Ao contrário das vagas tecnológicas anteriores, que muitas vezes exigiam investimentos substanciais, tornando-as domínio de grandes intervenientes, a IA generativa nivela o campo de jogo. Agora, mesmo as pequenas empresas têm o potencial de perturbar os mercados estabelecidos e desafiar os operadores históricos, alavancando a inovação impulsionada pela IA.





Além disso, a versatilidade da IA generativa vai além da mera eficiência operacional. É um catalisador para a criação de novos produtos, serviços e modelos de negócios. Com a capacidade de analisar tendências e prever demandas com uma precisão sem precedentes, as empresas podem identificar e capitalizar as oportunidades dos mercados emergentes com mais rapidez do que nunca. Além disso, a IA generativa permite que as empresas proporcionem experiências altamente personalizadas aos clientes, algo que se tornou um diferencial significativo no cenário competitivo atual.





No entanto, a jornada rumo à integração da IA não é isenta de desafios. Privacidade de dados, considerações éticas, infraestrutura técnica e lacunas de competências são algumas das principais questões que as empresas devem enfrentar para desbloquear todo o potencial da IA. À medida que as empresas ultrapassam os limites do que é possível com a IA, também têm a responsabilidade de garantir que as suas inovações são éticas, transparentes e equitativas. Isto inclui abordar questões relacionadas com a privacidade, a segurança dos dados, o emprego e as potenciais consequências não intencionais dos sistemas de IA. Os líderes empresariais devem preparar as suas organizações para esta jornada de transformação, promovendo uma cultura preparada para a IA, alicerçada na aprendizagem, na adaptabilidade e na responsabilidade ética.

Última palavra

Resumindo, o boom generativo da IA não é apenas mais um capítulo nos anais do avanço tecnológico. É um momento crítico com potencial para transformar fundamentalmente a forma como as empresas operam e competem. Ao abraçar esta revolução, as empresas podem desbloquear novos níveis de eficiência, inovação e envolvimento do cliente. Mas isto requer não apenas a adopção de novas tecnologias, mas também a adaptação às novas realidades que elas criam – cultivando as competências certas, abraçando a mudança e navegando no panorama ético com consideração. Ao fazê-lo, as empresas podem aproveitar todo o poder da IA generativa, impulsionando-se para um futuro onde não serão apenas participantes na revolução digital, mas também líderes que moldam o seu curso.